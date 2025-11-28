Почему Александр Невский стал именем России?

Александр Невский как символ России: великий воин, князь и дипломат

Путь Невского и судьбы России: следование – путь Победы, отказ - слабость и поражение

Почему Невский стал именем России?



Невская битва



Виктор Маторин, «Ледовое побоище»



Фёдор Моллер, «Въезд Александра Невского во Псков»



Александр Невский в Новгороде



Михаил Нестеров «Князь Александр Невский»

Конфликт с Западом: выбор Невского

Что поход носил характер «крестового», указывает и отмеченное летописью наличие в войске, пришедшем на Неву, нескольких «пискупов» [епископов]… В обычном походе, не носившем религиозной окраски, нескольким епископам было нечего делать…



Генрих Семирадский «Князь Александр Невский принимает папских легатов»

Совершив свой подвиг христианского смирения, Александр Невский преподал всем своим соотечественникам великий национальный урок того, как, подчиняя собственное своеволие божией воле, обретает русский человек воистину сверхчеловеческие способности, помогающие ему совершить невозможное.

…Россияне включили Невского в лик своих ангелов-хранителей и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику отечества, разные благоприятные для России случаи: столь потомство верило мнению и чувству современников в рассуждении сего князя! …Подданные, ревностно славя его память, доказали, что народ… справедливо ценит достоинства государей…

Реальность и мифы: не слишком ли идеален образ князя? Споры об Александре Невском

Если бы это было рядовое столкновение, то, думается, Тевтонский орден не стал бы в 1243 г. в Новгороде подписывать мирный договор с Александром Невским, согласно которому Орден отказывался от всяких территориальных притязаний на русские земли. Уже сам этот факт свидетельствует о действительно большом значении Ледового побоища в судьбе русских северо-западных земель.

Вывод прост. Александра Невского знали, уважали и почитали на Руси задолго до Петра Первого, а образ его, как и сейчас, использовали для разных целей: политических, идеологических, династических и прочих. Но раскручивать и эксплуатировать имя можно только тогда, когда оно имело под собой реальное и значимое основание. Мыльные пузыри долгое время не живут.

Подчинение Александра Орде иначе не может быть оценено, как подвиг смирения… Два подвига Александра Невского – подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке – имели одну цель: сохранение православия как нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства совершилось на почве, уготованной Александром. Племя Александра построило Московскую державу. Когда исполнились времена и сроки, когда Русь набрала сил, а Орда, наоборот, измельчала, ослабла и обессилела, тогда стала уже ненужною Александрова политика подчинения Орде…

Тщательный анализ источников не дает оснований видеть в Александре Ярославиче ни пособника монголов в 1238-м (год завоевания Руси), ни виновника установления зависимости в последующие годы. Он действовал как расчетливый и дальновидный политик.

Вел ли Невский интриги против своих братьев?

Восстание против Орды и тайна смерти князя

...в Орде, видимо, подозревали Александра Невского и его окружение в подготовке восстаний: невозможно было не заметить их одновременности. А главное — восстание произошло и в родовой вотчине князя, в Переяславле. Это логически объясняет его внезапную смерть после поездки в ханскую ставку в следующем году.

…наказание за восстание Русь понесла, ответ держал и Александр Ярославич, и, видимо, хан Берке подозревал его в участии, поскольку «удержа и царь, не пусти его в Русь». В какой-то степени он стал и жертвой восстания: после ордынской «зимовки», на пути домой, он умирает.

Реакция Руси на кончину Александра Невского

Митрополит Кирилл жил тогда во Владимире: сведав о кончине великого князя, он… воскликнул: «Солнце отечества закатилось!»… «Не стало Александра!» Все оцепенели от ужаса: ибо Невский казался необходимым для государства и по летам своим мог бы жить еще долгое время. Духовенство, бояре, народ в глубокой скорби повторяли одно слово: «Погибаем!»... Тело великого князя уже везли в столицу: несмотря на жестокий зимний холод, митрополит, князья, все жители Владимира шли навстречу ко гробу до Боголюбова; не было человека, который бы не плакал и не рыдал; всякому хотелось облобызать мертвого и сказать ему, как живому, чего Россия в нем лишилась. Что может прибавить суд историка в похвалу Александру к сему простому описанию народной горести, основанному на известиях очевидцев?



Михаил Нестеров «Кончина Александра Невского»

Альтернативный путь — к чему привел «выбор Запада» Даниила Галицкого?

Чему нас мог бы сегодня научить Александр Невский?

Этот триумф Запада, триумф западной идеи, проявляется прежде всего в полном истощении некогда жизнеспособных альтернатив западному либерализму.

У нас идеологических противоречий на сегодняшний день практически нет, у нас есть фундаментальные, культурологические. В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея, в основе российского — коллективистская.



Павел Корин «Александр Невский»