Беспилотник с криво нарисованной буквой Z обнаружили в Молдавии
В Молдавии обнаружили предположительно российский беспилотник, якобы упавший на жилой дом на севере страны. Предположительно, где-то должно быть еще три аналогичных. Ведь об этом заявил Зеленский.
По имеющимся данным, падение неустановленного беспилотника на жилой дом произошло в районе 9 часов утра в селе Нижние Кугурешты Флорештского района на севере Молдавии. Дрон якобы приземлился на крышу дома охранника во фруктовом саду. То, что беспилотник российский, указывает криво нарисованная на хвосте буква Z. Предполагается, что это российский беспилотник типа «Гербера», участвовавший в ночном ударе по Украине. Прибывшая полиция оцепила дом и вызвала взрывотехников, но оказалось, что беспилотник не несёт боевого заряда.
После обнаружения дрона очень сильно возбудились украинские паблики, а Зеленский заявил, что аж четыре российских дрона пересекли границу Румынии и Молдавии. Ну раз об этом заговорил «нелегитимный», то это точно еще одна провокация, аналогичная польской, устроенная киевской хунтой. Этих «Гербер» на Украине падает немерено, найти несколько штук, нарисовать на них букву Z и отправить к соседям ничего не стоит. Зато появляется лишний повод обвинить Россию.
Зеленский уже надрывается, призывая западные страны «усилить давление» на Россию:
