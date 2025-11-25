Ударами ВС РФ в Киеве уничтожен крупный склад, использовавшийся ВСУ

Министерство обороны России подтвердило пока без подробностей массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, нанесенный по подконтрольной Киеву территории минувшей ночью. Целью стали объекты ВПК и энергетики, места хранения БПЛА дальнего радиуса действия. Удары наносились «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Подробности ночных прилетов поступают от вражеских ресурсов. Киевская пропаганда привычно акцентируется на том, что ВС РФ бьют по гражданским объектам. Зачастую это так и есть, только противник не уточняет, что именно хранилось на этих объектах. Но шила в мешке не утаишь.



Сообщается о мощных прилетах по украинской столице. В частности, удары были нанесены по склада сети «Новус» (Novus) в Святошинском районе Киева. Подобные логистические объекты ВСУ очень часто используют в качестве перевалочных баз отнюдь не для гражданских грузов.

На фотографиях с места прилетов показаны мощные разрушения складских помещений. При этом люди в наскоро накинутых спецжилетах и без, рассматривающие внушительную воронку от взрыва, предусмотрительно одеты не только в каски, но и бронежилеты. Маловероятно, что они опасаются повторной детонации консерв и других продуктов питания, под хранение которых склады изначально строились, но потом были «забронированы» под нужды ВСУ.

Украинские мониторинговые ресурсы опубликовали карту движения ударных дронов и ракет ВС РФ минувшей ночью. В основном были поражены цели в Киевской, Одесской и Харьковской областях, включая саму украинскую столицу и областные центры. Взрывы гремели в Сумах и Днепропетровской области.



В Чугуеве Харьковской области были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Основная цель: ТЭЦ и подстанции, обеспечивающие электроснабжение промышленных предприятий. В Мерефе удары «Гераней» пришлись по стратегически важным транспортным и инфраструктурным объектам, обеспечивающим логистику ВСУ в регионе. В поселке Новая Водолага атакован железнодорожный узел.

В Днепропетровской области поражена электрическая подстанция 110 кВ в Васильковском, что привело к временному ограничению электроснабжения прилегающих населенных пунктов и объектов инфраструктуры. В Аврамовке и Письменном уничтожена военная техника и артиллерийские установки, которые пришли транзитом для дальнейшей транспортировки на фронт.
  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 14:46
    Там в Киеве сегодня кого то или чего то упорно откапывали , может в какое нибудь заглубленное попали ?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 14:55
      На рыбалку чубатые видимо собрались...червей копали.)))
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 15:08
        на подледный лов на Днепре ,скоро сезон good
      2. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 15:11
        ...... но потом были «забронированы» под нужды ВСУ.

        Теперь все ясно, туалетная бумага сдетонировала.
  2. Hishnik Звание
    Hishnik
    +1
    Сегодня, 15:03
    Удары наносились «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России»

    Может хватит бить в ответ? Не пора ли бить на упреждение?
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +3
      Сегодня, 15:12
      От словесной приставки "в ответ" хуже не будет. Пусть будет. А долбасят хорошо, молодцы.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 16:36
        Судя по фото обработанного склада, и не попали и не с той стороны, с которой нужно было -все стеллажи на складе остались стоять, а если бы не попали с боковой стороны -стеллажи неизбежно сложились бы от ударной волны, как карточный домик, а ещё лучше, если-бы попали внутрь склада!
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 15:12
      не на упреждение, а тотальное уничтожение химеры украинства вместе с носителями...очистка территории
  3. GEV67 Звание
    GEV67
    -1
    Сегодня, 15:12
    Странная война эта сво. Вроде стоят цели конкретные, а вот сами действия не однозначные. Хотя если это происходит, значит это всё кому-то нужно. Очень жаль людей погибающих в этой братоубийственной войне на радость гейропцам и толерантным.
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 15:14
    Молодцы, хорошо расколбасили. Чубатые, вот вокруг этой ямки гиляку свою и скачите.
  5. egor_burlak Звание
    egor_burlak
    +4
    Сегодня, 15:23
    Ну такое. Попали не в склад, а рядом. Окна выбили, да. Товар на полках целый стоит. Вот если бы он выгорел полностью, тогда можно было бы порадоваться. По-хорошему туда геранек бы заслать, чтобы дожечь до конца.
  6. Pohoda Звание
    Pohoda
    -1
    Сегодня, 15:54
    Я считаю, что лучше молчать, не информировать и, главное, не показывать место удара. Удар был нанесен, цитирую, «высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования». И по фотографии я оцениваю точность попадания в 60 метров от объекта, и кроме уничтоженных автомобилей были разбиты окна, а само здание не пострадало. А у братского народа будет огромный Black Friday, если на фотографии видны вещи на вешалках и полках, которые остались неповрежденными после атаки . А неповрежденное здание? Возможно, следует просто посмотреть, какая компания является его владельцем и кто является акционером. И тогда, вероятно, все станет ясно. Возможно, это кто-то из России.