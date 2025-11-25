Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным визитом

Президент России Владимир Путин во вторник приземлился в Бишкеке, начав трехдневный рабочий визит. Самолет сел в аэропорту «Манас». Как передает корреспондент РИА Новости, встреча прошла спокойно, по-деловому.

Первый день визита – скорее символический. Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров возложат венок к Вечному огню на площади Победы. После церемонии лидеры уедут в резиденцию Ала-Арча. Там состоится неформальная встреча тет-а-тет – формат, в котором политики обычно обсуждают то, что не попадает в официальные коммюнике.



Основная работа начнется 26 ноября. Во Дворце единства пройдет официальная встреча президентов, затем переговоры в расширенном составе. По итогам стороны намерены подписать совместное заявление и целый пакет документов – от межправительственных соглашений до коммерческих контрактов. После этого лидеры выйдут к прессе. Вечером того же дня запланирован государственный прием.

В графике Владимира Путина значится и отдельная беседа с Александром Лукашенко. Эти встречи обычно проходят плотно: обсуждают все – от союзных программ до международной обстановки.

Финальный день визита, 27 ноября, полностью отдан саммиту ОДКБ. Сначала состоится заседание в узком формате, затем – расширенная встреча. Участники должны подписать итоговую декларацию – документ, который фиксирует общие позиции государств-участников по ключевым вопросам региональной и мировой повестки. Затем – торжественный прием от имени президента Киргизии.
  1. nokki Звание
    nokki
    -2
    Сегодня, 18:38
    Киргизия - ключевая страна в в Средней Азии. Но без нашего контроля над над Казахстаном и Узбекистаном - это ноль. Уничтожат в один момент.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 19:12
      Киргизия - ключевая страна в в Средней Азии.

      Вот только ключ тот в мыльном пузыре, а пузырь в сундуке, который валается где-то на мусорке, утеряный аборигенами во время очередной разборки "Чей клан круче"
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 19:46
        Цитата: Дилетант
        Киргизия - ключевая страна в в Средней Азии.

        Вот только ключ тот в мыльном пузыре, а пузырь в сундуке, который валается где-то на мусорке, утеряный аборигенами во время очередной разборки "Чей клан круче"

        В Киргизии развернулась масштабная война с криминалом. В начале октября силовики застрелили главного киргизского вора в законе Камчи Кольбаева. После этого задержали 40 крупных авторитетов, некоторые бандиты публично отреклись от воровского статуса.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 18:42
    С черновиком плана Трампа просьба не беспокоить три дня.И всем внимательно слушать Путина ,он обязательно что то скажет по этому поводу. laughing Вопрос только на какой день.Обезьяна и примкнувшие к нему ,готовить красные фломастеры. drinks
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 18:58
    Договор о коллективной безопасности и отношение к нему среди подписантов,кроме России ,выглядит нелепо в нынешней ситуации
  4. двп Звание
    двп
    +3
    Сегодня, 19:15
    Ездит,ездит-толк то какой? Всё равно предадут сразу,при первой же возможности. Только ещё больше "незаменимых специалистов" потребуют принять.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:31
    Цитата: nokki
    Но без нашего контроля над над Казахстаном и Узбекистаном

    На Казахстан и Узбекистан уже давно глаз Китай положил.как и на Киргизию с Таджикистаном
  6. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 19:47
    Приготовились к ещё большему приезду "ценных специалистов".
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:51
    После трёх дневного визита Владимира в Киргистан,надеюсь киргизы пошлют сильный сигнал США ,вернув Бишкеку прежнее имя Фрунзе. . . winked