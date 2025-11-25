Что такое пролетариат и кто такие пролетарии

Пожалуй, в нашей стране трудно найти человека, который не слышал слово «пролетариат», однако не все знают, что оно означает. Обыватели ассоциируют пролетариев с рабочими с плакатов. Те, кто знакомы с марксизмом лишь по Манифесту коммунистической партии, считают, что пролетарии являются наемными работниками, не обладающими какой-либо собственностью.

Кроме того, кто-то может сказать, что пролетариев в прежнем понимании больше нет: обездоленные работники, которым нечего терять, кроме своих цепей, остались в XIX веке, Маркс устарел, а социализм больше никому не нужен. И эти люди также будут неправы. Дилетанты из левого движения также не могут дать четкое определение этому термину: кто-то записывает в пролетарии всех наемных работников, кто-то только тех, кто зарабатывает физическим трудом. И это также будет неверно.





К рабочему классу относятся все, кто зарабатывает, продавая свою способность к труду. При этом в рабочем классе можно выделить два слоя: рабочая аристократия и пролетариат. Рабочая аристократия отличается от пролетариата тем, что получает зарплату за счёт эксплуатации других рабочих.

В современном мире к рабочей аристократии относятся топ-менеджеры и большинство рабочих в странах так называемого «первого мира». Большая часть зарплаты топ-менеджера формируется из прибавочной стоимости, полученной за счет труда других рабочих. При этом высокий уровень жизни в странах «первого мира» поддерживается за счёт труда рабочих в развивающихся странах. Таким образом, пролетарием является рабочий, не получающий выгоды от эксплуатации.

В своих примечаниях к «Капиталу» Маркса Энгельс называет пролетариями, например, работников торговли, которые не производят прибавочную стоимость. В целом же для Маркса и Энгельса рабочий класс и пролетариат часто выступали как синонимы. Сегодня же рабочий класс поляризован из-за роста благосостояния и мирового разделения труда. Пролетариат сегодня — это часть рабочего класса, а не его синоним.

Причём многие современные эксперты считают, что само понятие «пролетариат» осталось, скорее, в истории и ассоциируется, в большей степенью, с советской эпохой и одним из главных её лозунгов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Но в любом случае вопрос терминологии дискуссионный, особенно когда к делу подмешивается шлейф истории.

  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 20:45
    К чему эта статья? Из цикла статья ради статьи, даже не интересно было прочесть.
  3. lubesky Звание
    lubesky
    -6
    Сегодня, 20:49
    В именно НАШЕЙ истории я так понимаю - пролетариат - это сознательное меньшинство, которое имеет право диктовать свою волю безсознательному большинству, включая насилие. Поскольку только непримиримая классовая борьба ведет к общему равенству и удушению контрреволюции…
    1. Саня терский Звание
      Саня терский
      +4
      Сегодня, 20:54
      А теперь переведите это нормальный государственный язык, я не понял, что Вы хотели сказать.
      1. lubesky Звание
        lubesky
        -5
        Сегодня, 20:59
        Цитата: Саня терский
        переведите это нормальный государственный язык, я не понял


        Смотря из каких Вы будете - гребенцов, аграханцев, моздокцев, низовых терцев или каких других казаков… hi
  4. боеприпас Звание
    боеприпас
    0
    Сегодня, 20:50
    В 19 веке Марксизм , и " Капитал " были стройной и строгой системой. Поскольку деньгами было только золото. Или жесткий золотой паритет касательно бумажек. То есть - денежная масса всего Земного шара была фиксированной и ограниченной. ( Добыча золота лишь компенсировала его износ и утерю.. ну и частично на ювелирку.) В таких условиях всякие там кризисы перепроизводства были строго неизбежны.
    *****
    А сейчас марксизм - представляет лишь пример ( исторический пример ) .. ошибок гордого человеческого ума. Поскольку денежная масса - сколько захотят.. столько и сделают. И никаких тебе циклических кризисов перепроизводства. Ну и т.д и т.д.
    Но мог ли Маркс предположить ? мог ли он предположить , что золото .. которое тысячи и тысячи лет являлось деньгами , перестанет быть деньгами , а станет простым товаром.. наподобие .. меди или алюминия или пиломатериалов -)))))
  5. Владимирский Звание
    Владимирский
    0
    Сегодня, 20:55
    Вы еще термин "пещерный человек" подробно обсудите...
    2. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      +1
      Сегодня, 21:56
      Возможно, в будущем термин «капиталист» будет обсуждаться как исторический термин, как король или принц, хотя кое-где они всё ещё существуют, например, английские коронованные педофилы.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 21:04
    пролетарии являются наемными работниками, не обладающими какой-либо собственностью

    Нет. Не обладающие иными источниками дохода кроме продажи своего труда. Таким образом - если собственность есть но не приносит дохода - это тоже пролетарий.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 21:17
      Цитата: paul3390
      Таким образом - если собственность есть но не приносит дохода - это тоже пролетарий.

      Хм а если собственность приносит доход самим фактом своего существования - не надо например платить за съёмную квартиру, а стоимость ее растет ?
      Да и с формулой про "неиспользование труда других рабочих" тоже скользко - даже копка земли лопатой - лопату кто-то сделал а вы с ее помощью зарабатываете деньги....
      Цитата: paul3390
      Не обладающие иными источниками дохода кроме продажи своего труда.

      И тут скользко - топ менеджер может не обладать иными доходами кроме продажи своего труда, а его особняк дохода не приносит - он же явно feel не пролетарий?
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 22:24
        Этак вы и иголку с ниткой сюда же зачислите - ведь благодаря им можете зашить портки самостоятельно, а не идти платить за это портному? Чистый доход. Во всём должна быть какая-то мера.

        Это ему кажется что не пролетарий.. Хотя на самом деле - он самый, просто очень хорошо оплачиваемый. И стоит ему потерять эту кузявую работу - что станет с его особнячком? Вот то-то же...
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      0
      Сегодня, 21:18
      Таким образом - если собственность есть но не приносит дохода - это тоже пролетарий.

      После революции владельцев квартир относили к мелким буржуям, что логично: сегодня моя квартира не приносит дохода, а завтра я ее сдал "иностранным специалистам". Так что, сдавайте, товарищи, прихватизированное государству взад, а то коммунизма не построите :)
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 22:24
        Вот когда начнёте сдавать - тогда и станете рантье.. А пока - увы вам...
    3. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 21:34
      Цитата: paul3390
      Нет. Не обладающие иными источниками дохода кроме продажи своего труда. Таким образом - если собственность есть но не приносит дохода - это тоже пролетарий.

      это исходя из марсизма, а если по классике русского языка, то согласно «Толковому словарю» Даля, пролетарий — бобыль, бездомный или безземельный, бесприютный, захребетник. Вообщем по Далю- полубомж какой то...
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 22:21
        Поскольку пролетарий исходно римский термин, мне кажется разумнее толковать его таки из латинского, а не по Далю. Нет?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:12
    Что имеет смысл обсуждать именно сейчас???
    Вопросы исторического тождества или современные реалии???
    Я, например, историю люблю/уважаю и нахожу в ней много нужного, важного, но наша, окружающая действительность, текущие события, вносят заметные изменения во все сферы нашей жизни приводят к необходимости создания новых правил и применять их повсеместно!
  8. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 21:15
    Изначально в древнем Риме значение слова proletarius было "человек, пригодный только к размножению".

    "единственное значение пролетариев для государства выражалось в производстве потомства — будущих граждан Рима" - https://ru.wikipedia.org/wiki/Пролетариат
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 22:26
      дикие звери, населяющие Италию, имеют норы, у каждого есть свое место и свое пристанище, а у тех, кто сражается и умирает за Италию, нет ничего, кроме воздуха и света, бездомными скитальцами бродят они по стране вместе с женами и детьми, а полководцы лгут, когда перед битвой призывают воинов защищать от врага родные могилы и святыни, ибо ни у кого из такого множества римлян не осталось отчего алтаря, никто не покажет, где могильный холм его предков, нет! — и воюют и умирают они за чужую роскошь и богатство, эти «владыки вселенной», как их называют, которые ни единого комка земли не могут назвать своим!

      Тиберий Семпроний Гракх...
  9. rotfuks Звание
    rotfuks
    +1
    Сегодня, 21:35
    .
    Те, кто знакомы с марксизмом лишь по Манифесту коммунистической партии, считают, что пролетарии являются наемными работниками, не обладающими какой-либо собственностью.
    Вообще то пролетариат рассматривается идеологами марксизма-ленинизма как главная движущая сила революционного движения. Пролетариат есть и поныне, это работяги на заводах и фабриках и этот факт трудно опровергнуть. Но последнее время пролетариат сильно изменился. Достаточно посмотреть на экономическую ситуацию в Европе. Европа деиндустриализируется. ВВП не растет. Закрываются фабрики и заводы. За последние пару лет производство удобрений в Европе закрыто полностью. Химическая промышленность на грани развала. На автозаводах фольксвагена мерседес и порше массовые увольнения. При этом ни один работяга не вышел на улицу с протестом и профсоюзы помалкивают. На зато на сцену вышло трудовое крестьянство. Достаточно вспомнить тракторные марши европейских крестьян на Брюссель и кучи навоза возле правительственных зданий. Достаточно вспомнить французских крестьян поливающих навозной жижей президентский дворец и городские ратуши. Достаточно вспомнить немецких фермеров заблокировавших на неделю Берлин своими тракторами в конце 2023 начале 2024 года. Похоже классики марксизма сильно ошибались, назначив пролетариат движущей силой.
  10. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 21:41
    А когда в СССР исчез последний пролетарий?
  11. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +3
    Сегодня, 21:47
    Капитализм ничуть не изменился за сто лет. Были сделаны определённые уступки, которые могут быть отозваны в любой момент, если этого потребует постоянная прибыль и конкуренция.

    Рабочие расплачиваются за кризисы, жадность и глупость капиталистов; капиталист рискует лишь банкротством трудящихся. Конечно, можно ложно расширять понятие рабочей аристократии, но пусть каждый сам решает, насколько это верно. Капитализм неразрывно связан с войной хищника и не может справиться с кризисами вроде эпидемий или голода, вызванными изменением климата, потому что это невыгодно. Чем раньше большинство некапиталистов поймут, насколько отвратительна эта система и что она ведёт в пропасть, тем лучше. Никакая реформа системы, основанной на постоянном умножении прибыли, невозможна. Иллюстрация пирамиды капитализма весьма уместна, с той разницей, что церковь несколько отошла от своей роли посредника, хотя она по-прежнему активно защищает капитализм, у нее много акций и активов, но она чувствует нарастающее восстание, отсюда и наплыв «рабочих пап» в последние годы. am