Украинские БПЛА повредили терминал КТК под Новороссийском
Минувшей ночью Новороссийск оказался под ударом украинских беспилотников, и на этот раз досталось административному корпусу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. В КТК подтвердили: здание задело боевой частью одного из дронов – не прямое попадание, но поражающие элементы сделали свое дело.
Атака пришлась на объект в Южной Озереевке – это сердце всей системы Тенгиз-Новороссийск, узел управления огромным маршрутом, по которому идет большая часть экспортной нефти Казахстана и российское сырье с каспийских месторождений.
Персонал успели вывести заранее. Как только прозвучал общий сигнал «Беспилотная опасность», сотрудники бросили рабочие места и ушли в укрытия. Никто не пострадал. На время атаки КТК заморозил работу выносных причальных устройств – именно с них грузят танкеры, стоящие в море.
Губернатор Вениамин Кондратьев назвал этот налет одной из самых долгих и плотных атак по гражданским объектам в регионе за последнее время. Он также сообщил о повреждении жилых домов и раненных в Новороссийске.
И это уже далеко не первый удар по КТК. В сентябре атаковали городской офис морского терминала. А в феврале под прицел попала крупнейшая насосная станция «Кропоткинская» – по ней били семь раз, с интервалами. Только к маю станцию полностью вернули в строй.
