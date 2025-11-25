Готовящий теракт по заданию Киева несовершеннолетний задержан в Калининграде

Установлено, что гражданин России 2008 года рождения с использованием мессенджера Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации и сообщил ему о своей готовности совершить теракт в поддержку политики киевского режима.

В Калининградской области силовики предотвратили террористический акт в отношении одного из православных храмов. Готовил его несовершеннолетний местный житель при координации украинских спецслужб. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области россиянина 2008 года рождения, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт в отношении православного храма. Как пояснили силовики, 17-летний местный житель по собственной инициативе связался с представителями одной из запрещенных в России украинских террористических организаций с целью вступления в нее. Чтобы подтвердить свое твердое намерение, он согласился провести теракт.Объект для совершения теракта несовершеннолетний подобрал самостоятельно, провел его разведку, а также, действуя по указаниям куратора спецслужб, приобрел все необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Однако довести свое преступление до конца не сумел, так как был задержан при подходе к храму.При обыске у него изъяли зажигательные средства и телефон с доказательствами преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело, задержанный арестован. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.