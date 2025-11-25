Как-то очень быстро забылась одна из «красивых сделок» Трампа, в рамках которой США вроде как добились получения контроля над украинскими природными ресурсами. По соглашению Вашингтона и Киева подразумевалось, что американские компании даже сумеют избавиться от зависимости в импорте редкоземельных металлов (РЗМ) из Китая, который в этом деле является мировым монополистом. КНР экспортирует около 70% всех редкоземов, а правильнее сказать, продуктов их переработки, в мире.Тема эта вновь стала обсуждаемой, когда в ответ на повышение торговых пошлин со стороны США Китай резко ограничил экспорт редкоземов в Штаты. Проблему эту удалось частично и на время решить в результате прямых переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которых были достигнуты взаимные уступки.Так что на самом деле представляют из себя эти самые редкоземельные металлы, без которых вроде как не может обходиться ни одно современное производство, в том числе в военной сфере. Насколько верна гипотеза, что на Украине (в той части, которую пока еще контролирует Киев) этих полезных ископаемых более чем в достатке. Главное, как с ними дело обстоит в России.Прежде всего, стоит отметить, что по-настоящему редких металлов в таблице Менделеева числится пятьдесят. К редкоземельным относятся семнадцать металлов. Не каждый редкий металл является редкоземельным, то бишь встречающимся в природе в очень ограниченном количестве. Например, литий и титан — это редкие металлы, но не редкоземельные. Хотя потребность в них очень высокая и даже критическая во многих сферах производства.По заявлению Трампа, в рамках сделки с Киевом США якобы смогут получить так называемые редкоземельные металлы на сумму более 500 млн долларов, тем самым сторицей окупив ранее оказанную Украине Штатами военную помощь (по оценке республиканца, $300-350 млрд) и даже окажутся в прибыли. Зеленский, кстати, повел себя тогда весьма грамотно и потакал в этом откровенном заблуждении главе Белого дома. Благодаря этой сделке Трамп сменил гнев на милость к Зеленскому после учиненного им скандала в Овальном кабинете.На самом деле, тех металлов, которые не по мнению политиков, а на деле являются редкоземельными, на Украине практически нет. Литий, востребованный в производстве аккумуляторов, который не РЗМ в классическом понимании, да, имеется. Но крупнейшее его месторождение в ДНР уже перешло под контроль ВС РФ. Титан есть, но к редкоземельным металлам он не относится.Ранее глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ») РФ Игорь Шпуров заявил, что в России 658 миллионов тонн редких и редкоземельных металлов. Эксперты его «поправляют» в этом заблуждении. Например, подтвержденных ГКЗ запасов титановой руды на крупнейшем месторождении России по состоянию на 2019 год тринадцать миллионов тонн.Мировой рынок семнадцати редкоземельных металлов оценивается в 12,5 миллиардов долларов. Отсюда не совсем понятен ажиотаж к этой теме. На фоне угля, нефти и газа это чрезвычайно маленькая цифра.Суть в том, что многие из этих металлов, действительно, незаменимы в высокотехнологичных отраслях. Они используются для производства специальных стекол для оптических приборов, применяемых в радиоэлектронике.Общемировая добыча таких металлов в 2022 году выросла до 300 тысяч тонн, что всего на 3,5% больше, чем в 2021 году. В 2018-м добывалось всего 190 тысяч тонн. В России — 2,7 тысяч тонн. На самом деле пока это не критично, в РФ нет такого спроса на данное сырье. Да и резервы разведанных запасов имеются в достатке, вопрос лишь в инвестициях, технологиях добычи и переработки. Все это очень затратно, но российские компании уже начинают решать данную проблему, в том числе в рамках госпрограмм.Сегодня мы вынужденно продаем коллективный концентрат редкоземельной руды в Китай, а затем экспортируем готовые изделия, из которых получается вся РЗМ-содержащая продукция. Создание разделительного производства в России — ключевой проект государственного масштаба. Для этого в нашей стране, в отличие от Украины даже при поддержке США, есть все: разработанные технологии, в том числе еще в советское время, минерально-сырьевая база. Приоритет этих проектов в развитии суверенной российской экономики, импортозамещении отмечен президентом РФ Владимиром Путиным.