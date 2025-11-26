Для удержания Гуляйполя переброшены силы «элитной» президентской бригады ВСУ

Для удержания Гуляйполя переброшены силы «элитной» президентской бригады ВСУ

Украинское командование предпринимает попытки удержать Гуляйполе – город на востоке Запорожской области. Напомним, что конфигурация на этом направлении такова, что гуляйпольский гарнизон ВСУ оказался охвачен с трёх направлений: южного и юго-западного, восточного и северного. Причём на юго-востоке и востоке российские войска вплотную подошли к городской черте.

Для удержания Гуляйполя под своим контролем командование войсками противника перебросило через Орехов подразделения 154-й механизированной бригады, а также 92-й штурмовой бригады. В начале недели к северо-западу от Гуляйполя и частично в самом городе разместились формирования из состава «элитной» 5-й президентской (Киевской) бригады – 3-го её батальона.



Всё это - резервы ВСУ, которые переброшены из тыловых районов, в том числе из Запорожья и Киева.



Это далеко не первый случай, когда президентскую бригаду украинских войск бросают на «пожарные» направления. Однако чаще всего в прямых боестолкновениях эти подразделения не участвуют, а находятся в некоторой оттяжке – для сдерживания не столько российского продвижения, сколько украинского отступления. Случаи, когда эта бригада выполняла, по сути, функции заградотрядов, известны ещё со времён боёв за Авдеевку и Курахово. Теперь, надо полагать, примерно тот же сценарий стараются реализовать и под Гуляйполем.

В качестве основной линии обороны на севере и северо-востоке противник избрал правобережье реки Гайчур – в том числе в черте города. Насколько непреодолимой преградой окажется Гайчур для российских войск, покажет уже ближайшее время. При этом российская армия продолжает расширять северный фланг, что может привести для гарнизона ВСУ к Покровскому сценарию - с перерезанием последних из оставшихся маршрутов снабжения.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:03
    ❝ Для удержания Гуляйполя переброшены силы «элитной» президентской бригады ВСУ ❞ —

    — Того и гляди сам «бригадир» на удержание перебросится ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 09:09
      ❝ Того и гляди сам «бригадир» на удержание перебросится ❞ —
    2. Маз Звание
      Маз
      +3
      Сегодня, 09:19
      Автор лукавит, осталась одна не перерезанная дорога от гуляйполя на Орехов. С севера и востока к гуляйполю будет весьма затратно подойти. И пока эту дорогу не перережут и желательно с южного направления гуляйполе будет проблемным орешком. Город почти в точности повторяет Купянск по расположению на местности. А купянск мы смогли начать захватывать лишь после того как зашли с северных высот, а не с восточной низины в лоб. Тут тоже самое, но предпочтительно зайти в обход с юга. Но возможны и варианты
      1. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 09:25
        Этот ,,антикриз,, в 404 транслируют?)))
      2. Cympak Звание
        Cympak
        +2
        Сегодня, 10:20
        Цитата: Маз
        Тут тоже самое, но предпочтительно зайти в обход с юга.

        С юга там все укреплено, там основная линия обороны.
        Нужно не размениваться на штурм городков, а сразу идти к стратегической цели - выход на восточный берег Днепра и блокада коммуникаций по линии Запорожье - Днепропетровск, т.е. широкий охват и большой котел запорожской группировки ВСУ
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:13
      ❝ Того и гляди сам «бригадир» на удержание перебросится ❞

      Он не могет, у него сопли.... wassat
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 09:17
    "Для удержания Гуляйполя переброшены силы «элитной» президентской бригады ВСУ"
    Делится ли зелень с ними белым порошком, для поддержания боевого душка?
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +1
      Сегодня, 09:31
      Боевым "душком""элита" делится друг с другом на Л.Б.С. Это же не с мирными жителями воевать.
  3. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +8
    Сегодня, 09:19
    С нашей стороны там 127 МСД, 60 и 64 Омсбр. Не "элитные" части. Вот и посмотрим чего стоит украинская "элита". Нашим бойцам удачи, везения и вдумчивого уничтожения укропетухов.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +3
      Сегодня, 09:41
      С нашей стороны там 127 МСД, 60 и 64 Омсбр. Не "элитные" части.

      У нас все части элитные и наши ребята помогают гражданским все чем могут в отличие от хохлоэлитных, которые мирняк убивают.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:28
    Самых племенных хахлов собрали и на мясо отправили.
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 09:35
    В Евросоюзе информация с фронта передаётся с двухнедельной задержкой, точнее, вообще замалчивается, а говорят только о следующей линии обороны.
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 09:46
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Для удержания Гуляйполя переброшены силы «элитной» президентской бригады ВСУ

    жирные цели для наших пилотов дронов , им будет приятно их ушатывать
  8. Роман RUS Звание
    Роман RUS
    0
    Сегодня, 09:53
    Где только всякой "элитной" свининой эту многострадальную землю не удобряли.
  9. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 11:17
    Цитата: Автор
    резервы ВСУ, которые переброшены из тыловых районов, в том числе из Запорожья и Киева....


    Если уберут резервы с белорусской границы возможен наш удар с этого направления.
    Правда, учитывая утверждение агента донни о согласии Верховного главкома остановить наступление(боевые действия), сомнительно.