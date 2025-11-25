Президент Финляндии: ближайшие дни станут решающими для мира на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ближайшие дни, по его мнению, могут стать тем решающим моментом, когда станет ясно – есть ли у войны на Украине шанс закончиться дипломатическим путем.

Свое мнение Стубб высказал после того, как провел телефонные переговоры с Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. В обсуждении украинского вопроса также принимал участие финский министр обороны Антти Хяккянен.



Президент Финляндии говорит о «решающей фазе», и по интонации понятно: времени на раскачку больше нет, ключевые игроки должны определиться с параметрами будущего соглашения прямо сейчас, иначе переговорное окно закроется.

Киев заметно ускорился на фоне возможной встречи Зеленского с Дональдом Трампом. Секретарь СНБО Умеров заявил, что украинская сторона планирует нанести визит в США уже до конца недели. Задача: выйти на финальные договоренности по мирному плану и закрыть последние спорные моменты в переговорах Зеленского лично с Трампом.

В Киеве подчеркивают, что хотят провести эту встречу как можно раньше – теоретически в последний день ноября. Но есть загвоздка: Белый дом говорит, что в расписании американского президента такой встречи пока нет.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 14:00
    Когда цитируют Стуба ,влиятельного мирового политика .Всегда пробивает на ржачку .
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 14:13
      "влиятельного мирового" политика так чуть правильнее hi
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 14:15
      Цитата: tralflot1832
      Когда цитируют Стуба ,влиятельного мирового политика .

      Мировая политика и Финляндия, это уже, за гранью сумасшествия.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 14:23
        Цитата: carpenter
        Мировая политика и Финляндия, это уже, за гранью сумасшествия.

        Откройте форточку для проветривания от его выхлопов!! laughing
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 14:37
          Цитата: Егоза
          Откройте форточку для проветривания от его выхлопов!!

          Хоть и мороз, а я все двери открыл настежь, но всё равно вонь идёт со стороны Финского залива (дом то на берегу стоит).
          1. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 15:03
            так надо залив переименовать.... wink
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Сегодня, 14:05
    С каких пор чухонские политики разлива от нулевых до наших дней вдруг стали аналитиками чъё мнение вообще интересно
    Этим и трибалтам полностью перекрыть все гешефты (можно полностью изолировать их доступ к нам) на России … и чем быстрее тем лучше
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 14:13
      Цитата: silberwolf88
      С каких пор чухонские политики разлива от нулевых до наших дней вдруг стали аналитиками

      Как моя бабушка говорила - "мал клоп, да вонюч".
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 14:06
    Господин Стубб очень хочет быть известным, причем не важно чем. Надо отдать ему должное, я раньше вообще не знал кто в Финляндии президент и есть ли вообще таковой. Сейчас знаю - Макрон 2, причем не лучшая копия и так плохого оригинала.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:11
      Цитата: AK-1945
      Господин Стубб очень хочет быть известным, причем не важно чем.

      Русофобия это тот же товар, где каждый продавец пытается продать его подороже, но на европейском рынке сейчас избыток продавцов, вот Стубб из кожи вон лезет, чтобы показать себя и свой товар в товарном виде.
      А по простому сказать - "просто мелкий подлец".
  4. Prapor Звание
    Prapor
    +2
    Сегодня, 14:06
    дядя ты как? Проснулся что ли только что? Надо закусывать иногда...
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 14:08
    когда станет ясно – есть ли у войны на Украине шанс закончиться дипломатическим путем.
    Что мало вероятно, ваш европейский план "бред сивой кобыла", а вот российская армия, своими методами закончит войну на Украине.
  6. Тарелка Звание
    Тарелка
    +3
    Сегодня, 14:09
    Последнее заявление Макрона о размещении войск стран Европы на Украине после мира уже сделало всё ясным. В ближайшее время дипломатический путь завершения конфликта для Украины невозможен.
    1. spectr Звание
      spectr
      0
      Сегодня, 14:25
      Можно даже назвать дату, до которой все эти новые договоренности будут однозначно в подвешенном состоянии. Это 19 декабря, когда состоится очередное сборище в Европе на тему изъятия наших активов, для финансирования Украины.
      Если Бельгию прогнут, то СВО еще как минимум на два года затянется.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 14:33
        Эти сроки завершения СВО уже, скорее всего, диктуются не влитыми в укропа деньгами, а в их способности/неспособности восполнять потери в личном составе.
        1. spectr Звание
          spectr
          +1
          Сегодня, 14:54
          С людьми там пока все нормально, для войны хватит. Плюс та же Польша уже начала избавляться от наиболее проблемных, передавая их Украине. Думаю остальные страны Европы скоро последуют этому примеру.
    2. Карельский Звание
      Карельский
      +1
      Сегодня, 14:37
      Последнее заявление Макрона о размещении войск стран Европы на Украине после мира уже сделало всё ясным.
      Сюда же,скорое размещение войск НАТО в Финляндии,и ядерное оружие в Троебалтии.Это не чьи то хотелки,Продуманная поступательная эсскалация.
  7. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 14:14
    Белый дом говорит, что в расписании американского президента такой встречи пока нет.

    Белый дом и лично Трамп не имеют желания встречаться с просроченным!
    И этим все сказано.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 14:19
    Если русские не прислушаются к мнению Стубба,то он сам сейчас напишет мирный план ?Иначе Финляндия перестанет со всеми дружить, так же как Эстония угрожала Китаю
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 14:54
    Президент Финляндии Александр Стубб заявил