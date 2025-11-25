Глава НАБУ анонсировал появление новых подозреваемых в деле Миндича

Обыски были удачные, удалось изъять большое количество цифровых носителей. Сейчас идёт их проработка. Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозрения в этом деле, и оно будет расширяться.

Публично начатое НАБУ и САП 10 ноября антикоррупционное расследование в рамках дела Миндича, уже прозванное «миндичгейт», вроде как встало на паузу на фоне обсуждений мирного плана Трампа. Однако на уже опубликованных фактах коррупции украинских высокопоставленных чиновников и бизнесменов из приближенных Зеленского действующие под патронажем Вашингтона ведомства останавливаться не намерены.Уже установлена причастность четырех украинских министров к хищениям бюджетных средств. Сам «кошелек Зеленского» Тимур Миндич своевременно уехал через Польшу в Израиль. Там он, кстати, скрывается. Журналисты отыскали его особняк в центре Тель-Авива. Но, судя по плачевному состоянию дома, хозяин в нем не появлялся очень давно.Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос на заседании комитета Верховной рады анонсировал появление новых подозреваемых в деле о коррупционной схеме. Он сообщил, что количество подозреваемых по этому делу будет только увеличиваться, в том числе после новых обысков. Где они были проведены, Кривонос пока умалчивает.Пока неясно, дойдет ли до главы офиса «президента» Ермака и бывшего министра обороны, а ныне секретаря СНБО Украины Умерова. Зеленский, который объявил, что был вообще не в курсе «проделок» своих подчиненных и соратников, старается вывести их из-под удара. Однако глава НАБУ заявил, что денежные средства в виде откатов поступали не только из сферы энергетики. В расследовании она была наиболее приоритетной, «потому что самая тёмная».Директор антикоррупционного ведомства заявил, что публикация пленок остановилась не «из-за геополитики» или давления.Сообщается, что у НАБУ возникли вопросы к Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) по поводу законности выезда Миндича за границу накануне обысков. Ранее в ГПСУ заявили, что Миндич сумел выехать за границу как отец троих несовершеннолетних детей. То есть по украинскому паспорту. Под санкции на Украине он попал как гражданин Израиля.