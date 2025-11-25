У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную (...), тогда мы будем смотреть. Потому что если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией.

Каждый раз, когда достигался прогресс, договоренности — либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные — эти договоренности срывались. (...) Европа же провалилась по всем статьям, начиная с 2014 года.

Москва ожидает от Вашингтона согласованную с Европой и Украиной версию мирного плана. Если из плана будет вымаран дух и буква Анкориджа по ключевым вопросам, то Россию это не устроит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Россия не получала по официальным каналам никаких планов от США, тот, который есть в наличии из 28 пунктов, получен по другим каналам. Теперь Москва ждет от американцев согласованный с Украиной и ЕС тот вариант плана, который они сочтут промежуточным. После получения Россия будет смотреть, что там осталось, и если из плана исчезли ключевые положения, то он будет пересмотрен.В отношении Европы Лавров высказался четко: свой шанс участвовать в урегулировании украинского конфликта европейские страны упустили. Начиная с 2014 года Европа последовательно уничтожала все имеющиеся договоренности. Допустить ее до переговоров — это со 100% уверенностью их сорвать.