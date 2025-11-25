Антидроновые ружья МР-155 показали свою эффективность в зоне СВО

Концерн «Калашников» отчитался о поставке в зону СВО антидроновых ружей МР-155. Как отметили в пресс-службе концерна, контракт на поставку оружия выполнен и закрыт.

Производство и поставки ружей МР-155 выполнил Ижевский механический завод, параметры поставки не раскрываются. В концерне подчеркнули, что данные ружья очень активно используются на передовой в зоне СВО для борьбы с дронами, показывая свою эффективность.



Ижевский механический завод выполнил контракт по поставке заказчику самозарядных ружей МР-155 в антидроновом исполнении. Благодаря своим характеристикам МР-155 активно используется на линии боевого соприкосновения и стало одним из самых популярных антидроновых изделий в зоне проведения СВО.



Антидроновый вариант ружья МР-155 был разработан на базе гладкоствольного охотничьего самозарядного ружья МР-155. Оружие оборудовано планкой Пикатинни, магазином на 6 патронов калибра 12/76. В комплект также входит чехол и подсумок. На ружье можно одновременно устанавливать коллиматорный и ночной прицелы, поэтому его можно применять и днем, и ночью.

В связи с продолжающейся специальной военной операцией и необходимостью обеспечения российских военнослужащих ружьями для борьбы с дронами противника, ИМЗ нарастил выпуск МР-155 в антидроновом исполнении.
  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +4
    Сегодня, 11:46
    И что, теперь в каждом отделении есть минимум по 2 антидроновых ружья ? И боеприпасы к ним ? Больше таких не нужно ? К чему статья ?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 11:54
      Ни что не ново под Луной. В этом устройстве нет ничего не обычного, все дело в патроне, он начинен поражающими элементами типа шрапнели, происходит самоподрыв при приближении к цели и ее поражение. В отличии от лазера не нужна энергия, не влияет влажность воздуха, оптика на планку увеличивает прицельную дальность..... одно но...это высота поражения чем выше цель тем меньше эффект, тут спаренный танковый пулемет в помощь.
      1. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 11:59
        оптика на планку увеличивает прицельную дальность
        - оптика по дрону? сильно сомневаюсь...
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          0
          Сегодня, 12:43
          Есть класс прицелов, т.н. загонные. С малой кратностьюв т.ч. до 1 при необходимости. Для этихцелей и служат (читай название) - облегчение попадания в движущуюся цель. Навык естетственно требуется к ним и тренировки. Многие кто юзают их вместо колиматоров и голографики
          Цитата: faiver
          оптика по дрону? сильно сомневаюсь...

          По дронам - это уж на совести афтора. Но прям ничего невозможного нет. Не нужен отдельный магнифаер - на дальности на кратности оперируешь. При подлете ставил 1-2х. Особых проблем не виже. По мне так удобней.
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Starover_Z
      И что, теперь в каждом отделении есть минимум по 2 антидроновых ружья ? И боеприпасы к ним ? Больше таких не нужно ? К чему статья ?

      Статья к тому, что гладкоствол для борьбы с БПЛА официально поставляется для одной из силовых структур и, судя по всему, с опережением сроков. Контракт, скорее всего, был до конца года.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:49
      Контракт исполнен на этот год.Естественно дальше выпуск продолжится по контракту на следующий год.А так,да-ружья надо,да и не только они
  2. Маз Звание
    Маз
    0
    Сегодня, 11:47
    Хорошая новость. Есть кто в этих ружьях разбирается - интересно почитать. Мне кажется магазин маловат. Самозарядный это руками перезаряжать или как? А раньше вепрь хвалили? Он вроде автоматом перезаряжается и магазин побольше.
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 11:52
      несъемный магазин на мой взгляд минус, езжу на охоту с Сайгой-12С, тот же калашоид, съемные магазины пятерки, восьмерки
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: faiver
        езжу на охоту с Сайгой-12С

        Сам вспомнил про "Сайгу". Для чего городить огород, если ранее писали что есть различные варианты "Сайги", нарезные, гладкоствольные и под разные калибры ?! Или опять менахеры от "Калашникова" удачно распилили очередной денежный пакет ?
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 12:07
          Или опять менахеры от "Калашникова" удачно распилили очередной денежный пакет ?
          - у них без этого никак...
        2. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 12:39
          Цитата: Starover_Z
          Сам вспомнил про "Сайгу"

          "Селезень" 4-го калибра пусть не самозарядный, зато картечи в три раза больше, чем в 12-м. Но охотится с ним не разрешают, и поэтому давно перестали выпускать.
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +2
        Сегодня, 12:13
        Знакомые которые занимаются переделкой оружки говорили что физически можно сделать сайгу автоматической правда это незаконно вот такую с бубеном бы годно было.
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 12:15
          зачем? против дрона нужна прицельная стрельба каждым выстрелом....
          1. Incvizitor Звание
            Incvizitor
            +1
            Сегодня, 12:16
            Очередь даёт такую волну дроби что шанс через это пролететь мизерный.
            1. faiver Звание
              faiver
              +1
              Сегодня, 12:20
              шанс будет мизерный что хоть куда-то попадете, отдачу от пяти выстрелов вывезете чтоб прицельно стрелять?
              1. Incvizitor Звание
                Incvizitor
                0
                Сегодня, 12:21
                С годным дтк с такт рукоятью думаю можно создать это облако в направлении дрона.
      3. wku Звание
        wku
        +2
        Сегодня, 12:33
        МР 153 - 155, удобнее Сайги, хоть и сам владею Сайгой, на этом ружье подзарядку можно производить в режиме нон стоп не дожидаясь полного расхода магазина , легко закидываются в магазин через клапан с низу, отдача существенно ниже, благодаря иной конструкции механизма перезарядки, качество стволов на заводе ИЖ МЕХ, существенно выше ИЖ МАША, сейчас эти два завода входят в концерн Калашников.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 11:57
      По малоскоростным низколетящим целям при определенной сноровке пойдет (это как гуся завалить на охоте )....на более серьезное с реактивным двигателем вряд ли.
    3. belost79 Звание
      belost79
      +4
      Сегодня, 11:58
      Так себе вариант для боевых действий. Перезарядка занимает относительно много времени, по сравнению с магазинными Сайгами и Вепрями. Требует качественных боеприпасов, если утыкание патрона, вытаскивать долго.
      По мне, лучше иметь двустволку с экстракцией, намного надежней. Перезарядка у опытного стрелка отнимает пару секунд.
      1. wku Звание
        wku
        0
        Сегодня, 12:37
        вообще она не занимает нисколько времени, можно периодически подкидывать патроны, не дожидаясь полной разрядки,
    4. bk0010 Звание
      bk0010
      +3
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Маз
      Хорошая новость.
      Не очень: считаю, что дробовик против дрона - это паллиатив (лучше, чем ничего, но не то, что надо) . Плохо, что до сих пор не придумали ничего, чтобы нормально, а не "на глаз" сбивать малоскоростные малоразмерные цели.
    5. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Маз
      Мне кажется магазин маловат.

      Есть удлинители - до 10 патронов можно.
      Это самая простая и массовая самозарядная газоотводная с подствольным магазином МР-153, чуть освежили и обозвали МР 155.

      Цитата: rosomaha
      магазинным и дисковым питанием..

      Цитата: faiver
      а что делать когда магазин опустеет, а небо еще нет?

      Проблема в размерах магазина будет - грубо 22мм диаметр и 76 мм длина Магнумовского патрона 12 калибра.
      10 патронов 22 см + пружина + все проблемы фланцевого патрона.
      То есть 10 патронов и магазин уже длиннее Калашниковского и возможно РПКшного. Точно длиннее при 15 патронах
      А барабанный - 200% будет очень громоздким при незначительном увеличении числа патронов..

      "Мурка"(МР-153) у охотников и так - " или весло, или дрын или дубина", это АК среди охотничьих ружей
    6. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Маз
      магазин маловат.

      На один-два дрона хватит , а там и время на перезарядку . Патроны крупные , магазин на даже 10 патронов будет громоздким и мешать . Там же ещё и патроны специальные - антидроновые поди . Хорошее ружьё для стендовой стрельбы . Аккурат против дронов .
  3. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 11:48
    а что делать когда магазин опустеет, а небо еще нет?
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 11:53
      успеть засунуть новый патрон в окошечко сбоку
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 11:55
        это не под атакой не так уж сподручно бывает сделать...
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      -1
      Сегодня, 12:02
      Цитата: faiver
      а что делать когда магазин опустеет, а небо еще нет?

      Есть приклад ! Боец! Отрабатывай навыки рукопашного боя ! angry
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 12:04
        ближе к игре в лапту, городки или бейсбол...
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          Сегодня, 12:15
          На СВО отмечены случаи ,когда бойцы спасались от дрона посредством приклада(!) , палки ,вещмешка,мешка с картошкой(!) и...других "подручных средств" ! В общем,вы правы...навыки игры в лапту,городки повышают шансы бойца выиграть поединок с дроном с помощью "подручных средств" ! Как и навыки рукопашного боя (единоборств) !
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 12:23
            видел я эти видосы, вопрос сколько не смогли отбиться подручными средствами?
            1. Nikolaevich I Звание
              Nikolaevich I
              0
              Сегодня, 12:34
              Цитата: faiver
              вопрос сколько не смогли отбиться подручными средствами?

              А я и не говорю,что это "панацея" ! Но шансы повышает ,хоть и на считанные проценты ,но и это "что-то" (а для кого-то -это ВСЁ ! ) Кстати, на полигонах во время тренировок даже отрабатывают навыки уклонения от дронов ! Бойцу ,посещавшему секции единоборств до СВО,такие навыки легче усвоить !
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 11:51
    а почему бы для антидроновых задач не разработать самозарядные ружья с магазинным и дисковым питанием..там бк поболе будет
    1. bk0010 Звание
      bk0010
      +2
      Сегодня, 12:02
      Цитата: rosomaha
      а почему бы для антидроновых задач не разработать самозарядные ружья с магазинным и дисковым питанием..там бк поболе будет
      Такие давно есть (сделаны на базе АК или РПК, см. Сайга, Вепрь). Охотники их ругают: говорят, что из МР стрелять навскидку гораздо лучше, да и тяжелые они.
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 12:35
      Цитата: rosomaha
      а почему бы для антидроновых задач не разработать самозарядные ружья с магазинным и дисковым питанием..там бк поболе будет

      Так давно уже есть.
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 12:10
    Это которые полуавтоматы лёгкие? Вроде довелось держать такое, весит мизер хоть с одной руки стреляй не то что мой верпь молот.
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 12:11
    Трубчатый магазин, пускай и увеличенной, против гражданской версии, емкости, на мой взгляд, не самое лучшее решение для отражения атаки дронов. Перезарядка долгая. Считаю, что для подбных целей лучше Сайга и Вепрь 12клб. Тем более, что 10ти зарядные отъемные магазины для них имеются. Смена магазина- как у всем знакомого Калаша... Да, тяжелые, не сбалансированые, но и МРка с балансом не дружит, но это не с легавой собакай по лугам ходить, а на позиции находиться... Могу говорить отвественно, ибо уже 48 лет отохотился...
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:46
    На сколько я понимаю ,то охотничьего вооружения вполне хватает ,не хватает спец боеприпасов .Просто дробь, требует определенного умения