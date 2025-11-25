Финляндии не хватает финансов, чтобы достроить забор на границе с Россией

Встревоженные пресловутой «российской угрозой» власти Финляндии возводят забор в метре от российской границы. Ограждение будет оснащено видеокамерами и датчиками движения, которые будут установлены через каждые 20 метров.

Как сообщает издание Yle, забор будет 4,5 метра в высоту, из них около метра — колючая проволока, а чтобы препятствовать подкопам, часть заграждения и вовсе будет уходить в землю на значительную глубину. В Лапландии участки забора почти готовы: финальная приемка в Салле назначена на 9 декабря, а последние сегменты этого отрезка ограждения предполагается завершить к лету следующего года.

Однако строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Хельсинки не планирует: исходя из того, что 200-километровый участок сооружения обходится в 362 миллиона евро, несложно подсчитать, что каждый километр ограды стоит около 1,8 миллиона, что слишком дорого для Финляндии.

Кроме того, финские власти предлагают НАТО разместить на своей территории хотя бы немногочисленное подразделение системы командования альянса, а также созывает первый в истории саммит семи стран «восточного фланга Евросоюза». На мероприятии, которое пройдет уже в ближайшем декабре, главы правительств Швеции, Польши, Болгарии, Румынии, а также Латвии, Литвы и Эстонии будут делиться опытом укрепления своих границ и противостояния «угрозам со стороны России».
  1. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:13
    Зато на хотелки Зеленского у них всегда финансов хватает.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:24
      Цитата: guest
      Зато на хотелки Зеленского у них всегда финансов хватает.

      Финны, по строительству забора обратитесь к Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, или к Собянину Сергею Семёновичу... Это те, кто реально может построить в срок. winked ВВП не даст соврать.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 18:59
        За скромную благодарность в твердой валюте будет готово через месяц, с плиткой, фонтанами и клумбами.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 19:03
          Цитата: Фразах
          За скромную благодарность в твердой валюте будет готово через месяц, с плиткой, фонтанами и клумбами.

          И еще сэкономят сетчатый заборы финскому руководству, на будущие ограды на кладбищах. yes
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:45
        Есть желание увидеть на границе инженерный шедевр из стали, бетона, и ТСО. Пусть вбухают гору денег.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 19:48
          Цитата: frruc
          Пусть вбухают гору денег.

          Именно этого они и хотят, yes но на пути к забору, эта гора денег растает, как снег в июле в Финляндии. winked
  2. VicVic Звание
    VicVic
    +4
    Сегодня, 18:14
    Финикам надо обратиться за консультацией, как построить приграничный забор к яценюку, он уже один забор построил
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 18:26
      Заголовок сразу же вызвал у меня ассоциацию с кроликом. А консультация да. Как создать кипучую деятельность и свалить с освоенным.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:27
      Цитата: VicVic
      Финикам надо обратиться за консультацией, как построить приграничный забор к яценюку, он уже один забор построил

      Получается яйценюк один из первых, кто всех облапошил со средствами на укро-изгородь!? winked
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 18:15
    Пусть кредит у евросоюза возьмут laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:17
    Юмористы эти финнны, а на противопехотные мины на границе им денег хватит? Вроде как всю границу минировании собирались ,чтобы не один Финский олень не дошёл до российского ягеля или водки .Это смотря какой финский олень ,за водкой тогда только противотанковые . laughing drinks Финский дурдом .У норгов тоже с сплошным забором проблема ,а- ля Яценюх.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 18:20
    Финляндии не хватает мозгов)))
  6. Умник Звание
    Умник
    +1
    Сегодня, 18:31
    Нас вроде линия Маннергейма не остановила в тут забор из колючей проволоки)))(
  7. ANB Звание
    ANB
    -1
    Сегодня, 18:33
    Так пусть предложать продать России полуостров Ханко (который Гангут). Мы сами им забор и достроим за эти деньги. :)
  8. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    -1
    Сегодня, 18:42
    Круто за 1 метр забора 150000 руб. финские казнокрады могли выставить эту работу на тендер, а наши подрядчики сделали. (ХА,хА) А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО ну и дураки, чем бы не тешились лишь бы грязными руками заразу не занесли..... (Конструктива нет - ржу НИМАГУ)
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 19:26
    Атлантический вал, линия Маннергейма, линия Мажино никоим образом не спасли ситуацию. Это делалось, в основном, для внутреннего самоуспокоения.
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:39
    Скакуасов позовите, они вам противотанковый ров выроют в виде нового Чёрного моря. yes
    Вангую, что через него никто не полезет. yes fellow laughing