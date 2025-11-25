Что такое пролетариат и кто такие пролетарии
Пожалуй, в нашей стране трудно найти человека, который не слышал слово «пролетариат», однако не все знают, что оно означает. Обыватели ассоциируют пролетариев с рабочими с плакатов. Те, кто знакомы с марксизмом лишь по Манифесту коммунистической партии, считают, что пролетарии являются наемными работниками, не обладающими какой-либо собственностью.
Кроме того, кто-то может сказать, что пролетариев в прежнем понимании больше нет: обездоленные работники, которым нечего терять, кроме своих цепей, остались в XIX веке, Маркс устарел, а социализм больше никому не нужен. И эти люди также будут неправы. Дилетанты из левого движения также не могут дать четкое определение этому термину: кто-то записывает в пролетарии всех наемных работников, кто-то только тех, кто зарабатывает физическим трудом. И это также будет неверно.
К рабочему классу относятся все, кто зарабатывает, продавая свою способность к труду. При этом в рабочем классе можно выделить два слоя: рабочая аристократия и пролетариат. Рабочая аристократия отличается от пролетариата тем, что получает зарплату за счёт эксплуатации других рабочих.
В современном мире к рабочей аристократии относятся топ-менеджеры и большинство рабочих в странах так называемого «первого мира». Большая часть зарплаты топ-менеджера формируется из прибавочной стоимости, полученной за счет труда других рабочих. При этом высокий уровень жизни в странах «первого мира» поддерживается за счёт труда рабочих в развивающихся странах. Таким образом, пролетарием является рабочий, не получающий выгоды от эксплуатации.
В своих примечаниях к «Капиталу» Маркса Энгельс называет пролетариями, например, работников торговли, которые не производят прибавочную стоимость. В целом же для Маркса и Энгельса рабочий класс и пролетариат часто выступали как синонимы. Сегодня же рабочий класс поляризован из-за роста благосостояния и мирового разделения труда. Пролетариат сегодня — это часть рабочего класса, а не его синоним.
Причём многие современные эксперты считают, что само понятие «пролетариат» осталось, скорее, в истории и ассоциируется, в большей степенью, с советской эпохой и одним из главных её лозунгов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Но в любом случае вопрос терминологии дискуссионный, особенно когда к делу подмешивается шлейф истории.
