На Украине обсуждают обращение Зеленского с вылетевшей в эфире белой субстанцией

Онлайн-обращение Зеленского активно обсуждают в сети в связи с тем «инцидентом», который произошёл с человеком, называющим себя «президентом Украины», в прямом эфире.

Зеленский рассказывал «украинской нации» о том, как украинская сторона ведёт контакты с зарубежными партнёрами, «работая в формате 24/7». При упоминании «очень предметных контактов» из «президентского» носа вылетела белая субстанция, что и попало в тот самый прямой эфир во всех смыслах этого слова.

Зеленский не стал останавливать своё видеообращения и уже традиционно шмыгнул носом.

Теперь в сети высказывают предположение, что же такое вылетело из носа «главы государства» в момент его «монолога».

Спектр версий большой: от медицинской ваты до запрещённого препарата. Причём большинство версий сводится к тому, что Зеленский либо болен, либо перед своими выступления нуждается в стимуляционном воздействии, в том числе с помощью специальных препаратов.



Несколько комментариев в украинской блогосфере:

У Бандеры (главарь запрещённой террористической ОУН, прим. автора) была кличка «Сопля». Надо ли обращение Зеленского понимать, что он старается соответствовать и заручиться поддержкой его современных последователей?

Это было послание Трампу?

А он всё чаще шмыгает носом. Какой-то шмыгаль-2.

Тот случай, когда препараты уже не принимает организм...
  1. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +6
    Сегодня, 07:00
    Чего тут думать? Нечистая сила. Бесовщина какая-то sad у всех на виду. По Гоголю
  2. сайгон Звание
    сайгон
    +2
    Сегодня, 07:02
    Да ладно чего там или мозг или сопельки
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +2
      Сегодня, 08:09
      или мозг или сопельки
      у данного индивида, это одна и та же субстанция yes
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:48
      Цитата: сайгон
      Да ладно чего там или мозг или сопельки

      Разбавленные "коксом".
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +10
    Сегодня, 07:08
    Колумбийцы подозрительно прищурили глаза у экранов. wassat
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      Сегодня, 08:25
      Цитата: lubesky
      Колумбийцы подозрительно прищурили глаза у экранов.

      это мы прищурили, а колумбийцы, как люди опытные - сразу все поняли laughing
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:15
    Вся суть зели вылезла в прямом эфире - "чихать я на вас на всех хотел"
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 07:49
      в формате 24/7 ...
      Он не только рассказывал, но и показывал wassat Где-то его дружки --- Хантер Байден и Борис Джонсон ...... recourse Что-то тоже вдыхают
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:18
    ❝ При упоминании «очень предметных контактов» из «президентского» носа вылетела белая субстанция, что и попало в тот самый прямой эфир во всех смыслах этого слова ❞ —

    — Уже организм таких доз не принимает ...
    (План Трампа, план Евросоюза, да и свой забористый)
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 07:19
    То что вылетело из носа Зеленского можно охарактеризовать как НЛО, то есть Неопознанный Летающий Объект. . . winked
  8. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +2
    Сегодня, 07:32
    Все по Н.В. Гоголю.
    Поднимте ему веки!!!
  9. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +2
    Сегодня, 07:35
    Ну ладно рогулИ,им пофигу,за кого воевать,лишь бы против москаликов,но схидняки то как пропили свои мозги,что дохнут за этот биомусор и его кодлу с золотыми унитазами....
  10. Alex66 Звание
    Alex66
    +1
    Сегодня, 07:46
    Зеленский рассказывал «украинской нации» о том, как украинская сторона ведёт контакты с зарубежными партнёрами, «работая в формате 24/7»
    В таком режиме на чае и кофе не продержаться, так что не жалея себя приходится прибегать к более действенным средствам, даже во вред здоровью.
  11. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 07:49
    Видимо больше обсуждать по ходу болтовни клоуна сопливого нечего. Событие мирового масштаба, блин!
  12. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 07:51
    А он правильно делает, что последнее время носит черную траурную рубашку... За б/украину уже пора пить не чокаясь...
  13. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +2
    Сегодня, 08:00
    Оказывается, Макрон и Эрдик поставщики не только оружия...
  14. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 08:05
    Мозг попёр из всех щелей......как же--гигант мысли,однако!
  15. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    +1
    Сегодня, 08:11
    Нужно искать Российский след
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:18
    А чем зеля хуже Макрона с Мерцем у которых тоже "выпвло". И что! И ни-че-го! Все они ̶ ̶"̶О̶д̶н̶и̶м̶ ̶м̶и̶р̶о̶м̶ ̶м̶а̶з̶а̶н̶ы̶"̶ ̶ одним порошком посыпаны.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:32
      Дилетант
      (Виктор)
      +1
      Сегодня, 08:18
      Новый
      А чем зеля хуже Макрона с Мерцем у которых тоже "выпвло". И что! И ни-че-го! Все они ̶ ̶"̶О̶д̶н̶и̶м̶ ̶м̶и̶р̶о̶м̶ ̶м̶а̶з̶а̶н̶ы̶"̶ ̶ одним порошком посыпаны.
      Вот это точно! Осталось присыпать их одним (одной) землицей! wink
  17. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:30
    Это мозги покидают голову дурную ,но потихоньку
  18. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:35
    из «президентского» носа вылетела белая субстанция,
    Недержание, причем уже из носа! laughing
  19. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 08:39
    Обыкновенная сопля. Привык пузыри пускать.