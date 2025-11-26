После атаки дронов ВСУ в Чувашии была проведена частичная эвакуация жителей

После атаки дронов ВСУ в Чувашии была проведена частичная эвакуация жителей

Украинские беспилотники сегодня ранним утром атаковали территорию Чувашской Республики. Оперативные действия местных экстренных служб позволили избежать жертв.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.



Чиновник написал:

В настоящее время работают все необходимые силы.

Он сообщил, что после атаки дронов ВСУ в Чувашии была проведена частичная эвакуация жителей. Глава республики призвал граждан не поддаваться слухам, доверять только проверенным сведениям и соблюдать меры безопасности. Также он напомнил о запрете распространения видео и фотографий, связанных с БПЛА и их фрагментами, а также с работой расчетов противовоздушной обороны.

Николаев пояснил, что эти правила следует соблюдать ради сохранения общей безопасности всех граждан республики. Их нарушение может помешать работе расчетов ПВО и экстренных служб.

Позже он уточнил, что массированной украинской атаке подверглись Чебоксары. Два жилых дома получили повреждения. Чиновник, отметил, что, к сожалению, не обошлось без пострадавших:

Пострадали два жителя, один из них подросток.

Им оперативно оказали всю необходимую медпомощь.

Николаев заверил жителей, что власти республики контролируют ситуацию, а беспилотная опасность уже отсутствует. Ранее эвакуированные жители поврежденных домов вернулись на место проживания. Чиновник пообещал, что руководство региона окажет всю необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается.
  1. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +13
    Сегодня, 09:10
    Помнится, "кто-то" с "голубых экранов" обещал, что "ни один снаряд не упадет на территорию РФ".....
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -15
      Сегодня, 09:29
      Заботьтесь о своей америке! В городах войска,голодные бунты,чиновники по военным базам шкерятся...))) а он о России всё...
    2. Yapet100 Звание
      Yapet100
      +3
      Сегодня, 10:14
      НЕ получается так, надо отнестись с пониманием...
    3. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Monster_Fat
      "кто-то" с "голубых экранов" обещал, что "ни один снаряд не упадет на территорию РФ".....

      Ну так, "отнеситесь с пониманием"©
      Человек слова, однозначно..
  2. Умптек Звание
    Умптек
    +8
    Сегодня, 09:13
    Опять возникает вопрос - откуда прилетели?
    1. Million Звание
      Million
      -1
      Сегодня, 10:24
      Как то слабо верится,что с территории Украины.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +5
    Сегодня, 09:16
    Пишут, что целью был военный завод ВНИИР-Прогресс. Его уже атаковали ранее. Там производят приёмники спутникового сигнала для беспилотников. Судя по взрывам в небе, ПВО работало. По непроверенным данным два беспилотника до завода долетели. Но попали или нет - неизвестно. Предыдущая атака ещё летом серьёзного ущерба заводу не нанесла.
  4. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +11
    Сегодня, 09:17
    Частичная эвакуация... опять хайп. Понятно, что жителей поврежденных домов эвакуируют. Надо оценить повреждения хотя бы... а написано так, будто полгорода вывезли.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 09:47
      Это еще что..А в долбанном дзене-яндексе вообще панику устроили.Впрочем,что от голландцев ожидать?
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:48
      Цитата: Горный стрелок
      а написано так, будто полгорода вывезли.

      Ну, может и вывезли. У страха глаза велики.
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 10:59
    Целили снова туда куда и раньше, но власти это "раньше" ничего не научило. И чего отключение гражданского мобильного интернета не помогло.