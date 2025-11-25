Развёртывание сил обеспечения безопасности будет осуществлено в Киеве или Одессе.

Президент Франции сделал заявление о том, что ожидает Украину после подписания мирного соглашения. Напомним, что вариант мирного договора на данный момент представила американская пресса, которая потом же объявила о «претерпевших серьёзные изменения пунктах». Изначально, как известно, их (пунктов) было 28.Так вот, по словам президента Макрона, на Украине будут «развёрнуты силы обеспечения безопасности», как только мирный договор будет подписан.Эммануэль Макрон:По словам французского президента, рейтинг которого в самой Франции никак не может перевалить за отметку 15%, в составе «обеспечительного» контингента помимо солдат из Франции будут военнослужащие из Британии и Турции.А немцы? А как же немцы…Ведь совсем недавно канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Берлин тоже хочет что-нибудь «обеспечить» (для себя) на территории Украины. И Мерц явно был бы не против размещения немецкого военного контингента где-нибудь на западе Украины, например, для контроля транспортных маршрутов. Главное для них - добиться от Москвы прекращения проведения спецоперации.Самое интересное тут, пожалуй, в том, что мнение России, как обычно, Запад не спрашивает. Они только представляют свои варианты «соглашений» и «договоров», включая договор о «необходимости вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу».Ну, так пусть возьмёт и вернёт, сама... В чём дело? Или без договора никак не получается… В своё время для этого на Украину «десантировали» Гросси из МАГАТЭ – аккурат к началу контрнаступа Залужного. Как говорится, не прокатило… Теперь хотят зайти с другого бока, причём для себя уже все «расчертили» и нарисовали.А пока чертят и рисуют, наша армия продолжает движение вперёд. И на данный момент это главное.