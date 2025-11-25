Глава РСПП высказался про ставку ЦБ РФ и раскритиковал крепкий рубль

4 167 35
Глава РСПП высказался про ставку ЦБ РФ и раскритиковал крепкий рубль

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что ждать резкого снижения ключевой ставки в декабре не стоит. Максимум – минус полпроцента. А может, и вовсе оставят все, как есть. В деловой среде с этим уже смирились: повышение ставки никто не ждет, но и на быстрый поворот к «дешевым деньгам» надеяться рано.

Самое тревожное, по словам Шохина, это тишина, в которую вошел российский бизнес. Он назвал происходящее «инвестиционной паузой», и это не красивая метафора. Компании замерли, а пауза в инвестициях – это риск освободить рынок для зарубежного бизнеса. Особенно для Китая, который все активнее и смелее заходит в освободившиеся ниши.



Есть и другой фактор, который, по мнению главы РСПП, серьезно давит на бизнес: крепкий рубль. Шохин говорит, что компании недосчитались примерно пятой части валютной выручки относительно ожиданий на начало года. Для экономики, которой нужны новые вложения, технологии, обновление фондов – это ситуация не из приятных.

Министр финансов Антон Силуанов на это ответил резко: мол, Шохин слишком сгущает краски. Если настроение у бизнеса такое мрачное, то да – никакого роста инвестиций, и правда, не будет. Но стоит ли считать слова министра опровержением? Опросы аналитиков говорят, что осторожность доминирует: прогнозы по курсу рубля улучшились, но вот ожидания по ставке растянуты на годы. Меньше 10% рынок не ждет раньше 2027-го.
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ettore Звание
    ettore
    +7
    Сегодня, 12:59
    Есть и другой фактор, который, по мнению главы РСПП, серьезно давит на бизнес: крепкий рубль

    Это было смешно.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +12
      Сегодня, 13:25
      Цитата: ettore
      Есть и другой фактор, который, по мнению главы РСПП, серьезно давит на бизнес: крепкий рубль

      Это было смешно.

      Это нам смешно! Даже не смешно, а грустно становится при очередном посещении супермаркета.
      Шохину и К° надо дешевый рубль, чтобы эта еврейская кучка обогащалась, а народ нищал!
      1. al3x Звание
        al3x
        +3
        Сегодня, 13:49
        Ну, для обычных граждан всё едино - по итогу всё на наши плечи и ложится. Доллар подешевел - цены вверх. Доллар подорожал - цены вверх. Классика российской экономики. Снизили ставку, подняли НДС. Переливают из пустого в порожнее и называют это экономикой.
      2. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +6
        Сегодня, 13:50
        Глашатай "Клуба Олигархов России" открыл своё орало и изрек обеспокоенность тем, что российский рубль всё ещё слишком "крепкий"... помню как лет пятнадцать назад он изрекал тоже самое, когда доллар стоил тридцать...
        Прямо чувствуется как тяжело живется российским олигархам... надо народу ещё немного подзатянуть пояса, чтобы олигархам полегчало... wassat fool
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 14:03
        Есть и другой фактор, который, по мнению главы РСПП, серьезно давит на бизнес

        "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины".

        Это про наших некоторых гениев экономики.
  2. esl462 Звание
    esl462
    0
    Сегодня, 13:02
    .Как дешёвый рубль может быть вреден промышленности,которая целиком и полностью зависит от импорта?
    1. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 13:27
      Цитата: esl462
      Как дешёвый рубль может быть вреден промышленности,которая целиком и полностью зависит от импорта?

      Потому как закупаемый импорт будет дорогой.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 13:28
      Цитата: esl462
      .Как дешёвый рубль может быть вреден промышленности,которая целиком и полностью зависит от импорта?
      Какая промышленность зависит от импорта?
    3. Cympak Звание
      Cympak
      +7
      Сегодня, 13:36
      Если вам нужно развивать производство, то нужен дорогой рубль (чтобы закупать технологии, средства производства, комплектующие ), а если производство не нужно, а достаточно добычи ресурсов, то нужен дешёвый рубль.
      Если вы хотите привлекать специалистов, прекратить бегство из страны учёных, то нужен сильный рубль, если специалистов можно заменить дешёвыми мигрантами, то слабый рубль позволяет здорово экономить на трудовой силе.
      Тут ещё Силуанов может добавить, что нефть и газ лучше продавать за дорожающую валюту, а пенсии, пособия, з/п бюджетников внутри страны выплачивать дешевеющими рублями.
      Единственное, что не даёт сейчас рублю обвалиться, это перекрытый "партнёрами" вентиль на вывоз капитала из страны для тех людей, за которых так ратует Шохин
  3. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +5
    Сегодня, 13:03
    Только обычные люди получают зарплаты и пенсии этими " крепкими" рублями. И на них купить в магазине, с каждым днём, можно все меньше и меньше. Странно. Курс рубля явно рукотворный, а он не нравится ни низам, ни верхам.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +14
    Сегодня, 13:07
    Шохин говорит, что компании недосчитались примерно пятой части валютной выручки относительно ожиданий на начало года. Для экономики, которой нужны новые вложения, технологии, обновление фондов – это ситуация не из приятных.

    Лукавит Шохин. Владельцам компаний нужна валюта для вывоза ее за рубеж. И больше не для чего.
    И вообще Шохин - "подельник" чубайса и гайдара, один из могильщиков российской экономики.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 13:54
      Цитата: Дилетант
      Шохин говорит, что компании недосчитались примерно пятой части валютной выручки относительно ожиданий на начало года. Для экономики, которой нужны новые вложения, технологии, обновление фондов – это ситуация не из приятных.

      Лукавит Шохин. Владельцам компаний нужна валюта для вывоза ее за рубеж. И больше не для чего.
      И вообще Шохин - "подельник" чубайса и гайдара, один из могильщиков российской экономики.

      По нему, де факто и де юре - плачет веровочка из петли на позорном столбе.
      И так остальным, кто ратует за дешёвый российского рубля.
      1. Приходимец_СЭМ Звание
        Приходимец_СЭМ
        +2
        Сегодня, 14:36
        Как говорилихаил Задорнов: "За наш рубль и сейчас ничего не дают...а скоро будут давать в морду"
        Может этим чинушам зряплату по такому курсу рубля и давать? fellow
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +15
    Сегодня, 13:10
    Кто о чём ,а Шохин об девальвации рубля . am Может его гнать надо уже с этого места.Почему в Турции траулер стоит в два раза дешевле и строится в два раза быстрее.
    Пора кончать с этими менеджерами широкого профиля ,сегодня он топ менеджер строизаборы ,завтра он топменеджер в ОСК или ещё где - то.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 13:28
      Цитата: tralflot1832
      Может его гнать надо уже с этого места.

      Как можно его гнать, Андрей? Вся эта еврейская клоака друзья ВВП!
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:50
        Не знаю как Шохин ,а вот Кудрин?
  6. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 13:11
    Есть и другой фактор, который, по мнению главы РСПП, серьезно давит на бизнес: крепкий рубль. Шохин говорит, что компании недосчитались примерно пятой части валютной выручки относительно ожиданий на начало года.

    Крепкий рубль не выгоден экспортёрам, но выгоден для торговли внутри страны.
    Тут можно поставить вопрос по другому: сколько потеряли ожидаемой выручки предприятия, торгующих внутри страны, из-за высокого курса рубля?
    Курс в 30 рублей в 2013 году всех устраивал
  7. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 13:22
    У России есть важное преимущество, например, перед ЕС: дешевая энергия (нефть, газ). Это означает, что Россия может производить продукцию дешевле, чем большинство стран ЕС вместе взятых.
    Тот, кто может строить первоклассные космические ракеты, тот, кто может строить первоклассные ракеты, может также строить первоклассные машины, первоклассные микросхемы (в России есть все редкие материалы для этого), может производить первоклассные товары «Сделано в России».
    Поскольку европейский рынок становится все более сложным, России приходится обратить свое внимание на Африку, Азию, Южную и Центральную Америку, а также арабские страны.
    России также стоит обратить внимание на Афганистан. Даже западные корпорации, такие как Nestlé, Kellogg's и другие, уже открыли для себя афганский рынок.

    А что насчет партнеров по БРИКС?
    1. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 13:28
      Цитата: LeutnantTom
      Тот, кто может строить первоклассные космические ракеты, тот, кто может строить первоклассные ракеты, может также строить первоклассные машины, первоклассные микросхемы (в России есть все редкие материалы для этого), может производить первоклассные товары «Сделано в России».

      Только почему то не хочет.
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        0
        Сегодня, 13:37
        Тогда его, вероятно, придется заставить это сделать.
        Прежде всего, в новое путешествие необходимо взять с собой все население (от мала до велика).
        А как насчёт импортозамещения? Когда в 2014 году Запад ввёл первые санкции, времени, чтобы снизить зависимость от импорта, было предостаточно.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:37
      Цитата: LeutnantTom
      Это означает, что Россия может производить продукцию дешевле, чем большинство стран ЕС вместе взятых.
      Не может. Себестоимость снижают не за счет дешевой электроэнергии, а за счет кол-ва этой продукции. Ну и вот сейчас зима, нам надо отапливать свои помещения и домашние и рабочие, а в той же Европе могут этого не делать, ну или намного меньше. Далее транспортные расходы. У нас плечо перевозки в разы если не на порядок больше.
      тот, кто может строить первоклассные ракеты, может также строить первоклассные машины, первоклассные микросхемы (в России есть все редкие материалы для этого), может производить первоклассные товары «Сделано в России».
      Вы сравниваете штучное производство и конвейер. Еще во времена СССР, все кто не мог поступить в нормальный ВУЗ, шли в технологи. )))) Сделать 1 штуку, и запустить производство на конвейере, обеспечив качество и бесперебойную работу. Это 2 большие разницы. Загрузить конвейер в 100 раз сложнее.
      Ну и самое главное, это сбыт. У нас очень маленький рынок по сравнению с Европой или Китаем.
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        0
        Сегодня, 14:01
        Das geht nicht. Die Kosten werden nicht durch billigen Strom gesenkt, sondern durch die Menge dieser Produkte. Und jetzt, im Winter, müssen wir unsere Wohnungen und Arbeitsräume heizen, während das beispielsweise in Europa nicht oder zumindest viel weniger nötig ist. Hinzu kommen die Transportkosten. Unsere Transportwege sind um ein Vielfaches, wenn nicht sogar um eine Größenordnung, länger.

        Это не совсем верно, ведь в Европе пожилых людей больше, чем молодых, а «холодный сезон» начался уже в конце октября! В Германии, например, аналитики прогнозируют, что газовых хранилищ хватит только до середины-конца января.
        В целом, стоимость энергии выросла на 50%. И многие компании (производители удобрений, рестораны, автопроизводители, сталелитейные компании и т. д.) испытывают трудности и становятся банкротами.

        Hinzu kommen die Transportkosten. Unsere Transportwege sind um ein Vielfaches, wenn nicht sogar um eine Größenordnung, länger.

        Даже в Европе, в Германии, транспортные расходы очень высокие; к тому же, сначала нужно найти водителя грузовика.
        Fließbandfertigung

        Конвейерное производство? Это в прошлом! Сегодня для этого используются литьё под давлением, 3D-печать, робототехника и т.д.
        Россия должна не только продавать свое сырье (что способствует конкуренции), но и сама его перерабатывать.
        И это большое преимущество: например, у Европы практически нет сырья. Россия могла бы этим воспользоваться! Используя собственное сырье для производства и продажи товаров.
        Однако реимпорт через Казахстан, Киргизию и другие страны пока продолжается. Экспорт в страны Европы, Киргизию, Казахстан и другие страны увеличился на 1000–5000%. Большая часть товаров впоследствии перепродавалась в Россию.
        И пока существует реимпорт, внутренняя российская промышленность будет находиться в невыгодном положении.
    3. Cympak Звание
      Cympak
      +1
      Сегодня, 13:41
      Цитата: LeutnantTom
      может производить первоклассные товары «Сделано в России».

      Но часто вместо этого получается АвтоВАЗ ....
  8. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 13:28
    Пока у руля будут всякие наибулины, ждать устойчивой экономики не стоит. У них все мысли в одну сторону повёрнуты - обобрать население. Собственно, только из-за драконовских цен абсолютно на всё, российская экономика ещё не сдохла. Кремлевские сидельцы за это должны народу российскому ноги целовать, а не хвалиться экономическими успехами, которых по факту не было и нет в современной России.
  9. Cympak Звание
    Cympak
    +2
    Сегодня, 13:43
    Цитата: LeutnantTom
    А что насчет партнеров по БРИКС?

    А что мы им можем предложить кроме ресурсов и продовольствия?
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 13:45
    Все время было интересно, чем данный деятель занимается? У него еще брат какой то крупный бизнесмен в тени
  11. Грац Звание
    Грац
    +5
    Сегодня, 13:46
    это соратник Ельцина, конечно ему привычно когда люди получают зарплату в эквиваленте 100 долларов и меньше, По факту остаток из ТЕХ ВРАГОВ народа ельцинской эпохи, такие люди хотят чтобы народ за еду работал
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 13:49
    Министр финансов Антон Силуанов на это ответил резко: мол, Шохин слишком сгущает краски.

    Два барана по утру... А вообще очень печально, что такие персонажи рулят экономикой нашей Родины. Два дебила это конечно сила, только вот не во всех отраслях.
  13. некромонгер Звание
    некромонгер
    +4
    Сегодня, 13:55
    этот вурдалак работает на нефтегазовых олигархов и экспортеров металлопроката,им и правда крепкий рубль не нужен, он чувак из гнезда чубайса-гайдара,жаль Малюты Скуратова на них нет
  14. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 14:59
    Перекуп галимый воет, что выручка упала при продаже необработанного природного сырья (нефть газ лес руды и тд) и перепродаже иностранных товаров на российском рынке.
  15. Алексей G Звание
    Алексей G
    +1
    Сегодня, 15:10
    Шохин говорит, что компании недосчитались примерно пятой части валютной выручки относительно ожиданий на начало года.

    Сразу ясно за какой бизнес топит Шохин!
  16. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +2
    Сегодня, 15:10
    Шохин является представителем профсоюза олигархов и выступает за их интересы, зато прямо и явно, без мутного интриганства, и это хорошо.
  17. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 15:11
    чубайсовский собрат, это все что о нем надо знать.....
  18. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +2
    Сегодня, 16:04
    Есть и другой фактор, который, по мнению главы РСПП, серьезно давит на бизнес: крепкий рубль. Шохин говорит, что компании недосчитались примерно пятой части валютной выручки относительно ожиданий на начало года.

    Для тех, кто не знал или забыл - who is мистер Шохин:

    При ЕБН занимал посты Министра труда и занятости населения РСФСР/Российской Федерации, Министра экономики Российской Федерации, Заместителя председателя Правительства Российской Федерации.
  19. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:23
    Самое тревожное, по словам Шохина, это тишина, в которую вошел российский бизнес.

    Эту тишину можно объяснить только активацией работы ФАС и других силовых структур и правовых органов.
    Крепкий рубль не нужен ни Набиуллиной, ни банкирам, ни тем сырьевым бизнесменам, которые продают за сырьё сильную валюту и втюхивают нам слабые рубли...
    Вижу начало новой эпохи российских миллионеров, когда МРОТ будет исчисляться миллионами, а цены - тысячами...
    Понятно, кто избрал Шохина председателем РСПП. Только в этой организации столько же промышленников, сколько бизнесменов в стойбище оленеводов.