Британский премьер: План Трампа по Украине возможен только с одобрения НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что план урегулирования конфликта на Украине от Дональда Трампа нельзя просто тихо согласовать между Вашингтоном и Киевом. По его словам, все страны НАТО должны сказать «да». Иначе никак, потому что речь идет о будущем безопасности всего альянса.

Выступая в Палате общин, Стармер напомнил, что первый черновик из 28 пунктов в Лондоне и Киеве прочитали с большим скепсисом: часть положений там воспринималась как неприемлемая. При этом он признал, что выкинуть весь план в корзину тоже нельзя – в документе есть важный блок о гарантиях безопасности для Украины.



По словам премьера, после женевских переговоров США и Украина смогли немного «подправить курс». Теперь концепция плана уже не выглядит настолько жесткой, как в изначальной версии. Сейчас юристы и дипломаты продолжают перебирать формулировки. Они пытаются привести текст к состоянию, в котором его не разорвут на части ни в Киеве, ни в европейских столицах.

Стармер отдельно подчеркнул, что Лондон вместе с союзниками уже озвучили свои красные линии предельно ясно. Украина остается суверенной страной, она должна иметь возможность защищать себя, а ее будущее нельзя решать за закрытыми дверями без нее самой. Самое интересное, что украинские власти с планом Трампа уже согласились, пусть и с некоторыми условиями.
  1. Седов Звание
    Седов
    +5
    Сегодня, 17:28
    Они пытаются привести текст к состоянию, в котором его не разорвут на части ни в Киеве, ни в европейских столицах.
    Главное чтобы его у нас не разорвали. В остальном - можете марать свой черновик дальше. Мы всё-таки верим, что цели и задачи СВО будут достигнуты.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:55
      При этом Стармер признал, что выкинуть весь план в корзину тоже нельзя...

      Стармер, если промахнёшься мимо корзины, то не забудь хрюкнуть! winked
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 18:09
      Как раз наоборот. Главное чтобы у нас разорвали план, который не разорвали ни укры, ни гейропейцы.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 17:29
    Забавная ситуация, все носятся с этим «планом Трампа», спорят, что-то меняют, ругаются - мирятся, выдвигают условия… но, никто даже не поинтересовался , нужен ли вообще этот «план» России???
    Европейцы вообще удивляют своей тупостью… пытаясь войти как сторона переговоров они себя стороной конфликта хотят сделать?
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 17:31
      но, никто даже не поинтересовался , нужен ли вообще этот «план» России???
      Нужен. Нужен для того, чтобы идти дальше..
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 17:59
      По его словам, все страны НАТО должны сказать «да»

      Вообщем, готовят украину и народ к незавидному будущему и тяжелым испытаниям.
  3. olbop Звание
    olbop
    +5
    Сегодня, 17:29
    Что-то щечки и нос подозрительно краснеют почти на всех его фото. Никак любитель старого доброго шотландского виски.
    1. Обычный Звание
      Обычный
      +3
      Сегодня, 17:33
      Верно подмечено вами. Есть такое дело у хроников.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:33
    Кто ещё не комментировал сегодня черновик плана Трампа - Люксембург .Кстати тоже страна НАТО с 1949 г.Имеет право . drinks
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 17:44
      если Люксембург начнет править "план " Трампа , который еще в глаза никто не видел ( кроме официальных дипломатических и технических групп участников мирного договора) , но уже все успели обсудить, то думаю нам стоит напрячься laughing
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:34
    Британский премьер: План Трампа по Украине возможен только с одобрения НАТО


    В своё время Людовик кажется 14-й сказал: "Государство-это Я".

    Мелкобритты, вы чего, оборзели? И не слышали, что Трамп сказал "НАТО это США под моим руководством"?
  6. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 17:37
    Главное уже прокомментировали: интересы России их не волнуют вообще. Самое смешное, что интересы Украины тоже не волнуют, какой мир, сказано до последнего, так тому и быть. Ставлю на то, что никакого мирного договора не будет, не нужен он сейчас никому.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:41
    ❝ Британский премьер: План Трампа по Украине возможен только с одобрения НАТО ❞ —
    ❝ По его словам, все страны НАТО должны сказать «да» ❞ —

    — Должны, значит скажут. А у нас свои планы ...
    (Работайте, братья!)
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:45
    Так то НАТОшка, это ПОЛОСАТИКИ плюс вся остальная мелочь...
  9. Умник Звание
    Умник
    +1
    Сегодня, 17:45
    Пусть этот дурик трампу это скажет)))
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 17:46
    Сейчас на тему этого, так называемого "мирного плана" будет столько спекуляций, что даже вникать не стоит. Недельки через 2-3 пыль уляжет, там и посмотрим.
  11. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    0
    Сегодня, 17:53
    Мне кажется что это такая у них игра,Доня одно толкает типа я миротворец,геи из Европы ему поперек.А в итоге за одно и тоже,как бы нагнуть нас.
  12. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:06
    Evropským nacistům ve vedení států válka vynáší zisk, stejně jako Zelenskému a občané Evropy platí nekontrolované miliardy. A Trump to jenom sleduje, kde i on by mohl získat nějaké miliardy z války, kterou USA zavinila.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 18:07
      Европейские нацисты во главе государств наживаются на войне, как и Зеленский, а граждане Европы платят бесконтрольные миллиарды. А Трамп просто смотрит, где бы ему тоже достались миллиарды от войны, развязанной США.
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 18:17
    Британский премьер: План Трампа по Украине возможен только с одобрения НАТО


    А если Трамп, Россия и Окраина без огласки начнут согласовывать план и придут к какому-то консенсусу, но не спросят мнения европейских натовцев, а только уведомят их и обнародуют итог? Что тогда? Европейское НАТО введет санкции против США и Окраины? Объявят им войну? Или соберут очередной саммит-междусобойчик с фуршетом и выразят озабоченность и негодование? laughing
  14. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 18:31
    выкинуть весь план в корзину тоже нельзя – в документе есть важный блок о гарантиях безопасности для Украины.
    Как раз этот блок и придется выкинуть, потому что это фактическое вхождение 404 в НАТО без формального приема. Даже более жесткие гарантии, чем те, что дает ст. 5 НАТО. Если оно очевидно даже мне, хоть я ни разу не юрист и не дипломат, а генерал только здесь на сайтеlol, то реальные юристы, дипломаты, и генералы не могут этого не понять.