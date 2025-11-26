На Украине обсуждают обращение Зеленского с вылетевшей в эфире белой субстанцией
Онлайн-обращение Зеленского активно обсуждают в сети в связи с тем «инцидентом», который произошёл с человеком, называющим себя «президентом Украины», в прямом эфире.
Зеленский рассказывал «украинской нации» о том, как украинская сторона ведёт контакты с зарубежными партнёрами, «работая в формате 24/7». При упоминании «очень предметных контактов» из «президентского» носа вылетела белая субстанция, что и попало в тот самый прямой эфир во всех смыслах этого слова.
Зеленский не стал останавливать своё видеообращения и уже традиционно шмыгнул носом.
Теперь в сети высказывают предположение, что же такое вылетело из носа «главы государства» в момент его «монолога».
Спектр версий большой: от медицинской ваты до запрещённого препарата. Причём большинство версий сводится к тому, что Зеленский либо болен, либо перед своими выступления нуждается в стимуляционном воздействии, в том числе с помощью специальных препаратов.
Несколько комментариев в украинской блогосфере:
Информация