320 лет назад, издан указ царя Петра I о создании первого в России «полка морских солдат»
Взятие шведских кораблей в устье Невы. Худ. Леонид Блинов
Друзья называли нас – Гвардия флота.
А мы назывались скромнее и лучше,
Точнее и проще: – Морская пехота!
"Морская пехота". Григорий Карев.
Судовая рать
Стоит отметить, что войска, которые выполняли на Руси роль морской пехоты, существовали с незапамятных времен. Судовая рать была обычным делом для русов-венедов, русов-венетов и русов-вандалов, основавших современную Венецию и дошедших до Северной Африки (Вандальская Русь). Русы-варяги, прозванные викингами и причисленные историками романо-германской школы к нынешним датчанам и шведам, господствовали на Варяжском (ранее Венедском) море, ныне это Балтийское море.
Русы-тавроскифы, а ранее русы-скиты (скифы) были хозяевами на Русском море (ныне Чёрное море). Позднее судовые рати Аскольда, Олега Вещего, Игоря Старого и Святослава Игоревича показывали Второму Риму, кто хозяин в Причерноморье.
Трактов было мало, расстояния огромные, поросшие лесом. Однако имелась густая, протяженная речная сеть. Поэтому издавна русские воеводы использовали многочисленные судовые рати. Суда класса «река-море» — лодьи, ладьи, струги, ушкуи, которые могли перевозить до 40–60 бойцов. С помощью судов можно было перебросить значительные силы на большое расстояние, а при серьёзной угрозе быстро отступить.
Русские великие князья могли выставить большие флотилии. Так, по данным «Повести Временных лет», Олег Вещий в 907 году в походе на Царьград собрал огромную рать, которую греки назвали «Великая Скифь». В судовой рати было 2 тыс. ладей. Византийская империя вынуждена была платить дань и заключить выгодный для Руси торговый договор.
Крупные флоты водил на Константинополь-Царьград и Игорь Старый. Святослав Игоревич с помощью судовой рати быстро перебрасывал свои пешие рати, усиленные конницей, которая шла по берегу. Так он смог разгромить хищную Хазарию («Пошёл Святослав на хазар»; "Одолел Святослав хазар"), завоевать Болгарию, где на Дунае он думал поставить новую столицу Русской державы.
Олег Вещий ведёт войска к стенам Царьграда. Миниатюра из Радзивилловской летописи (начало XIII века).
После развала единой Русской державы на ряд княжеств и земель о дальних походах пришлось забыть. Но русские по-прежнему активно использовали судовые рати на Севере (новгородские ушкуйники), на Волге. В том числе и в войнах между собой, с Волжской Булгарией, а затем делали набеги на богатые ордынские торговые города.
Традиции русских ратей, которые ходили по Чёрному и Каспийскому морям, на юге продолжали днепровские (запорожские) и донские казаки. Они также использовали малые суда класса «река — море», тревожили Крымское ханство и Османскую империю, атаковали прибрежные селения, вражеские суда, освобождали невольников.
Судовые рати русское командование во времена Ивана Грозного активно использовало на Волге во время сражений за Казань и Астрахань. С их помощью Волга, Волжский торговый путь были возвращены под контроль Русской державы. При Иване Грозном начали формировать судовые команды стрельцов – морских солдат.
Сражение на реке Волга, из Лицевого летописного свода, XVI столетие
Флотилия Алексея Михайловича
В ходе Русско-польской войны, когда воссоединились Великая и Малая Русь, и русские армии успешно освободили земли большей части Литовской и Белой Руси, в конфликт вмешалась Швеция. Шведские войска быстро оккупировали большую часть Литвы и Польши, стали претендовать на занятые русскими войсками земли. Шведский монарх, чтобы снискать поддержку польско-литовской шляхты, обещал помощь «против Москвы и казаков».
В 1656 году началась русско-шведская война. Русское командование, видимо, помня о традициях прежних речных войн, решило усилить сухопутные силы речной ратью. Зимой 1656 года в Смоленщине, в верховьях Двины, под началом воеводы Семёна Змиева началось строительство флотилии. Опытных людей для строительства направляли из Москвы и Новгородской земли. Им подчинялись крестьяне местных дворцовых волостей.
Весной было готово 120 стругов судовой рати (армейский флот – название связано с тем, что экипажи формировались из армейских частей, и гребной флот поддерживал действие сухопутных войск – армии) из 600 намеченных. Струги имели длину от 8 до 17 саженей (16 — 35 метров) и могли свободно вмещать по 50 солдат, стрельцов или казаков со всем запасом. Часть судов использовалась для перевозки артиллерии, снабжения и эвакуации раненых и больных.
В июне 1656 г. Змиев сдал суда первому воеводе Смоленска Петру Долгорукову. В Ижорскую землю был направлен отряд Петра Потёмкина, который состоял из новгородских и ладожских стрельцов, казаков и «охочих людей» (добровольцев). В флотилию также включили донских казаков, имевших опыт морских походов на Чёрном море, приняла участие во взятии Ниеншанца на реке Неве.
Отряд Потёмкина поднялся вверх по реке, где осадил Нотебург-Орешек. Затем Потёмкин вернулся в устье Невы, с частью флотилии вышел в море и 22 июля (1 августа) вступил в бой со шведами у острова Котлин. Историки считают, что 15 русских стругов атаковали три крупных вражеских галеры. Русские прорвались через заградительный артиллерийский огонь и взяли на абордаж один корабль, остальные шведские галеры отступили.
Потёмкин докладывал царю:
В этот же период царский боярин, дипломат Афанасий Ордин-Нащокин основал верфь в Царевиче-Дмитриеве и начал строительство кораблей для плавания на Балтийском море. В частности, в 1669 г. на Оке был спущен корабль «Орёл».
Война со Швецией завершилась вничью, Москва не смогла вернуть земли на Балтике. Таким образом, то, что сделает царь Пётр Алексеевич, пытались ещё Иван Грозный и правительство Алексея Михайловича. Создать регулярный флот и пробить выход в Балтику.
Бой у острова Котлин 22 июля (1 августа) 1656 г. Худ. И. Н. Кочергин
Морские солдаты Петра
Ещё в то время, когда царь Пётр нацелился на Азов, чтобы вернуть России выход в Азовское и Чёрное моря (Как русская армия штурмовала Азов; Часть 2), он сформировал первый полк морской пехоты – «Морской регимент». В него вошли солдаты Лефортовского, Преображенского и Семёновского полков. Сам царь числился командиром 3-й роты этого полка.
В 1701 г. на Каспийском море был создан Яхтинский полк с целью охраны купеческих караванов от разбойников. Солдаты были закреплены за 12 яхтами, отсюда и название. Полк просуществовал недолго, так как его солдаты приняли участие в Астраханском восстании 1705 – 1706 гг. Его расформировали.
Необходимость создания флота с кораблями класса «река-море» для перевозки войск, осады вражеских крепостей и борьбы с вражеским флотом снова возникла во время очередной войны со Швецией. Северной войны.
Пока шведский король Карл XII гонялся за саксонским курфюрстом Августом Сильным по Польше, царь Пётр шаг за шагом отбивал крепости и земли в Ижорской земле (Ингерманландии). Строил верфи, создал ручную флотилию, где в экипажи включали солдат и стрельцов. Шведскую флотилию выбили из Чудского и Ладожского озёр. Русские войска при поддержке флотилии взяли Нотебург и Ниеншанц, контролируя всю Неву. Царь в 1703 году начал строительство Санкт-Петербурга и морского флота, прорубив «окно в Европу».
В 1704 г. Пётр Алексеевич принял решение о создании морских рот, которые распределяли под командованием капитанов кораблей. Сначала создали 18 рот морских солдат. Они подчинялись вице-адмиралу Корнелиусу Крюйсу. Затем царь решил сформировать один 12-ротный Морской полк.
16 (27) ноября 1705 года государь Петр I издал Указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для несения службы на десантных кораблях парусного и гребного (армейского) флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях флота российского. Для обучения морских солдат использовали опытных сержантов-гвардейцев из Семеновского и Преображенского полков. Этот полк просуществовал до 1712 года.
Затем морпехи были распределены между несколькими морскими батальонами. В подавляющем большинстве во время походов, десантов, осад приморских крепостей по-прежнему использовали обычных солдат из армейских полков. Они были гребцами, шли на абордаж и десантировались на берег.
В 1714–1715 гг. Пётр расформировал морские батальоны, солдат перевели в матросы, которых остро не хватало. В качестве морских солдат на парусных судах использовали солдат из пехотных полков. У каждого корабля была своя морская команда со своими командирами.
В дальнейшем их служба была регламентирована Морским уставом. Они подчинялись флотскому командованию, получали от него жалование, обмундирование. Начала складываться настоящая регулярная морская пехота.
С этого момента морская пехота была активным участником практических всех войн России. Морпехи дрались при Гангуте и Чесме, штурмовали Корфу, обороняли Севастополь и Порт-Артур.
Морские пехотинцы стали элитными, отборными войсками. Во время Великой Отечественной войны они принимали участие в самых важнейших оборонительных сражениях, наступательных операциях. На гитлеровцев они наводили настоящий ужас. Их прозвали «черной смертью» из-за их черных бушлатов и бесстрашия в бою. Когда всех бойцов Красной Армии переодели в общевойсковую форму, морпехи сохранили своё отличие — тельняшки и бескозырки.
С учётом огромного побережья России, прямого выхода к двум океанам – Северному Ледовитому и Тихому, необходимость мощных соединений морской пехоты (дивизий), готовых отразить вражеский удар и превентивно ответить на любую угрозу на Черноморском, Балтийском стратегических направлениях или в Арктике, на Тихом океане, это вопрос национальной безопасности.
Морская пехота Северного флота в море на катере МО-4
Морская пехота 2-й отдельной бригады Балтийского флота. На первом плане — разведчик разведывательной роты 2-й отдельной бригады моряков Краснознаменного Балтийского флота главный старшина Николай Федорович Гарановский (1917-02.02.1944). На военной службе с 13 лет (воспитанник РККА), на флоте с 1936 года. В разведроте с начала войны, отличился в боях на Лужском рубеже, на начало 1942 г. в должности командира взвода разведроты 2-й отдельной бригады морской пехоты Приморской оперативной группы Ленинградского фронта, 05.06.1942 г. награжден медалью «За отвагу». К 1943 году лейтенант Гарановский командовал 161-й отдельной разведывательной ротой 120-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, имел 2 медали и 4 ранения, 16.02.1944 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб 02.02.1944 в районе деревни Ящера Лужского района Ленинградской области.
