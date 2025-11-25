Лавров: Если из плана США исчезли дух и буква Анкориджа, Россию это не устроит
Москва ожидает от Вашингтона согласованную с Европой и Украиной версию мирного плана. Если из плана будет вымаран дух и буква Анкориджа по ключевым вопросам, то Россию это не устроит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Россия не получала по официальным каналам никаких планов от США, тот, который есть в наличии из 28 пунктов, получен по другим каналам. Теперь Москва ждет от американцев согласованный с Украиной и ЕС тот вариант плана, который они сочтут промежуточным. После получения Россия будет смотреть, что там осталось, и если из плана исчезли ключевые положения, то он будет пересмотрен.
В отношении Европы Лавров высказался четко: свой шанс участвовать в урегулировании украинского конфликта европейские страны упустили. Начиная с 2014 года Европа последовательно уничтожала все имеющиеся договоренности. Допустить ее до переговоров — это со 100% уверенностью их сорвать.
Информация