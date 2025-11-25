Финляндии не хватает финансов, чтобы достроить забор на границе с Россией
Встревоженные пресловутой «российской угрозой» власти Финляндии возводят забор в метре от российской границы. Ограждение будет оснащено видеокамерами и датчиками движения, которые будут установлены через каждые 20 метров.
Как сообщает издание Yle, забор будет 4,5 метра в высоту, из них около метра — колючая проволока, а чтобы препятствовать подкопам, часть заграждения и вовсе будет уходить в землю на значительную глубину. В Лапландии участки забора почти готовы: финальная приемка в Салле назначена на 9 декабря, а последние сегменты этого отрезка ограждения предполагается завершить к лету следующего года.
Однако строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Хельсинки не планирует: исходя из того, что 200-километровый участок сооружения обходится в 362 миллиона евро, несложно подсчитать, что каждый километр ограды стоит около 1,8 миллиона, что слишком дорого для Финляндии.
Кроме того, финские власти предлагают НАТО разместить на своей территории хотя бы немногочисленное подразделение системы командования альянса, а также созывает первый в истории саммит семи стран «восточного фланга Евросоюза». На мероприятии, которое пройдет уже в ближайшем декабре, главы правительств Швеции, Польши, Болгарии, Румынии, а также Латвии, Литвы и Эстонии будут делиться опытом укрепления своих границ и противостояния «угрозам со стороны России».
