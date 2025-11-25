Антидроновые ружья МР-155 показали свою эффективность в зоне СВО
Концерн «Калашников» отчитался о поставке в зону СВО антидроновых ружей МР-155. Как отметили в пресс-службе концерна, контракт на поставку оружия выполнен и закрыт.
Производство и поставки ружей МР-155 выполнил Ижевский механический завод, параметры поставки не раскрываются. В концерне подчеркнули, что данные ружья очень активно используются на передовой в зоне СВО для борьбы с дронами, показывая свою эффективность.
Антидроновый вариант ружья МР-155 был разработан на базе гладкоствольного охотничьего самозарядного ружья МР-155. Оружие оборудовано планкой Пикатинни, магазином на 6 патронов калибра 12/76. В комплект также входит чехол и подсумок. На ружье можно одновременно устанавливать коллиматорный и ночной прицелы, поэтому его можно применять и днем, и ночью.
В связи с продолжающейся специальной военной операцией и необходимостью обеспечения российских военнослужащих ружьями для борьбы с дронами противника, ИМЗ нарастил выпуск МР-155 в антидроновом исполнении.
