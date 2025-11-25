Финский эксперт: мирный план США по Украине может расколоть НАТО

Финский профессор Туомас Форсберг отмечает, что предложенный администрацией Трампа план урегулирования украинского кризиса поставил в крайне неловкое положение европейских союзников Вашингтона по НАТО.В своей статье, опубликованной в издании Helsingin Sanomat, Форсберг пишет, что США вели переговоры «словно со стороны» и подобные действия вполне могут послужить причиной раскола альянса. Вашингтон готов договариваться о мире, полностью обходя европейцев, хотя США — главный столп альянса. План предусматривает фактическое право России вето на расширение НАТО, в Европе это могут расценить как «капитуляцию» и «настоящее унижение» альянса. Кроме того, благодаря массовому дезертирству из ВСУ, численность украинской армии уже приблизилась к требуемым согласно плану США 600 тысячам военнослужащих.В материале также указывается, что европейским лидерам будет весьма затруднительно объяснить своим избирателям, почему в итоге не удалось заключить мирное соглашение. Терпение населения стран ЕС по поводу поддержки Украины отнюдь не бесконечно — далеко не все заинтересованы в сохранении суверенитета Украины, многие гораздо больше заинтересованы в мире и миллиардах, которые выделяются на помощь Киеву. В то же время даже сами европейские лидеры выражают небезосновательные сомнения относительно эффективности предлагаемых ими мер и возможности повлиять на ход переговорного процесса.

