Готовящий теракт по заданию Киева несовершеннолетний задержан в Калининграде

В Калининградской области силовики предотвратили террористический акт в отношении одного из православных храмов. Готовил его несовершеннолетний местный житель при координации украинских спецслужб. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области россиянина 2008 года рождения, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт в отношении православного храма. Как пояснили силовики, 17-летний местный житель по собственной инициативе связался с представителями одной из запрещенных в России украинских террористических организаций с целью вступления в нее. Чтобы подтвердить свое твердое намерение, он согласился провести теракт.



Установлено, что гражданин России 2008 года рождения с использованием мессенджера Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации и сообщил ему о своей готовности совершить теракт в поддержку политики киевского режима.


Объект для совершения теракта несовершеннолетний подобрал самостоятельно, провел его разведку, а также, действуя по указаниям куратора спецслужб, приобрел все необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Однако довести свое преступление до конца не сумел, так как был задержан при подходе к храму.

При обыске у него изъяли зажигательные средства и телефон с доказательствами преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело, задержанный арестован. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 11:00
    Бред какой то............
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +7
      Сегодня, 11:04
      Trapp1st hi ,а в чём бред то? Из таких скоро отдельную зону можно будет скомплектовать.
      1. Владислав_2 Звание
        Владислав_2
        +7
        Сегодня, 11:20
        не жилось балбесу спокойно...движухи захотелось. Теперь остатки никчёмной жизни проведет на лесосеки
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 11:23
          Владислав 2 hi ,ему не 7лет чтоб его обмануть легко было,в интернете полной историй когда таких вот принимали и давали срок пример перед глазами,стало быть осознавал что с ним будет при любом раскладе,а значит и ответить должен как взрослый.
          1. Владислав_2 Звание
            Владислав_2
            +3
            Сегодня, 11:37
            уголовку уже снизили до 14 и правильно сделали!...а то их это и спасало. А теперь несколько раз подумает (если есть чем думать laughing ) пора отвечать за проступки
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 11:29
        Во всех этих историях преступников уже ждут на месте, как будто куратор из украины сразу передает информацию в ФСБ. Потом Храм как цель теракта, с точки зрения диверсии абсолютная бессмыслица, поджечь храм бред, в Калининграде масса всего другого, но зато четко говорит что для украинцев нет ни чего святого, демоны.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 11:33
          Trapp1st,это говорит только о том что интернет отслеживается и такие одноразовые контрацептивы как это вычисляют ,поэтому и ждут,храм выбрали для большего резонанса и отсутствие охраны.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 11:51
            Trapp1st,это говорит только о том что интернет отслеживается
            Ну есть наверное меры какие то)
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 11:52
              Trapp1st,так их и принимают,по мере сил и возможностей. Где-то лучше, где-то хуже.
          2. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -1
            Сегодня, 11:53
            храм выбрали для большего резонанса
            Какой резонанс вызовет малолетний который попытался поджечь храм? О вреде компьютерных игр? Смысла 0.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 11:57
              Trapp1st,ну если вы не верующий то для вас храм ничего и не значит,для верующих все по другому,опять личность этого молодого человека мы н знаем,а если он другой какой веры? Вот вам и столкновение в обществе а их и так хватает.
              1. Trapp1st Звание
                Trapp1st
                0
                Сегодня, 12:01
                опять личность этого молодого человека мы н знаем,а если он другой какой веры? Вот вам и столкновение в обществе а их и так хватает.
                Вот еще и подробностей ни каких нет. Из за этого не будет ни каких столкновений, была бы мечеть тогда может быть в отдельных регионах буза. Отправили бы его в чеченскую тюрьму в качестве груши для сына главы одного из регионов.
            2. AdAstra Звание
              AdAstra
              +1
              Сегодня, 11:59
              Воооот, поэтому надо было выбирать синагогу - для большего резонанса. (я ни то ни то не одобряю).
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 12:16
          Цитата: Trapp1st
          с точки зрения диверсии абсолютная бессмыслица, поджечь храм бред

          Как раз и не бред, Украина борется с Православной Церковью, она и есть объект для теракта. Расчёт на то что на тинейджера спецслужбы не обратят внимание.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 12:19
            Как раз и не бред, Украина борется с Православной Церковью
            Она не борется с Православной Церковью они отжали активы Православной Церковки, как отжали активы олигархата РФ, это не вопрос веры, это финансовые интересы и желание уменьшить влияние РФ на население украины. В общем ни чего святого)
      3. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Сегодня, 11:37
        Trapp1st hi ,а в чём бред то? Из таких скоро отдельную зону можно будет скомплектовать.

        внешне, вы вроде бы правы...
        но, это "наши" люди - которые стали не нашими...
        в данном случае - это наши дети...
        когда в 28 пунктах Трампа по миру есть строка о возвращении детей на украину - мы говорим, что это дети из детских домов и у них были неблагополучные семьи... т.е. мы как бы заботимся об украинских детях, об их будущем...
        а о своих, российских детях... кто будет заботится, воспитывать их???
        зона - что ли?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 11:41
          Дедок hi ,это уже не наши дети и не наши граждане,каждый выбирает для себя, женщину,религию ,дорогу. Эти выбрали и делать скидку на возраст уже нельзя,он не булку хлеба от голода в магазине потянул,он людей был готов жечь живьём.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            -2
            Сегодня, 11:44
            то уже не наши дети и не наши граждане,каждый выбирает для себя, женщину,религию ,дорогу.

            ну, вот здесь, вы - неправы...
            им предложили "эту дорогу", а других предложений - не было...
            это я к тому, какая идеология у нас существует, как она проводится в "массы"...
            или конкретно, чем заняты те, кто отвечает за "воспитание молодежи" в рамках государства...? - почему с них не спросить ?
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 11:46
              Дедок,они её выбрали и этим многое сказано,а прощать таких,уже на прощались так что тошно было.
              1. Дедок Звание
                Дедок
                0
                Сегодня, 11:49
                ни её выбрали и этим многое сказано,а прощать таких,уже на прощались так что тошно было.

                еще раз говорю - выбирают, те кто уже "состоялся" как человек...
                и если у меня отец пошел работать в 12 лет и это было нормой, сейчас такого нет, а значит в голове только иллюзии...
                и вот КТО создает эти иллюзии в голове наших детей, вот с тех и надо спрашивать...
                или воспрепятствовать им, если спросить не можем...
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 11:51
                  Дедок,э нет,отвечать должен каждый за своё,этот за то что САМ вышел на контакт с куратором, куратор за то что давал инструкции,а то получается ,это 17 летний вроде как обманутый ,заблудший и так далее.
                  1. Дедок Звание
                    Дедок
                    0
                    Сегодня, 11:54
                    э нет,отвечать должен каждый за своё,этот за то что САМ вышел на контакт с куратором, куратор за то что давал инструкции,а то получается ,это 17 летний вроде как обманутый ,заблудший и так далее.

                    внешне, вы - правы, но вспоминая историю как сожгли МИ-8 на севере год назад, и что у одного из поджигателей отец воевал на СВО - вопросов больше чем ответов...
                    да, еще можно отметить, что на окраине таких случаев - почти нет!
                    это говорит о том, что мы - не занимаемся воспитанием подрастающего поколения...
                    1. Ропот 55 Звание
                      Ропот 55
                      0
                      Сегодня, 12:00
                      Дедок,там этого нет по другим причинам,там знают что накажет не закон Украины а молодые здоровые неонаци,и накажут не только того кто подожгет но родным обломиться по полной,вот в чём секрет.
                      1. Дедок Звание
                        Дедок
                        0
                        Сегодня, 12:02
                        там этого нет по другим причинам,там знают что накажет не закон Украины а молодые здоровые неонаци,и накажут не только того кто подожгет но родным обломиться по полной,вот в чём секрет.

                        да, методология воспитания может иметь и такой аспект...
                        но он всегда был и благодаря ему вырастали настоящие лидеры идущие напролом...
                      2. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        0
                        Сегодня, 12:04
                        Дедок,настоящие лидеры вырастают из другого,а из страха и ненависти к определенному народу или социальной группе вырастают другие категории.
                      3. Дедок Звание
                        Дедок
                        0
                        Сегодня, 12:08
                        настоящие лидеры вырастают из другого,

                        помните у Высоцкого:
                        "...настоящих буйных мало - вот и нету вожаков..."
                      4. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        0
                        Сегодня, 12:09
                        Дедок,ага ,если учесть кто писал ТО письмо,то как не очень хочется чтоб они нашли вожаков.
                      5. Дедок Звание
                        Дедок
                        0
                        Сегодня, 12:12
                        если учесть кто писал ТО письмо,то как не очень хочется чтоб они нашли вожаков.

                        писал это Высоцкий, Владимир Семенович...
                        и писал он о временах, когда там бывали многие, в т.ч. отец нашей ядерной бомбы...
                        да и сейчас, Путин хочет чтобы пришли те, кто начнет сметать в сторону многие бюрократические препоны для развития государства...
                        именно такие смогут - а другие - прогнутся...
                      6. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        0
                        Сегодня, 12:15
                        Дедок,песня по Канатчикову дачу,пишет её явно не нормальный в псих плане человек,но если конечно иносказательно да Эзоповым языком то да ,только вот ни к чему такому революционному В.С.В. не призывал.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 11:58
          Цитата: Дедок
          ...... когда в 28 пунктах Трампа по миру есть строка о возвращении детей на украину - мы говорим, что это дети из детских домов и у них были неблагополучные семь......?
          часто это дети из территорий, которые мы считаем своими. Но и они считают своими. Российскую Конституцию они ведь не признают . То есть, они и убили родителей тех русскоязычеых детей. А наши уже их в семьи определили и оформили сначало опекунство, до усыновления пока не дошло. Вот что.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            +1
            Сегодня, 11:58
            А наши уже их в семьи определили и оформили сначало опекунство, до усыновления пока не дошло. Вот что.

            именно, по крайней мере - так пишут
      4. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +1
        Сегодня, 12:19
        Таких надо со взрослыми на пожизненное сажать и всё.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 12:22
          Incvizitor hi , пожизненное слишком ,25 лет в конкретном случае ,выйдет в 42 молодость,здоровье всё оставит в тюрьме, родственникам не нужен ,зато времени подумать и самого себя проклянут хватит с избытком.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 11:11
      В чем бред ? 17 лет это уже не ребенок и вполне отвечает за свои действия, можно ввести поправки в УК, а то как нашкодят то ребенок то старушка, хватит с ними вошкаться и жалеть.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 11:13
        Silver99 hi ,пенсионеры вообще отдельная "песня".
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +4
          Сегодня, 11:16
          hi . Это да, то теракты мол их обманули, то с квартирами мутят .... теперь с продажей автомобилей новая схема.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 11:18
            Silver99,самое противное что большинство из них имеет советское воспитание,быстро же переобулись и забыли.
            1. Егоза Звание
              Егоза
              +1
              Сегодня, 11:27
              Цитата: Ропот 55
              самое противное что большинство из них имеет советское воспитание,быстро же переобулись и забыли.

              А многие ли были действительно СОВЕТСКИМИ людьми? После амнистии Хруща столько гадов повылазило!! Все "жертвами" были, но затаились. Вот и получаем ныне.
              Кроме того, все помнят "сын за отца не отвечает", а сейчас надо говорить "Родители как раз за детишек и отвечать должны вместе с ними"
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +3
                Сегодня, 11:30
                Егоза hi ,большая часть этих "обманутых" к амнистированным Хрущевым не имеют никакого отношения,зато большая часть были и октябрятами,пионерами,комсомольцами,членами партии,смотрели правильные фильмы,читали правильные книги,говорили правильные слова. А теперь творят такое что слов нет.
                1. Егоза Звание
                  Егоза
                  +1
                  Сегодня, 11:38
                  Цитата: Ропот 55
                  большая часть этих "обманутых" к амнистированным Хрущевым не имеют никакого отношения,зато большая часть были и октябрятами,пионерами,комсомольцами,членами партии,смотрели правильные фильмы,читали правильные книги,говорили правильные слова. А теперь творят такое что слов нет.

                  Вероятно, Вы не в курсе. Я пример приведу - одноклассница, пионерка, комсомолка, красавица, золотая медалистка..., а как грянул майдан, так в первых рядах. И оказывается у нее дедушка был репрессирован. При союзе о нем не говорили в семье особо, а вот при "незалежной" - развернулись на полную катушку.
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +1
                    Сегодня, 11:44
                    Егоза,я в курсе за таких "отличников" только вот всегда мне было странно если они так не любили СССР зачем лезли и в общественные организации и в передовики,в отличники? Ладно те которых амнистировали у них приказ как пишут такой был а эти внуки правнуки,зачем.
                    1. Reptiloid Звание
                      Reptiloid
                      +1
                      Сегодня, 12:07
                      Оттого и лезли, что бы никто не догадался про их ненависть Вот что. hi
                      1. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        +1
                        Сегодня, 12:18
                        Reptiloid hi ,как то странно вы не находите,простой пример я ненавижу скрипачей(просто пример) поэтому я стану ну очень хорошим скрипачем буду выступать добиваться премий стану лауреатом чтоб никто не догадался что я ненавижу скрипачей,прошу прощения у данных музыкантов hi
                      2. Reptiloid Звание
                        Reptiloid
                        +1
                        Сегодня, 12:25
                        Скрипачи Вас не репрессируют и даже не узнают про Вас request А вот эти ненавистники ---- боялись именно наказания. Трусливые. Может, их и по факту не за что было? Какой-то был давнишний советский фильм об этом, Но я не понимал тогда вообще. У меня и сейчас трудности с теми фильмами. И чёрно-белые ещё
              2. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                +1
                Сегодня, 12:06
                Вообще, пусть на всех ближайших родственникам это клеймо будет. Хотя уродам плювать Но ,может , родня мм передачки носить не будет тогда recourse !
            2. Piramidon Звание
              Piramidon
              +2
              Сегодня, 11:32
              Явно не сами они эти схемы с продажами придумывают и раскручивают. Кто то ими управляет.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +2
                Сегодня, 11:35
                Piramidon hi ,а они подписываются за долю ,а значит являются соучастниками. Или вы думаете что они не понимают что это противозаконно? Просто рассчитывают что за возраст простят и отпустят.
          2. Дедок Звание
            Дедок
            +1
            Сегодня, 11:40
            Это да, то теракты мол их обманули, то с квартирами мутят .... теперь с продажей автомобилей новая схема.

            за всеми этими действиями стоят Конкретные люди, а пенсы - это типа - приманка...
          3. владимир 290 Звание
            владимир 290
            +2
            Сегодня, 11:54
            Мне по работе приходится регулярно с бабками/дедками - мошенниками сталкиваться. так они любому молодому в этом вопросе фору дадут. Сразу начинают с обращений во все инстанции и обязательно президенту. У нас один дед жаловался что его током ударило в троллейбусе и хотел миллион морального вреда, хорошо хоть видеозапись была, что он просто на остановке стоял и упал не доходя до троллейбуса, поэтому его и президент с прокурорами послали.
      2. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 11:21
        Silver99
        можно ввести поправки в УК

        Уже поправки введены, поэтому подлежит уголовному преследованию и возможно по двум статьям УК. Это измена , изготовление устройства, подготовка терр.акта в общественных местах. Теперь после суда пойдет зону топтать.
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Trapp1st
      Бред какой то..........
      В чем бред?!
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 11:01
    Ну вот и впаять 25, выйдет в 42 не семьи никому не нужный и лучшие годы за колючкой,нормально жизнью распорядился.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 11:41
      Ну вот и впаять 25, выйдет в 42 не семьи никому не нужный и лучшие годы за колючкой,нормально жизнью распорядился.

      давайте, лучше посмотрим, сколько впаяют тем, кто обирал участников СВО...
      и сравним сроки наказания...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 11:45
        Дедок, а ну да,ну да,знакомая схема.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 11:46
          а ну да,ну да,знакомая схема.

          нам показали Москву, Свердловск и Челябинск...
          но детдомовских на СВО было много...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 11:49
            Дедок,а этих ребят которые выбрали дорогу служение Родине как то по другому воспитывали? Только вот одни из молодежи идут служить и защищать а другие жечь и разрушать.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              +1
              Сегодня, 11:51
              а этих ребят которые выбрали дорогу служение Родине как то по другому воспитывали? Только вот одни из молодежи идут служить и защищать а другие жечь и разрушать.

              и те и другие - это НАШИ дети...
              а вот жизнь воспитала их по разному...
              Жизнь воспитала, а не структуры призванные воспитывать...
              кстати, школа сегодня выпала из этого процесса: ее нагружают совсем другими показателями...
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 12:08
                Дедок,в СССР была хорошая школа воспитания молодежи???
              2. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                +1
                Сегодня, 12:15
                Цитата: Дедок
                ...... Жизнь воспитала, а не структуры призванные воспитывать...
                кстати, школа сегодня выпала из этого процесса: ее нагружают совсем другими показателями...
                Он ведь сам выбрал в 17лет именно такой сайт. Мог выбрать институт или лицей или спортсекцию..
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 11:12
    Не будем про семью, про родителей....
    Очевидно хотел легко и по быстрому навариться.... Так и вышло, хата ему обеспечена.....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 11:19
      Mouse hi ,ну да родители то тут совершенно не причём??? Кого воспитали того и получили и это факт.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 11:24
        Так это постулат... И не раз озвученный, всё идёт из семьи....
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 11:27
          Mouse,что сделаеш, идеология запрещенна,школа оказывае услуги по образованию,родителям фиолетово,купили комп,ноут,телефон и считают что функции по воспитанию выполнили,вот и растут такие,НО это их не оправдывает и не извиняет,сами к этому приходят,сами и должны отвечать.
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 11:26
      Mouse
      Не будем про семью, про родителей....

      Этот чувачок сам "позаботился" о своих родных и близких. Теперь они родственники (сына, брата) преступника и это пятно ляжет на всю их жизнь, со всеми вытекающими последствиями.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 11:38
        frruc,скорее всего так и будет,С.Б. любого предприятия сто раз подумает а пропускать такого родственника в свои владения.
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 12:50
          Цитата: Ропот 55
          frruc,скорее всего так и будет,С.Б. любого предприятия сто раз подумает а пропускать такого родственника в свои владения.

          Ну уж так и любого. Сколько раз в последнее время устраивался на работу, нигде не требовалось указывать, кто у меня родственники. Если не устраиваться в серьезные госучреждения, никто ничего не спросит.
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 11:43
    Это и есть представитель так называемого поколения зумеров? Мутанты! Сразу вспоминается монолог мента в ресторане из фильма "Изображая жертву"
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:57
    Зачем задерживали?!
    Грохнуть на месте
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 12:17
    Надеюсь пожизненное дадут, пусть фашистский подсвинок сидит от и до.
  7. Черчиль Звание
    Черчиль
    0
    Сегодня, 12:31
    А группа захвата ждала, что ли его около церкви, знали что идёт ? Ну в конце концов провели активное мероприятие по обезвреживанию инициативного преступника. Но опять Телеграмм канал..... вызывает уже сомнения, а "был ли мальчик"?