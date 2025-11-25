Показаны фото с испытаний японского ракетного гиперзвукового комплекса HVGP

Японское агентство военных разработок ATLA опубликовало фотографии с испытаний своего ракетного комплекса HVGP с гиперзвуковым глайдером. Как известно, минувшим летом на американских полигонах в Калифорнии было проведено по меньшей мере два пуска HVGP. Первый одиночный пуск был произведен со стенда, а второй — со штатной пусковой установки.

Ракету разрабатывает компания Mitsubishi Heavy Industries. Это многоцелевое гиперзвуковое оружие, способное поражать как морские, так и наземные цели. Первый вариант имеет дальность около 900 км и скорость 5 Мах. Производство уже запущено, развертывание в войсках планируют с 2026 года. Кроме того, есть планы модификаций с дальностью до трех тысяч километров.






По данным ATLA, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках этого проекта направлены на создание ракетной платформы нового поколения, способной поражать морские цели на больших расстояниях. Заявленной целью программы является поддержка способности Токио защищать свои отдаленные острова и прилегающие к ним воды.

Первый прототип, разрабатываемый в 2025 финансовом году, имеет компактную конструкцию и оснащён турбореактивным двигателем XKJ301-1. Этот вариант будет служить тестовой платформой для интеграции силовой установки, системы наведения и головки самонаведения. На следующем этапе, запланированном на 2027 год, серию испытаний планируется расширить за счет двух экземпляров, предназначенных для оценки усовершенствованных конфигураций датчиков.

  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 15:10
    Как я понял, статья переводная. Переводил, видимо какой-то тупой ИИ. Или гугл или яндекс. Абзацы противоречат сами себе
    минувшим летом на американских полигонах в Калифорнии было проведено по меньшей мере два пуска HVGP. Первый одиночный пуск был произведен со стенда, а второй — со штатной пусковой
    Если ракета японская, то почему испытания проходили в Калифорнии?
    Производство уже запущено, развертывание в войсках планируют с 2026 года.
    Этому противоречит дальнейший текст
    Первый прототип, разрабатываемый в 2025 финансовом году, имеет компактную конструкцию и оснащён турбореактивным двигателем XKJ301-1.
    Если это всего лишь прототип, то как может быть запущено производство и развёртывание в войсках с 2026 года?
    На следующем этапе, запланированном на 2027 год, серию испытаний планируется расширить за счет двух экземпляров, предназначенных для оценки усовершенствованных конфигураций датчиков.
    Я так понял, что в 2027 году ещё только какие-то датчики будут испытывать?
    Автору хочу ответить рекламным слоганом из 90-х годов: "Иногда лучше жевать, чем говорить." Если сам ничего не понимаешь, то незачем кидать сюда какой-то машинный перевод и вводить в заблуждение читателей.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Eugen 62
      Если сам ничего не понимаешь, то незачем кидать сюда какой-то машинный перевод и вводить в заблуждение читателей.

      Перефразируя нетленное- "Чукча не читатель, чукча- автор".