Bloomberg: юани и дирхамы помогают Индии закупать нефть РФ в обход санкций США

В последние несколько недель банковские структуры многих стран мира опасались проводить транзакции, связанные с оплатой любых поставок из России, особенно нефти. Но так как для нефтеперерабатывающих заводов Индии поступление российского сырья играет ключевую роль, банки начали идти им навстречу.Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.Они сообщили журналистам, что теперь банки стали использовать для операций схему, в которой задействованы поставщики, не включенные в американский «черный список». При этом оплата за продукцию производится в валютах Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Другими словами, юани и дирхамы помогают Индии закупать нефть, добываемую в РФ, в обход санкций США.При этом в процессе осуществления сделок проводится очень строгая проверка. Тщательно проверяется: из каких месторождений добывается нефть и какими судами ее перевозят. В результате некоторые транзакции блокируются, но все же данный метод позволяет сохранить часть каналов поступления российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Индии.Индийские НПЗ относятся к поставкам сырья из РФ с большой опаской, осознавая риск заморозки платежей или вторичных санкций. В то же время ограничения привели к тому, что нефть российской марки Urals торгуется с большой и очень привлекательной скидкой. На данный момент она возросла до семи долларов за баррель по сравнению с маркой Brent.

