На Украине признали вхождение российской армии в Северск
Украинский околовоенный OSINT-ресурс Deep State, аффилированный с ГУР Минобороны, как всегда с запозданием признал, что российские штурмовые группы вошли в Северск. Ранее о боях на окраинах этого города сообщали наши военные и глава ДНР Денис Пушилин. Информацию подтверждали и украинские военнослужащие.
Вражеский ресурс утверждает, что еще недавно данный участок был относительно спокойным. Ничего не предвещало
По данным Deep State, одной из проблем на этом направлении является «не всегда достоверная подача информации, особенно когда речь идет о смежниках». Весьма самокритичное подтверждение того, что ВС РФ все больше растягивают оборону ВСУ на разных участках, а украинское командование просто не успевает затыкать все новые бреши. Да и нечем уже особо.
Панику добавляет бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко. По его мнению, российская армия реализует задачу выйти к Славянску и Краматорску не только с юга (Константиновка и Дружковка), но и с северо-востока со стороны Красного Лимана и Северска.
Согласно информации российских источников, штурм Северска идет не только с южной стороны, добавилось продвижение наших сил с северо-востока. В помощь пехоте активно работает артиллерия, помогая развивать дальнейшее наступление. Продолжается тактическое окружение города. К западу от Северска горловина котла сузилась до семи километров.
