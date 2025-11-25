Макрон обещает развернуть силы «обеспечения безопасности» в Киеве или Одессе

Президент Франции сделал заявление о том, что ожидает Украину после подписания мирного соглашения. Напомним, что вариант мирного договора на данный момент представила американская пресса, которая потом же объявила о «претерпевших серьёзные изменения пунктах». Изначально, как известно, их (пунктов) было 28.

Так вот, по словам президента Макрона, на Украине будут «развёрнуты силы обеспечения безопасности», как только мирный договор будет подписан.



Эммануэль Макрон:

Развёртывание сил обеспечения безопасности будет осуществлено в Киеве или Одессе.

По словам французского президента, рейтинг которого в самой Франции никак не может перевалить за отметку 15%, в составе «обеспечительного» контингента помимо солдат из Франции будут военнослужащие из Британии и Турции.

А немцы? А как же немцы…

Ведь совсем недавно канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Берлин тоже хочет что-нибудь «обеспечить» (для себя) на территории Украины. И Мерц явно был бы не против размещения немецкого военного контингента где-нибудь на западе Украины, например, для контроля транспортных маршрутов. Главное для них - добиться от Москвы прекращения проведения спецоперации.

Самое интересное тут, пожалуй, в том, что мнение России, как обычно, Запад не спрашивает. Они только представляют свои варианты «соглашений» и «договоров», включая договор о «необходимости вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу».

Ну, так пусть возьмёт и вернёт, сама... В чём дело? Или без договора никак не получается… В своё время для этого на Украину «десантировали» Гросси из МАГАТЭ – аккурат к началу контрнаступа Залужного. Как говорится, не прокатило… Теперь хотят зайти с другого бока, причём для себя уже все «расчертили» и нарисовали.

А пока чертят и рисуют, наша армия продолжает движение вперёд. И на данный момент это главное.
  1. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +7
    Сегодня, 11:15
    Pas 15% mais à peine 11% et je me demande comment cela est encore possible de trouver 11% !! :-)

    Не 15%, а всего 11%, и мне интересно, как это все еще возможно найти 11% !!: -)
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +5
      Сегодня, 11:18
      Вот французское гнилье и проявилось..... им нужна Одесса, но ОЧЕНЬ надеюсь Россия по итогам СВО включит этот город в состав России.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:21
        Silver99,тут интересно куда разведывательная партия делась про которую на В.О. писали.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 11:33
        Цитата: Silver99
        им нужна Одесса, но ОЧЕНЬ надеюсь Россия по итогам СВО включит этот город в состав России.

        Шиш им, а не Одесса!! Там очень ждут наших!
      3. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Silver99
        Вот французское гнилье и проявилось..... им нужна Одесса, но ОЧЕНЬ надеюсь Россия по итогам СВО включит этот город в состав России.

        По итогам войны в состав России должна вернуться вся территория б. УССР! am
      4. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 11:59
        Цитата: Silver99
        Вот французское гнилье и проявилось..... им нужна Одесса

        Ностальгия всегда присуща французам, они уже пробовали завоевать побережье Чёрного моря и побывали в Одессе.
        5 декабря 1918 г. белые добровольцы генерала А. Н. Гришина-Алмазова взяли Одессу и изгнали петлюровцев. С белыми в город пришли и французы. Корабли интервентов красовались на рейде. Одесса стала главной их базой. В районе Одессы сосредоточились 18 тыс. французов. Отсюда союзники намеревались вместе с белыми, разбив попутно петлюровцев, идти на Москву. Но оказалось, эти планы — фантастика ( Макрон тоже фантастка ). И уже 2 апреля 1919 г. французы начали поспешную (почти в панике) эвакуацию. Французский военный флот был выведен из Чёрного моря к маю 1919 года в результате мятежа, поднятого матросами на нескольких кораблях с требованием прекратить интервенцию.

        А ведь начиналось все весьма оптимистично. Улицы были наполнены французской речью и небесно-голубыми мундирами, ярко-красными шапками зуавов, а главное — оживленными разговорами, конечно же, о грядущих победах, восстановлении порядка и возврате к нормальной сытой жизни. Французы щедро угощали русских друзей вином, работали рестораны и кабаре. «Настроение очень бодрое, и все довольны, что на их долю выпало счастье быть первыми при восстановлении порядка в России».

        Но большевиков в Одессе «было сколько угодно» и хватило, чтобы разложить французские части, и так на самом деле не проявлявшие огромного желания воевать в чужой стране. Красные оглушили иностранцев пропагандой: «революция в России есть истинно народное, демократическое движение», а белые - реакционеры вроде тех, что во время Великой французской революции потерпели поражение. Пропаганда большевиков не прошла даром и разложение французов, привело к эвакуации в "ридну неньку Францию"
        Макрон историю своей страны не учил в школе, а занимался любовными утехами со своей учительницей ( скорее с учителем )
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 11:24
      Il y a un dicton: promettre ne signifie pas se marier. wink
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:30
      YanniKounnar
      Сегодня, 11:15
      Не 15%, а всего 11%, и мне интересно, как это все еще возможно найти 11% !!: -)

      hi Похоже, у Микрона общий интерес к белому порошку вместе с жыдо наркофюрером, что становится генератором таких мощных идей с момента его власти в Париже.
      Все доказательства на фото очевидны даже без перевода с французского.
      Французский народ, как и народы стран гейропы не достойны иметь таких позорных лидеров. negative
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 11:42
        Французский народ, как и народы стран гейропы не достойны иметь таких позорных лидеров.

        Вот тут вы ошибаетесь уважаемый, ZovSailor (ZovSailor). Каждый народ достоин своих правителей! И это - абсолютная истина и работает на всем протяжении истории..
        Так, что французы, как и немцы, бельгийцы и т.д., вполне достойны собственных правителей. Какой - народ, такой - и правитель. Для доказательства достаточно посмотреть на государство 404 и вспомнить русскую пословицу: там где хох...ол побывал, еврею делать нечего.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 11:52
          Правдодел
          Сегодня, 11:42

          hi По аналогии с таким мнением работают и дерьмократичные выборы у цыган, фрицев, матрасников, когда от выборов отстраняются наиболее рейтинговые народные избранники, подвергаясь гонениям, судебными разбирательствами, посадками, вплоть до покушений и убийств на примере того же Фицо в Словакии.
          Показательным выглядит ликбез миллиардера Ф. Рокфеллера с членами Политбюро ЦК КПСС 1968 г. в Москве, пояснившим на простом примере, как работает диктатура буржуазии ( коль есть диктатура пролетариата ) - Не нравится вам этот президент, будет другой, мы - Деловые люди Америки. what
        2. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          0
          Сегодня, 12:17
          Je ne suis pas d'accord avec la théorie que le peuple mérite ses dirigeants car on sait depuis longtemps que " Ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes". de Joseph Staline :-)
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 11:16
    Ну да,ну да, осталось только подписать.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:32
      Чернила закончились........
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +2
        Сегодня, 11:47
        Цитата: Mouse
        Чернила закончились........
        hi Пусть лучше поделится со своими избирателями судьбой французиков на Курщине … кто с ними там сталкивался про пощадить забыли. От них там даже шевронов на сувениры не осталось.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 11:53
          Сие есть великая тайна.... wink
          Бродяга, hi
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +4
    Сегодня, 11:18
    Лягушатники жидко сходили в Африке, куда им удержаться под боком России?? Даже если и заведут request
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +5
      Сегодня, 11:21
      Macron est de la même espèce que Van Der Leyen ils sont capables de survivre partout ou ils peuvent prendre de ...l'argent !

      Макрон принадлежит к тому же виду, что и Ван дер Ляйен, они способны выживать везде, или они могут брать ...деньги !
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:24
    ❝ Эммануэль Макрон:
    Развёртывание сил обеспечения безопасности будет осуществлено в Киеве или Одессе ❞ —

    — «Мы их всех убьём!» © © ...
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 11:25
    Как же вы достали,гомосеки европейские со своей болтавней!!!
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:26
    Лучше будет в Закарпатье - там они будут в относительной безопасности)))
  7. Prapor Звание
    Prapor
    +3
    Сегодня, 11:26
    Че опять-то случилось? Панин дома отшлепал?
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:30
    Макрон обещает развернуть силы «обеспечения безопасности» в Киеве или Одессе

    Удобные места расположения французов, я не думаю, что они будут размещаться в пригородных домиках по три человека, где "условия до витру", да и горячей воды нет. Но вот в отелях и хостелах, как они привыкли, их вся группировка будет на виду у российской разведки и партизан.
    И "Герани", "Искандеры" и "Калибры" не будут разбираться, где укроп, а где лягушатник, всех к Бандере.
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 11:41
    Они даже не варианты развития придумывают, а разные названия для своих сходняков. "Крымская платформа", "коалиция желающих", и прочая театральная билибердень.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:23
      Цитата: th.kuzmichev
      Они даже не варианты развития придумывают, а разные названия для своих сходняков.

      Друг друга поддерживают, друг друга убеждают, строят планы, выражают уверенность, что так и будет. Такое впечатление, что действует эффект самовнушения при таком постоянном общении упоротых русофобов, отсюда весь этот энтузиазм и тяга к громким заявлениям. Коалиция желающих превратилась в коалицию одержимых.
  10. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 11:46
    А Турция чего лезет, Путин спас ему жизнь, это так он хочет отблагодарить Путина?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:27
      Цитата: пылесос
      А Турция чего лезет

      По словам Макрона, а он много чего наговорил.
  11. Rabin Звание
    Rabin
    +1
    Сегодня, 11:57
    Macron est en train de raconter son rêve. Un rêve qui ne deviendra jamais une réalité.
  12. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 12:13
    Вот поэтому им нельзя оставлять ничего .Никакие соглашения подписанные не приведут к ожидаемо прогнозируемому результату. Как только боевые действия закончатся, там будут все .И тогда смысл не только теряется, а становится куда хуже.
  13. alanery Звание
    alanery
    0
    Сегодня, 12:13
    и продавят такой вариант! а Лавров выразит озабоченность!
  14. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 12:46
    Некоторое время назад один типок по телевизору говорил как-то: "Ну зачем мне Бердянск?! Ну если вы такие злые возьмите Милан, например! Зачем Бердянск?" У Макарона тоже точно так про Одессу надо спросить. Милан и поближе к нему будет...