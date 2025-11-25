ВС ВСУ: впервые за долгое время ПВО Украины перехватила почти все «Искандеры»

Впервые за долгое время ПВО Украины якобы перехватила почти все «Искандеры», выпущенные по целям российскими военными. В частности, они утверждают, что сбили все три такие баллистические ракеты, стартовавшие с территории Брянской области.

Об этом сказано в сегодняшнем отчете пресс-службы Воздушных сил (ВС) ВСУ.

В нем также упоминаются выпущенные с территории Курской области семь крылатых ракет «Искандер», из которых «захисныки» якобы сбили пять.

Противник утверждает, что в течение ночи российские военные атаковали цели на территории Украины 22 ракетами различных типов наземного, воздушного и морского базирования, а также 464 ударными дронами. Ударам подверглись объекты критической инфраструктуры.

С аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» украинское командование как-то «поскромничало», сообщив об одной сбитой из четырех выпущенных. Согласно его данным, из восьми участвовавших в атаке российских крылатых ракетах морского базирования «Калибр» ВСУ перехватили пять.


Что касается беспилотников ВС России, то составители отчета посбивали их почти все: 438 из 464.

Интересно, что вражеское командование утверждает, будто каждую из появившихся в небе Украины российских воздушных целей выявили и сопровождали украинские радиотехнические войска.

Собственно, этот бодрый отчет сильно отличается от данных, поступающих с мест. К примеру, только по киевской ТЭЦ-5 прилетело семь ракет: три «Кинжала» и четыре «Калибра». ТЭЦ-6 была атакована двумя заходами. В первом участвовало два «Искандер-М», и это была только «разминка». Вторым заходом на объект полетели шесть Х-59, четыре «Искандер-К» и три «Кинжала».

И это была информация лишь по двум пораженным объектам, а их прошлой ночью было гораздо больше.

При этом украинская ПВО вела себя крайне деликатно и не особенно сильно мешала.
32 комментария
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +11
    Сегодня, 14:16
    Перебои со светом в городах Украины ,это я так понял результаты краж электричества ? Если логично смотреть на проблему
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 14:20
      в отчетах пресс-службы Воздушных сил ВСУ логика всегда отсутствует напрочь
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 14:39
        каждую .... воздушных целей выявили и сопровождали украинские радиотехнические войска.

        Всякое видел, но такоеееее ! Бред от сивой кобылы, больше комментировать нечего.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 14:44
          ВКС РФ передислоцировали для подготовки к удару ТУ-22М3М ( не менее 16 бортов) , оснащенные гиперзвуковыми ракетами Х-32 , посмотрим как у ППО получится сбивать эти хашки и что они будут заявлять по этому поводу , особенно когда им ушатают все ОРУ АЭС ( для усиления переговорной позиции)
        2. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 15:16
          Чего же они зимой есть будут, все банки с помидорами и огурцами с балконов по беспилотникам перекидали... what
        3. Alexey RA Звание
          Alexey RA
          +2
          Сегодня, 15:59
          Цитата: frruc
          каждую .... воздушных целей выявили и сопровождали украинские радиотехнические войска.

          Всякое видел, но такоеееее ! Бред от сивой кобылы, больше комментировать нечего.

          Вот как раз это заявление скорее всего соответствует действительности.
          РТВ действительно могли обнаружить и сопровождать все цели. Вот только РТВ поразить цель не могут - им нечем, у них только РЛС. За поражение целей отвечают ЗРВ и ИА.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 14:23
      При этом украинская ПВО вела себя крайне деликатно и не особенно сильно мешала.

      Да она давно ведет себя деликатно!
      Как непорочная девушка... laughing
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 14:29
        Цитата: ваш вср 66-67
        Да она давно ведет себя деликатно!
        Как непорочная девушка...

        После первой рюмки, на очередной свадьбе своей подруги... laughing
    3. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +9
      Сегодня, 14:26
      Скоро пятый год пойдет, а все сюсю, мюсю. Уже "полмиллиарда" ракет зарущено по энергосистеме, а мы читаем что там перебои с электричеством. Там энергосистемы уже в принциае не должно существовать
      1. Волхов М3 Звание
        Волхов М3
        -3
        Сегодня, 14:35
        Не нравится - не читай. Свобода же, а скулить как бы озабочен?
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:35
      APASUS
      Сегодня, 14:16
      Перебои со светом в городах Украины ,это я так понял результаты краж электричества ? Если логично смотреть на проблему

      hi Западенские территории, включая Львов, Ивано- Франковск с Измаилом и Рени не скрывают своего негодования, что их нынче обделили ВС РФ?
      Уверен, продолжение последует в режиме нон-стоп.
      Давно настало время, чтобы рестораны, магазины и все общественные заведения вместе с жилыми переходили на освещение и отопление восковыми свечами.
      Бандеронацисты этого достойны. am
    5. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 14:41
      Цитата: APASUS
      Перебои со светом в городах Украины ,это я так понял результаты краж электричества ?

      Пробки перегорели... feel
    6. zelivee Звание
      zelivee
      +2
      Сегодня, 14:57
      Это результат декоммунизации. Ведь всю энергетическую систему вна украине постоили кляты коммунисты.Вот и избавляются от нее изо всех сил. wink
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 14:21
    какой смымл себе и своим гражданам врать..ведь от этого ход боевых действий не изменится в пользу этих дегенератов..чем больше сами себе врут..тем тяжелее будет "похмелье"..
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 14:38
      Смысл жизни у них в этом!)))
  3. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    +2
    Сегодня, 14:22
    Мели Емеля твоя неделя.
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 14:24
    Карта маршрутов ракет и беспилотников над территорией 404 с ТГ-каналов противника. Сразу видно, где густо прилетело. Ну и прекраснейшая картинка-отчёт от украинского Генштаба о беспримерной по эффективности работе укро-ПВО и количестве перехваченных и сбитых воздушных целей. smile
  5. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +1
    Сегодня, 14:27
    Цитата: просто СЕРГЕЙ
    Мели Емеля твоя неделя.

    Судя по всему, у этого поца неделя закончится в четверг, на хозяйский ДеньБлагодарения)))
  6. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +3
    Сегодня, 14:28
    Банки с соленьями нужно использовать по назначению, а не искандеры ими сбивать lol
  7. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 14:28
    Впервые за долгое время ПВО Украины якобы перехватила почти все «Искандеры», выпущенные по целям российскими военными. В частности, они утверждают, что сбили все три такие баллистические ракеты, стартовавшие с территории Брянской области.
    Наконец-то. Хотя была надежда,что всё-таки собьют Искандеров в два раза больше. laughing laughing По данным МО РФ в сегодняшней атаке ракеты "Искандер" не применялись. laughing laughing good good good
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 14:42
      Зачем вы их так жестоко?)))
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Лимон
        Зачем вы их так жестоко?)))

        Так это я ещё любя...Всё-таки братский народ, если верить нашему руководству... drinks
    2. fiv Звание
      fiv
      +1
      Сегодня, 14:58
       ТЭЦ-6 была атакована двумя заходами. В первом участвовало два «Искандер-М», и это была только «разминка». Вторым заходом на объект полетели шесть Х-59, четыре «Искандер-К» и три «Кинжала».

      Не понятно, кто из вас с автором пользуется неверными сведениями. Хотя, как говорилось :"Нехай динимит, лишь бы стенку проломило!"
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -1
        Сегодня, 15:02
        Цитата: fiv
        Не понятно, кто из вас с автором пользуется неверными сведениями.

        А я вообще сведеньями не пользуюсь...Просто помня сколько раз они сбивали десятки того, что не прилетало.... laughing
  8. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +1
    Сегодня, 14:37
    Ну, так и сбивают электростанциями и трансформаторами. Правы они. Летал Искандер, упал. Сбили значит.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 15:03
    ВС ВСУ: впервые за долгое время ПВО Украины перехватила почти все «Искандеры»

    А Украинские укронавты впервые в истории человечества высадились на планету Марс!!!
  10. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 15:05
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    ВКС РФ передислоцировали для подготовки к удару ТУ-22М3М ( не менее 16 бортов) , оснащенные гиперзвуковыми ракетами Х-32 , посмотрим как у ППО получится сбивать эти хашки и что они будут заявлять по этому поводу , особенно когда им ушатают все ОРУ АЭС ( для усиления переговорной позиции)

    Откуда такая информация?
  11. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    0
    Сегодня, 15:12
    Ну может быть все и сбили, "обломки" то от Искандера очень живучие, они цели и поразили laughing
  12. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 16:18
    выпущенные с территории Курской области семь крылатых ракет «Искандер», из которых «захисныки» якобы сбили пять.
    С каких пор Искандер крылья отрастил? Похоже они пишут свои отчеты не просыпаясь. Что приснится, то и пишут.
  13. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 16:29
    Цитата: Fitter65
    Цитата: ваш вср 66-67
    Да она давно ведет себя деликатно!
    Как непорочная девушка...

    После первой рюмки, на очередной свадьбе своей подруги... laughing

    Цитата: Fitter65
    Цитата: ваш вср 66-67
    Да она давно ведет себя деликатно!
    Как непорочная девушка...

    После первой рюмки, на очередной свадьбе своей подруги... laughing

    После первой уже начинает ее маленько заносить. И чем больше выпьет, тем сильнее заносы laughing
  14. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 16:30
    Цитата: ZovSailor
    Давно настало время, чтобы рестораны, магазины и все общественные заведения вместе с жилыми переходили на освещение и отопление восковыми свечами.

    Пока что их выручают мобильные генераторы.
  15. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 16:35
    "- больной: сосед говорит, что кончает по 10 раз за ночь...
    - врач: ну и вы говорите..."
    ©Анекдот
    ..