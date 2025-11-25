Беспилотник с криво нарисованной буквой Z обнаружили в Молдавии

В Молдавии обнаружили предположительно российский беспилотник, якобы упавший на жилой дом на севере страны. Предположительно, где-то должно быть еще три аналогичных. Ведь об этом заявил Зеленский.

По имеющимся данным, падение неустановленного беспилотника на жилой дом произошло в районе 9 часов утра в селе Нижние Кугурешты Флорештского района на севере Молдавии. Дрон якобы приземлился на крышу дома охранника во фруктовом саду. То, что беспилотник российский, указывает криво нарисованная на хвосте буква Z. Предполагается, что это российский беспилотник типа «Гербера», участвовавший в ночном ударе по Украине. Прибывшая полиция оцепила дом и вызвала взрывотехников, но оказалось, что беспилотник не несёт боевого заряда.



После обнаружения дрона очень сильно возбудились украинские паблики, а Зеленский заявил, что аж четыре российских дрона пересекли границу Румынии и Молдавии. Ну раз об этом заговорил «нелегитимный», то это точно еще одна провокация, аналогичная польской, устроенная киевской хунтой. Этих «Гербер» на Украине падает немерено, найти несколько штук, нарисовать на них букву Z и отправить к соседям ничего не стоит. Зато появляется лишний повод обвинить Россию.

Зеленский уже надрывается, призывая западные страны «усилить давление» на Россию:

Известно, что четыре дрона вылетели к нашим соседям — Молдове и Румынии, есть точное время пролетов. (...) Давление на Россию обязательно должно сработать.
  1. frruc Звание
    frruc
    +11
    Сегодня, 13:37
    якобы приземлился на крышу дома охранника

    Как то он очень аккуратно приземлился. Ждем теперь словесного поноса от г-жи М. Санду.
    2. Ray Звание
      Ray
      +4
      Сегодня, 13:50
      Может это израильский? В 1960-х гг на технике Цахала были нанесены буквы Z и V, что значит Zion Viktory, что то типа такого.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 14:23
        Думаете, в израильском языке есть буква "Ы"?
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 13:51
      Цитата: frruc
      Ждем теперь словесного поноса от г-жи М. Санду.

      Ещё бы, ведь не поленились аж две буквы "Ы" на киле нарисовать. В сочетании с "Z" неопровержимая доказуха, прокололись москали! negative laughing
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 16:01
        Цитата: Монтесума
        Ещё бы, ведь не поленились аж две буквы "Ы" на киле нарисовать.

        С ЫЫ как раз всё точно - на всех фото "Гербер" их номера начинаются с этих букв.
      2. Dimy4 Звание
        Dimy4
        0
        Сегодня, 16:29
        Ещё бы, ведь не поленились аж две буквы "Ы" на киле нарисовать.

        Они просто одну нашу букву выучили, на остальные видно то ли терпения не хватает то ли мозгов.Вот им подсказка, у нас еще Ъ есть, очень распространенная буква и самолеты им обозначают и корабли и танки и бульдозеры и...
        P.S.Про другие очень распространенные русские буквы говорить не буду, все равно не выучат, а если и выучат, то без той экспрессии как их надо говорить.
    4. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 14:02
      Как то он очень аккуратно приземлился.

      Это версия с вертикальным взлетом/посадкой. Многоразовый. Именно этот посидел не на одной крыше.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +5
        Сегодня, 14:08
        Цитата: Tagan
        Многоразовый. Именно этот посидел не на одной крыше.

        Так они его с места на место таскают? Сначала в Польше, теперь в Молдавии. Недорого получается? laughing
    5. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +4
      Сегодня, 14:23
      Цитата: frruc
      Как то он очень аккуратно приземлился. Ждем теперь словесного поноса от г-жи М. Санду.

      И опять как в Польше, шифер не повредил. а букву Z писал криворуки молдован.
      Интересно, сколько ему Санду, за крышу и букву заплатила, да и ещё за аренду домика.
    6. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 15:43
      Идиoты.



      Не иначе это была Гербера с двигателем от Буревестника lol
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 13:41
      ЯсеньПосейдонов
      чтобы хозяину дома не платить

      Сторож наверно в это время "чай" пил и прилег отдохнуть, так что, видно , ничего не видел и не слышал. Материального ущерба не произошло.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 14:26
        Цитата: frruc
        Сторож наверно в это время "чай" пил и прилег отдохнуть

        Домик "криворукому" сдал в аренду.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 13:39
    Косорукие! Уже и букву нарисовать не умеют! А красиво беспилотник на крыше лежит. Декорация готова, вопли зели тоже. А толку все равно нет! laughing
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 14:25
      Цитата: Егоза
      Декорация готова, вопли зели тоже.

      А клоун только и может, что вопить, да деньги на паперти просить .
      Раньше местечковым запрещали на паперти деньги просить, а в синагоге не подают.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 13:39
    Падение неустановленного беспилотника на жилой дом произошло в районе 9 часов утра ❞ —

    — Судя по фотографии, не падение, а мягкая посадка ...
  5. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +5
    Сегодня, 13:41
    Да хорошо его положили. Шифер не пострадал даже laughing Пошли провокации и это видать не последняя
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:08
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Да хорошо его положили.

      Как в Польше, на крышу крольчатника. Очень аккуратные беспилотники - не хотят приземляться, где попало, или очень боятся остаться незамеченными где-то в лесу, а здесь, на видном месте, рядом с жилым домом, сами прямо-таки напрашиваются в кадр для съёмки. smile
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 13:41
    А шифер то советских времён, похоже. Пусть посмотрят маркировку. В этом курятнике и живут те кто кино снимали?
  7. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +2
    Сегодня, 13:42
    ЫЫЫ! Самое то!Этож самое Z!А как иначе!И шифер цел!
  8. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 13:43
    Любопытно другое - когда "птицу" на шифер укладывали ни один лист не пострадал, наверное хозяин рядом с дрыном стоял...
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 13:48
    Ас, чего уж там! Видимо когда лабали эту картинку хозяин сарая не разрешил повреждать шифер :)
  11. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +4
    Сегодня, 13:48
    Плавали, знаем. Дело живет, цветет и также пахнет. У кого типа мы, у кого калибры пачками сбивали над куевым
  12. rusich Звание
    rusich
    +2
    Сегодня, 13:55
    Странное приземление, даже крыша не пострадала. Что сейчас пропоносит президент румынского гражданства. Просроченного уже понесло с брехней
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 14:25
      Советский шифер довольно прочный был, из него заборы ставили в своё время.
  13. RuAbel Звание
    RuAbel
    +3
    Сегодня, 13:56
    Як один?! Ми ж чотири пущали! От же ж гуцулы кляти...
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:58
    Сегодня, по результатам наших ударов ,обезьяна взвыла : не досконально " Помогите, рятуйтуйте ,не останавливайте помощь!" Хорошо значит мы их хрякнули .А шифер советский качественный ,атомную бонбу выдержит ,если её окуратно положить на шифер.
  15. Hishnik Звание
    Hishnik
    +2
    Сегодня, 13:58
    Это Гербера вертикального взлета и посадки. Только так можно объяснить целый шифер
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:03
    Жаль что дрон не упал на голову Зеленского!
  17. HMR333 Звание
    HMR333
    +1
    Сегодня, 14:06
    Написана ж на нем зе зеля😁
  18. tralmaster Звание
    tralmaster
    +2
    Сегодня, 14:11
    А как это он умудрился на шиферную крышу сесть без следа. Там половина шифера должна была рассыпаться.
    1. flint Звание
      flint
      +2
      Сегодня, 14:17
      Думаю его аккуратно краном положили laughing
  19. flint Звание
    flint
    +3
    Сегодня, 14:20
    Вот д...лы, даже провокацию грамотно сделать не могут, или у европейского населения совсем мозги набекрень, если поверят в такую туфту.
  20. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:21
    Если я правильно понял ,если бы там краской нарисовать Серп и Молот, то БПЛА прилетел из СССР?
  21. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 14:22
    Сколько километров может пролететь дрон «Гербера»? Сколько километров от молдавского села до границы с Россией (по кратчайшему маршруту)?
    Кроме того, у чехов можно приобрести копию дрона «Гербера».
  22. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    0
    Сегодня, 14:33
    О как аккуратно наши дроны ложатся то на сарайчик то на крольчатник.Просто смех какой то а если нарисовать орлана то с США прилетел можно и с них компенсацию требовать.
  23. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 14:40
    J'ai un bâtiment avec ce type de couverture, dès que c'est vieux cela casse très facilement il serait même dangereux d'y marcher... Et là, la chute d'un drone n'a même pas cassé plaque ondulée en "fibre et ciment"

    У меня есть здание с таким покрытием, как только оно устареет, оно очень легко ломается, по нему было бы даже опасно ходить ... И там падение беспилотника даже не сломало гофрированную плиту из "волокна и цемента"?
  24. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 15:05
    У нас давление 120/80, пульс 65 ударов в минуту, сатурация 100%. Съе....по холодку, карлик хрипатый.
  25. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:08
    Лёг красиво, даже шифер от его прилёта не треснул- бараны...
  26. Hishnik Звание
    Hishnik
    +2
    Сегодня, 15:42
    Благодаря серийному номеру БПЛА профильные ресурсы довольно быстро установили, что этот дрон был запущен еще 18 ноября в Харьковскую область.

    https://topcor.ru/66337-ustanovlen-boevoj-put-drona-gerbera-obnaruzhennogo-na-kryshe-doma-v-moldavii.html