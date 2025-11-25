Ракета «Ангара-1.2» успешно стартовала с космодрома Плесецк
3 51322
Российские космические войска провели еще один запуск: с Плесецка стартовала легкая ракета-носитель «Ангара-1.2». Минобороны сообщило об этом 25 ноября.
Старт дали в 16:42 по московскому времени. Ракета уверенно вышла на траекторию, вывела на орбиту военные аппараты и отработала весь полет ровно так, как было заложено инженерами.
«Ангара-1.2» – двухступенчатая ракета нового поколения. В первой ступени – модуль УРМ-1 с двигателем РД-191, во второй – УРМ-2 с РД-0124А. Высота – примерно 41,5 метра. Стартовая масса – около 171 тонн, грузоподъемность – до 3,5 тонн.
Семейство «Ангара» впервые испытали в 2014 году, а легкая версия впервые вывела на орбиту полезную нагрузку – аппарат «Космос-2555» – в апреле 2022-го. Предыдущий пуск с военными спутниками был относительно недавно, 21 августа, так что нынешний запуск выглядит логичным продолжением серии.
Ранее, в октябре, с космодрома в Плесецке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». На этом фоне пуск «Ангары» выглядит не таким громким, но не менее важным: он отрабатывает регулярный ритм космических операций.
Минобороны уверяет, что график пусков выполняется без сбоев. И это видно: серия запусков «Ангары» стала одним из главных проектов российской ракетно-космической отрасли.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация