Лавров: Если из плана США исчезли дух и буква Анкориджа, Россию это не устроит

3 788 18
Лавров: Если из плана США исчезли дух и буква Анкориджа, Россию это не устроит

Москва ожидает от Вашингтона согласованную с Европой и Украиной версию мирного плана. Если из плана будет вымаран дух и буква Анкориджа по ключевым вопросам, то Россию это не устроит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия не получала по официальным каналам никаких планов от США, тот, который есть в наличии из 28 пунктов, получен по другим каналам. Теперь Москва ждет от американцев согласованный с Украиной и ЕС тот вариант плана, который они сочтут промежуточным. После получения Россия будет смотреть, что там осталось, и если из плана исчезли ключевые положения, то он будет пересмотрен.



У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную (...), тогда мы будем смотреть. Потому что если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией.


В отношении Европы Лавров высказался четко: свой шанс участвовать в урегулировании украинского конфликта европейские страны упустили. Начиная с 2014 года Европа последовательно уничтожала все имеющиеся договоренности. Допустить ее до переговоров — это со 100% уверенностью их сорвать.

Каждый раз, когда достигался прогресс, договоренности — либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные — эти договоренности срывались. (...) Европа же провалилась по всем статьям, начиная с 2014 года.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:14
    Не хочется критиковать фразу Лаврова ,все же не понятно ,что он вкладывает в эту фразу .Но как быть с целями СВО ?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 14:25
      Цитата: APASUS
      все же не понятно ,что он вкладывает в эту фразу .Но как быть с целями СВО ?

      Дипломат!!! Такой дипломат! Уж что что, а туману напустить умеет!
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 14:33
      Цитата: APASUS
      Но как быть с целями СВО ?

      Путин же сказал - "У нас и без плана, дела идут хорошо".
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 14:36
      В плане Трампа вообще отсутствует пункт о передаче Аляски России.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:01
      APASUS
      Сегодня, 14:14
      Не хочется критиковать фразу Лаврова ,все же не понятно ,что он вкладывает в эту фразу .Но как быть с целями СВО ?

      hi Доверяйте только прямым официальным источникам информации, как советуют усы Кремля, чтобы не ломать голову над расшифровкой слов главного дипломата РФ, тому как язык дипломатии предназначен, чтобы скрывать ход своих мыслей.
      Лично я считаю, что вся эта многоходовочка с мирным планом Фашингтона и гейропы при всём разночтении пунктиков служит поводом для обвинения России в нежелании мира.
      Вспомним две сходки врагов наглосаксов в 2023-2024 гг., когда после утверждения якобы совместных решений, они предъявили России расписаться в ультиматуме и согласиться на капитуляцию.
    5. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 16:09
      Цитата: APASUS
      Не хочется критиковать фразу Лаврова ,все же не понятно ,что он вкладывает в эту фразу .Но как быть с целями СВО ?

      Придет время и по всем СМИ объявят что цели СВО выполнены и будем с этим жить.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 14:16
    Если из плана будет вымаран дух и буква Анкориджа по ключевым вопросам, то Россию это не устроит.
    Что ж там такого было заявлено, что даже от совместного обеда отказались...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:17
    ❝ В отношении Европы Лавров высказался четко ❞ —

    — К сожалению текст высказывания привести невозможно ...
  4. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    -2
    Сегодня, 14:31
    …если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией…
    Внятно выразиться слабо? Такой хитровы…ученный, или просто маразм? Какие такие ключевые понимания, что же там такое зафиксировали, как поступим в принципиально другой ситуации, - всё это было бы совсем не лишним объяснить нам, простым дуракам, дипакадемиев не кончавшим, но зато обязанным и в окопе сидеть, и у станка стоять, и войну оплачивать, и его, кстати, зарплату с пенсией тоже…
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -2
      Сегодня, 15:00
      ,,объяснить нам, простым дуракам,,,

      вы ,зачем всех по себе меряете? меня не нужно!
      1. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
        Из_дикого_леса_дикая_тварь
        0
        Сегодня, 15:05
        Ну коль Вы столь умны и информированны, то растолкуйте, товарищ генерал-лейтенант, будьте любезны - одному мне дураку: Какие такие ключевые понимания, что же там такое зафиксировали, как поступим в принципиально другой ситуации? Ведь именно эти три позиции меня интересовали в его высказывании, а не Ваш нежный внутренний мир, который я вовсе не желал ранить, не обессудьте.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:35
    Что зря все эти пых- пых у обезьяны и коалиции желающих в разработке мирного договора вместе с США?СВО не останавливается и это главное,остановить его можем только мы ,при достижении указанных Президентом целей.Президентом России ,а не США.
    А на западе по прежнему пых - пых сегодня.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:46
      Цитата: tralflot1832
      Президентом России ,а не США.
      А на западе по прежнему пых - пых сегодня.

      На то и запад, чтобы в мутной воде рыбу ловить.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:49
    Если из плана США исчезли дух и буква Анкориджа, Россию это не устроит

    Сергей Викторович интеллигентно дал понять "западным миротворцам" куда им следует идти и куда надо засунуть свой "мирный план".
  7. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 15:21
    А этот дух Анкориджа на бумаге где-нибудь изложен? А то неуловимый призрак Анкориджа получается
  8. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 15:22
    Господин Лавров, простите, но нас должен интересовать только один дух: дух наших предков, дедов и отцов кто сражался против фашизма. Вы конечно дипломат, но не увлекайтесь, не переигрывайте, а точнее - не заигрывайтесь. Покажите народу нашему что вам можно верить и в то, что вы поступите правильно, а именно так, как в свое время поступили наши прадеды и деды, отцы. Точка.
  9. rs777 Звание
    rs777
    0
    Сегодня, 15:25
    А че ни слова про пункт о присвоении американцами замороженных в Бельгии активов на 140 млрд? Молчание - знак согласия?
  10. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 15:44
    Россия не получала по официальным каналам никаких планов от США, тот, который есть в наличии из 28 пунктов, получен по другим каналам.

    А такое отношение к России, оно соответствует духу и букве? То есть, они нас типа посылают на три буквы уже этим самым игнорированием, а мы гадаем, они, эти буквы, соответствуют Анкориджу? Или нет...