Пресса США: Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа

Американская пресса утверждает, что киевский режим согласился с предложенным администрацией Трампа планом мирного урегулирования украинского кризиса.

Как сообщает ABC News со ссылкой на неназываемого американского чиновника, в целом Киев согласился заключить мирное соглашение, однако осталось уладить некоторые «незначительные детали». При этом не уточняется, о каком соглашении идет речь — первоначальном или дополненном после консультаций с европейцами. Кроме того, сообщается, что европейские «союзники» Украины приняли решение работать с первоначальным американским планом, а не составлять свой альтернативный документ, на бесперспективность которого указала Россия.

Между тем издание Axios отмечает, что переговоры США и РФ в Абу-Даби «идут хорошо». Источник издания подтверждает, что, кроме американской и российской делегаций, в Абу-Даби в настоящее время находятся и представители Киева во главе с главой ГУР Будановым* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По информации издания, руководители российской и украинской военной разведки должны были встретиться в Абу-Даби, чтобы обсудить другие вопросы, однако приезд американского министра Дрисколла изменил первоначальный план. При этом отмечается, что ранее в ходе переговоров между США и Украиной в Женеве решили исключить из повестки вопросы, по мнению сторон, не имеющие прямого отношения к мирному урегулированию — о будущем НАТО, европейской безопасности и восстановлении американо-российских отношений.
  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +4
    Сегодня, 16:56
    Американский папа дал добро и тут пропаганда развернулась😭
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      -6
      Сегодня, 17:00
      позорище позорное. уже не упоминают Хесон и Запорожье, готовы "дружить" и "торговать"
      1. belost79 Звание
        belost79
        +11
        Сегодня, 17:08
        "уже не упоминают Хесон и Запорожье"
        Кто не упоминает? Украина с США и Европой? Так они никогда не упоминали.
        Россия? Так Песков заявил, что никакого плана вообще в Кремле не видели.
        1. ПВВ22121922 Звание
          ПВВ22121922
          -7
          Сегодня, 17:10
          не видели? Песков заявил? странно
        2. Роман Ефремов Звание
          Роман Ефремов
          -7
          Сегодня, 17:19
          А Путин сказал что годный план. И Лавров сказал, что план соответствует духу Анкориджа.
          1. belost79 Звание
            belost79
            +8
            Сегодня, 17:29
            "А Путин сказал что годный план"
            Не надо привирать. Путин сказал, что этот план может быть взят за основу. А не то, что он с ним полностью согласен
            1. Роман Ефремов Звание
              Роман Ефремов
              -5
              Сегодня, 18:07
              А я и не говорил, что Путин согласен, я и написал, что с его слов план годный, не пытайтесь приписать мне то, чего нет.
          2. lubesky Звание
            lubesky
            +6
            Сегодня, 17:36
            Цитата: Роман Ефремов
            А Путин сказал что годный план. И Лавров сказал, что план соответствует духу Анкориджа


            С русским языком у Вас проблемы. Путин сказал, что ЕСЛИ план соответствует пониманиям достигнутым в Анкоридже - то этот план можно взять за основу ДАЛЬНЕЙШИХ переговоров.
            Лавров сказал - ЕСЛИ план соответствует духу Анкориджа
            1. Роман Ефремов Звание
              Роман Ефремов
              -5
              Сегодня, 18:12
              Это у вас проблемы с логикой и пониманием смысла услышанного - Лавров сказал, что если из плана будет вымаран «дух Анкориджа», ситуация изменится.
              Из этого следует, что в этих пунктах Трампа дух Анкориджа есть и они ПОКА Россию устраивают. Весь этот ужас, который там был, нас устраивает по мнению Кремля.
          3. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 18:16
            Цитата: Роман Ефремов
            А Путин сказал что годный план. И Лавров сказал, что план соответствует духу Анкориджа.

            Духу Анкориджа соответствует возвращение Аляски в Родную гавань. wink
            1. Роман Ефремов Звание
              Роман Ефремов
              -3
              Сегодня, 18:18
              Не слышал, чтобы в Анкоридже обсуждали уже и Аляску - американцы нам даже Донбасс целиком отдавать не хотят.
              1. Бородач Звание
                Бородач
                0
                Сегодня, 18:20
                Цитата: Роман Ефремов
                Не слышал, чтобы в Анкоридже обсуждали уже и Аляску - американцы нам даже Донбасс целиком отдавать не хотят.

                А почему бы не обсудить Аляску и Калифорнию?
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +7
    Сегодня, 16:58
    в Женеве решили исключить из повестки вопросы, по мнению сторон, не имеющие прямого отношения к мирному урегулированию — о будущем НАТО,

    И Россия на это согласится? Не думаю. Это же тогда почти 4 года псу под хвост!
    1. isv000 Звание
      isv000
      -3
      Сегодня, 17:04
      Цитата: ваш вср 66-67
      в Женеве решили исключить из повестки вопросы, по мнению сторон, не имеющие прямого отношения к мирному урегулированию — о будущем НАТО,

      И Россия на это согласится? Не думаю. Это же тогда почти 4 года псу под хвост!

      Я не знаю что имел ввиду Песков но он заявил что Кремль в принципе устраивает американский план по Украине...
    2. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      +5
      Сегодня, 17:21
      Так одна из причин начала СВО и была вступление в НАТО Украины. Плюс дальнейшее расширение НАТО на восток. Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан и т.д. Надеюсь СВО было не зря начато.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 18:22
        Цитата: Pasha Novik
        Надеюсь СВО было не зря начато.

        Ну если Украина вступит официально или даже неофициально в НАТО, то выходит зря. sad
      2. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 18:52
        Мне интересно, а что помешает НАТО, разместить свои войска на Украине? После подписания мирного плана. Я даже уверен, что это именно и произойдёт. Как и продолжатся поставки вооружений для украинской армии.
  3. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +3
    Сегодня, 16:59
    Никакой дипломатический итог для России в этой истории, кроме капитуляции Украины, допустимым не будет. Денацификация Украины возможна лишь в случае ее поражения, что является единственной допустимой целью России.
  4. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    +1
    Сегодня, 17:00
    "Сразу после женевских консультаций сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что у США и их союзников «есть новые козыри». По его словам, Вашингтон готов сыграть ими, если Москва не согласится на предложенные условия прекращения огня. По мнению сенатора, мир невозможен, пока Владимир Путин чувствует себя хозяином положения. Грэм утверждает, что Москва на самом деле требует не компромисса, а капитуляции Киева".
    А что это заявление есть, как не очередное принуждение России принять их "мирный" план (капитуляцию)? Ждём официальных заявлений со стороны России. С той, противной во всех смыслах слова, стороны, похоже за Россию уже всё решили.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 17:00
    Встретится с Будановым можно только с одной целью - открутить ему башку при первом же контакте. Как можно о чём-то говорить и, не приведи Господи!, руку пожать этой сволочи, сотворившей столько горя мирному населению?.. Шею свернуть и всего делов...
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 18:24
      Цитата: isv000
      Как можно о чём-то говорить и, не приведи Господи!, руку пожать этой сволочи

      Ну так сирийский террорист уже в Москву приезжал и ему тоже руку жал, сами знаете кто.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:01
    ❝ Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа ❞ —

    — Начинайте выполнять, а у нас свои планы ...
    (Работайте, братья!)
  7. Умник Звание
    Умник
    +1
    Сегодня, 17:06
    И что теперь ? Объявят что Россия не согласилась?
  8. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:07
    Кстати по плану Трампа: в первоначальном варианте Х.охляндии разрешалось иметь 600 тыс. войска, после поправок - уже 800 тыс. Что дальше?!
  9. Rabin Звание
    Rabin
    +1
    Сегодня, 17:09
    Ce n'est pas étonnant ! Kiev, Bruxelles et Washington veulent avant tout obtenir un cessez-le-feu. Les sponsors de l'Ukraine en profiteraient pour armer le pays jusqu'aux dents avant le déclenchement d'un SVO 2.0 plus sanglant pour la Russie.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 17:29
      La Russie n'a pas besoin d'une guerre nucléaire, mais elle est prête pour elle. 20 minutes suffisent pour que l'Europe cesse d'exister en tant qu'unité. Et seuls les gangs de survivants se battront pour la nourriture.
  10. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +4
    Сегодня, 17:10
    Да молчат наши КремлёвскиеБашни специально и продуманно... Зачем пускаться в пустую полемику, да и с кем))) Правильно наши поступают, зная что эти пустышки ни до чего не договоряться)) Пусть они там друг к другу под хвост в гости летают, а реально все вопросы будут решаться совершенно иначе... Не надо им мешать верить в свою значимость))
  11. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 17:11
    и надо было этого ожидать , что сейчас Украина согласится даже с тем первоначальным планом США ,ну который там из 28 пунктов . Поскольку тот план есть не что иное , как план признания поражения России . Если и "доработали " в Женеве ЕС с Украиной и США что то в этом плане , то только что ни будь ещё хуже для России , замаскировав это дерьмо в красивый фантик из каких вроде бы и незначительных фраз . Зеленскому не принять план США- это погибель. А тут мировые либерастные массмедиа так всё озвучат , что Россию оставят изгоем при возможных двух вариантах - агрессор нежелающий мира когда его желают США , Украина и ЕС и проигравшая войну Россия , если и она согласится с тем планом что предложили США и на который согласна Украина ... Ну как то не хочется верить , что Путин на такое купится .
  12. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 17:19
    Самое интересное то что "краина согласилась на план Трампа" в редакции эвропы и краины....а он составлен так, будто краина победила и диктует условия.Уже есть в нете этот "план" Трамп там только в названии.
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 17:21
    Из мирного плана США убрали пункт об использовании замороженных активов РФ на восстановление Украины - Bloomberg.

    Еврогеи, это фиаско, братаны. Большой брат вам не разрешает решать вопросы по беспределу. lol
  14. bar Звание
    bar
    +3
    Сегодня, 17:35
    в целом Киев согласился заключить мирное соглашение, однако осталось уладить некоторые «незначительные детали».

    В этих незначительных деталях дьявол и кроется. Лично я не верю в мирное соглашение.
  15. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 17:43
    План разработан именно для того, чтобы полностью парализовать Россию и Украину. ( Конечно, как я и читал.)В этом плане нет ни малейшей выгоды ни для одной из сторон. Он выгоден только Америке. (Боже, благослови Америку!)
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:45
    Пресса США: Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа

    Ну пресса США это же просто глас Божий! Как ей можно не поверить то? laughing Сейчас на тему этого так называемого "мирного плана" будет столько спекуляций, что даже вникать не стоит. Недельки через 2-3 пыль уляжет, там и посмотрим.
  17. Tarasios Звание
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 17:49
    не расслабляйтесь. Зеля и Ко не хуже пресловутых индийцев будут танцевать "туда-сюда", всячески затягивая и саботируя реализацию любых договорённостей, по типу "итальянской забастовки".
  18. samarin1969 Звание
    samarin1969
    -1
    Сегодня, 17:54
    Ну если действительно глава СВР отправился на переговоры и принимают предложение по разделу субъектов - то дело решённое. Тогда в РФ углеводород правит бал.
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 18:41
      Может встретится там, с Будановым.Он вроде тоже, в составе делегации, от Украины. Нет слов, одни выражения.
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        +1
        Сегодня, 18:51
        Цитата: Lako
        Может встретится там, с Будановым.Он вроде тоже, в составе делегации, от Украины. Нет слов, одни выражения.

        Выражения, действительно, трудно подобрать. Axios более часа назад сообщила, что переговоры уже успешно идут. И этот танец под "музыку" Трампа.
        1. Lako Звание
          Lako
          +1
          Сегодня, 19:05
          Вероятнее всего, этот план, российской делегацией будет подписан. Хотелось бы ошибиться. Но весь ход этого СВО, заставляет в это поверить. Ну такие, сегодня, в Кремле.
  19. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 18:00
    Чего в данной ситуации делать точно не надо - кричать "всепропало". Посмотрим, к чему в итоге придут США с Европой и Зе и что они выкатят нам: а дальше надо будет все-таки подождать, что ответят на это наши.
  20. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:10
    А тем временем котёл в Мирнограде/Димитрове запечатан физически. Перерезана последняя возможность выйти, даже с вероятностью 10%%
  21. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 18:33
    в настоящее время находятся и представители Киева во главе с главой ГУР Будановым* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)

    С террористами переговариваемся? Ну раз с Будановым можно, то с Зе - тем более.
    На редкость принципиальная позиция