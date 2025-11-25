Аслан Толегенов проведет в заключении три года и девять месяцев по обвинению в разжигании межнациональной розни. Этот казахский блогер, выступавший за дружбу с Россией и уважительно относящийся к русским, приговорен у себя на родине к лишению свободы.Аслан, взявший себе псевдоним «Северный казах», записывал и выкладывал свои ролики, которые сделали его известным не только в Казахстане, но также и в России. Он выступал против ущемления русского языка и русскоязычного населения своей страны, за дружбу с Россией, положительно отзывался о советском прошлом, критиковал рост агрессивного национализма в Казахстане.Деятельность Аслана очень раздражала местных националистов и многих высокопоставленных чиновников. Как минимум в одном из своих роликов он говорил о связи некоторых представителей власти с русофобскими организациями Казахстана.Вполне возможно, что это и стало поводом для ареста блогера. Очень быстро местные правоохранители провели расследование и вскоре состоялся суд. Примечательно, что его обвинили именно в том, против чего он выступал – в разжигании межнациональной розни.В соцсетях многие комментаторы заявляли о том, что данный судебный процесс был скорее политическим, чем уголовным.От российского руководства не поступало никаких комментариев по поводу этого позорного политизированного процесса в отношении того, кто выступал за развитие сотрудничества между Казахстаном и Россией. Видимо, оно было занято другими делами, более важными.

