ВС ВСУ: впервые за долгое время ПВО Украины перехватила почти все «Искандеры»
Впервые за долгое время ПВО Украины якобы перехватила почти все «Искандеры», выпущенные по целям российскими военными. В частности, они утверждают, что сбили все три такие баллистические ракеты, стартовавшие с территории Брянской области.
Об этом сказано в сегодняшнем отчете пресс-службы Воздушных сил (ВС) ВСУ.
В нем также упоминаются выпущенные с территории Курской области семь крылатых ракет «Искандер», из которых «захисныки» якобы сбили пять.
Противник утверждает, что в течение ночи российские военные атаковали цели на территории Украины 22 ракетами различных типов наземного, воздушного и морского базирования, а также 464 ударными дронами. Ударам подверглись объекты критической инфраструктуры.
С аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» украинское командование как-то «поскромничало», сообщив об одной сбитой из четырех выпущенных. Согласно его данным, из восьми участвовавших в атаке российских крылатых ракетах морского базирования «Калибр» ВСУ перехватили пять.
Что касается беспилотников ВС России, то составители отчета посбивали их почти все: 438 из 464.
Интересно, что вражеское командование утверждает, будто каждую из появившихся в небе Украины российских воздушных целей выявили и сопровождали украинские радиотехнические войска.
Собственно, этот бодрый отчет сильно отличается от данных, поступающих с мест. К примеру, только по киевской ТЭЦ-5 прилетело семь ракет: три «Кинжала» и четыре «Калибра». ТЭЦ-6 была атакована двумя заходами. В первом участвовало два «Искандер-М», и это была только «разминка». Вторым заходом на объект полетели шесть Х-59, четыре «Искандер-К» и три «Кинжала».
И это была информация лишь по двум пораженным объектам, а их прошлой ночью было гораздо больше.
При этом украинская ПВО вела себя крайне деликатно и не особенно сильно мешала.
