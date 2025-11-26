После атаки дронов ВСУ в Чувашии была проведена частичная эвакуация жителей
Украинские беспилотники сегодня ранним утром атаковали территорию Чувашской Республики. Оперативные действия местных экстренных служб позволили избежать жертв.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.
Чиновник написал:
Он сообщил, что после атаки дронов ВСУ в Чувашии была проведена частичная эвакуация жителей. Глава республики призвал граждан не поддаваться слухам, доверять только проверенным сведениям и соблюдать меры безопасности. Также он напомнил о запрете распространения видео и фотографий, связанных с БПЛА и их фрагментами, а также с работой расчетов противовоздушной обороны.
Николаев пояснил, что эти правила следует соблюдать ради сохранения общей безопасности всех граждан республики. Их нарушение может помешать работе расчетов ПВО и экстренных служб.
Позже он уточнил, что массированной украинской атаке подверглись Чебоксары. Два жилых дома получили повреждения. Чиновник, отметил, что, к сожалению, не обошлось без пострадавших:
Им оперативно оказали всю необходимую медпомощь.
Николаев заверил жителей, что власти республики контролируют ситуацию, а беспилотная опасность уже отсутствует. Ранее эвакуированные жители поврежденных домов вернулись на место проживания. Чиновник пообещал, что руководство региона окажет всю необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается.
