СВР: Лондон намерен дискредитировать Трампа якобы связями с Россией

1 136 9
Британия готовится сбить миротворческий настрой Дональда Трампа обвинением в связях с советской и российской разведкой. В Лондоне уже готовы соответствующие фейковые документы. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Великобритания зарабатывает на украинском конфликте, поэтому Лондон продолжает выступать за продолжение боевых действий вне зависимости от состояния украинской армии. Доходы от продажи вооружений спасают британскую экономику от банкротства, сейчас именно оружейные компании BAE Systems и Thales UK приносят в бюджет миллиарды долларов от контрактов с Киевом. А новые контракты на поставки Украине беспилотников должны принести не меньше 6 млрд.



Однако в дело вмешался Трамп, которому необходимо в срочном порядке прекратить еще один конфликт. Именно миротворческая активность президента США может стать концом британских планов. Поэтому в Лондоне «подстраховались», подготовив некие фейковые досье британской разведки, в которых Трамп фигурирует как агент советской, а потом российской разведки. Доказать это возможности нет, но вот подпортить репутацию вполне возможно.

Состряпаны планы реанимации фейковых «досье» бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами.


Однако, как предполагают в СВР, Трамп уже в курсе планов Британии и готов отреагировать на провокацию. Тем более, что Лондон уже пытался реализовать этот вариант несколько лет назад.
9 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:16
    ❝ Британия готовится сбить миротворческий настрой Дональда Трампа обвинением в связях с советской и российской разведкой❞ —

    — Ещё членством в КПСС ...
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 12:37
      На счет партбилета - явный фэйк. Трамп в партию зюганова никогда бы не вступил. Он человек дела, а болтунов в США и своих предостаточно. wassat
      1. mongol9999 Звание
        mongol9999
        0
        Сегодня, 12:45
        Тут вы неправы. КПРФ- партия дела. Посмотрите чьё в Думе было большинство в 1995 году, когда был принят чубайсовский закон о приватизации.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ещё членством в КПСС ...

      Сейчас быстро состряпают видео ,где Дони в московском отеле ,с женщинами не тяжелого поведения .Потом долго будут извиняться ,что не проверили инфу ,но цели достигнуты и это главное
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +4
    Сегодня, 12:18
    Есть шикарный вариант - наградить Б. Джонсона закрытым указом медалью "За боевые заслуги" - за участие в уничтожении бандеровцев путем отправки их на фронт, а потом нечаянно рассекретить.
    И пусть потом отмазывается, ходит и оглядывается....
  3. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 12:18
    СВР: Лондон намерен дискредитировать Трампа якобы связями с Россией

    Даже если не найдут, то выдумают и заставят оправдываться и "отбеливаться".
    Это с одной стороны.
    С другой уже вроде поднималась эта тема и не срослось. Что нового там можно накорябать? what
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 12:34
    Двое британских начальников уже улетели со своих постов за фальсификацию роликов с Трампом. Неужели мало?
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 12:34
    Трамп ..... агент советской, а потом российской разведки .. wassat tongue .
    Это , наверно британские учёные узнали.
  6. uralex Звание
    uralex
    +1
    Сегодня, 12:46
    Доходы от продажи вооружений спасают британскую экономику от банкротства
    Вот интересно, Украина всех доит, деньги разворовываются, а кто-то умудряется еще за счет нее спасать экономику страны от банкротства... Причем Украина войну проигрывает, откуда доходы?