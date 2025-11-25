Макрон: Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет

2 871 28
Макрон: Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет

Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет. Ее президент Эммануэль Макрон очень обеспокоен этим фактом.

Своими опасениями французский лидер поделился с журналистами немецкой радиостанции RTL.

Он отмечает, что баллистические ракеты Вооруженных сил РФ способны поразить любую точку во Франции или в любой другой европейской стране.

Глава французского государства с тревогой говорит:

Межконтинентальные баллистические ракеты – мы все подвержены угрозе с их стороны.

Макрон обращает внимание на производственные мощности российской оборонной промышленности, выпускающей подводные лодки, танки и другое многочисленное и мощное вооружение. Сейчас Россия применяет его в зоне проведения СВО. По мнению президента Франции, если европейцы покажут свою слабость, российское оружие станет угрозой и для них.

Макрон уверен, что отношения между Европой и Россией вышли на новый уровень. На данный момент их можно охарактеризовать термином «стратегическая конфронтация». Президент Франции утверждает:

Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами.

По его мнению, именно наша страна является главной угрозой для стран Европы.

Говоря о часто повторяющихся заявлениях европейских политиков о вероятной войне между ЕС и Россией, президент нашего государства Владимир Путин назвал их чушью. Он и ряд других российских официальных лиц неоднократно подчеркивали, что руководство РФ не строит планов нападения на страны НАТО и Евросоюза.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Forcecom Звание
    Forcecom
    +13
    Сегодня, 11:59
    Расскажите кто-нибуть этому баклану, что весь земной шарик находиться в зоне поражения ядерной триады РФ
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 12:02
      Макрон точно школу закончил ?....... баллистическая ракета способна обогнуть Землю и зайти на Францию даже со стороны Южного полюса.... неужели ему учительница (которая или который) по совместительству его жена (или муж) ему не рассказывала об этом ?
      1. MakStVik Звание
        MakStVik
        +4
        Сегодня, 12:14
        Он/она его совращала, не до этого было, а он нижней головой думал. И сейчас, видимо, нижним органом из двух половинок думает laughing
      2. Обычный Звание
        Обычный
        +5
        Сегодня, 12:15
        Не только рассказывала, но и показывала, свои баллистическим причиндалом как она его может достать.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:44
      Пусть обращается к Маску.Тот его на Марс забросит(может быть).Тогда он будет вне досягаемости.И не только его одного.Земля будет чище
    3. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 12:52
      Цитата: Forcecom
      Расскажите кто-нибуть этому баклану,

      Он для своих бакланов говорит. Которые куда более бакланы, благодаря их "образованию". Для них эти слова - открытие. Им всю жизнь говорили, что НАТО сильнее всех, и все русские ракеты, которые в Сибири медведи вырубают каменными топорами, собьют еще над Москвой. И потом Россию можно будет, наконец грабить. И поджечь. И всех русских красавиц изнасиловать, чего давно мечталось.
      Так что для тамошних бакланов слова Макрона - откровение, ломающее всю привычную картину мира.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 11:59
    Макрон: Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет

    Миротворцу Микрону после отказа Кремля разговаривать с никчемным балаболом приспичило вновь вспомнить об амбициях недонаполеона.
    За годы власти у него не появилось ни одного позитивчика, а белый порошок и фингалы Панина продолжают разжижать куриные мозги гальского петуха.
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +4
    Сегодня, 12:00
    Любая точка на Земном шарике находится в досягаемость Российских ракет, а не только Франция- эх Макарон, любитель дедушек, опять сказал не подумав.
    1. Stranger03 Звание
      Stranger03
      +3
      Сегодня, 12:01
      любитель дедушек, опять сказал не подумав.

      по всей видимости у них это семейное, :)
  4. ANB Звание
    ANB
    +2
    Сегодня, 12:00
    . Макрон уверен, что отношения между Европой и Россией вышли на новый уровень. На данный момент их можно охарактеризовать термином «стратегическая конфронтация».

    Гальский петушок сам этого добивался. И чему теперь удивляется?
    А раньше мы с Францией дружили.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:00
    А чем раньше Макрон думал - задницей ?А как там с жёной - предъявлены научные доказательства что жёна Макрона родилась не мужчиной? bully
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:50
      Цитата: tralflot1832
      А чем раньше Макрон думал - задницей ?А как там с жёной - предъявлены научные доказательства что жёна Макрона родилась не мужчиной?

      Да и хрен бы с ним, кто там у него жена - проблема в том, что этот неудачный экземпляр гомо сапиенса возглавляет европейское государство, причём, рейтинг ниже плинтуса никак его не отрезвляет. За три последних года сменил пять премьер-министров, но это ему не помогло. Среди политиков Франции нарастает стремление отправить недонаполеончика в отставку.
      ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Ряд французских политиков призвал к отставке президента Эммануэля Макрона и правительства премьер-министра Себастьяна Лекорню, после того как депутаты практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год.
      "При 404 голосах против и только одном - за, проект бюджета еще никогда не был отклонен с таким раскладом сил. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помешать этому бюджету. Лекорню – вотум. Макрона – в отставку!" - написала в соцсети X лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.

      И ещё три оппозиционные партии придерживаются такого же мнения, шансы на возможность отставки Макрона растут.
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 12:00
    Глава французского государства с тревогой говорит:
    Межконтинентальные баллистические ракеты – мы все подвержены угрозе с их стороны.

    или я чего то не догоняю, или у них президент получает информацию от бульварной прессы...
  7. Azim77 Звание
    Azim77
    +3
    Сегодня, 12:01
    Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет. Ее президент Эммануэль Макрон очень обеспокоен этим фактом.

    Книгу по истории наконец почитал что-ли. Этому факту столько лет, сколько у Макрона нет.
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 12:04
    Величайшее умозаключение, достойное руководителя такой страны.....
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:04
    ❝ Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет ❞ —

    — Но ей этого не достаточно, и она какого-то ✘рена лезет в зону досягаемости ствольной артиллерии ...
  10. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 12:15
    Макрон: Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет

    Только сейчас это понял? belay
    Ну ты тормоз! fellow wassat
    Не только хранция, мы всю планету. как бык овцу, кроем. Так что вы сильно не выёживайтесь! laughing
  11. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +1
    Сегодня, 12:16
    Говоря о … заявлениях европейских политиков о вероятной войне между ЕС и Россией … Владимир Путин назвал их чушью…
    Зря он так. Понятно ведь, что не к ночи будь помянутые «европейские политики» войну хотят и, судя по текущему моменту, устроят! Так лучше б сказал кратко и внятно: ваш первый выстрел - сотрем до ядра Земли. А его пресс-служба и МИД пусть покажут им карту с мишенями для РВСН, начиная с мест проживания тех европейских политиков, которые гавкают громче всех.
  12. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +2
    Сегодня, 12:20
    Вся элита и офицерство франции легло на полях 1 мировой и частично второй. А теперь что мы видим. Причина и следствие Это даже не поколение егэ, поколение даунов. Какая страна, такой и руководитель. Вроде деменции нет. У пургу несет не хуже байдена. Был один такой. Недосултан. Когда сморозил пару раз курам насмех - его теперь с "умными" речами и предложениями давно не слышно.А этот как баран об ворота.
  13. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 12:20
    "...Missiles balistiques intercontinentaux – nous sommes tous menacés par eux...."
    Mais ce sont de simples couteaux des islamistes qui tuent le plus de Français ...
    Macron préfère imaginer ( créer ? ) un danger hypothétique Russe que voir ce qui se passe sous son nez poudré dans les rues de France...

    "...Межконтинентальные баллистические ракеты – они угрожают всем нам...."
    Но именно простые ножи исламистов убивают больше всего французов ...
    Макрон предпочитает воображать ( создавать ? ) гипотетической русской опасности, чем видеть то, что творится у нее под пудреным носом на улицах Франции...
  14. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 12:22
    Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет. Ее президент Эммануэль Макрон очень обеспокоен этим фактом.

    Ну если писаешь в штаны, то нечего на Россию лезть. Сиди молча, у России нет границы с Францией. Да и война с Гитлером показала, какие вы вояки. Да и такая развратная страна России никогда была не нужна, такое уже было, кода российский солдат пополоскал свои портянки в Сене и вернулся домой.
    Опять говорю - "Макрон учи историю франции и не повторяй ошибок прадедов".
  15. Lynnot Звание
    Lynnot
    +1
    Сегодня, 12:34
    Зря он это узнал. Теперь плохо спать будет, с партнёрами проблемы появятся...
  16. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 12:37
    Ну и переберитесь со своим болотом на Венеру! К слову, то, что его homoсявая рожа в зоне досягаемости кулака его "жены" это лягушатника не беспокоит? sad
  17. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 12:41
    Он отмечает, что баллистические ракеты Вооруженных сил РФ способны поразить любую точку во Франции

    Включая Французскую Гвиану и Гваделупу. soldier
  18. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 12:42
    Гений дубовый!Жену свою пусть пугает!У кого жена тот и сильнее!А то по морде даст!
  19. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:43
    Франция находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет. Ее президент Эммануэль Макрон очень обеспокоен этим фактом.

    Буквально только вчера были в не досягаемости и вдруг
  20. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:44
    Лучше бы сказал или заявил, что ракеты США способны поразить любую цель во Франции,
  21. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:47
    Когда он срок свой отмотает, наверное уже немного осталось, Интересно будет мемуары почитать, там вся брехня и вскроется, как у Оданда, Меркель (которая встревожена, что у нее украли велосипед)