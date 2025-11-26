Если бы я бы президентом, эта война вообще бы не началась.

На данный момент осталось несколько нерешённых пунктов по мирному соглашению.

В надежде завершить это мирное соглашение поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время министр армии США Дэн Дрисколл проведёт встречу с украинцами. Я буду получать доклады обо всём прогрессе, вместе с вице-президентом Вэнсом, госсекретарём Рубио, министром по делам армии Хегсетом и руководителем аппарата Белого дома Вайльс.

Но только после того, как сделка будет полностью или почти полностью подготовлена. Надеюсь, что мир наступит очень скоро.

Президент США опубликовал пост за сутки до истечение своего же фактического ультиматума, поставленного киевскому режиму. По словам Дональда Трампа, его команда «в последнюю неделю добилась большого прогресса в вопросе завершения войны между Россией и Украиной». Трамп сразу же добавил излюбленное:По словам Трампа, мирный план, разработанный США, был доработан с учётом предложений двух сторон – Москвы и Киева.Трамп:Напомним, что одним из ключевых требований Киев и стоящих за ним сил (в том числе Британии, Германии и Франции) является полное прекращение огня Россией, передача Украине Запорожской АЭС и Кинбурнской косы. Тем самым Киев хочет провернуть то, что у него не вышло летом 2023 года – заполучить контроль над частью левобережья Днепра на южном направлении. Контроль над ЗАЭС позволит киевскому режиму использовать её территорию как плацдарм для возможных наступательных действий на юг, что и пытались спонсоры Киева через МАГАТЭ реализовать перед известным «контрнаступом» Залужного.Контроль над Кинбурнской косой (входит в состав Николаевской области, при этом контролируется на данный момент ВС РФ) позволит противнику обезопасить для себя доступ в порт Очаков, где собираются разместить свою военную базу британцы.Трамп:Президент США добавил, что в ближайшее время рассчитывает на встречи с Зеленским и Владимиром Путиным: