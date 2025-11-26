Украинское командование предпринимает попытки удержать Гуляйполе – город на востоке Запорожской области. Напомним, что конфигурация на этом направлении такова, что гуляйпольский гарнизон ВСУ оказался охвачен с трёх направлений: южного и юго-западного, восточного и северного. Причём на юго-востоке и востоке российские войска вплотную подошли к городской черте.Для удержания Гуляйполя под своим контролем командование войсками противника перебросило через Орехов подразделения 154-й механизированной бригады, а также 92-й штурмовой бригады. В начале недели к северо-западу от Гуляйполя и частично в самом городе разместились формирования из состава «элитной» 5-й президентской (Киевской) бригады – 3-го её батальона.Всё это - резервы ВСУ, которые переброшены из тыловых районов, в том числе из Запорожья и Киева.Это далеко не первый случай, когда президентскую бригаду украинских войск бросают на «пожарные» направления. Однако чаще всего в прямых боестолкновениях эти подразделения не участвуют, а находятся в некоторой оттяжке – для сдерживания не столько российского продвижения, сколько украинского отступления. Случаи, когда эта бригада выполняла, по сути, функции заградотрядов, известны ещё со времён боёв за Авдеевку и Курахово. Теперь, надо полагать, примерно тот же сценарий стараются реализовать и под Гуляйполем.В качестве основной линии обороны на севере и северо-востоке противник избрал правобережье реки Гайчур – в том числе в черте города. Насколько непреодолимой преградой окажется Гайчур для российских войск, покажет уже ближайшее время. При этом российская армия продолжает расширять северный фланг, что может привести для гарнизона ВСУ к Покровскому сценарию - с перерезанием последних из оставшихся маршрутов снабжения.

