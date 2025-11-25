Показаны фото с испытаний японского ракетного гиперзвукового комплекса HVGP
Японское агентство военных разработок ATLA опубликовало фотографии с испытаний своего ракетного комплекса HVGP с гиперзвуковым глайдером. Как известно, минувшим летом на американских полигонах в Калифорнии было проведено по меньшей мере два пуска HVGP. Первый одиночный пуск был произведен со стенда, а второй — со штатной пусковой установки.
Ракету разрабатывает компания Mitsubishi Heavy Industries. Это многоцелевое гиперзвуковое оружие, способное поражать как морские, так и наземные цели. Первый вариант имеет дальность около 900 км и скорость 5 Мах. Производство уже запущено, развертывание в войсках планируют с 2026 года. Кроме того, есть планы модификаций с дальностью до трех тысяч километров.
По данным ATLA, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках этого проекта направлены на создание ракетной платформы нового поколения, способной поражать морские цели на больших расстояниях. Заявленной целью программы является поддержка способности Токио защищать свои отдаленные острова и прилегающие к ним воды.
Первый прототип, разрабатываемый в 2025 финансовом году, имеет компактную конструкцию и оснащён турбореактивным двигателем XKJ301-1. Этот вариант будет служить тестовой платформой для интеграции силовой установки, системы наведения и головки самонаведения. На следующем этапе, запланированном на 2027 год, серию испытаний планируется расширить за счет двух экземпляров, предназначенных для оценки усовершенствованных конфигураций датчиков.
