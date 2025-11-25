WP: ВСУ не могут остановить медленное наступление российской армии
Американская газета The Washington Post (WP) пишет, что за шесть месяцев этого года (с мая по октябрь включительно) российская армия взяла под контроль 1 065 квадратных миль (2 758 кв. метров) территории. При этом за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 742 квадратных мили (без малого две тысячи километров). Данные приводятся со ссылкой на анализ одного из OSINT-агентств.
При этом WP почему-то считает, что наступление российской армии в последнее время замедлилось. Однако и его ВСУ не могут остановить. Довольно странно американцы «приободрили» украинцев.
В числе причин того, почему украинская армия вынуждена отступать, автор материала называет дефицит личного состава и вооружений. Не забыли и про дезертирство, которое в рядах ВСУ достигло максимальных значений с начала конфликта. Организовать восполнение личного состава в рамках мобилизационных мер, несмотря на все усилия ТЦК, Киев не может.
А вот «замедление» темпов продвижения ВС РФ связано с изменениями в тактике и проведением ряда важных военных адаптаций. Среди них WP называет: более редкие «мясные штурмы», улучшение парка дронов, которые теперь активно поражают украинских операторов беспилотников и логистические маршруты, перерезая дороги и осложняя отступление ВСУ.
Военные эксперты отмечают, что ВС России, действительно, реализуют тактику медленного «прогрызания» обороны противника, особенно когда идет освобождение хорошо укрепленных населенных пунктов. Медленное, но устойчивое продвижение вглубь позволяет своевременно подтягивать тылы, ремонтировать поврежденную технику и осуществлять ротацию штурмовых подразделений. Кроме того, удается избежать крупных потерь.
Ранее начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов в интервью немецкой газете Die Zeit пожаловался, что украинская армия сильно измотана. Однако, по его словам, это не мешает проводить «освобождение» Купянска, который на деле уже полностью под контролем ВС РФ, завершается зачистка города и уничтожение остатков гарнизона ВСУ. Противник оставил попытки контратаковать.
