320 лет назад, издан указ царя Петра I о создании первого в России «полка морских солдат»

Морская пехота 2-й отдельной бригады Балтийского флота. На первом плане — разведчик разведывательной роты 2-й отдельной бригады моряков Краснознаменного Балтийского флота главный старшина Николай Федорович Гарановский (1917-02.02.1944). На военной службе с 13 лет (воспитанник РККА), на флоте с 1936 года. В разведроте с начала войны, отличился в боях на Лужском рубеже, на начало 1942 г. в должности командира взвода разведроты 2-й отдельной бригады морской пехоты Приморской оперативной группы Ленинградского фронта, 05.06.1942 г. награжден медалью «За отвагу». К 1943 году лейтенант Гарановский командовал 161-й отдельной разведывательной ротой 120-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, имел 2 медали и 4 ранения, 16.02.1944 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб 02.02.1944 в районе деревни Ящера Лужского района Ленинградской области.

У Котлина острова с немецкими людьми (так называли шведов. — Автор) был бой, и милостию Божиею, и Пречистыя Богородицы помощию, и всех святых молитвами, и Великого государя и сына его, государевича, счастием, у Котлина полукорабль (вероятно, имелась в виду полугалера-скампавея. — Автор) взял и немецких людей побил, и языка поймал, начального человека, капитана Ирека Далсфира, 8 человек солдат и наряд (то есть пушки) и знамёна поимели.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»