Из Финляндии лепят вторую Прибалтику или Украину
«При этом известии ужас охватил «Воронью слободку». Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами. — Они нас сожгут, эти негодяи!... Всё было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть». (с)
Вроде бы простые слова, написанные почти сто лет назад Ильфом и Петровым. А как актуальны сегодня. Практически на постоянной основе актуальны. Может, потому, что наш мир катится в тартарары? Потому что куда-то подевались великие политики, великие полководцы, гении в целом. Миром правят торгаши и проходимцы. Вот и возникают то в одной, то в другой стране и даже в регионе ситуации сродни той, что описали Ильф и Петров.
Ведь это удобно. Встал утром, посмотрел новости по ТВ и вперед, за «пищей телесной». И постепенно мы перестали верить даже своим глазам и ушам. Мы не смотрим в окно, чтобы узнать погоду. Мы смотрим на сводку в ТВ или смартфоне. Мы не разговариваем с соседями, чтобы узнать последние новости квартала или дома. Зачем, если есть новостной портал. Мы верим всему тому, чем пичкают нас СМИ!
К чему это приводит, прекрасно видно на примере одной, ещё недавно вполне адекватной и дружественной страны. Я говорю о Финляндии. Той самой Финляндии, куда совсем недавно ездили наши люди за «Ферри», а оттуда на выходные в Питер приезжали «любители искусства», которые почему-то к вечеру очень «уставали» от русского гостеприимства, уставали «в стельку». Граждане двух разных стран даже стали дружить семьями. Мы к ним в гости, они к нам…
Но прошло совсем немного времени, и финны вдруг «прозрели», они увидели нашу агрессивность, нашу опасность. Закрыли границы, поставили дополнительные посты наблюдения, стали «бдительны», особенно в приграничных районах. Теперь любой «пук» в российском приграничном городке, даже если он приснился финну, стал поводом для тревоги у финских пограничников. Бдительные граждане сообщают!..
Страна превратилась в филиал психиатрической больницы. Правда, такой, где врачи не лечат пациентов, а калечат. Власти Финляндии запугивают население «неожиданной военной агрессией России». Зачем? Думаю, дурное влияние России. Это ведь россияне в случае опасности из русских, татар, чукчей, бурятов, чеченцев, казахов, осетин, абхазов, украинцев и ещё многих десятков народов России превращаются в русских солдат.
Наверное, правительство Финляндии посчитало, что точно так же произойдет и в их стране. Народ объединится, консолидируется, станет сплоченнее и патриотичнее. Но увы. Когда-то давно, до Второй мировой, так и произошло. Но сегодня запугивание народа привело к прямо противоположному результату. Народ правда испугался!
Сегодня приграничные районы, ещё недавно бывшие финским «клондайком», опустели. Закрыты торговые центры, закрыты деревообрабатывающие предприятия, закрыты базы отдыха, закрыто всё. Финны пытаются всеми способами уехать из зоны возможных боевых действий. Не лучше дела и у финской армии. Резко возросло число больных новобранцев. Как будто прошла эпидемия какой-то неизвестной болезни. Резервисты массово стремятся перевестись на гражданскую службу…
Маленькая, но... борзая
Мне всегда было интересно, почему маленькие страны так часто жертвуют своим благополучием ради каких-то химер. Я понимаю желание этих стран потакать своим амбициям. Муху на роге у вола, что пахала поле, я помню. Ясно же, что преимуществом маленькой страны является её мобильность. Способность быстро возрождаться, быстро расти. Большая страна более стабильна, но и более медлительна, более «неповоротлива».
Казалось бы, что плохого быть мостиком между большими странами? Транзит, льготы с обеих сторон. А если ещё и статус нейтральной, то и безопасность. Живи, становись богатой, счастливой... Ведь те же финны так и жили. Без стрессов, с игрушечной армией для парадов, с добродушно-счастливым населением, в дружбе со всеми соседями. И вдруг... Пример прибалтийских вымиратов заразителен? «Кто был ничем, тот станет всем...» в финском варианте.
Стремление найти «смертельного врага» в образе дружественной России уже аукнулось. Не многие обратили внимание на сообщение рейтингового агентства Fitch от 25 июля 2025 года. Рейтинг Финляндии впервые за 30 лет был понижен с AA+ до AA по банальной причине. Стремительный рост госдолга! Потеря экономических связей с Россией обернулась упадком экономики. По прогнозам Fitch, к 2029 году госдолг достигнет 90% ВВП!
Практически уничтожена лесопромышленная отрасль. Еще недавно финны отправляли в Россию до 70% вырабатываемой целлюлозы, теперь её закупает Китай, но на 40% дешевле! Экспорт сократился с €1,2 млрд (2021) до €90 млн (2024). Качественная финская бумага теперь никому не нужна. Производство сокращается примерно на 30%, предприятия закрываются.
Не менее серьезно трясет финскую авиацию. Finnair сократила 1200 сотрудников и продала 12 Airbus A350; выручка на азиатских направлениях упала на 60%. Причины те же, что и везде. Закрытое небо России, отсутствие транзитных пассажиров из России, увеличение расходов горючего на рейсы... Вроде бы, 1200 человек, в том числе пилотов, не так много. Если не знать населения всей Финляндии — чуть больше 5,5 млн. чел!
Кстати, зажиточная и спокойная Финляндия сегодня находится на втором месте по безработице в Европе. 10% работоспособного населения сидят дома или покидают страну в поисках работы. Оно и понятно. Почти двадцать лет рост экономики не достигает даже одного процента в год. Кто же будет вкладываться в загибающиеся предприятия.
Но, наверное, самые страшные изменения происходят в головах финнов. Тех самых простых людей, которые считают, что если ты не интересуешься политикой, то политика тебя не тронет. Увы, не интересуешься ты, значит, заинтересуются тобой. Финляндия сегодня — это Украина конца 90-х — начала 00-х.
Массированная идеологическая обработка буквально на глазах меняет сознание людей. Я много раз слышал и читал упреки в сторону нашей страны в том, что мы недостаточно вкладывались в украинскую молодежь, что мы недостаточно активно вмешивались во внутренние дела Украины и прочее. Россия виновата в том, что украинцы свихнулись!..
Точно это же происходит сегодня в Финляндии. Финские СМИ насыщены «фактами» подготовки России к войне. Мощность обработки мозгов просто переходит все границы. Даже те финны, которые живут в приграничных с Россией районах и всю жизнь ездили в Ленинград, а затем в Санкт-Петербург к друзьям, за покупками или просто отдохнуть, теперь боятся русских. Личный опыт общения забыт напрочь.
Вот пример заявлений жителей приграничной Иматры:
И она отнюдь не одна такая: невротизация охватила большинство финнов, не исключая самых юных. Как говорит девушка: «Я знаю маленьких детей, которые не могут спать: они боятся войны, им снятся кошмары».
Таких заявлений в финских СМИ достаточно много. И им верят, как верят в то, что русским очень нужна их маленькая страна. Тех, кто задает себе простой вопрос: «А зачем русским Финляндия?», становится с каждым днем все меньше и меньше. Даже те, кто понимает, что русские вынуждены будут ответить на враждебные действия правительства Финляндии, боятся.
Боятся просто потому, что увидели тех русских, которые раньше «долго запрягали», в качестве тех, кто «быстро ездит». Согласно прошлогоднему и недавнему опросам, более 80% финнов согласны с утверждением правительства о том, что Россия угрожает их государству! Так что вполне возможно, что мы скоро услышим «Москоляку на гиляку» на финском…
Упускать ситуацию нельзя
Часто слышу о том, что темы, которые публикует ВО, не всегда актуальны. Под каждым материалом найдется комментарий «специалиста» о более актуальных вопросах. Только вот в чем проблема: на войне не бывает неактуальных тем, неактуальных вопросов.
В процессе написания данного материала я уже слышал об этом. «Что нам может сделать страна с населением 5,5 млн человек?» Интересно, а если так, население Финляндии всего на полмиллиона человек меньше, чем население Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых? Однако никто не говорит о том, что «вымираты» могут нам сделать. Финляндия сегодня точно такой же полигон для отработки действий НАТО, как и Прибалтика. Точно такой же плацдарм…
Потому и внимания нашего эта страна требует не меньше остальных членов альянса. Особенно с учетом длины границ...
