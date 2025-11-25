Пресса США: Евросоюз не достиг прогресса в вопросе изъятия российских активов

1 929 9
Пресса США: Евросоюз не достиг прогресса в вопросе изъятия российских активов

По информации американской прессы, несмотря на продолжающиеся переговоры, Евросоюз не достиг значительного прогресса в вопросе возможной экспроприации замороженных российских активов.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники в Брюсселе, несмотря на то, что активизировались переговоры в Еврокомиссии и между правительствами стран ЕС, какого-либо прорыва так и не произошло. В настоящее время, помимо прочего, обсуждается компромиссный вариант сочетания замороженных российских средств с совместными облигациями ЕС или прямыми взносами отдельных стран. При этом некоторые европейские дипломаты выражают опасения, что концепция займа для Украины под эти активы может провалиться, если в окончательном мирном плане будет определено их целевое использование.

В частности, представители стран Европы выступают против изложенной в плане Трампа идеи, согласно которой предполагается инвестирование российских средств в последующее восстановление Украины с разделением с США прибыли от этих мероприятий. Кроме того, европейцы вполне обосновано обеспокоены возможными перспективами, что после отмены антироссийских санкций бельгийский депозитарий Euroclear, на счетах которого в настоящее время хранятся замороженные активы РФ, могут обязать вернуть деньги законным владельцам, что поставит под угрозу благосостояние европейских налогоплательщиков.

В то же время, по словам премьера Польши Дональда Туска, чтобы конфликт в итоге не завершился на выгодных для России условиях и впоследствии Украина смогла получить российские деньги на свое восстановление, лидеры ЕС полны решимости урегулировать вопрос экспроприации российских активов до декабрьского саммита объединения.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:36
    ❝ Евросоюз не достиг прогресса в вопросе изъятия российских активов ❞ —

    — Перевод:«Стыбрить не удаётся» ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:52
    А что мы будем делать с европейскими активами в России ?В плане Трампа нет ни слова что мы их должны куда то кому то отдать.Это репорации от ЕС что-ли?Норгам взгрустнулось с 3 млрд или € 30 млрд NRK мне не ведомо. laughing
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 12:05
      норгам взгрустнулось

      как я понимаю, им ничего не обломится по рыбе?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Дедок
        им ничего не обломится по рыбе

        Норги могут и врубить заднюю скорость .Будем посмотреть .Но до них информация доведена и обсуждается :Что делать ? Пока с их стороны ни какой конкретики ,31 декабря договорённости на этот год могут превратиться в тыкву.С 1 января зоны будут закрыты.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 12:20
          С 1 января зоны будут закрыты.

          может это и к лучшему: если они нас в чем то подозревают, то почему мы должны быть к ним с открытой душой?
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 12:27
            У норгов проблема не только с нами ,но и с траулерами ЕС .Они их запустили в свою зону ,теперь торпедами не выгнать..
  3. Bulrumeb Звание
    Bulrumeb
    0
    Сегодня, 12:16
    Потому что согласно плану Дони, он сам задумал на них наложить свою лапу.
  4. russ71 Звание
    russ71
    0
    Сегодня, 12:26
    я не пойму... а почему их просто не конвертировать на рубли?
    Взять и напечатать эквивалент в рублях и кинуть в экономику свою...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:50
    Пора уже в этом плане ставить вопрос ребром. Все ваши средства останутся в России и могут пойти в счет репараций .Уж больно Европа заигралась