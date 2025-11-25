Ракета «Ангара-1.2» успешно стартовала с космодрома Плесецк

3 513 22
Ракета «Ангара-1.2» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Российские космические войска провели еще один запуск: с Плесецка стартовала легкая ракета-носитель «Ангара-1.2». Минобороны сообщило об этом 25 ноября.

Старт дали в 16:42 по московскому времени. Ракета уверенно вышла на траекторию, вывела на орбиту военные аппараты и отработала весь полет ровно так, как было заложено инженерами.



«Ангара-1.2» – двухступенчатая ракета нового поколения. В первой ступени – модуль УРМ-1 с двигателем РД-191, во второй – УРМ-2 с РД-0124А. Высота – примерно 41,5 метра. Стартовая масса – около 171 тонн, грузоподъемность – до 3,5 тонн.

Семейство «Ангара» впервые испытали в 2014 году, а легкая версия впервые вывела на орбиту полезную нагрузку – аппарат «Космос-2555» – в апреле 2022-го. Предыдущий пуск с военными спутниками был относительно недавно, 21 августа, так что нынешний запуск выглядит логичным продолжением серии.

Ранее, в октябре, с космодрома в Плесецке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». На этом фоне пуск «Ангары» выглядит не таким громким, но не менее важным: он отрабатывает регулярный ритм космических операций.

Минобороны уверяет, что график пусков выполняется без сбоев. И это видно: серия запусков «Ангары» стала одним из главных проектов российской ракетно-космической отрасли.
22 комментария
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 19:02
    Можно только порадоваться, что увеличилась российская спутниковая группировка. good
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +2
      Сегодня, 19:14
      Универсальная Ангара хорошо, но Протон пусть работает параллельно. На случай войны, Протон надежней, лучший по энергетике, но токсичен. Во время войны, этот недостаток незначителен.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 19:32
        Цитата: хрыч
        Протон пусть работает параллельно

        Протон с Плесецка не запускается, только Байконур, а там нужно с казахами согласовывать
  2. Умник Звание
    Умник
    -4
    Сегодня, 19:19
    Уря мы можем делать что и 60 лет назад!!! Выводить ту же полезную нагрузку на орбиту! Уррррряуряяя. Ан нет 1970 году выводили нагрузку до 10 тонн извините
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Сегодня, 19:28
      Цитата: Умник
      Ан нет 1970 году выводили нагрузку до 10 тонн извините

      Тот факт, что в статье говорится о том что это легкая ракета-носитель для Вас слишком сложен?
      1. Умник Звание
        Умник
        -1
        Сегодня, 19:32
        Мне важен результат. Или вам принять результат слишком сложно?
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 19:28
      Цитата: Умник
      ту же полезную нагрузку на орбиту

      А, какую полезную нагрузку она вывела не орбиту?
      1. Умник Звание
        Умник
        -1
        Сегодня, 19:32
        Читайте статью))))))))
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 19:33
          Про "ту же" полезную нагрузку там ничено нет wink
      2. Умник Звание
        Умник
        0
        Сегодня, 19:44
        Читайте статью и включайте мозг он же у вас есть?
    3. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 19:33
      Сатурн -1? При стартовом весе в 512 тонн? laughing Про это достижение Ваш сарказм?
      1. Умник Звание
        Умник
        0
        Сегодня, 19:47
        Мой сарказм про 60 лет развития космонавтики
    4. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Умник
      мы можем делать что и 60 лет назад!!! Выводить ту же полезную нагрузку на орбиту

      23.11.1965 с космадрома Бойканур стартовал ракетоносттель Молния, был выеден КА Космос-96, для изучения Венеры.
      Что, опять? laughing
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:20
    Побольше и почаще таких новостей.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 19:43
      Цитата: AK-1945
      Побольше и почаще таких новостей.

      В прошлом году было 17 новостей, в этом пока 14, послезавтра будет 15. До конца года запланировано ещё 7, но не факт.
      1. Умник Звание
        Умник
        0
        Сегодня, 19:45
        Чтобы понять много это или мало нужно просто сравнить с другими странами.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 19:47
          Цитата: Умник
          Чтобы понять много это или мало нужно просто сравнить с другими странами.

          С Ираном или Японией? Просто другой вариант может привести к скачку давления
          1. Умник Звание
            Умник
            0
            Сегодня, 19:49
            Следуя вашей логике можете сравнить с южным Суданом, если вы считаете что это ваш уровень
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 19:34
    Nos "spécialistes" sur par exemple LCI, nous affirment depuis 3 ans que la Russie est au bout du rouleau et qu'elle est obligée de "démonter les machines à laver" pour prendre les circuits...
    Nos "spécialistes" devraient être envieux de voir ce que la Russie est capable de faire avec juste des machines à laver... Sarcasme envers nos "spécialistes" :-)

    Наши "специалисты", например, по LCI, в течение 3 лет уверяли нас, что Россия находится в тупике и что она вынуждена" разбирать стиральные машины", чтобы получить схемы...
    Нашим "специалистам" должно быть завидно видеть, на что способна Россия с помощью одних только стиральных машин... сарказм по отношению к нашим "специалистам": -)
    1. Умник Звание
      Умник
      0
      Сегодня, 19:46
      Ну да Россия способна на тоже что и 60 лет назад
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:45
    Ракета "Ангара" успешно стартовала с космодрома Плесецк(говорят что космодром Плесецк назван в честь балерины Майи Плесецкой)! Надеюсь ракета "Ангара" поразит цель на Банковской в Куеве ! . . hi
  6. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 19:56
    Приятно слышать такие новости, надеюсь ,военка не даст в ближайшие годы захиреть роскосмосу