Проблема роста стоимости продукции военного назначения
F-35 — один из самых дорогих самолётов в истории авиастроения США
В связи с общей сложностью и специфическими требованиями, практически любая продукция военного назначения отличается высокой стоимостью. Кроме того, на цены для заказчика негативно влияют разнообразные дополнительные факторы. Это могут быть различные непредвиденные обстоятельства, необходимость доработок, политические вопросы или разнообразные коррупционные схемы.
Проблема коррупции
Главным негативным фактором в вопросах формирования цен и затрат является коррупция. Значительные военные бюджеты в целом и крупные траты на различные программы привлекают повышенное внимание. Нечистые на руку ответственные лица и специалисты стремятся построить схемы для получения своей доли от существующего бюджета.
В своих исследованиях последних лет Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) неоднократно поднимал тему коррупции в сфере военных закупок. По его оценкам разного времени, на эту область приходится до 35-40 проц. от всех коррупционных схем в мировой экономике. Вероятно, столь же значительна и доля «неправильно освоенных» средств.
Коррупция в военных закупках проявляется разным образом. Это могут быть взятки ответственным лицам, которые затем делают невыгодные заказы по завышенным ценам. Также создаются компании-посредники с минимальным участием в производстве и максимальной наценкой на продукцию. Существует и масса других схем.
Схемы и их участники
Замечательный пример подобного расходования средств можно наблюдать прямо сейчас на Украине. За последние несколько лет Киев получил от зарубежных партнёров военно-техническую и финансовую помощь на сотни миллиардов долларов США. Утверждалось, что иностранные деньги идут на закупку различной продукции, выплаты и т.д.
Недавно выяснилось, что вокруг подобных финансовых потоков были выстроены полномасштабные схемы с участием высокопоставленных представителей украинских властей. Сейчас предпринимаются попытки установить все подробности таких схем, выявить их участников и определить ущерб от их деятельности. По разным оценкам, были украдены десятки миллиардов в иностранной валюте.
Следует отметить, что тема помощи Украине помогла обогатиться и лицам за её пределами. Например, с августа в Болгарии идёт следствие по делу о завышении цен на закупку военной продукции для помощи Украине. Имели место обыски в ряде компаний и по местам жительства фигурантов.
В середине ноября в Румынии взяли под арест бывшего сенатора, которого подозревают в попытке дачи взятки министру обороны. Военное ведомство должно было помочь в закупке боеприпасов в странах СНГ с последующей подделкой документов — снаряды планировали продать Украине под видом собственного производства. При этом оплатить закупку якобы у своих предприятий хотели за счёт средств Евросоюза.
На днях стала известна ещё одна любопытная история. Ещё в 2022 г. чешская компания Reactive Drone закупила в Китае беспилотные летательные аппараты общей стоимостью 1,7 млн долларов. Затем их продали Украине за 33 миллиона. Нетрудно подсчитать выгоду компании — она в 18,4 раза превысила вложения. При этом можно предположить, что эта история стала известной только из-за чрезмерной наценки. Более скромные схемы успешно остаются в тени и, вероятно, продолжают зарабатывать.
К сожалению, проблема коррупции затронула и российские вооружённые силы. Злонамеренные действия ответственных лиц приводят к чрезмерному росту расходов и/или к получению недостаточного количества продукции. Тем не менее, принимаются меры по выявлению подобных ситуаций. Кроме того, под следствие попадают даже высокопоставленные лица. Уголовные дела заканчиваются судами и конфискациями нечестно нажитого имущества.
155-мм артиллерийские снаряды. В последние годы они стали дефицитным товаром и источником коррупционных схем
Политические факторы
Любая армия стремится закупать продукцию, имеющую наиболее выгодное соотношение характеристик и стоимости. Однако не всегда ей удаётся приобрести недорогие и удачные изделия. Появлению подобных контрактов зачастую мешают различные политические факторы.
Страны мира строят различные альянсы и союзы, в рамках которых налаживают разнообразное сотрудничество, в т.ч. военно-техническое. Например, государства НАТО закупают военные изделия друг у друга и крайне редко обращаются за продукцией от третьих стран. При этом попытки закупить желаемые вооружения за пределами Альянса вызывает нездоровую реакцию.
В качестве примера такой ситуации можно вспомнить турецкий тендер по выбору и закупке новых зенитных систем, проводившийся в течение десятых годов. На победу претендовали системы из России и Китая, однако сам факт их участия вызвал критику со стороны США. Тем не менее, Турция осмелилась выбрать российское изделие С-400, что привело к негативным последствиям. Американская сторона исключила её из программы производства истребителей F-35.
Также следует вспомнить события, сопровождавшие создание нового альянса AUKUS. Во второй половине прошлого десятилетия Австралия заказала у Франции атомные подлодки для своего флота. Стоимость такой техники оценивалась в 56 млрд евро. Прорабатывалось военно-техническое и иное сотрудничество в других областях.
В сентябре 2021 г. Австралия и ряд дружественных ей стран подписали договор о создании союза AUKUS. Практически одновременно с этим она отменила заказ на французские подлодки и начала переговоры с новым партнёром в лице Великобритании. Весной 2023 г. две страны официально договорились о сотрудничестве.
Таким образом, Австралия отказалась от ранее заключённого контракта и фактически потеряла вложенные в него силы и средства. Она поступила так для сохранения сотрудничества с другими важными партнёрами, хотя ей и пришлось смириться с некоторыми потерями финансового и политического характера.
Украинский ударный БПЛА «Паляница». Вероятно, при его создании не обошлось без «освоения средств»
Технические сложности
К вооружениям и военной технике новых поколений всегда предъявляются повышенные требования. Для достижения необходимого уровня характеристик необходимы современные и перспективные технологии, новые технические решения и т.д. Их разработка сама по себе негативно сказывается на итоговой стоимости проекта.
Так, ещё в конце девяностых годов на одном из мероприятий Пентагона прозвучала пугающая оценка. Специалисты определили, что каждые 10 лет разработка нового самолёта определённого класса дорожает примерно вдвое, и это только за счёт роста требований и уровня технологий.
Кроме того, любой проект не застрахован от ошибок, которые приведут к его дополнительному удорожанию. Например, требования заказчика могут быть чрезмерными для имеющегося уровня технологий. Из-за этого потребуются дополнительные исследовательские и конструкторские работы, для которых нужно соответствующее финансирование. При этом желаемый результат не гарантирован.
Во время разработки и испытаний, а также иногда на этапе запуска эксплуатации, могут быть выявлены какие-либо новые недочёты. Их исправление тоже потребует сил, времени и денег. Более того, чем позже удастся выявить эти проблемы, тем дороже выйдет их исправление.
Наилучшим современным примером всех этих проблем является американский проект истребителя 5 поколения F-35 Lightning II. К нему изначально предъявлялись достаточно высокие требования по тактико-техническим характеристикам. Также планировалось сделать на общей платформе три самолёта с большими различиями. Все эти факторы усложнили процесс разработки, а также повлияли на его стоимость.
Дальнейшая доводка трёх основных модификаций тоже требовала денег. Ряд проблем удалось выявить только после строительства большого количества самолётов и их освоения в ряде строевых частей. Это тоже негативно повлияло на общие финансовые показатели программы.
Согласно нынешним планам, F-35 будут оставаться в строю до восьмидесятых годов XXI века. За это время общая стоимость программы может достигнуть 2 трлн долларов. Порядка 440-450 миллиардов потратят на закупку техники, а остальные средства пойдут на эксплуатацию, ремонты и т.д. При этом нельзя исключить выявление новых недостатков, которые вновь потребуют выделять дополнительные средства.
Следует отметить, что высокая стоимость программы строительства F-35 может быть связана не только со сложностью проекта. Существенный вклад в неё могут делать различные коррупционные схемы. Военно-промышленный комплекс США регулярно обвиняют в сомнительных операциях и «освоении бюджетов», и F-35 не является исключением.
Разработка и выпуск истребителей F-35 традиционно является одной из основных тем для разоблачения таких злодейств. Однако пока всё ограничивается только заявлениями на разных уровнях. Полноценные расследования не проводились, а сторонники программы находят различные оправдания.
Сложнее и дороже
Развитые страны не экономят на обороне. Они формируют свои военные бюджеты с учётом всех актуальных угроз и вызовов, а также пытаются предугадать развитие событий и появление новых рисков. Кроме того, страны готовы мириться с ростом расходов, если они позволят защититься от потенциального противника.
Подобный подход к формированию бюджетов привлекает внимание коррупционеров, и они строят свои схемы с целью обогащения. Кроме того, имеют место политические процессы, которые тоже влияют на составление планов закупок и иных мероприятий. Наконец, сохраняется влияние объективных факторов технического характера.
Все существующие факторы приводят к удорожанию отдельных изделий и целых программ, что требует увеличивать бюджеты или сокращать объёмы закупок. Однако практика показывает, что с ними можно и нужно бороться. В противном случае рост цен и расходов становится серьёзной проблемой.
Информация