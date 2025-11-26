Bloomberg публикует «слив» стенограммы переговоров Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева

Bloomberg публикует «слив» стенограммы переговоров Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева

В США реализуется своеобразный ответ на «украинские плёнки Миндича». Теперь противники Трампа решили разыграть свою карту, которая свидетельствует о прослушке разговоров даже высокопоставленных чиновников.

Информационное агентство «Блумберг» за сутки до истечения так называемого ультиматума Трампа в адрес Киева публикует стенограмму телефонного разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым. Также произведён «слив» разговора Юрия Ушакова со спецпосланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Откуда у ИА эта стенограмма, помалкивают.



Bloomberg пишет о том, что Уиткофф давал совет Ушакову передать Владимиру Путину то, как лучше говорить с Трампом.

«Блумберг», утверждая, что это слова американского спецпредставителя:

Я сказал президенту, что Россия всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю. Я сказал президенту, что верю в это. И я полагаю, что у нас есть две страны, которым трудно прийти к компромиссу, и когда мы это сделаем, у нас будет полноценный мирный договор.

Далее от имени Уиткоффа говорится, что нужно разработать мирное соглашение из 20 пунктов – по примеру того, что было разработано для Газы и Израиля.

«Блумберг» цитирует Уиткоффа (если эти записи подлинные):

Мы открыты для таких вещей – для изучения того, что потребуется для заключения мирного соглашения. А я вам скажу: я знаю, что потребуется для заключения мирного соглашения: Донбасс и, вероятно, какой-либо обмен территориями. Но я советую, вместо того, чтобы говорить вот так, давайте подходить к вопросу более оптимистично. И тогда, я думаю, мы придём к соглашению. И я думаю, Юрий, президент (Трамп) даст мне больше полномочий, чтобы достичь соглашения.

Агентство утверждает, что в разговоре Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева говорилось о подготовке российской версии проекта мирного соглашения, которую потом передали Стиву Уиткоффу.

Якобы слова Дмитриева:

Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально передам. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, очень близко к ней.

Якобы слова Ушакова:

Они могут потом переиначить и всё. Есть такая опасность. Ну, ладно. Посмотрим.

Теперь противники Трампа продвигают эти сливы разговоров как «свидетельство того, что план мирного договора был подготовлен Россией, а не Трампом».

Яркий пример того, как пресловутое глубинное государство продолжает борьбу против Трампа и одновременно против мира на Украине.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:24
    Также произведён «слив» разговора Юрия Ушакова со спецпосланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

    Оригинально. smile
    Кто то из двух дырявый. request
    Чтобы на таком уровне протекать...ну это очень надо постараться.
    Мутняк кругом.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 07:05
      Слив. Или фальсификация противников Трампа recourse . Кто их знает. Во всяком случае борьба по-серьёзному
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Reptiloid
        Или фальсификация противников Трампа

        Скорее всего. Хотят показать "сговор Трампа с Россией"
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 07:43
          Цитата: Егоза
          ...... "сговор Трампа с Россией"
          hi Это тема давняя. Решили опять развивать. А что такого полезного, Елена, он для РФ? Российские $$$ от жать себе request
  2. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +3
    Сегодня, 06:36
    Кто подготовил первоначальный проект документа значения не имеет, все кто работает с соглашениями знают. В основу может быть положен любой текст. Главное как он будет выглядеть на выходе. Публикация чисто чтобы задеть эмоции людей.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 06:46
      Сейчас по этой теме будут сбрасывать много липы и дезы...во всех СМИ.
      На слово никому нельзя верить...смотрим по конечному результату.
  3. Khakas Звание
    Khakas
    +3
    Сегодня, 06:44
    СВР предупреждали, что будет так)
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:05
    Деза на дезе,дезой погоняют.Ещё не то будут вешать на уши западному обывателю.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 07:15
    Кирилл Дмитриев назвал фейком распространенную Bloomberg "расшифровку" якобы переговоров Юрия Ушакова с Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткоффом.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:24
    ❝ Bloomberg публикует «слив» стенограммы переговоров ❞ —

    — Это фонтан дезинформации и брызги фейков ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 08:01
      ❝ Это фонтан дезинформации и брызги фейков ❞ —
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 07:25
    Смысл имеет только одно - победа на фронте
  9. пылесос Звание
    пылесос
    +3
    Сегодня, 07:29
    Это Слив? Это пустота, разговор уровня дашнего на кухне, так дипломаты не разговаривают.
  10. deathtiny Звание
    deathtiny
    0
    Сегодня, 07:56
    написано чатом-жыпыты по промпту ленивого студента-стажора ;)
  11. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 08:24
    Дмитриев, сообщил, что это очередной фейк. Как, западные СМИ любят «мутить воду».
  12. Конрад1045 Звание
    Конрад1045
    0
    Сегодня, 08:30
    Якобы слова Дмитриева:
    Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально передам. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, очень близко к ней.
    Русский человек, такого уровня, не может строить речь такими выражениями.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:37
    Сейчас внутренняя оппозиция хочет свалить Трампа и все что хочешь напишут ,еще и удостоверение майора КГБ для верности прилепят
  14. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 08:54
    Запад хочет оставить Украину как проект. Ну что ж, тогда пусть и наши требования выполняют по максиму: 300 млрд возвращают, санкции откатывают к 2013, полное освобождение всех новых регионов и их признание как Украиной так и западом, ВСУ- максимум 200 тысяч, никто никому ничего не должен. Вот им цена за их Украину. А не хотят, то Украину оставить только в их памяти, всю кроме Галичины включить в состав РФ, а в Галичине посадить пророссийскую власть на штыках, которая местным фашистам голову не даст поднять.