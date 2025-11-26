Я сказал президенту, что Россия всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю. Я сказал президенту, что верю в это. И я полагаю, что у нас есть две страны, которым трудно прийти к компромиссу, и когда мы это сделаем, у нас будет полноценный мирный договор.

Мы открыты для таких вещей – для изучения того, что потребуется для заключения мирного соглашения. А я вам скажу: я знаю, что потребуется для заключения мирного соглашения: Донбасс и, вероятно, какой-либо обмен территориями. Но я советую, вместо того, чтобы говорить вот так, давайте подходить к вопросу более оптимистично. И тогда, я думаю, мы придём к соглашению. И я думаю, Юрий, президент (Трамп) даст мне больше полномочий, чтобы достичь соглашения.

Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально передам. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, очень близко к ней.

Они могут потом переиначить и всё. Есть такая опасность. Ну, ладно. Посмотрим.

В США реализуется своеобразный ответ на «украинские плёнки Миндича». Теперь противники Трампа решили разыграть свою карту, которая свидетельствует о прослушке разговоров даже высокопоставленных чиновников.Информационное агентство «Блумберг» за сутки до истечения так называемого ультиматума Трампа в адрес Киева публикует стенограмму телефонного разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым. Также произведён «слив» разговора Юрия Ушакова со спецпосланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Откуда у ИА эта стенограмма, помалкивают.Bloomberg пишет о том, что Уиткофф давал совет Ушакову передать Владимиру Путину то, как лучше говорить с Трампом.«Блумберг», утверждая, что это слова американского спецпредставителя:Далее от имени Уиткоффа говорится, что нужно разработать мирное соглашение из 20 пунктов – по примеру того, что было разработано для Газы и Израиля.«Блумберг» цитирует Уиткоффа (если эти записи подлинные):Агентство утверждает, что в разговоре Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева говорилось о подготовке российской версии проекта мирного соглашения, которую потом передали Стиву Уиткоффу.Якобы слова Дмитриева:Якобы слова Ушакова:Теперь противники Трампа продвигают эти сливы разговоров как «свидетельство того, что план мирного договора был подготовлен Россией, а не Трампом».Яркий пример того, как пресловутое глубинное государство продолжает борьбу против Трампа и одновременно против мира на Украине.