На Купянском направлении ликвидирован комбат ВСУ

Российские источники сообщили, что на Купянском направлении был ликвидирован подполковник Михаил Кучеренко – командир батальона 151-й механизированной бригады ВСУ. Пока не раскрывают ни деталей операции, ни обстановки, в которой украинский офицер оказался под ударом.

151-я бригада – одна из тех частей ВСУ, которые создали буквально «на бегу». По открытым данным, ее оснастили преимущественно советской техникой – западной не досталось. Бригаду сформировали в декабре 2023 года, а осенью 2025 года срочно перебросили под Купянск, когда украинская оборона на этом участке начала серьезно проседать.



По словам российских военкоров, надежды на бригаду не оправдались: фиксировались отказы выходить на позиции, бойцы не всегда выполняли приказы, и это только сильнее осложняло ситуацию ВСУ в регионе.

Тем временем, картина на Купянском направлении для Украины изменилась резко и болезненно. 21 ноября соединения группировки «Запад» взяли Купянск под контроль. Военные эксперты считают, что потеря города ломает всю украинскую логистику в этом районе: маршруты снабжения рушатся, а российские войска получают возможность развивать наступление по новым направлениям.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +7
    Сегодня, 13:18
    Наши поздравления родным и близким,усопшего.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 13:25
      И в подарок бобина стекловаты. good
      Цитата: Андрей Николаевич
      Наши поздравления
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 13:25
    ❝ На Купянском направлении ликвидирован комбат ВСУ ❞ —

    — Туда ему и дорога ...
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:56
      ликвидирован подполковник Михаил Кучеренко – командир батальона 151-й

      Молодой, а уже был аж подполковником, наверно считался перспективным. Будем помнить. crying
      1. Перейра Звание
        Перейра
        0
        Сегодня, 16:22
        Помнить будем. Но очень недолго. Минут 15.
  3. Седов Звание
    Седов
    +3
    Сегодня, 13:25
    Земля стекловатой! Привет бандере и сатане..
  4. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:33
    На Купянском направлении ликвидирован комбат ВСУ

    Очень хорошая новость, а комбату этому земля стекловатой.
  5. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 14:01
    И шеврон у него красно-чёрный. Тут всё понятно.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:17
    Прочиталось: на Курляндском направлении. Вот бы на самом деле... А комбат сдох - помер максим да и корнеплод с ним! Земля стекловатой...
  7. oldzek Звание
    oldzek
    +1
    Сегодня, 14:53
    чё тут комментировать?ну умер максим ну и пипи с ним.
  8. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 16:27
    Дай Бог не последний. Но лучше бы им всем лапы в гору и на стройки народного хозяйства, страну восстанавлиивать и грехи отмаливать.
    Каждый выбирает по себе
    ...