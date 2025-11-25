Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»

2 033 24
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»

Глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что в настоящее время можно наблюдать, что время углеводородного сырья стремительно уходит и уже сейчас надо готовиться переходить на новые виды «двигателей» экономики. При этом, согласно информации ФНС, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ уже снизилась до 30%.

Ранее Силуанов сообщил, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах. По словам министра финансов, в настоящее время в юанях и рублях происходит уже 99,1% расчетов между Москвой и Пекином. Во внешней торговле Китая, начиная с 2010 года, доля юаня выросла с 2 до 52%, а доля доллара США упала почти в два раза, с 83 до 43%. Он также отметил необходимость поддерживать устойчивость двусторонней российско-китайской финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов. Кроме того, в правительстве уже сформирован ответный план на случай экспроприации Евросоюзом замороженных российских активов.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин констатировал, что совокупная стоимость природных богатств России составляет более 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше, чем в США. В ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума Сечин подчеркнул, что Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность всей Евразии. По итогам прошлого года наша страна обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около 100 миллиардов долларов.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 12:25
    Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
    Почти 35 лет одна и та же песня. Это выглядит еще забавней на фоне злорадства о спаде экономик развитых стран, как будто не понимают что если у них падет экономическое развитие, значит они меньше нуждаются в сырьевых придатках. 2х2.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 12:28
      . Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»


      Да неужели настало это время?Жизнь заставила отказаться от принципа продай нефть/газ - купи что хочешь на полученные деньги. Хочешь жить умей вертеться.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 12:29
        Да неужели настало это время?
        Время может и настала, только эти кроме "откопай продай" ни на что не способны. Хотя на дальнейшее разграбление населения еще могут.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 12:30
          Значит по логике и тут стоит ждать перемен.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -1
            Сегодня, 12:32
            Значит по логике и тут стоит ждать перемен.
            До талава будут скидывать все что могут с минимальной маржой, воровать больше и выводить, что бы потом благополучно жить в цивилизации в кругу господ.
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 12:35
              В кругу господ их обдерут как липку.По примеру той же Батуриной.Думали что на Западе всё по закону,а там иди сюда и всё нажитое непосильным трудом превращается в конфискат,потому что надо ещё подтвердить происхождение нажитого или сильно с кем то поделиться.
              1. Trapp1st Звание
                Trapp1st
                0
                Сегодня, 12:42
                В кругу господ их обдерут как липку.
                Есть кейс как сохранить честно награбленное и жить по Лондонам и Монте-Карлам...
          2. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 12:51
            Цитата: Sky Strike fighter
            Значит по логике и тут стоит ждать перемен.

            конечно, бензин и электричество подорожают
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 12:45
      Как говорится тщательнее читать надо. На нефти и газе уже не получается денежки грести. Вот и ищет НОВЫЕДВИГАТЕЛИЭКОНОМИКИ. Однако нефть и газ это остатки ненавистного советского прошлого, а новые двигатели сами не появятся, надо думать и работать.
    3. ism_ek Звание
      ism_ek
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Trapp1st
      Почти 35 лет одна и та же песня

      Тем не менее у нас за 35 лет не открыто ни одного большого нового месторождения нефти. Газа у нас много, угля умататься, а вот нефти запасы очень ограниченны
  2. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 12:26
    Люди - вторая "нефть". Значит будет грабить.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 12:26
    А кланы которые имеют с нефти и газа готовы отказаться от своих доходов?
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 12:36
      А им деваться некуда. Китай и Индия бравшие нефть по дешевке и от такой отказываются.
  4. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 12:27
    время углеводородов ещё уходить лет 40 будет если не больше, многие сейчас живущие не доживут до сего времени
  5. самый главный Звание
    самый главный
    0
    Сегодня, 12:27
    О каких "двигателях" может идти речь, когда Силуанов увеличивает налоги? И при этом растут тарифы на электроэнергию и цена моторного топлива. Сам бы попробовал начать любое производство с нуля.
    1. Prapor Звание
      Prapor
      0
      Сегодня, 12:46
      вы не понимаете! Это двигатели на налоговой тяге, а если еще все штрафы и акцизы туда подключить, будет форсаж полный, можно к другим звездам уже лететь...
  6. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 12:29
    ...время углеводородного сырья стремительно уходит и уже сейчас надо готовиться переходить на новые виды «двигателей» экономики.

    Интересная фраза. Скорее, всё же имеется в виду импорт углеводородного сырья, приносивший деньги в экономику. Ну а насчёт необходимости отхода от статуса "сырьевой державы" и успехов в этом уже все уши прожужжали.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 12:31
    Антон Силуанов отметил, что в настоящее время можно наблюдать, что время углеводородного сырья стремительно уходит

    Было бы гораздо лучше, если бы министр финансов разобрался бы с финансами, а не лез туда, в чем не разбирается. "Гретатунберг" отечественного разлива. Тьфу!
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:34
    Вот вам и причина начала СВО ,торгуем не в долларах
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:36
    Дык вперёд и с песней .Премиум рынок Европы потерян на долго.Не началось бы СВО ,когда нам запад всё перекрыл .Не было бы сейчас понимания что многое надо делать самим .А то купим ,купим на западе всё на нефтедоллары .Заживём.
  10. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 12:42
    Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»

    Мы уже готовы - промышленность лежит на боку, успешно добиваемая ставками ЦБ
  11. Vlad Gor
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 12:46
    "Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»"
    Это знали в СССР. Теперь спустя 50 лет знает Силуянов.
    "совокупная стоимость природных богатств России составляет более 100 триллионов долларов"
    Мечта либералов, олигархов РФ, продать все природные богатства.
  12. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 12:48
    а мировая нефтемафия это даст сделать?
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:52
    ❝ Время углеводородного сырья уходит ❞ —

    — Но не прощается ...