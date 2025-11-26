Трамп: По мирному договору осталось несколько нерешённых пунктов

Президент США опубликовал пост за сутки до истечение своего же фактического ультиматума, поставленного киевскому режиму. По словам Дональда Трампа, его команда «в последнюю неделю добилась большого прогресса в вопросе завершения войны между Россией и Украиной». Трамп сразу же добавил излюбленное:

Если бы я бы президентом, эта война вообще бы не началась.

По словам Трампа, мирный план, разработанный США, был доработан с учётом предложений двух сторон – Москвы и Киева.

Трамп:

На данный момент осталось несколько нерешённых пунктов по мирному соглашению.

Напомним, что одним из ключевых требований Киев и стоящих за ним сил (в том числе Британии, Германии и Франции) является полное прекращение огня Россией, передача Украине Запорожской АЭС и Кинбурнской косы. Тем самым Киев хочет провернуть то, что у него не вышло летом 2023 года – заполучить контроль над частью левобережья Днепра на южном направлении. Контроль над ЗАЭС позволит киевскому режиму использовать её территорию как плацдарм для возможных наступательных действий на юг, что и пытались спонсоры Киева через МАГАТЭ реализовать перед известным «контрнаступом» Залужного.

Контроль над Кинбурнской косой (входит в состав Николаевской области, при этом контролируется на данный момент ВС РФ) позволит противнику обезопасить для себя доступ в порт Очаков, где собираются разместить свою военную базу британцы.

Трамп:

В надежде завершить это мирное соглашение поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время министр армии США Дэн Дрисколл проведёт встречу с украинцами. Я буду получать доклады обо всём прогрессе, вместе с вице-президентом Вэнсом, госсекретарём Рубио, министром по делам армии Хегсетом и руководителем аппарата Белого дома Вайльс.

Президент США добавил, что в ближайшее время рассчитывает на встречи с Зеленским и Владимиром Путиным:

Но только после того, как сделка будет полностью или почти полностью подготовлена. Надеюсь, что мир наступит очень скоро.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 07:48
    Не видать посланникам Трампа праздничной индюшки!! Всех накажет за "невыполненное домашнее задание" laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 07:54
      Трамп: По мирному договору осталось несколько нерешённых пунктов
      А мы еще свои пункты не вносили ! feel
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:16
        Цитата: Uncle Lee
        Трамп: По мирному договору осталось несколько нерешённых пунктов
        А мы еще свои пункты не вносили ! feel

        Пункт 1 Аляска. good
      2. Седов Звание
        Седов
        +1
        Сегодня, 08:16
        А мы еще свои пункты не вносили !
        Так он просто не сказал, что это про вопрос "покорной Украины".. это самое примитивное, что можно было сделать) Как он этот план с нами утряхивать будет (ну если только наши не прогнутся) - вот это вопрос вопросов drinks
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 08:27
      США верить нельзя, а непостоянному Трампу тем более. Все его 28 или 19 пунктов не подкреплены юридическим признанием новых границ России, какие-то мутные обещания, а угрозы в случае непринятия наводят на мысли, что это очередной "минск" и мне бы очень не хотелось услышать от руководства России, что нас в очередной раз обманули. Более того, план Трампа в данном варианте это предательство тех кто несет страдания на фронте, тех кто погиб и лично для меня тот кто подпишет этот "мирный план" станет соучастником преступлений и предаст память замученных на Донбассе и Курске, он по сути оправдает нацистскую идеологию и встанет в один ряд с ними.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 08:43
        Цитата: Silver99
        это очередной "минск" и мне бы очень не хотелось услышать от руководства России, что нас в очередной раз обманули.

        100% очередной "Минск" с отягчающими последствиями, да ещё подписанный не легитимными представителями Киева, подписи которых, через год признают не действительными.
        Подстава !!!
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +1
          Сегодня, 08:48
          Одно то, что предлагается провести амнистию военных преступников ВСУ напоминает амнистию бандеровцев Хрущевым..... через некоторое время эти ростки ненависти прорастут с новой силой и никакой денацификации и в помине не будет.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 08:53
            Цитата: Silver99
            через некоторое время эти ростки ненависти прорастут с новой силой и никакой денацификации и в помине не будет.

            Ненависть только усугубится, после того как Никита выпустил бандерлогов, которые были из Западенщины, но через какое то время, уже вся Украина стала бандеровской и даже проживающие там многие русские.
            Вот к чему привёл этот волюнтаризм Хрущёва.
  2. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 07:53
    "Миротворец" из табакерки... Такой же показушный артист, как и Зе... Ему суть не нужна - важно показать себя...
  3. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 07:59
    Когда же наконец Трамп скажет :"Я устал,я ухожу!"(имеется ввиду краинский вопрос)...всех достал своими бесполезными пассами...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 08:37
      Цитата: HAM
      Когда же наконец Трамп скажет :"Я устал,я ухожу!"(имеется ввиду краинский вопрос)...всех достал своими бесполезными пассами...

      Через 2 года уйдет- куда он денется....
  4. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 08:01
    Ну прямо Вольф с Далесом в Швейцарии...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:07
    Трамп помилует индюшку и улетает Мар а Лаго на длинные выходные ,если уже не улетел.Несколько вопросов - это сколько?28?
    Р.S правительство Норвегии как " пожарная команда" выделяет военную помощь в 11 млрд KPN (расчитанную на 2026 г ) в 2025 г.Столтенберга с Рабочей партией припекает.Это на счёт " отсутвия " денег у Европы.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 08:14
    полное прекращение огня Россией, передача Украине Запорожской АЭС и Кинбурнской косы.

    Хотят как в апреле 22 года опять "кинуть" Россию? Надеюсь, что еще раз "на те же грабли не наступим".
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:16
    Если бы я бы президентом, эта война вообще бы не началась ❞ —

    — «Если бы да кабы» © ...
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 08:24
    По "мирному договору" осталось одержать победу на фронте. Остальное болтовня
  9. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 08:25
    Там не несколько , там много нерешённых... Один из главных это Одесса и Киев
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:45
      Цитата: FoBoss_VM
      Один из главных это Одесса и Киев

      И Николаев - обязательно !!!
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:27
    что одним из ключевых требований Киев и стоящих за ним сил (в том числе Британии, Германии и Франции) является полное прекращение огня Россией, передача Украине Запорожской АЭС и Кинбурнской косы.

    Такое ощущение что это мы проиграли ,а не ВСУ .Они проиграли,а мы им должны это и это ,тут два раза
  11. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:31
    На данный момент осталось несколько нерешённых пунктов по мирному соглашению.

    Да не решаться им... До нашей полной победы!
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 08:34
    Трамп " уступка России ,она прекратит наступать". Но не прекратит боевые действия.Всё остальное будет решаться на следующей неделе в Москве ,все 22 пункта..6 убраны американцами..Будет весело.
  13. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 08:37
    Ни чего просроченный не подпишет, зря Доня старается.
  14. Руслан М Звание
    Руслан М
    +1
    Сегодня, 08:46
    Полностью невыгодный для России договор пытаются впарить как будто
    По словам Трампа, мирный план, разработанный США, был доработан с учётом предложений двух сторон – Москвы и Киева.
    По сути это не мирный договор а договор о капитуляции, причем судя по мелькающим пунктам то тут то там, то капитуляции именно России.
  15. Атрина Звание
    Атрина
    +1
    Сегодня, 08:46
    я-я!! Кемска волость!...
  16. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 08:50
    Это не план, а капитуляция перед западом. В помойку его.
  17. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:50
    Хахлу не надо мелочится , требуйте под контроль сразу трассы подмосковные , тем более их и так ваши обслуживают.
  18. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 08:55
    Делим Аляску по меридиане, объявляем ее демилитаризованной зоной, Америка вкладывает туда Триллион , а прибыль делим пополам. Как План? На принятие -неделя.