В США насчитали 78 благодарностей от Зеленского, но Трампу этого мало

Американский телеканал CNN подсчитал любопытную статистику: Зеленский публично благодарил США не пару раз и даже не десяток, а минимум 78 раз с начала конфликта на Украине. Причем благодарил он не только Вашингтон в целом, но и лично Дональда Трампа. Предыдущий раз – буквально на прошлой неделе.

И все же Трамп вышел с претензией, заявив, что украинское руководство якобы «не проявило никакой благодарности» за поддержку США. Журналисты сразу заметили странный момент: заявление появилось ровно в тот момент, когда украинская и американская делегации в Женеве пытались свести воедино предложенный администрацией Трампа план урегулирования.



Источник CNN намекает: причина раздражения может лежать в сопротивлении Киева и европейцев отдельным пунктам этого плана. Украина и страны ЕС пытаются переписать документ – опасаются, что его нынешняя версия выглядит как явная уступка Москве. Но стоит хоть что-то изменить, предупреждают дипломаты, появляется риск, что Кремль просто развернется и откажется от участия.

На этом фоне Трамп заявил, что рассчитывал на более яркую и прямую поддержку своей инициативы со стороны Украины. Его слова прозвучали не в вакууме – переговоры идут туго, стороны спорят по ключевым пунктам, а Вашингтон требует ускориться и закрыть документ как можно быстрее.
