Сенатор США призвал ужесточить давление на Россию и угрожает «новыми козырями»
Сенатор-республиканец Линдси Грэм снова вышел к прессе и заявил, что у США и их союзников «есть новые козыри». По его словам, Вашингтон готов сыграть ими, если Москва не согласится на предложенные условия прекращения огня.
И прозвучало это не где-то в кулуарном интервью, а сразу после женевских консультаций, где американская и украинская делегации сводили воедино текст будущего мирного плана. То есть Грэм явно подбирал момент: его слова должны были лечь прямо поверх переговоров, как дополнительный сигнал Москве.
По мнению сенатора, мир невозможен, пока Владимир Путин чувствует себя хозяином положения. Грэм утверждает, что Москва на самом деле требует не компромисса, а капитуляции Киева.
Он отдельно напомнил, что у США и их партнеров на руках еще целая колода рычагов давления на Россию – от санкций и политической изоляции до военной помощи.
На фоне этих заявлений в Женеве 23 ноября шел разговор уже не в микрофоны, а за столом переговоров. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вместе с ним работали спецпосланник Стив Уиткофф и министр Дэниел Дрисколл.
От Украины за стол сели Ермак, Умеров и Буданов* (внесен в перечень экстремистов и террористов на территории РФ) – политический, силовой и разведывательный блок в одном составе. Они обсуждали проект американского плана из 26-28 пунктов, который должен стать основой будущей встречи Зеленского и Трампа.
