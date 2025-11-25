Пресса США: Евросоюз не достиг прогресса в вопросе изъятия российских активов

По информации американской прессы, несмотря на продолжающиеся переговоры, Евросоюз не достиг значительного прогресса в вопросе возможной экспроприации замороженных российских активов.Как сообщает Politico со ссылкой на источники в Брюсселе, несмотря на то, что активизировались переговоры в Еврокомиссии и между правительствами стран ЕС, какого-либо прорыва так и не произошло. В настоящее время, помимо прочего, обсуждается компромиссный вариант сочетания замороженных российских средств с совместными облигациями ЕС или прямыми взносами отдельных стран. При этом некоторые европейские дипломаты выражают опасения, что концепция займа для Украины под эти активы может провалиться, если в окончательном мирном плане будет определено их целевое использование.В частности, представители стран Европы выступают против изложенной в плане Трампа идеи, согласно которой предполагается инвестирование российских средств в последующее восстановление Украины с разделением с США прибыли от этих мероприятий. Кроме того, европейцы вполне обосновано обеспокоены возможными перспективами, что после отмены антироссийских санкций бельгийский депозитарий Euroclear, на счетах которого в настоящее время хранятся замороженные активы РФ, могут обязать вернуть деньги законным владельцам, что поставит под угрозу благосостояние европейских налогоплательщиков.В то же время, по словам премьера Польши Дональда Туска, чтобы конфликт в итоге не завершился на выгодных для России условиях и впоследствии Украина смогла получить российские деньги на свое восстановление, лидеры ЕС полны решимости урегулировать вопрос экспроприации российских активов до декабрьского саммита объединения.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»