Сенатор США призвал ужесточить давление на Россию и угрожает «новыми козырями»

Сенатор-республиканец Линдси Грэм снова вышел к прессе и заявил, что у США и их союзников «есть новые козыри». По его словам, Вашингтон готов сыграть ими, если Москва не согласится на предложенные условия прекращения огня.

И прозвучало это не где-то в кулуарном интервью, а сразу после женевских консультаций, где американская и украинская делегации сводили воедино текст будущего мирного плана. То есть Грэм явно подбирал момент: его слова должны были лечь прямо поверх переговоров, как дополнительный сигнал Москве.



По мнению сенатора, мир невозможен, пока Владимир Путин чувствует себя хозяином положения. Грэм утверждает, что Москва на самом деле требует не компромисса, а капитуляции Киева.

Он отдельно напомнил, что у США и их партнеров на руках еще целая колода рычагов давления на Россию – от санкций и политической изоляции до военной помощи.

На фоне этих заявлений в Женеве 23 ноября шел разговор уже не в микрофоны, а за столом переговоров. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вместе с ним работали спецпосланник Стив Уиткофф и министр Дэниел Дрисколл.

От Украины за стол сели Ермак, Умеров и Буданов* (внесен в перечень экстремистов и террористов на территории РФ) – политический, силовой и разведывательный блок в одном составе. Они обсуждали проект американского плана из 26-28 пунктов, который должен стать основой будущей встречи Зеленского и Трампа.
13 комментариев
  1. Комментарий был удален.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 16:07
    Видимо, главный аргумент этого гея за Атлантической лужей кроется карманах личной шкурной заинтересованности.
    НАБУ и САП в бандерштате требуется запросить дополнительные полномочия у Конгресса и бидэ ( штаб Фашингтона ), требующиеся для расследования коррЮпции с прямым участием сенатора от пингвинов дополнительно к Миндичгейту.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 16:10
      ну у Каша Пателя ( директора ФБР) есть некоторые интересные факты по этому клоуну , но пока их держат про запас...
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 16:19
        oleg-nekrasov-19
        Сегодня, 16:10
        ну у Каша Пателя ( директора ФБР) есть некоторые интересные факты по этому клоуну , но пока их держат про запас.

        hi Самое смешное, что Стреляное Ухо, по слухам, не выносит этого гея, но пользуется его заготовками.
        Кроме всего прочего данному типу не светит место сенатора от Южной Каролины, когда место займёт другой.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 16:13
      США по своей сути враг России, ну хорошо допустим найдется тот кто согласится сейчас подписать этот план Трампа со стороны России.... а потом приходит президентом в США не понятно кто и все начинается с начала только уже Запад подготовится основательно. Главное что отсутствует в этом "мирном" плане Трампа это не юридическое признание новых границ России, а фактическое. Это означает, что военное столкновение начнется в любой момент, а повод найдется.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 16:28
        Silver99
        Сегодня, 16:13
        США по своей сути враг России, ну хорошо допустим найдется тот кто согласится подписать этот план Трампа со стороны России

        hi От Кремля и МИД РФ уже был прогрев общественности и разъяснения, что Россия согласна обсуждать двусторонние договорённости по саммиту на Русской Аляске.
        Вторично ВВП подтвердил получение первоначального плана мира от матрасников, как основу для дальнейшего обсуждения старта в Анкоридже, а пока и на фронте у ВС РФ в СВО.
        происходят успешные переговоры с бандеронацистами на поле боя.
        Укороченный вариант мирного плана после переговоров матрасников с бандеронацистами никто из Москвы всерьёз обсуждать не станет.
        А значит, СВО будет продолжаться, условия и требования устанавливает Победитель. am
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 16:08
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Сенатор-республиканец Линдси Грэм снова вышел к прессе и заявил, что у США и их союзников «есть новые козыри».

    Тем временем ..."союзники Киева приняли решение работать с существующим планом США, а не составлять альтернативный документ", заявил премьер Британии.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:11
    А этому попугаю (от слова «попугать») кто на «хвост» наступил или кто-то из бандеровцев в родственниках затесался?
  5. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 16:13
    У Линдси Грэм видимо тоже рак мозга, как у его загнувшегося аналога Джона Маккейна.
    Бешеная сволочь.
  6. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 16:15
    Они обсуждали проект американского плана из 26-28 пунктов, который должен стать основой будущей встречи Зеленского и Трампа.

    Ага! Только вот состоится ли эта встреча - "это науке неизвестно". Праздники идут, и после праздников ...а часики то тикают!
  7. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 16:16
    Кто про что,а это чучело всё о своем.)))санкции,санкции....
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 16:25
      Он сто процентов сидит на откатах укрохунты.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 16:20
    Грэм утверждает, что Москва на самом деле требует не компромисса, а капитуляции Киева.


    Правильно утверждает. Другой расклад Россию не устроит.

    А вот и Кая выкатила новые требования к России:

    По мнению этой умалишённой "нельзя допустить" Россию к возвращению в G8. Также эта поехавшая считает, что именно Россия должна "пойти на уступки", в том числе ни много-ни мало "СОКРАТИТЬ АРМИЮ, ВОЕННЫЙ И ЯДЕРНЫЙ БЮДЖЕТЫ".
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:35
    Очень показательно, что амеры давят именно за слитый вариант "мирного договора". Значит он самый предпочтительный для них.