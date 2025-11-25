Украинские БПЛА повредили терминал КТК под Новороссийском

3 315 4
Минувшей ночью Новороссийск оказался под ударом украинских беспилотников, и на этот раз досталось административному корпусу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. В КТК подтвердили: здание задело боевой частью одного из дронов – не прямое попадание, но поражающие элементы сделали свое дело.

Атака пришлась на объект в Южной Озереевке – это сердце всей системы Тенгиз-Новороссийск, узел управления огромным маршрутом, по которому идет большая часть экспортной нефти Казахстана и российское сырье с каспийских месторождений.



Персонал успели вывести заранее. Как только прозвучал общий сигнал «Беспилотная опасность», сотрудники бросили рабочие места и ушли в укрытия. Никто не пострадал. На время атаки КТК заморозил работу выносных причальных устройств – именно с них грузят танкеры, стоящие в море.

Губернатор Вениамин Кондратьев назвал этот налет одной из самых долгих и плотных атак по гражданским объектам в регионе за последнее время. Он также сообщил о повреждении жилых домов и раненных в Новороссийске.

И это уже далеко не первый удар по КТК. В сентябре атаковали городской офис морского терминала. А в феврале под прицел попала крупнейшая насосная станция «Кропоткинская» – по ней били семь раз, с интервалами. Только к маю станцию полностью вернули в строй.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 15:44
    Украинские БПЛА повредили терминал КТК под Новороссийском

    На фото приведены причалы нефтегавани Шесхарис п. Новороссийск, в том числе, для приёма крупнотоннажных танкеров.
    Структура в Ю. Озереевке выглядит иначе с выводом терминала в открытое море, но это не останавливает клику жыдо наркофюрера наносить удары по международному консорциуму, имеющей долю пингвинов.
  2. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    -1
    Сегодня, 15:47
    В заголовке написано, что терминал повреждён, а в статье написано, что враг повредил только административное здание. Вывод: заголовок надо менять, так как нельзя писать о наших потерях. Разве не знаете, что собственные потери надо преуменьшать или полностью скрывать?
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 15:59
    Там же весь ЧФ собран...и отбить атаку не сумел. Непонятно для чего содержать такой флот, чтобы иногда со стоянки постреливал Калибрами?
    1. next322 Звание
      next322
      +1
      Сегодня, 16:04
      Непонятно для чего содержать такой флот
      только для парадов........