Ответы на вопросы по 24-часовому «охлаждению» SIM-карт
С недавних пор российским гражданам начали «охлаждать» SIM-карты на 24 часа в двух случаях. Первый – при отсутствии активности «симки» в сети в течение трёх суток. Второй – пересечение границы Российской Федерации при возвращении из зарубежной поездки. «Охлаждение» это проводят все без исключения зарегистрированные в России «симки» - от любого российского оператора связи.
Официальное объяснение – новые меры безопасности, в том числе «противодействие использованию SIM-карт в беспилотниках, которые направляются в Россию через границу».
Как работает «охлаждение».
Как только законопослушный гражданин возвращается в Российскую Федерацию или же как только его телефон «находит связь» после длительного (не менее 72 часов) отсутствия в зоне действия сети, операторы информируют SMS-сообщением о том, что «охлаждение» наступило. Суть «процедуры» сводится к тому, что человек может со своего мобильного устройства выполнять обычные звонки, но для него недоступны доступ к мобильному интернету и отправка «эсэмэсок». Также блокируется функция USSD-запросов (проще говоря, цифровых команд со «звёздочками» и «решётками»).
Многие граждане задают вопросы по поводу того, как вернуть полноценный доступ в сеть, не дожидаясь окончания 24-часового срока блокирования указанных выше функций.
В этом материале – примеры того, как это можно сделать. Основа - подтвердить, что вы это вы.
Сообщения от двух разных операторов
Первый вариант:
Второй вариант:
У первого оператора при наличии сети Wi-Fi можно перейти по ссылке, после чего ввести код авторизации, который придёт в СМС-сообщении. Чаще всего доступ к полному функционалу пакета услуг связи восстанавливается в течение нескольких минут. Оператор информирует, что если этого не произошло, рекомендуется перезагрузить телефон.
Если сети Wi-Fi по близости нет (вариант отдалённой дачи, места рыбалки, что называется, вдали от цивилизации, пункт пропуска не в самом «вай-фай-обеспеченном» месте), то можно звонить на короткий номер (указан в СМС от оператора). После этого робот попросит назвать определённые личные данные. Обычно это номер паспорта, на который зарегистрирована симка. Далее доступ восстанавливается, причём тоже в течение короткого промежутка времени.
У второго представленного оператора - «интереснее». Чтобы пройти верификацию того, что вы «не верблюд», нужно ввести капчу, перейдя по ссылке. Но есть нюанс. В этом случае, наоборот, не должно быть подключения к Wi-Fi (причём обязательно и без VPN), а должна быть исключительно мобильная сеть. Но пользователи жалуются на то, что при попытке перейти по ссылке в рамках мобильной сети этого же оператора, перехода не происходит. А если происходит, то не всё так просто с той «капчой». В этом случае более надёжный вариант – звонок на короткий номер (указан оператором в СМС), либо (что уже странно само по себе) – подключение к мобильной сети через другую СИМ-карту (если телефон имеет несколько слотов и другая «симка» уже разблокирована). При вводе «капчи» или соединении с роботом по короткому номеру и подтверждении того, что вы это вы, произойдёт разблокировка пакета услуг до истечения 24-часового срока.
Что интересно: если вы не смогли восстановить весь функционал своей оплаченной связи до истечения срока в 24 часа, то оператор никакой компенсации делать не станет. Об этом говорят прямо - на горячей линии.
