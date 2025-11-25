Макрон: Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет
Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет. Ее президент Эммануэль Макрон очень обеспокоен этим фактом.
Своими опасениями французский лидер поделился с журналистами немецкой радиостанции RTL.
Он отмечает, что баллистические ракеты Вооруженных сил РФ способны поразить любую точку во Франции или в любой другой европейской стране.
Глава французского государства с тревогой говорит:
Макрон обращает внимание на производственные мощности российской оборонной промышленности, выпускающей подводные лодки, танки и другое многочисленное и мощное вооружение. Сейчас Россия применяет его в зоне проведения СВО. По мнению президента Франции, если европейцы покажут свою слабость, российское оружие станет угрозой и для них.
Макрон уверен, что отношения между Европой и Россией вышли на новый уровень. На данный момент их можно охарактеризовать термином «стратегическая конфронтация». Президент Франции утверждает:
По его мнению, именно наша страна является главной угрозой для стран Европы.
Говоря о часто повторяющихся заявлениях европейских политиков о вероятной войне между ЕС и Россией, президент нашего государства Владимир Путин назвал их чушью. Он и ряд других российских официальных лиц неоднократно подчеркивали, что руководство РФ не строит планов нападения на страны НАТО и Евросоюза.
