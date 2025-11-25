ТОС «Солнцепёк» пробили коридор для наступления на днепропетровскую Межевую

Российские войска развивают успех в Днепропетровской области. Освободив на минувшей неделе Новопавловку, по названию которой Киевом именовалось целое оперативное направление, наши бойцы существенно расширили восточный фланг на данном участке фронта.

Приходят сообщения о том, что под контроль Вооружённых сил России сегодня перешло не менее 10 кв. км территории юго-восточнее Новопавловки в Синельниковском районе.





Одновременно с этим фиксируется продвижение штурмовых групп российской армии к северу от этого населённого пункта – в направлении Межевой, через которую проходит железнодорожная дорога Покровск-Синельниково-Днепр (Днепропетровск).

При учёте того, что Покровск ВСУ потеряли, эта железная дорога для противника потеряла стратегическое значение, однако её участки западнее Межевой украинская армия продолжает использовать в своих целях.

Для ликвидации сил противника на южных подступах к Межевой активно используются российские тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Противник потерял несколько своих подразделений в районе села Чугуево юго-восточнее бывшего райцентра. Термобарические боеприпасы сказали своё веское слово, что даёт возможность пехоте и мотоциклетным группам продвигаться по коридору севернее при поддержке со стороны дроноводов.
  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +3
    Сегодня, 20:36
    Скорее не пробили, а прожгли.
    1. Маз Звание
      Маз
      +2
      Сегодня, 21:27
      Судя по карте и расстоянию от Новопавловки до Межевой в 15км, то работала вот эта система:
      ТОС-3 «Дракон» — это разрабатываемая российская тяжёлая огнеметная система, представляющая собой развитие предыдущих моделей ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-1 «Буратино». Эта система создается на основе шасси танков Т-80 и Т-72, отличается улучшенной защитой и увеличенной дальностью стрельбы, позволяющей применять новые снаряды с дальностью до 15 км. Вот она то и пробила коридор, а не Солнцепёк с дальностью стрельбы в 6км, как утверждает автор.
  2. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 20:49
    Если это так, то это хорошая работа.
    Однако России не придется предпринимать никаких атак: украинская «армия» уже на последнем издыхании.
    Российским вооруженным силам необходимо построить на завоеванных территориях надежные оборонительные сооружения (против беспилотников, артиллерии, ракет, танков и т. д.).
    Используя спутниковые снимки, агентов и шпионов, российским ВВС необходимо будет вывести из строя все логистические центры, инфраструктуру и источники энергии.
    И так продолжалось неделями! Ни снабжения, ни армии.
    Украина разваливает ЕС. Зеленский выпрашивает у ЕС последние деньги, и тогда ЕС действительно обанкротится. Что было бы хорошо для российской экономики.
    Если у ЕС закончатся деньги, Украина тоже обанкротится. Нет денег — нет армии!
    Тем, кто защищается, нужно меньше ресурсов, как человеческих, так и материальных!
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +7
      Сегодня, 20:53
      Цитата: LeutnantTom
      украинская «армия» уже на последнем издыхании.

      Ох, вашими устами да мед бы пить.
    2. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 20:54
      Цитата: LeutnantTom
      украинская «армия» уже на последнем издыхании.

      Это льют в уши с марта 2022
      1. Victor19 Звание
        Victor19
        +2
        Сегодня, 20:58
        Тем не менее, исходя из последних событий, проредили их сильно
        1. Володин Звание
          Володин
          +4
          Сегодня, 20:59
          Цитата: Victor19
          Тем не менее, исходя из последних событий проредили их сильно

          Согласитесь, "проредили" и "на последнем издыхании" - разные вещи
          1. Victor19 Звание
            Victor19
            +2
            Сегодня, 21:10
            Скажем так. По всей линии фронта наши наступают. Бандеровцы в обороне, иногда контратакуют. В некоторых местах (гуляй поле) у бандеровцев оборона трещит по швам. Т.е. численного состава им явно не хватает для купирования всех "танкоопасных направлений". Сколько еще до "последнего издыхания"? Не знаю, wink надеюсь, что немного.
      2. БойКот Звание
        БойКот
        +10
        Сегодня, 21:01
        Причём льют сами украинцы. В надежде, что Россия расслабится и даст им передышку. Добивать надо, чтобы никакая реанимация не помогла.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 22:40
      Цитата: LeutnantTom
      украинская «армия» уже на последнем издыхании.

      Это называется - не переплыл, а лапти сушишь.
      Хоть очень хочется, чтобы так оно и было.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 20:58
    Огневая мощ, плотность огня, стратегия подавления противника всем, что имеется...
    Гейропейским такое если и снилось, только в кошмарный снах...
    И кто то с той стороны захочет воевать, что б подобное обрушилось на его головы???
    Да ни в жисть!!! soldier
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 21:21
    Термобар - это очень даже лечебный ингалятор, любой вирус нацизма не выживает.
  5. Комментарий был удален.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 22:10
    Надо развивать успех пока есть такая возможность. Противник серьезный, кто бы что там не говорил.