На Украине обсуждают обращение Зеленского с вылетевшей в эфире белой субстанцией

У Бандеры (главарь запрещённой террористической ОУН, прим. автора) была кличка «Сопля». Надо ли обращение Зеленского понимать, что он старается соответствовать и заручиться поддержкой его современных последователей?

Это было послание Трампу?

А он всё чаще шмыгает носом. Какой-то шмыгаль-2.

Тот случай, когда препараты уже не принимает организм...

Онлайн-обращение Зеленского активно обсуждают в сети в связи с тем «инцидентом», который произошёл с человеком, называющим себя «президентом Украины», в прямом эфире.Зеленский рассказывал «украинской нации» о том, как украинская сторона ведёт контакты с зарубежными партнёрами, «работая в формате 24/7». При упоминании «очень предметных контактов» из «президентского» носа вылетела белая субстанция, что и попало в тот самый прямой эфир во всех смыслах этого слова.Зеленский не стал останавливать своё видеообращения и уже традиционно шмыгнул носом.Теперь в сети высказывают предположение, что же такое вылетело из носа «главы государства» в момент его «монолога».Спектр версий большой: от медицинской ваты до запрещённого препарата. Причём большинство версий сводится к тому, что Зеленский либо болен, либо перед своими выступления нуждается в стимуляционном воздействии, в том числе с помощью специальных препаратов.Несколько комментариев в украинской блогосфере: