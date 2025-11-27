Занятный у британских «Чифтенов» был прибор

Вместо введения

Детектор инфракрасного излучения



1 — гибкая штанга с фотокатодами, 2 — индикаторный блок, 3 — блок обработки сигналов

На транзисторах Т1-Т5 собран низкочастотный усилитель с полосой пропускания 30 кГц и коэффициентом усиления 250. Усилитель охвачен двумя цепями отрицательной обратной связи. Транзистор Т6 входит в схему регулятора порога срабатывания прибора (путём задания начального смещения на фотодиоде). Питание этого регулятора осуществляется импульсным напряжением, задающим импульсный режим работы усилителя.



Выходные сигналы усилителя, поступающие на сигнализаторы, снимаются с коллекторной нагрузки транзистора Т6. Транзистор Т7 обеспечивает триггерный режим работы усилителя.

«Танковый прибор индикации инфракрасного облучения». Г.А. Гуменюк, В.Н. Дерягин, В.И. Евдокимов. Научно-технический сборник «Вопросы оборонной техники», серия 6, выпуск №5 (111), 1983 год. Рассекречено экспертной комиссией ФГАОУ ВО «СПбПУ» — акт №2 от 23 ноября 2016 года.