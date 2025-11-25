СВР: Лондон намерен дискредитировать Трампа якобы связями с Россией
Британия готовится сбить миротворческий настрой Дональда Трампа обвинением в связях с советской и российской разведкой. В Лондоне уже готовы соответствующие фейковые документы. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Великобритания зарабатывает на украинском конфликте, поэтому Лондон продолжает выступать за продолжение боевых действий вне зависимости от состояния украинской армии. Доходы от продажи вооружений спасают британскую экономику от банкротства, сейчас именно оружейные компании BAE Systems и Thales UK приносят в бюджет миллиарды долларов от контрактов с Киевом. А новые контракты на поставки Украине беспилотников должны принести не меньше 6 млрд.
Однако в дело вмешался Трамп, которому необходимо в срочном порядке прекратить еще один конфликт. Именно миротворческая активность президента США может стать концом британских планов. Поэтому в Лондоне «подстраховались», подготовив некие фейковые досье британской разведки, в которых Трамп фигурирует как агент советской, а потом российской разведки. Доказать это возможности нет, но вот подпортить репутацию вполне возможно.
Состряпаны планы реанимации фейковых «досье» бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами.
Однако, как предполагают в СВР, Трамп уже в курсе планов Британии и готов отреагировать на провокацию. Тем более, что Лондон уже пытался реализовать этот вариант несколько лет назад.
