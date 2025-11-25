Ударами ВС РФ в Киеве уничтожен крупный склад, использовавшийся ВСУ
Министерство обороны России подтвердило пока без подробностей массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, нанесенный по подконтрольной Киеву территории минувшей ночью. Целью стали объекты ВПК и энергетики, места хранения БПЛА дальнего радиуса действия. Удары наносились «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
Подробности ночных прилетов поступают от вражеских ресурсов. Киевская пропаганда привычно акцентируется на том, что ВС РФ бьют по гражданским объектам. Зачастую это так и есть, только противник не уточняет, что именно хранилось на этих объектах. Но шила в мешке не утаишь.
Сообщается о мощных прилетах по украинской столице. В частности, удары были нанесены по склада сети «Новус» (Novus) в Святошинском районе Киева. Подобные логистические объекты ВСУ очень часто используют в качестве перевалочных баз отнюдь не для гражданских грузов.
На фотографиях с места прилетов показаны мощные разрушения складских помещений. При этом люди в наскоро накинутых спецжилетах и без, рассматривающие внушительную воронку от взрыва, предусмотрительно одеты не только в каски, но и бронежилеты. Маловероятно, что они опасаются повторной детонации консерв и других продуктов питания, под хранение которых склады изначально строились, но потом были «забронированы» под нужды ВСУ.
Украинские мониторинговые ресурсы опубликовали карту движения ударных дронов и ракет ВС РФ минувшей ночью. В основном были поражены цели в Киевской, Одесской и Харьковской областях, включая саму украинскую столицу и областные центры. Взрывы гремели в Сумах и Днепропетровской области.
В Чугуеве Харьковской области были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Основная цель: ТЭЦ и подстанции, обеспечивающие электроснабжение промышленных предприятий. В Мерефе удары «Гераней» пришлись по стратегически важным транспортным и инфраструктурным объектам, обеспечивающим логистику ВСУ в регионе. В поселке Новая Водолага атакован железнодорожный узел.
В Днепропетровской области поражена электрическая подстанция 110 кВ в Васильковском, что привело к временному ограничению электроснабжения прилегающих населенных пунктов и объектов инфраструктуры. В Аврамовке и Письменном уничтожена военная техника и артиллерийские установки, которые пришли транзитом для дальнейшей транспортировки на фронт.
