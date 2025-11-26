Bloomberg публикует «слив» стенограммы переговоров Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева
В США реализуется своеобразный ответ на «украинские плёнки Миндича». Теперь противники Трампа решили разыграть свою карту, которая свидетельствует о прослушке разговоров даже высокопоставленных чиновников.
Информационное агентство «Блумберг» за сутки до истечения так называемого ультиматума Трампа в адрес Киева публикует стенограмму телефонного разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым. Также произведён «слив» разговора Юрия Ушакова со спецпосланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Откуда у ИА эта стенограмма, помалкивают.
Bloomberg пишет о том, что Уиткофф давал совет Ушакову передать Владимиру Путину то, как лучше говорить с Трампом.
«Блумберг», утверждая, что это слова американского спецпредставителя:
Далее от имени Уиткоффа говорится, что нужно разработать мирное соглашение из 20 пунктов – по примеру того, что было разработано для Газы и Израиля.
«Блумберг» цитирует Уиткоффа (если эти записи подлинные):
Агентство утверждает, что в разговоре Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева говорилось о подготовке российской версии проекта мирного соглашения, которую потом передали Стиву Уиткоффу.
Якобы слова Дмитриева:
Якобы слова Ушакова:
Теперь противники Трампа продвигают эти сливы разговоров как «свидетельство того, что план мирного договора был подготовлен Россией, а не Трампом».
Яркий пример того, как пресловутое глубинное государство продолжает борьбу против Трампа и одновременно против мира на Украине.
Информация