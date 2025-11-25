Финский эксперт: мирный план США по Украине может расколоть НАТО

1 446 6
Финский эксперт: мирный план США по Украине может расколоть НАТО

Финский профессор Туомас Форсберг отмечает, что предложенный администрацией Трампа план урегулирования украинского кризиса поставил в крайне неловкое положение европейских союзников Вашингтона по НАТО.

В своей статье, опубликованной в издании Helsingin Sanomat, Форсберг пишет, что США вели переговоры «словно со стороны» и подобные действия вполне могут послужить причиной раскола альянса. Вашингтон готов договариваться о мире, полностью обходя европейцев, хотя США — главный столп альянса. План предусматривает фактическое право России вето на расширение НАТО, в Европе это могут расценить как «капитуляцию» и «настоящее унижение» альянса. Кроме того, благодаря массовому дезертирству из ВСУ, численность украинской армии уже приблизилась к требуемым согласно плану США 600 тысячам военнослужащих.

В материале также указывается, что европейским лидерам будет весьма затруднительно объяснить своим избирателям, почему в итоге не удалось заключить мирное соглашение. Терпение населения стран ЕС по поводу поддержки Украины отнюдь не бесконечно — далеко не все заинтересованы в сохранении суверенитета Украины, многие гораздо больше заинтересованы в мире и миллиардах, которые выделяются на помощь Киеву. В то же время даже сами европейские лидеры выражают небезосновательные сомнения относительно эффективности предлагаемых ими мер и возможности повлиять на ход переговорного процесса.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +3
    Сегодня, 13:35
    "Мирный план" пока не созрел для подписания, уже сейчас видно Европа будет саботировать, и не безосновательно, Трамп не вечен и у них есть надежда, что США вернутся к ним, хотя они никуда и не уходили. Все решится на поле боя, да видимо не скоро, но Россия обязана свое взять и выйти победителем, а иначе..... даже не хочу об этом рассуждать.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:24
      Silver99
      Сегодня, 13:35

      hi По почерку статья финика схожа с попытками мелко бритов и матрасников накануне ВОВ столкнуть фрицев и СССР, только нынче пытаются спровоцировать Россию на войну с гейропой, при этом гадящий остров и территория за Атлантической лужей надеются остаться в стороне, черпая деньги за поставки вооружений на людских жизнях, крови и страданиях людей.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 13:36
    Что то финны много выступать стали!! Почувствовали на себе последствия необдуманных шагов? неужели прозрели? laughing
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 13:38
      Посмотрите на историю мировых войн, на их причины, во всех лежит кризис экономики.... все долги списывает война с перспективой приобретения ресурсов, правда с долгами списывается и часть населения, но разработчикам плана "золотого миллиарда" это не важно.
      1. Prapor Звание
        Prapor
        0
        Сегодня, 14:23
        Не могу не согласиться, но это только в относительно недавнем историческом контексте. А если посмотреть гораздо глубже в историю, там уже просматриваются и более важные причины войн, скажем так, изучая Махабхарату, и к чему все тогда пришло, к битве Курукшетра, а было это 6 тысяч лет назад... прекрасно видно, что и тогда главная причина была в людях, в нарушениях законов, алчность, эгоизм, ложь и все такое. То есть как видно - именно люди все и творят сами, причина внутри людей, в их выборе. А территории, богатства, это уже прилагаемые факторы. Потеря духовных начал и отречение от божественных законов Вселенной, вот это всегда приводит цивилизации к такому исходу. И сегодня мы видим этот процесс, даже больше - мы его участники, каждый человек..
      2. Prapor Звание
        Prapor
        0
        Сегодня, 14:31
        Даже так можно сказать -разработчикам плана "золотого миллиарда", кто они? Это люди, сбившиеся с пути истины. Но и над нами и над ними есть другие разработчики, по сути один - Создатель, а те кто пошел против его планов, ну что ж, флаг им в руки, они просто еще не поняли - им никогда не выиграть и не победить план Бога, все они будут уничтожены вместе со своими "планами".... Это уже было в истории и не однажды.