Почему Александр Невский стал именем России?
Александр Невский как символ России: великий воин, князь и дипломат
Более 800 лет отделяют нас от даты рождения великого князя Александра Ярославича Невского из рода Рюриковичей (князь Новгородский, Киевский, Владимирский, 13 мая 1221 — 14 ноября 1263).
Александр Невский – князь, полководец, дипломат, святой русской православной церкви, почивший монахом, является одним из главных исторических символов России, при этом с течением уже многих столетий его популярность не просто не меркнет, но и лишь возрастает. В 2009 году Александр Невский стал победителем телевизионного конкурса «Имя России», который проходил на Первом канале. В чем секрет этой небывалой славы и силы его личности, ведь с тех пор прошло столько столетий?
История и повседневная жизнь России – это постоянные войны, основная часть которых была с Западом. Только с 1945 года, став сильной, но заплатив огромную цену, страна обрела мир надолго.
Великий князь для нас – это символ нашей Победы, это наша жизнь, наша национальная идея и наша идентичность. Невский для нас – символ силы, воинской славы, праведности, честности правителей, верности Родине, народу и Церкви, которой нам так остро не хватало в самые тяжелые смутные времена истории. Невский – наша ментальность, образ жизни, внутреннее и внешнее.
Великий князь — наш главный идеолог, давший нам вечный завет: с Востоком дружим, Запад сдерживаем, по преданию: «Восток поедает наше тело, а Запад — нашу душу, поэтому с Востоком надо договариваться, а с Западом драться». И характер основного конфликта Россия — Запад за последние 800 лет не поменялся.
Путь Невского и судьбы России: следование – путь Победы, отказ - слабость и поражение
Есть четкий духовный закон: пока страна следовала выбору Невского, Россия успешно развивалась, а когда нарушала — испытывала проблемы. И первое смутное время после пресечения династии Рюриковичей, и смена курса после Александра III, экономическая политика Николая II, и нынешнее, новое «смутное время», начавшееся в 1985-м с Перестройки по сей день — все это попытки «вести дела» с Западом. При этом высшая точка русской цивилизации — СССР был именно во время «железного занавеса» и при наибольшем почитании князя.
Насколько долгим может быть эхо истории? Около 800 лет Александр Невский сделал свой выбор, и нынешняя Россия — его результат; тогда же, но в пользу Запада, сделал свой выбор и Даниил Галицкий — и вот теперь приемники курса Невского и Галицкого до сих пор сражаются на полях СВО.
Невского особенно чтили другие два величайших правителя России – Пётр I и И.В. Сталин, имеющие наряду с Александром самую большую популярность в России. Все трое – правители «сильной руки».
Петр I, ведя войну со шведами, вспоминал Александра первым преуспевшим на этом поприще. Другой наш великий непобедимый полководец — Александр Суворов считал Александра Невского своим небесным покровителем и вдохновлялся его жизненным примером.
Но более всего наследие Невского оказалось востребовано в советское время, накануне, во время и после ВОВ, снискав ему славу национального героя, первого победившего немцев. 7 ноября 1941 года Сталин во время парада напомнил нам: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» И только советский народ, обратившись к своему наследию, смог уничтожить фашистскую гидру.
Во время ВОВ указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 был утвержден орден Александра Невского вместе с орденами Суворова и Кутузова для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в войне.
Но наш курс с 1985 по 1999 подозрительно похож на выбор Галицкого, только без унии. В начале 90-х Запад писал нам законы, конституцию, сценарий реформ, согласовывал и обучал министров. А президент Б. Ельцин выступал в парламенте США: «Господи, благослови Америку!».
Результат закономерен: распад империи, разорение страны в 90-е, сменившееся попыткой вернуться к корням с 2000-го и частичным прозрением в 2014-м. Но русский народ в 2009-м выбрал именем России именно Александра, тем самым указав власти на ошибочность ее курса поиска Единой Европы от Лиссабона до Владивостока. При этом недавнее послание Суркова пророчит нам союз России и Запада в Великом Севере. Так какой выбор сделает элита?
Почему Невский стал именем России?
В период феодальной раздробленности на Руси (1132–1240 годы) происходила гибель Киевской Руси, а последующее образование Московского царства — в XIV–XV веках. В этот сложный переходный период, попав под двойной пресс Орды и Запада, Россия стала очень шаткой и могла просто исчезнуть. Но Невский смог дать России какую-то возможность для накопления сил, урегулировав отношения с одним захватчиком, отбив притязания более опасного, укрепив власть и создав предпосылки для будущего объединения страны.
И две его победы и над шведами, и над немцами положили краеугольный камень в основание нашего государства. Наиболее известные битвы — на Неве и на Чудском озере — были опасной попыткой захвата русских земель и в случае проигрыша князя могли бы стоить нам государственности. 15 июля 1240 года дружина Александра внезапной атакой в районе впадения Ижоры в Неву блестяще разгромила более сильный шведский отряд, за что князь получил прозвище «Невский». И это была первая удачная битва русских на фоне постоянных поражений. А князю тогда было только 20 лет!
Невская битва
5 апреля 1242 года князь Александр наголову разбил крестоносцев из Ливонского ордена в сражении на Чудском озере, получившем название Ледовое побоище. Александр Невский привел в Псков толпы пленных рыцарей, ещё вчера грозивших «взять его руками».
Виктор Маторин, «Ледовое побоище»
Затем князь разбил семь литовских отрядов в 1245 г., нападавших на северо-западные русские земли, отбил Торопец, захваченный Литвой, уничтожил отряд у озера Жизца, разгромил литовское ополчение под Усвятом. Этими победами Александр прекратил попытки нападения Запада на Русь. Новгород сохранил выход к Балтийскому морю. Побеждая, князь утверждал свой авторитет правителя всей Руси.
Фёдор Моллер, «Въезд Александра Невского во Псков»
В ратном деле князь использовал блестящие военные приемы, ставшие потом хрестоматийными: эффект неожиданности, засадные отряды и даже ложного отступления. Он стремился найти наиболее уязвимые места в позиции противника, направляя туда основную силу удара. Невский удачно использовал погодные и географические условия, до конца преследовал разбитого неприятеля, дабы отвадить его от повторных нападений.
Князь был не только блестящим полководцем, но и храбрым воином, показывающим пример личной храбрости и мужества, лично участвуя в боях. Согласно житию, в Невской битве Александр «пометил» копьём лицо шведского воеводы Биргера, зятя шведского короля.
Александр Невский — символ сильного государственного правителя, болеющего интересами страны и народа. В Новгороде Александр правил и судил справедливо, продолжая традиции князя Владимира — крестителя Руси. Он говорил: «Братья! Творите милость… Виновных простите, убогим — помогайте… Довольствуйтесь тем, что имеете. Остерегайтесь обижать кого бы то ни было…».
Александр Невский в Новгороде
Невский — один из основателей не только политики, но и древа нашего государства. Его сын Даниил Александрович, также святой, стал родоначальником московской линии Рюриковичей. Хотя Александр не смог освободить страну от монгольского ига, это сделали его потомки, которые также создали нашу столицу Москву и преодолели ее раздробленность. Великий князь Дмитрий Донской, также ставший святым, выиграл Куликовскую битву, был прапраправнуком Александра Невского по мужской линии.
Для нас важны не только военные победы князя, но его судьбоносный выбор в пользу православной веры и отношений с Востоком и Западом: с первым дружим, второй сдерживаем. Во время долгой поездки в Орду (1247-1249 гг.) князь увидел военную мощь Золотой Орды, «супер-государства» того времени, и до конца понял, что в той ситуации обескровленные русские земли сделать ничего не могли.
Сделав грамотный выбор в пользу дипломатических маневров с поработившей нас ордой, не вмешивающихся в дела веры, Александр сумел сохранить самобытность и идентичность русского народа.
Александр Невский не просто герой, он — святой князь. Невский был глубоко верующим человеком и всегда чтил православные традиции. Его житие описывает, что перед важными битвами он слезно молился в церкви о помощи и всегда получал ее, побеждая, несмотря на иногда имевшее превосходство сил противника, в частности шведов. Это ему принадлежит крылатое: «Не в силе Бог, а в правде».
Михаил Нестеров «Князь Александр Невский»
Невский был истинным патриотом, настоящим ревнителем и защитником своей Родины. Он, как мог, стремился облегчить жизнь русского народа в условиях ордынского ига и нашествий с Запада. Невский смог уберечь русские земли от нескольких карательных операций ордынцев, но ценой сохранения сбора податей и используя богатые подношения монгольским ханам. Он тратил огромные личные средства на выкупы русских пленных. При этом Венеция (Запад) наживалась на работорговле живым товаром из России.
Таланты, красоту и ум князя уважали даже враги. Об этом говорили и в Орде, и в Европе. Как говорит житие, все приезжавшие в Новгород люди приходили в восхищение при виде князя. Он был красив лицом. И Бог дал ему силу Самсона и мудрость Соломона. Посетивший Новгород рыцарь с Запада, Адриаш фон Вельвен (Фельвен), написал о нем следующее: «Прошел я страны и народы и не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей». Как пишет летопись, что хан Батый, увидав Александра, сказал своим вельможам: «Всё, что мне ни говорили об нём, всё правда: нет подобного этому князю».
Конфликт с Западом: выбор Невского
Но, быть может, мы преувеличиваем, вслед за Невским, опасность, исходившую от шведов и немцев в 1240–1242 гг.? Ведь «шведский десант 1240 года», по мнению И. Н. Данилевского, «не очень торопился осуществлять коварные замыслы. Показателем служит уже одно то, что шведы, войдя в Неву, пребывали в бездействии не менее недели». Или немцы были тоже «цивилизованным народом»?
Как повествует участник крестовых походов Генрих Латвийский в «Хронике Ливонии», во время нападения рыцарей в 1219 г. на Псков они «стали грабить деревни, убивать мужчин, брать в плен женщин и обратили в пустыню всю местность вокруг Пскова, а когда они вернулись, пошли другие и нанесли такой же вред и всякий раз уносили много добычи». Спустя два года, в 1221 г., крестоносцы вторглись «в королевство Новгородское и разорили всю окрестную местность, сожгли дома и деревни, много народу увели в плен, а иных убили». Спустя 720 лет фашисты то же самое делали на территории СССР.
Невский, ставший к тому времени уже известным в Европе, не повторил главную ошибку Византийской империи, которая предала свою веру и пошла на союз и унию с Западом, который ее разграбил, а в критический момент не спас от турок. Важно понимать, что попытки экспансии со стороны Ливонского ордена носили характер не только территориальной, но и религиозной экспансии.
Еще 7 октября 1207 года Папа Римский Иннокентий III в послании «ко всему духовенству и мирянам русским» посетовал, что Русь удалилась от католической веры, как от груди матери, и стала чужим ребенком. Он призвал Русскую Церковь вернуться с бездорожья на путь истины и пойти под опеку главы католической церкви. «В случае неповиновения с Русью может случиться то же, что и с Византией...»
В булле от 24 ноября 1232 г. папа Григорий IX обратился к ливонским рыцарям-меченосцам с призывом начать активную деятельность в Финляндии, чтобы «защитить новое насаждение христианской веры против неверных русских».
9 декабря 1237 года папа Григорий IX в очередной булле обратился к шведскому архиепископу и его епископам с призывом организовать крестовый поход в Финляндию «против тавастов» (финнов из племени емь) и «рядом живущих врагов креста». Иначе говоря, это был некий новый «крестовый поход».
Как пишет в своей книге историк Шаскольский И. П.:
Папа Римский Иннокентий IV дважды обращался к Невскому с предложением подчиниться римскому престолу — 22 января и 15 сентября 1248 года. Запад, воспользовавшись нашей слабостью, не только хотел взять наши земли, но и перевести нас в латинскую веру.
На Руси к тому времени отлично разбирались в политике римской курии, и иная вера нам тем паче была не нужна. Невский ответил жестким отказом: «…от вас учения не приемлем», его курс через столетие подтвердил и Сергий Радонежский, сказавший, что с латинянами нельзя иметь никаких дел. А сейчас, с 1985 года, отвергая свою идентичность, мы пытались дружить с Западом, войти в семью «цивилизованных» народов. Войти не получилось, но зато мы пришли к новой войне.
Генрих Семирадский «Князь Александр Невский принимает папских легатов»
Уже через триста лет после смерти князя на Московском Соборе 1547 года Александр был канонизирован Русской Православной церковью как святой и заступник Земли Русской.
Что крайне важно, Невский — это не только пример христианского смирения, но и активного делания во всех своих делах, какими были и некоторые другие святые князья рода Рюриковичей — Владимир, Дмитрий Донской.
Как считает Николай Коняев:
Народ всегда ценил сделанное для нас великим князем. Историк Николай Карамзин писал:
Народная любовь к князю на Руси неизменно передается из поколения в поколение.
Огромную роль в прославлении князя сыграл великолепный фильм «Александр Невский», который считается одной из лучших работ Сергея Эйзенштейна. «Александр Невский» вышел на экран 1 декабря 1938 года и заслужил всенародную любовь. Образ, созданный Николаем Черкасовым, до сих пор не превзойден. Каждый советский школьник с детства получал наглядные уроки воинской доблести и патриотизма, заряжаясь энергией великого творения.
Хотя Невский сам не говорил: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет», но эта фраза, вложенная в уста главного героя создателями фильма, стала по-настоящему крылатой, отражая философию русского народа.
Реальность и мифы: не слишком ли идеален образ князя? Споры об Александре Невском
Но не слишком ли идеален образ князя, нет ли здесь мифа? Толкование политики Невского вносит раскол в ряды некоторых историков. Объективно мы сталкиваемся с недостаточностью исторических документов и далеко не всегда убедительными интерпретациями исторических источников, связанных с упоминанием Невского. Это существенно затрудняет анализ деятельности великого князя. Смысл ряда поступков Невского без религиозной составляющей понять невозможно: и здесь важно за формальной логикой не потерять суть.
В отечественной историографии, начиная с В. Н. Татищева, князя М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина, М. П. Погодина, И. Д. Беляева, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и пр., традиционно подчёркивается положительная роль Невского в период восстановления Руси после Батыева нашествия 1237—1242 гг. в части военных побед над захватчиками. Однако оценка внутренней политики князя не столь однозначна: мы коснемся этих причин.
В основу «жития» князя положена «Повесть о житии Александра Невского», написанная современником великого князя из Северо-Восточной Руси. В этой «Повести» безымянный автор отмечал, что он написал ее по устным рассказам Александра Ярославича о Невской битве, а о других событиях — со слов его великокняжеских дружинников и приближенных лиц. Первоначальный оригинал «Повести» относится к середине 1260-х гг., а по другим данным — в начале 1280-х. Оригинал этого письменного памятника не сохранился. Его древнейшие списки известны преимущественно в рукописях XIV—XV вв., а редакции — XIII—XVIII вв.
Среди прочих документов — сохранившиеся древнерусские летописные памятники, позднее ставшие дополнительными источниками новых редакций «Жития» великого князя Александра Невского, а также новгородские, ростовские и устюжские летописные документы.
Среди иностранных отметим «Путешествие» Джонни Плано дель Карпини, «Сагу о Хаконе, сыне Хакона», «Ливонскую рифмованную хронику» и папские буллы.
История и экономика — ярко выраженные политические дисциплины. Задача либералов проста: достаточно «замарать» ключевые фигуры нашей истории, и основание российской государственности рухнет — стоять не на чем. Эти попытки будут продолжаться до бесконечности.
Недавно, в 80-90-е годы нашего столетия, сначала в зарубежной, а потом и в российской науке вновь появились попытки переосмыслить значение и смысл политики князя Александра Невского. Сначала этому была посвящена глава в книге профессора Оксфордского университета Джона Феннела «Кризис средневековой Руси. 1200-1304» (1983 г.), издана на русском в 1989 г., потом работы Сокольского М.М. «Неверная память: Герои и антигерои России» (1990), а также ряд статей И.Н. Данилевского «Один из любимых героев детства» (1994) и «Современные российские дискуссии о князе Александре Невском», ставящие задачу избавления от «мифов» о князе. Данилевский — д.и.н., с 2010 года — заведующий кафедрой Высшей школы экономики. Откуда «дует ветер» — ясно. Разберем тезисы этих работ.
Данилевский считает, что традиционный образ Александра Невского — как гениального полководца и патриота — преувеличен, и критикует его внутреннюю политику.
Как считает Данилевский, имело место преувеличение масштаба Невской битвы (1240), битва была мелкой, со стороны Руси погибло 20 или менее человек.
Но, согласно оценке историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наёмников, балтийских племён, а также ополченцев, которые составляли костяк армии.
Данилевский отмечает, что «шведы, судя по «Хронике Эрика», подробно повествующей о событиях в данном регионе в XIII в., вообще умудрились не заметить этого сражения». Однако подобной оценке возражает крупнейший российский специалист по истории Балтийского региона Игорь Шаскольский, отмечая, что «в средневековой Швеции до начала XIV века не было создано крупных повествовательных сочинений по истории страны типа русских летописей и больших западноевропейских хроник».
По мнению ряда историков, вопрос об участии Биргера в сражении на Неве подвергался сомнению. Однако исследование антропологами останков Биргера показало, что это сообщение древнерусского источника достоверно. На черепе ярла Биргера исследователями был обнаружен след от ранения над правым глазом.
Как пишет Александр Ужанков, историк литературы и культуры Древней Руси:
Данилевский анализирует летописные и агиографические известия об Александре Невском. Недостоверность «Жития Александра Невского» — историк считает, что текст был призван возвеличить личность князя путём раздувания его «незначительных побед», и это — результат политического заказа потомков Александра.
Данилевский считает, что значимой фигурой Александр Невский стал при Петре Первом, потом его «прославила» Екатерина Вторая, а окончательную точку в пиар-продукте «национальный герой» поставил Сергей Эйзенштейн в своем фильме. Налицо формирование мифа о «незначительности князя». Невского никто «не раскручивал», просто в это время его образ и поддержка были крайне нужны стране.
На это исследователь Михаил Фомичев (и не только он) отвечает следующими 4-мя аргументами (приведено с сокращениями):
Во-первых, если брать образ Невского как защитника православия, то это произошло значительно раньше. Его «Житие» было написано в конце XIII века, а отрывок из него есть в Лаврентьевской летописи XIV века, «живой» до сих пор. То есть образ защитника православия был у него и до Петра.
Во-вторых, австрийский посланник Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках о Московии» в начале XVI века, рассказывая об истории Руси, упоминает Александра и его победу на Неве.
В-третьих, Александр Невский есть и в литературном произведении «Сказание о Мамаевом побоище»: «Прадед твой, князь великий Александр, Неву-реку перейдя, короля победил, и тебе, призывая Бога, следует то же сделать». Однозначно то, что фигура Невского уже в то время была знаковой, иначе сложно объяснить, почему она нашла свое отражение в литературном произведении.
В-четвертых, Иван IV неоднократно вспоминал Александра Ярославича. Например, в письмах Курбскому, доказывая ему, что царство Ивану досталось «по Божию изволению»: «и от храброго великого государя Александра Невского, одержавшего великую победу над безбожными немцами». Первый московский царь ставит Невского в один ряд со своими великими предками: Владимиром Святым, Ярославом Мудрым, Дмитрием Донским.
Данилевский считает, что политика князя повлияла на длительность зависимости Руси от Орды и на формирование типа государственности Северо-Восточной Руси как «деспотической монархии». А его заслуги в делах веры «обелили» эти эпизоды.
И Дж. Феннел, и И.Н. Данилевский отметили одно малоприятное обстоятельство: подчиняясь хану, князю иногда приходилось применять силу против своего народа. Не шел ли здесь князь против своей совести?
После того как в 1257 году было принято решение о поголовной переписи населения всей Руси, в Новгороде вспыхнули волнения. К восставшим присоединился и сын Александра Невского – князь Василий. Александр достаточно жестко подавил эти волнения. Но сын Александра Невского Василий не смог понять, что усмирение Новгорода спасло город от разорения.
Уже во время следующего прихода в 1259/1260 г. под угрозой прихода карательной ордынской рати великому князю Александру Ярославичу удалось склонить недальновидных новгородцев к данническим отношениям с Ордой.
На это «обвинение» дает ответ историк Г.Вернадский (1925):
В то время нашествие врагов православные русские расценивали как Божье наказание за свои прегрешения, а именно междоусобную рознь накануне монгольского ига. И здесь уместна аналогия с «вавилонским» пленением еврейского народа. Единственный выход в покаянии и постепенном исправлении своих ошибок.
А какая была альтернатива у Александра? Предаться католикам? Поднять восстание, чтобы и Северную Русь разорили, как Киевскую?
Вспомним про происшедшее через 90 лет Тверское восстание 1327 года — первое крупное восстание русских против монголо-татарского ига. Выступление было неудачным — и было жестоко подавлено Золотой Ордой при участии Москвы и Суздаля.
Как написал в своем недавнем и объективном исследовании о «толковании» деятельности великого князя историк Андрей Кузьмин:
К одному из лучших и подробных очерков об истинном смысле деятельности Александра и русской истории того времени следует отнести замечательное исследование Николая Коняева «Заступник святой Руси (Александр Невский)».
Вел ли Невский интриги против своих братьев?
Александр во многом продолжал придерживаться тактики своего отца Ярослава, подчиняясь Орде и сохраняя неприязнь к Европе. В это время в семье Ярославичей произошел раскол: Александр, вслед за отцом, стоял за Орду, Андрей и Ярослав — за независимость от нее.
После поездки в Орду — в Каракорум Александр Невский получает ярлык Великого князя Киевского и Новгородского. Брату его, Андрею Ярославичу, монголы дали Великое княжество Владимирское. Андрей получил власть «не по чину», не по старшинству. По одной версии, в этом разделении можно видеть ход ханской политической интриги, направленной к политическому расколу Руси, по другой — таким было разделение власти по мнению руководства Орды. При этом в Киеве царили разорение и безлюдье.
Как пишет В. Н. Татищев, в 1252 г. великий князь Александр Ярославич приехал в Орду к хану Сартаку и якобы «высказал» ему все свои претензии к брату. Но этот текст до сих пор не подтвержден.
На самом деле, в 1252 г. наметился конфликт между младшими братьями Александра Ярославича — князьями Андреем и Ярославом Ярославичами — и представителями Монгольской империи. Братья не хотели выплачивать им установленную дань.
В ответ на Владимиро-Суздальскую землю был послан «Неврюй-султан», которому Сартак повелел «идти на Андрея и привести его перед собой» (В.Н. Татищев). Одновременно с «Неврюевой ратью» на Даниила в Галич был послан Куремса, а Александру выдали ярлык на владимирское великое княжение. Некоторые историки видят в этом интриги Александра.
Но именно отказ от данничества, озвученный монгольскими источниками, а не мифический навет старшего брата стал решающей причиной прихода рати Неврюя, Котьи и Алабуги Храброго в Северо-Восточную Русь, где они избирательно разорили земли исключительно мятежных князей и Переяславль Залесский. Поход Неврюя имел сравнительно ограниченные последствия, чем походы на неподчиняющихся Сараю князей в начале 80-х гг. XIII в. и в 1293 г. («Дюденева рать»). Не исключено, что такая «ограниченность» стала следствием дипломатических усилий Александра.
И вот спустя несколько лет беглый брат Андрей вернулся на Русь, Невский принял его и дал ему в управление Суздаль, Городец и Нижний Новгород.
Невский не был замечен в интригах за власть. Принципиально важное качество характера святого князя, по мнению Н. Коняева, – его братолюбие. Усилия Невского дали плоды, Андрей превращается в мудрого сподвижника Александра. Он ездил в 1258 году в Золотую Орду, а на следующий год – в Новгород, помогая миссии старшего брата. А его младший брат Ярослав становится не только деятельным помощником Александра Невского, но в 1263 году и его преемником.
Невский был человек другого уровня — вне власти и, как потом оказалось, вне времени. Невский был вынужден уйти из Новгорода из-за интриг новгородских бояр, которые опасались возросшего авторитета князя-полководца и видели в его возвышении угрозу своему политическому влиянию.
Но когда на Русь пошли немцы, зимой 1240–1241 Новгород понял свою ошибку. Тевтонскому ордену удалось захватить часть новгородских территорий и перерезать все торговые пути, которые вели из Новгорода. И Новгород вновь обратился с просьбой к Ярославу Всеволодовичу, слезно моля прислать Александра. Кто сейчас так может обращаться с властью: свободно взять ее и свободно отдать?
Немаловажно, что Александр Ярославич не был замечен в особо жестких мерах против непокорного боярства. Если в начале XIII в. его дальние родственники из Южной Руси в борьбе за власть санкционировали иногда значительные казни великих и малых бояр, то Александр использовал смертную казнь в редких, исключительных случаях, даже не всегда применяя ее при осуждении изменников («переветников»), которые заслуживали сурового наказания. Исключением стали события 1257 г., когда служилое окружение во главе с боярином Александром поддержало мятеж князя Василия Александровича (1239—1271) и склонило его против воли отца к отъезду из Новгорода в Псков.
Восстание против Орды и тайна смерти князя
В начале 60-х годов XIII века в городах Северо-Восточной Руси бесчинствовали откупщики даней — магометане, от которых шло «лютое томление». При этом откупщики всячески оскорбляли религиозные чувства православных. Исходившее от ордынцев и их прислужников разорение уже едва терпели. А ордынская власть над Русью в те годы заколебалась: между ханами начались кровавые распри, затянувшиеся на несколько лет.
В 1262 году вспыхнуло восстание, разом охватившее огромную территорию. В Ростове, Суздале, Владимире, Ярославле, Переяславле-Залесском и Устюге Великом «бысть вече», и Бог «вложи ярость крестьяном во сердце». Откупщиков перебили или изгнали из городов. О поддержке, оказанной восставшим Александром Невским (если только не о координирующей роли князя), свидетельствует строка в Устюжской летописи, где сообщается о посылке от его имени грамот, «что татар бить».
Шли слухи, что неизбежный карательный поход Орды окажется хуже нашествия Батыя и Русь будет истреблена. Князь отправился в Орду, пытаясь принять на себя страшный гнев хана. И эта поездка, и ее результаты стали одним из великих подвигов Невского, который в очередной раз, более чем конкретно, спас Русь.
Перед отъездом он раздал сыновьям уделы: Дмитрию – Переяславль, Андрею – Городец. Более года провел он в Орде, и случилось небывалое – избиение бесерменов на Руси осталось не отомщенным. Александр пообещал ордынским ханам найти и наказать виновных в неповиновении и бунтах. Однако так никто не был найден и, тем более, не наказан.
Великому князю удалось также уговорить хана Берке не вызывать русские военные контингенты для участия в войне против иранского правителя Хулагу.
Русь не перестала платить дань, но земли Александра Ярославича оказались избавлены от «откупщиков» — бусурман. Удалось отразить попытку притеснения православной церкви со стороны ордынских магометан.
Поездка в Орду в 1262—1263 гг. стала последней для Александра. Хан Берке сменил гнев на милость, но Невскому пришлось до дна испить все горькую чашу унижений, страданий и горечи.
Князь заболел, и, когда он уже собирался в обратный путь и приняв 14 ноября 1263 года монашескую схиму, Александр Ярославич окончил земной путь в Городце. Александру Невскому на момент смерти было 42 года. Как считают многие историки, его могли отравить «длинно действующим» ядом, как и его отца Ярослава. На эту версию указывал Плано Карпини, итальянский францисканец и посланец папы римского, который был одним из первых европейцев, посетивших Золотую Орду. Он также утверждал, что и отца Александра Невского Ярослава Всеволодовича отравили в Орде. Выдвигается множество версий.
Хан мог забеспокоиться из-за появления на Руси активного и талантливого князя, который мог объединить под своим началом всю русскую землю, что не входило в планы Берке.
Хан Берке мог подозревать Александра Невского в поддержке восстания против сборщиков податей. По мнению кандидата исторических наук Всеволода Меркулова (и этой точки придерживается автор), это была месть орды за восстание:
Как считает историк Юрий Кривошеев:
Реакция Руси на кончину Александра Невского
Как пишет Н.Карамзин о реакции народа на кончину князя:
Михаил Нестеров «Кончина Александра Невского»
Альтернативный путь — к чему привел «выбор Запада» Даниила Галицкого?
Чтобы оценивать последствия тех или иных шагов в истории, часто приходится рассматривать временные интервалы в несколько столетий.
Наглядным примером иного подхода служит печальная судьба Юго-Западной Руси – Галицко-Волынского княжества. Даниил Галицкий пытался сделать ставку на союз с Западом, согласившись на церковную унию и приняв от папы королевскую корону, означавшую признание главенства папского престола.
Как и в случае с Византией, никакой помощи от католиков, кроме пустых обещаний, Даниил не дождался. После его смерти в течение века княжество поглотила католическая Польша, а местное русское население постепенно деградировало, со временем превратившись в «западенцев». Выбор галицкого князя в итоге привел к расколу на Украине, последствия которого мы ныне наблюдаем даже спустя 800 лет. Недаром сейчас Даниила укры называют национальным героем Украины, проводником «западной цивилизации».
Напротив, политика Невского дала огромные плоды: потомки Александра, укрепившись, не только уничтожили Орду, но и построили великую Россию: Великое княжество – Московское царство – Российскую империю – Советский Союз. Но СССР был развален ровно тогда, когда мы стали считать Запад своим «другом».
Пойдя Александр по пути Галицкого, России в ее нынешнем виде сейчас точно не было.
Конечно, с 1985 мы не приняли унию, но выбор новой прозападной элиты во многом подобен пути Галицкого.
Чему нас мог бы сегодня научить Александр Невский?
Запад впервые (не считая смутного времени) за 800 лет сделал то, что замышлял все это время, повторив частично успехи Золотой Орды, а именно, развалив нашу империю — СССР в конце 80-х — начале 90-х, поставив нас под свое полное влияние в 90-х через предавшую интересы страны прозападную элиту, раскалывая наши бывшие части и полностью лишив как геополитического наследия СССР, так и результатов победы во Второй мировой войне. Нам навязали либеральный сырьевой периферийный капитализм, который ведет страну к национальной деградации и вымиранию, лишая нас при этом значительной части суверенитета. Нас втянули в длительную войну на Украине с потомками курса Даниила Галицкого — войне на истощение. Настоящая цель конфликта — развалить страну либо снова, как в 90-е, подчинить Западу.
Запад снова организовал против нас новый «крестовый поход», хитростью развалив СССР. Недаром в 1989 г. философ Фрэнсис Фукуяма в статье «Конец истории?» (1989) утверждал об окончательном триумфе западной идеи:
Народ поверил обольстителям и продал себя в новое рабство, получил ярмо капитализма, где из него и из страны выпивают все соки. Виной всему новое, но уже западное иго. И пусть с 2014 г. наши «местные князья» как бы «рассорились» с Ордой, точнее, превысили свои полномочия, но пока все идет по западному плану. Иван уничтожает Ивана на Украине, экономика топчется на месте.
Враг невероятно и бесконечно хитер и коварен, а наш политический класс чужд народу, представляя собой по целям внешнее образование. Им нужна только власть и право распоряжаться нашими ресурсами. Для сего все направлено на создание иллюзий, что мы развиваемся, «встаем с колен», стали клоном СССР и являемся непримиримым врагом Запада. Все это иллюзии, созданные мастерами раздувания мыльных пузырей на фоне наивности и стремительно развивающегося равнодушия русского народа. А по теории А. Тойнби — это картина «цивилизационного надлома».
Но сейчас Россия не находится в том состоянии, что было в 13 веке, — у нас крупнейший ядерный потенциал, вторая армия в мире, мы входим в ТОП-10 экономик мира, и изображать из себя «слабое» государство абсолютно не к месту.
В России особо почитают великого князя Александра – ему посвящено множество великолепных памятников, памятных мест. Имеется орден А. Невского. По данным на 2021 год, в России насчитывается около 690 церквей, соборов и часовен в честь Александра Невского. Но если сравнивать почитание великого воина Александра в советское время и сейчас, то в либеральный период оно переместилось более в религиозную сферу. Мы отметили 800-летний юбилей Невского в 2021-м и более часто стали вспоминать его с началом СВО.
Недостатки патриотического воспитания налицо: во время первой мобилизации за границу уехало около 1 млн. человек молодежи. Нас покинули или стали «чужими» некоторые «народно чтимые» музыканты и артисты. И всё это результаты нашего «раздвоения».
И даже сейчас наша элита робко и с надеждой верит Трампу, надеясь на возвращение в период до 2014 года и стремясь все-таки заключить сделку. Но надо рубить пуповину и возвращаться к памяти великих предков, иначе может последовать бесславный конец.
Кто свой, кто чужой — ясности нет: двуликость и раздвоенность. Но сказано: «Не устоит Царство, разделённое в себе». Всё это произошло только оттого, что с 90-х Россия раздвоена. Именно поэтому Киев сейчас не русский, нас, русских, гонят почти по всем бывшим республикам СССР, и сделать с этим ничего нельзя.
Как говорил наш президент в 2013 году, у Запада и России разницы в идеологии как бы нет, имея в виду только наш «рыночный» выбор.
Расширяя тему, скажем, что в религии и философии нас разделяет непреодолимая пропасть – Запад будет гнобить христианство, ожидая воцарения мирового правительства – царства тьмы, а мы, будучи оплотом истинного христианства, будем ждать второго пришествия, оставаясь «островом в мире». И они нам этого не простят – никогда.
В этой связи обращение к наследию великого праведного князя, полководца, храброго воина и православного святого, защитника Земли Русской, для нас должно быть на первом месте. Не обратимся, не одумаемся, нас сожрут так же, как некогда орда разорила Киевскую Русь, или как Польша поглотила княжество Галицкого.
Павел Корин «Александр Невский»
Самый лучший и выразительный образ князя создан на картине Павла Корина «Александр Невский», написанный в самое сложное для страны время, в 1942-43 гг.
О чем хочет сказать нам Александр с этой картины? Чему он нас мог бы научить? Его взгляд суров и сосредоточен. Какие думы думает князь, смотря в неизвестное будущее? Освободим ли мы нашу Родину от поганой орды, стригущей с нас непосильную дань? Освободим! Скинем ли мы с Руси и западное иго? Но, как защитник Земли Русской, князь еще скажет свое слово, как это случилось и в 1812, а потом в 1941-45. Невский: «Не в силе Бог, а в правде». А правда за нами, и, как говорил Александр Суворов: «Мы — русские! С нами Бог!».
