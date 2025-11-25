Макрон обещает развернуть силы «обеспечения безопасности» в Киеве или Одессе
Президент Франции сделал заявление о том, что ожидает Украину после подписания мирного соглашения. Напомним, что вариант мирного договора на данный момент представила американская пресса, которая потом же объявила о «претерпевших серьёзные изменения пунктах». Изначально, как известно, их (пунктов) было 28.
Так вот, по словам президента Макрона, на Украине будут «развёрнуты силы обеспечения безопасности», как только мирный договор будет подписан.
Эммануэль Макрон:
По словам французского президента, рейтинг которого в самой Франции никак не может перевалить за отметку 15%, в составе «обеспечительного» контингента помимо солдат из Франции будут военнослужащие из Британии и Турции.
А немцы? А как же немцы…
Ведь совсем недавно канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Берлин тоже хочет что-нибудь «обеспечить» (для себя) на территории Украины. И Мерц явно был бы не против размещения немецкого военного контингента где-нибудь на западе Украины, например, для контроля транспортных маршрутов. Главное для них - добиться от Москвы прекращения проведения спецоперации.
Самое интересное тут, пожалуй, в том, что мнение России, как обычно, Запад не спрашивает. Они только представляют свои варианты «соглашений» и «договоров», включая договор о «необходимости вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу».
Ну, так пусть возьмёт и вернёт, сама... В чём дело? Или без договора никак не получается… В своё время для этого на Украину «десантировали» Гросси из МАГАТЭ – аккурат к началу контрнаступа Залужного. Как говорится, не прокатило… Теперь хотят зайти с другого бока, причём для себя уже все «расчертили» и нарисовали.
А пока чертят и рисуют, наша армия продолжает движение вперёд. И на данный момент это главное.
