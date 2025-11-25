Казахский блогер, выступавший за дружбу с Россией, приговорён к лишению свободы

6 097 51
Казахский блогер, выступавший за дружбу с Россией, приговорён к лишению свободы

Аслан Толегенов проведет в заключении три года и девять месяцев по обвинению в разжигании межнациональной розни. Этот казахский блогер, выступавший за дружбу с Россией и уважительно относящийся к русским, приговорен у себя на родине к лишению свободы.

Аслан, взявший себе псевдоним «Северный казах», записывал и выкладывал свои ролики, которые сделали его известным не только в Казахстане, но также и в России. Он выступал против ущемления русского языка и русскоязычного населения своей страны, за дружбу с Россией, положительно отзывался о советском прошлом, критиковал рост агрессивного национализма в Казахстане.



Деятельность Аслана очень раздражала местных националистов и многих высокопоставленных чиновников. Как минимум в одном из своих роликов он говорил о связи некоторых представителей власти с русофобскими организациями Казахстана.

Вполне возможно, что это и стало поводом для ареста блогера. Очень быстро местные правоохранители провели расследование и вскоре состоялся суд. Примечательно, что его обвинили именно в том, против чего он выступал – в разжигании межнациональной розни.

В соцсетях многие комментаторы заявляли о том, что данный судебный процесс был скорее политическим, чем уголовным.

От российского руководства не поступало никаких комментариев по поводу этого позорного политизированного процесса в отношении того, кто выступал за развитие сотрудничества между Казахстаном и Россией. Видимо, оно было занято другими делами, более важными.

51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +15
    Сегодня, 17:47
    Вот так мы и теряем влияние и уважение
    1. Теренин Звание
      Теренин
      -11
      Сегодня, 17:58
      Цитата: О. Бендер
      Вот так мы и теряем влияние и уважение

      Вы, это кто?
      Например, русские бойцы на СВО пользуются большим уважением во всем мире. Вон, наемники не дадут соврать.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        -3
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Теренин
        Например, русские бойцы на СВО пользуются большим уважением во всем мире.

        Серьезно?:))))) В мире их какой только грязью не поливают
        Цитата: Теренин
        Вон, наемники не дадут соврать.

        Эти - да, потому что они с нашими столкнулись. Но огромное количество людей в мире знают о наших воинах только понаслышке и - ничего хорошего. Уж что-то но пропаганда у европейцев с США всегда была на высоте
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 18:31
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Серьезно?:))))) В мире их какой только грязью не поливают

          Конечно серьезно. Серьезнее не бывает. От первого Вас услышал про грязь на наших военных.

          Цитата: Андрей из Челябинска
          Но огромное количество людей в мире знают о наших воинах только понаслышке и - ничего хорошего.
          И какое-же огромное количество? Из каких источников подсчитали?
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 18:33
        Аслан Толегенов проведет в заключении три года и девять месяцев по обвинению в разжигании межнациональной розни. Этот казахский блогер, выступавший за дружбу с Россией и уважительно относящийся к русским, приговорен у себя на родине к лишению свободы.

        Я в шоке от политики Токаева в Казахстане!
        Однако и в России власти по приоритетам в национальной политике с русофобствующим Казахстаном ведут себя не лучше!

        Недавно Владимир Александрович Мау, удравший из России в Израиль, с удовлетворением заметил, что русофобы-антисоветчики реформаторы гайдаро-чубайсовского разлива конца 1980-х и конца 1990-х годов уже, покинули Россию, но их антироссийское дело через чиновников с их прозападно-либеральном высшем образовании в России по-прежнему живёт и побеждает!

        СПРАВКА
        Владимир Александрович Мау (род. 29 декабря 1959, Москва) — бывший ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте России. Мау занимал эту должность с 23 сентября 2010 года. 23 января 2023 года был освобождён от неё по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
        14 марта 2025 года было объявлено, что Владимир Мау возглавил экспертный совет Евразийского рейтингового агентства.
        Мау — действительный государственный советник первого класса, имеет звание заслуженного экономиста, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Александра Невского.

        В 2022 году Мау стал подозреваемым в деле о хищении средств РАНХиГС. По данному процессу подозреваемыми также проходили бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев.

        Мау отправили под домашний арест, однако через несколько месяцев дело против бывшего ректора было прекращено. А в январе 2023 года экономист ушёл с должности ректора с формулировкой "по собственному желанию".
        И примерно тогда же экс-ректор уехал в Израиль "отдохнуть", но после окончания отпуска не вернулся на родину.
    2. guest Звание
      guest
      -4
      Сегодня, 18:11
      Цитата: О. Бендер
      Вот так мы и теряем влияние и уважение

      А за эти 40 лет ещё осталось, что терять? sad hi
    3. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 18:14
      Объявить судей экстремистами.
    4. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 18:58
      Ничо, ничо, ничо. Нас мало. Но мы в зелёных фуражках. Прорвёмся. Никто ж кроме нас. Главное верить. Победа начинается с веры в неё . Я всех своих знакомых и друзей поделил на два списка :кто за нас и кто против. Хожу проверяю. Пригодится
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    -9
    Сегодня, 17:47
    Российское руководство, не интересуют всякие там блогеры, оно работает только с официальными властями, точка.
    1. Rakovor Звание
      Rakovor
      +17
      Сегодня, 17:54
      На Украине мы тоже работали с "официальными властями", результат вы знаете, или напомнить?
      1. Теренин Звание
        Теренин
        -6
        Сегодня, 18:02
        Цитата: Rakovor
        На Украине мы тоже работали с "официальными властями", результат вы знаете, или напомнить?

        А, чего результат не устраивает? Крым и четыре области бывшей УССР поменяли страну.
        1. Anglorussian Звание
          Anglorussian
          -3
          Сегодня, 19:00
          Еще не поменяли, вообще- то.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 19:04
            Цитата: Anglorussian
            Еще не поменяли, вообще- то.

            Для Вас может не поменяли, для меня поменяли раз и навсегда!
      2. Cartalon Звание
        Cartalon
        -4
        Сегодня, 18:04
        Ну так с тех пор руководство у нас не менялось, его политика как известно бузупречна.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Cartalon
      оно работает только с официальными властями, точка.

      так от властей РК русофобия и идет
    3. VicVic Звание
      VicVic
      +1
      Сегодня, 18:08
      Видимо, недостаточно работает, если происходят такие вещи
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +19
    Сегодня, 17:48
    Дней 10, как уже это новость про Аслана Толегенова в медиапространстве.
    Это реальный русофил. Надо-бы помочь парню через общественный резонанс в России
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      -3
      Сегодня, 17:51
      Будет сделано, но без лишнего слова и пыли. ПЭрдон, по дипломатическим каналам.
      1. VicVic Звание
        VicVic
        +4
        Сегодня, 18:10
        Хотелось бы верить, но есть сомнения. Мы, к сожалению, как не опекали и не растили пророссийские силы, так этого и не делаем, похоже
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 18:34
          Это все увидели 2 мая 2014 года в Одессе.Как руководство защитило тех,кто надеялся
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +6
    Сегодня, 17:51
    Как Говорил неоднократно Гоблин-Пучков. Суд решает, а не заметчики.
    Суд приговорил: Разжигает, значит разжигает. Увы.

    Вон у нас, Стрелков - раз и экстремист (вроде) ,сидит. Суд приговорил. А неназываемый - вор. Приговорил. Сидел, пока вдруг не умер перед "обменом".
    А Ходорковский, Чубайс, Фридман и т.д. - суд не приговорил. На свободе.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 18:20
      Цитата: Макс1995
      Как Говорил неоднократно Гоблин-Пучков. Суд решает, а не заметчики.
      Суд приговорил: Разжигает, значит разжигает. Увы.

      Вон у нас, Стрелков - раз и экстремист (вроде) ,сидит. Суд приговорил. А неназываемый - вор. Приговорил. Сидел, пока вдруг не умер перед "обменом".
      А Ходорковский, Чубайс, Фридман и т.д. - суд не приговорил. На свободе.

      Упрощенно все видите.
      Замечу, не все нормативные и законодательные акты являются правовыми.
      Поясню на примерах.
      Украина. 25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который ограничил возможность использования в стране русского языка, в котором укро-власти не признают существования русского национального меньшинства и такая позиция Киева нашла понимание у Европейской и Венецианской комиссий...
      В нацистской Германии в 1935 году были приняты антиеврейские законы, т.н. - Нюрнбергские расовые законы.
      Они дали юридическое обоснование расистской антиеврейской политике Германии и заложили основу для дальнейшей дискриминации «неарийских» народов.
      Такие, как:
      «Закон о гражданстве рейха». Провозглашал, что гражданами рейха могут быть только арийцы, евреи из «граждан Рейха» превращались в «государственных подданных».
      «Закон об охране немецкой крови и чести». Запрещал браки и внебрачное сожительство между немцами и евреями, приём евреями на работу домашней прислуги из немецких женщин моложе 45 лет, а также вывешивание евреями германского национального флага.

      Получается, что принятые законы не всегда являются правовыми - они могут не соответствовать духу права или даже противоречить ему.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +2
      Сегодня, 18:30
      Ходорковский, Чубайс, Фридман и т.д. - суд не приговорил. На свободе.

      На исторической родине. Людей хоть харей в это тыкай, будут бубнить про русофобию, "мерикосов", "нагличан", но не про тех, кто реально мутит и крутит на самом заоблачном уровне. Власти ничего против сказать не могут - это мега влияние и мега бабки всемирной метастазы, которая сталкивает нации лбами, имея с этого немыслимый профит.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:54
    В общем то, ничего удивительного нет..
    Что делать???
    Добить одного врага, без компромиссов, конкретно и окончательно!!! Потом и до других очередь дойдёт...
    Будет большая раздача, всем сестричкам по серьгам... каждый получит такие, которые они заслуживают!
    1. Rakovor Звание
      Rakovor
      +6
      Сегодня, 17:56
      Сережек у нас боюсь не хватит на всех, надо что то в консерватории менять.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 18:00
        Так то согласен, в нашем доме всякое разное, которое не радует... Но! А дальше так много но, что все перечислять, места не хватит...
  6. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 18:01
    а у нас ещё остались рычаги давления на Казахстан?
    что то у меня большие сомнения в этом
    1. VicVic Звание
      VicVic
      +4
      Сегодня, 18:13
      Если не осталось, то обменять на ... другого гражданина Казахстана, который у нас нарушил закон ... На что и кого угодно
      1. Грац Звание
        Грац
        0
        Сегодня, 18:23
        наших людей много раз экстрадировали из стран типа Таиланд или похожих в США по надуманным обвинениям и что МИД как то почесался, может чего то там побухтели в тряпочку и на этом всё, ничего в ответ не сделали, тем более никто не почешется за гражданина другого государства, а тысячу стариков русских из прибалтики выкинули из-за незнания языка, что то реально было сделано чтоб этого не было? Сейчас ещё Лукойлу запретят транзит нефтепродуктов в Калининград, опять проглотят и так во всём
        1. VicVic Звание
          VicVic
          -1
          Сегодня, 18:40
          По поводу наших граждан из Прибалтики сказали, что примем, обустроим. Как реально будет, вопрос
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 18:07
    если почитать комментарии на казахстанских форумах,то волосы дыбом встанут
    при чем русофобия поддерживается на гос уровне
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      -1
      Сегодня, 19:07
      Это давняя история с того момента когда Кунаева поменяли на Колбина еще при Брежневе, появились умники среди местных баев которые объясняли - казахов обирают русские, этот национализм был распространен в основном среди молодежи на бытовом уровне, потом распространился на всех, теперь те молодые выросли и во власти - поэтому такой результат. То о чем Аслан Толегенов говорит правда на сто процентов сам наблюдал в течении 16 лет в первых рядах, города в основном были созданы и построены эвакуированными во время ВОВ, отравленными по распределениям после окончания вузов.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 19:21
      Знакомый с отпуска проезжал через Питер. Попросил помочь набить ему баул необходимым. Я протоптанной дорожкой его на Апражку. Он русский, но своё детство провёл в Душанбе и языком плюс минус владеет. Волосы у него от услышанного на променаде не встали, в виду их отсутствия, но общую мысль настроений он мне передал в красках.
  8. Tarasios Звание
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 18:07
    А кто-то сомневался в русофобском курсе нынешнего Казахстана?
  9. wku Звание
    wku
    -5
    Сегодня, 18:07
    смотрю я на его бороду, со сбритыми усами вакхабита и чёрную одежду , думаю его возможно не за любовь к России преследуют??? конечно я могу ошибаться, а вообще все режимы средней Азии, на коротком поводке держат ислам, замоташки всякие там под запретом, хорошо-бы на его жену взглянуть, а ещё узнать сколько их у него.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 18:09
      Цитата: wku
      а ещё узнать сколько их у него.

      а вам не поровну сколько их, если самих жен это устраивает?!
      1. wku Звание
        wku
        -3
        Сегодня, 18:11
        мне поровну, а вот властям Казахстана наверное нет.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -2
          Сегодня, 19:01
          и какое это имеет отношение к теме статьби?
  10. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    0
    Сегодня, 18:12
    "... От российского руководства не поступало никаких комментариев по поводу этого позорного политизированного процесса в отношении того, кто выступал за развитие сотрудничества между Казахстаном и Россией. Видимо, оно было занято другими делами, более важными... ".
    "...Своих не бросаем!..."
    Ага, - а потом удивляемся, - мол "чëй-то нас недолюбливают?! "... (((
  11. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +4
    Сегодня, 18:13
    Элита РФ всегда предпочитала иметь дело с системными противниками, чем с несистемными союзниками. События Донбасса, Ал.Чалого это показали. Ну, исключение составили только Депардьё, Наталия Орейро и пр. "ценные" кадры.
  12. Антоний Звание
    Антоний
    -3
    Сегодня, 18:15
    Последим как власть РФ будет его вытаскивать. А заодно и все наши соседи с интересом будут наблюдать за этим. Только мы с Вами знаем как это будет... (не будет)...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      -1
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Антоний
      Только мы с Вами знаем как это будет... (не будет)...

      Кто это "мы с Вами"? Говорите за себя.

      Пы.Сы. Помню, как в свое время, на форуме банили, кто говорил от имени других.
  13. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +3
    Сегодня, 18:15
    Путин только что встречался с президентом Казахстана и заявил о полнейшем взаимопонимании и прекрасных отношениях. Значит, политика Казахстана его полностью устраивает.
  14. Русич Звание
    Русич
    +2
    Сегодня, 18:16
    От российского руководства не поступало никаких комментариев по поводу этого позорного политизированного процесса в отношении того, кто выступал за развитие сотрудничества между Казахстаном и Россией.
    Вот поэтому с нами никто и не считается
  15. rotfuks Звание
    rotfuks
    +2
    Сегодня, 18:20
    Деятельность Аслана очень раздражала местных националистов и многих высокопоставленных чиновников.
    Еще бы разобраться о каких именно националистах разговор. В Казахстане очень сильная украинская диаспора. Я среднюю школу заканчивал в Северном Казахстане. Половина класса были у нас с очень характерными казахскими фамилиями. Галайко. Фоменко. Шкребко. Шрамко. Мирко. Лазько. Сакирко. Я как бы намекаю, что украинская диаспора в Казахстане явно не потеряла влияния.
  16. Путник_2 Звание
    Путник_2
    +1
    Сегодня, 18:23
    Хочу напомнить, что Казахстан - член ОДКБ, т.е. союзник России. Интересно, остался еще кто то, кто верит, что в случае нападения, например, НАТО на Россию, Казахстан выступит на стороне России, окажет военную или хоть какую то помощь? Или Таджикистан, тоже член ОДКБ, встанет с нами плечом к плечу?
  17. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    +1
    Сегодня, 18:52
    Российским капиталистам нужно чтобы граждане РФ были готовы защищать их активы, ну а капиталисты РК пекутся о своих "имениях" и растят своих защитников... В таких условиях нужна неприязнь к "коварным соседям", а не дружба народов. Без классовой грамотности и борьбы за права трудового народа капиталисты и дальше будут грабить народы, разделяя их по национальному, религиозному, социальному и прочим признакам.
  18. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 18:55
    Читаю комменты и понимаю, что пришло время ненавидеть Казахстан... Ненавидеть хахлов, для местных завсегдатаев( новостной ветки) скоро станет дурным тоном... lol
  19. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 19:03
    Вот еще один союзничек по ОДКБ проявил своё лицо.Таких людей надо со всего мира к нам заманивать,а не таких которые по русски и не понимают.
  20. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 19:43
    Скорее всего, просто кому то перешёл дорогу, учитывая как сильно там развито кумовство и коррупция. Местные разборки.
  21. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 19:45
    Надо задержать какого нибудь "жирного " казаха в Росии и обменять его на Аслана.
    Аслану предоставить российское гражданство.