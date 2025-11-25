Глава РСПП высказался про ставку ЦБ РФ и раскритиковал крепкий рубль

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что ждать резкого снижения ключевой ставки в декабре не стоит. Максимум – минус полпроцента. А может, и вовсе оставят все, как есть. В деловой среде с этим уже смирились: повышение ставки никто не ждет, но и на быстрый поворот к «дешевым деньгам» надеяться рано.Самое тревожное, по словам Шохина, это тишина, в которую вошел российский бизнес. Он назвал происходящее «инвестиционной паузой», и это не красивая метафора. Компании замерли, а пауза в инвестициях – это риск освободить рынок для зарубежного бизнеса. Особенно для Китая, который все активнее и смелее заходит в освободившиеся ниши.Есть и другой фактор, который, по мнению главы РСПП, серьезно давит на бизнес: крепкий рубль. Шохин говорит, что компании недосчитались примерно пятой части валютной выручки относительно ожиданий на начало года. Для экономики, которой нужны новые вложения, технологии, обновление фондов – это ситуация не из приятных.Министр финансов Антон Силуанов на это ответил резко: мол, Шохин слишком сгущает краски. Если настроение у бизнеса такое мрачное, то да – никакого роста инвестиций, и правда, не будет. Но стоит ли считать слова министра опровержением? Опросы аналитиков говорят, что осторожность доминирует: прогнозы по курсу рубля улучшились, но вот ожидания по ставке растянуты на годы. Меньше 10% рынок не ждет раньше 2027-го.

