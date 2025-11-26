Ответы на вопросы по 24-часовому «охлаждению» SIM-карт

С недавних пор российским гражданам начали «охлаждать» SIM-карты на 24 часа в двух случаях. Первый – при отсутствии активности «симки» в сети в течение трёх суток. Второй – пересечение границы Российской Федерации при возвращении из зарубежной поездки. «Охлаждение» это проводят все без исключения зарегистрированные в России «симки» - от любого российского оператора связи.

Официальное объяснение – новые меры безопасности, в том числе «противодействие использованию SIM-карт в беспилотниках, которые направляются в Россию через границу».



Как работает «охлаждение».

Как только законопослушный гражданин возвращается в Российскую Федерацию или же как только его телефон «находит связь» после длительного (не менее 72 часов) отсутствия в зоне действия сети, операторы информируют SMS-сообщением о том, что «охлаждение» наступило. Суть «процедуры» сводится к тому, что человек может со своего мобильного устройства выполнять обычные звонки, но для него недоступны доступ к мобильному интернету и отправка «эсэмэсок». Также блокируется функция USSD-запросов (проще говоря, цифровых команд со «звёздочками» и «решётками»).

Многие граждане задают вопросы по поводу того, как вернуть полноценный доступ в сеть, не дожидаясь окончания 24-часового срока блокирования указанных выше функций.

В этом материале – примеры того, как это можно сделать. Основа - подтвердить, что вы это вы.

Сообщения от двух разных операторов

Первый вариант:



Второй вариант:



У первого оператора при наличии сети Wi-Fi можно перейти по ссылке, после чего ввести код авторизации, который придёт в СМС-сообщении. Чаще всего доступ к полному функционалу пакета услуг связи восстанавливается в течение нескольких минут. Оператор информирует, что если этого не произошло, рекомендуется перезагрузить телефон.

Если сети Wi-Fi по близости нет (вариант отдалённой дачи, места рыбалки, что называется, вдали от цивилизации, пункт пропуска не в самом «вай-фай-обеспеченном» месте), то можно звонить на короткий номер (указан в СМС от оператора). После этого робот попросит назвать определённые личные данные. Обычно это номер паспорта, на который зарегистрирована симка. Далее доступ восстанавливается, причём тоже в течение короткого промежутка времени.

У второго представленного оператора - «интереснее». Чтобы пройти верификацию того, что вы «не верблюд», нужно ввести капчу, перейдя по ссылке. Но есть нюанс. В этом случае, наоборот, не должно быть подключения к Wi-Fi (причём обязательно и без VPN), а должна быть исключительно мобильная сеть. Но пользователи жалуются на то, что при попытке перейти по ссылке в рамках мобильной сети этого же оператора, перехода не происходит. А если происходит, то не всё так просто с той «капчой». В этом случае более надёжный вариант – звонок на короткий номер (указан оператором в СМС), либо (что уже странно само по себе) – подключение к мобильной сети через другую СИМ-карту (если телефон имеет несколько слотов и другая «симка» уже разблокирована). При вводе «капчи» или соединении с роботом по короткому номеру и подтверждении того, что вы это вы, произойдёт разблокировка пакета услуг до истечения 24-часового срока.

Что интересно: если вы не смогли восстановить весь функционал своей оплаченной связи до истечения срока в 24 часа, то оператор никакой компенсации делать не станет. Об этом говорят прямо - на горячей линии.
  Вадим С
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 10:06
    Всё для удобства людей, чтоб нам жилось лучше и лучше!
    Светлан
      Светлан
      +1
      Сегодня, 10:46
      Война и удобства вещи не совместимые. Да не удобно, зато жив. И бензоколонка на которой ты заправляется, тоже в целости и сохранности.

      И как говорится, лучше перебздеть
      AdAstra
        AdAstra
        0
        Сегодня, 11:02
        А у нас нет войны, а идёт "СВО". Так что не надо тут фейки печатать.
        APASUS
          APASUS
          +2
          Сегодня, 11:13
          Цитата: AdAstra
          А у нас нет войны, а идёт "СВО"

          А чем это отличается от войны ? Аэропорты европейской части закрыты, диверсии ,
          обстрелы ,прямой заход на нашу территорию войск (даже не сказать Украины,там весь сброд был стран НАТО )Соседи в открытую строят укрепления ,перекидывают войска к границам, сидят за пультами ракетных установок, усиливают границу и тылы ,готовят мед части к приему раненых. Да они говорят о мире ,но топят в открытую наши корабли
          AdAstra
            AdAstra
            +2
            Сегодня, 11:17
            А если так - (ирония и сарказм)? Но и с другой стороны если официально нет "войны", то какие могут быть "неудобства для граждан"? Тут либо "крестик" либо "трусы"."""""
        Светлан
          Светлан
          0
          Сегодня, 11:33
          Ну если вы (как и я) за бугром живете, то возможно у вас её и нет.
  ettore
    ettore
    +2
    Сегодня, 10:10
    Как только законопослушный гражданин возвращается в Российскую Федерацию или же как только его телефон «находит связь» после длительного (не менее 72 часов) отсутствия в зоне действия сети, операторы информируют SMS-сообщением о том, что «охлаждение» наступило.

    А если гражданин не законопослушный то на него эти ограничения не распространяются, так выходит? Напрашивается нехороший вывод.
  Monster_Fat
    Monster_Fat
    +6
    Сегодня, 10:12
    Хм... "Охлаждение"( слово то какое: из того же новояза, что и "обломки", "хлопки", "сдвиг вправо", "контролируемое выгорание", "отрицательный рост" и др.) сим- карт, в целях противодействия беспилотникам... надо же, до такого додуматься....
    Чем дальше, тем больше убеждаешься в правоте высказывания: "Чем империя ближе к краху- тем, безумнее ее законы" ... ( Марк Туллий Цицерон).
    Alexey RA
      Alexey RA
      +3
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Monster_Fat
      Хм... "Охлаждение"( слово то какое: из того же новояза, что и "обломки", "хлопки", "сдвиг вправо", "контролируемое выгорание", "отрицательный рост" и др.) сим- карт, в целях противодействия беспилотникам

      При словах "Охлаждение SIM-карты" сразу вспомнился былинный мем пиратского перевода GTA SA.
    Гюнтер
      Гюнтер
      +1
      Сегодня, 10:45
      Отработка перехода к чебурнету по китайскому образцу цифрового концлагеря, по моему мнению.
      Замедление(ограничения) вацапы, телеги, тытруба, навязывание "макса", уничтожение наличной оплаты и мородо-платежи в этой колее.
  mt3276
    mt3276
    +8
    Сегодня, 10:12
    Официальное объяснение – новые меры безопасности, в том числе «противодействие использованию SIM-карт в беспилотниках, которые направляются в Россию через границу».
    А как же тогда каждый день вражеские беспилотники атакуют военные и не военные объекты на территории России? Может они используют спутниковую связь и не только? Я не верю в официальную версию. Это тоже самое как и с запретом звонков через whats up и telegram с мотивировкой, что мошенники и сбу обманывают российских пенсионеров. Сейчас в СМИ есть информация, что мошенники стали обманывать пенсионеров через мессенджер MAX. Так может теперь запретим звонки через MAX? wink
    ettore
      ettore
      +4
      Сегодня, 10:20
      Цитата: mt3276
      А как же тогда каждый день вражеские беспилотники атакуют военные и не военные объекты на территории России?

      Так они не законопослушные, на них не действует.
    Million
      Million
      -1
      Сегодня, 10:23
      Наверное,эта инициатива создана с целью слежения за гражданами России.
      Tagan
        Tagan
        +1
        Сегодня, 10:47
        Наверное,эта инициатива создана с целью слежения за гражданами России.

        Эта инициатива в целях отслеживания избыточна. Чтобы отслеживать ваше перемещение, достаточно включенного телефона.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 10:43
      "Это просто позор какой то"(с)
    AdAstra
      AdAstra
      0
      Сегодня, 11:11
      """"""""""
  свой1970
    свой1970
    +4
    Сегодня, 10:14
    Вот стоит у меня в ГНСС оборудовании казенная симка или моя мульти сим. Ни та ни другая не принимают звонки и СМС в принципе - только мобильный интернет по тарифу 128 мб в месяц за 65 руб.
    Телефоны их не видят вообще.
    Оборудование естественно отключено иногда по несколько недель.
    То есть теперь мне надо не менее чем за сутки включать оборудование и держать его включенным сутки???
    И еще - примерно в 20 км от границы идет роуминг с Казахстана вдоль всей границы РК-РФ. Что людям делать живущими в приграничьи? Деньги за роуминг ОПСОСы не списывают - не выезжаешь фактически за границу, но связь то идет через казахские вышки.

    В общем - весело
    Дырокол
      Дырокол
      0
      Сегодня, 11:23
      Цитата: свой1970
      примерно в 20 км от границы идет роуминг с Казахстана вдоль всей границы РК-РФ.

      Купите в Казахстане Старлинк, у границы должен работать.
      свой1970
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:30
        Цитата: Дырокол
        Цитата: свой1970
        примерно в 20 км от границы идет роуминг с Казахстана вдоль всей границы РК-РФ.

        Купите в Казахстане Старлинк, у границы должен работать.

        Прикалываетесь? Я госслужащий с казенным оборудованием - моя зарплата 3 500 в месяц лишними не считает.....

        "Тарифы начинаются от 23 000 тенге в месяц для домашнего использования и от 26 000 тенге для путешествий (покрытие более 100 стран). В зависимости от пакета стоимость может достигать 52 000 тенге в месяц.

        https://tengrinews.kz/curious/starlink-kazahstane-eto-takoe-pochem-stoit-podklyuchat-577959/?ysclid=mifqsa8nge51359811
  dnestr74
    dnestr74
    +3
    Сегодня, 10:15
    Для большего контроля граждан придумано, а симки под интернет, где нет звонков и СМС как?
  Архивариус Вася
    Архивариус Вася
    +3
    Сегодня, 10:18
    А как быть с GPS-маячками от угона? Они посылают СМС только если изменилось местоположение объекта.
    Считается ли когда он уточняет местоположение например 4 раза в сутки за "активность"?
  Million
    Million
    +5
    Сегодня, 10:22
    Иначе говоря,телефон у россиян должен быть постоянно включен.
    А если не включал его 3 суток,то придется доказывать,что ты не враг народа?
    Monster_Fat
      Monster_Fat
      -1
      Сегодня, 10:30
      . Иначе говоря,телефон у россиян должен быть постоянно включен.
      А если не включал его 3 суток,то придется доказывать,что ты не враг народа?

      Именно так. Для чего это нужно? Ну, наверное, для- отслеживания, постоянного контроля местонахождения: а вдруг вы были на "запрещённом" митинге, находились на "запрещённом" собрании, двигаетесь "на" или "с" места "преступления" и пр.
      Tagan
        Tagan
        -1
        Сегодня, 10:58
        Для чего это нужно? Ну, наверное, для- отслеживания, постоянного контроля местонахождения: а вдруг вы были на "запрещённом" митинге, находились на "запрещённом" собрании, двигаетесь "на" или "с" места "преступления" и пр.

        Фантазии, не более. Вас и без этого отследят при включенном телефоне. Смысл же, на самом деле, в том, чтобы отсечь автоматическое подключение к сети или задать временную задержку.
    Дырокол
      Дырокол
      0
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Million
      А если не включал его 3 суток,то придется доказывать,что ты не враг народа?

      Еще хуже. Что не умер...
  polinet
    polinet
    -2
    Сегодня, 10:44
    Цитата: mt3276
    Официальное объяснение – новые меры безопасности, в том числе «противодействие использованию SIM-карт в беспилотниках, которые направляются в Россию через границу».
    А как же тогда каждый день вражеские беспилотники атакуют военные и не военные объекты на территории России? Может они используют спутниковую связь и не только? Я не верю в официальную версию. Это тоже самое как и с запретом звонков через whats up и telegram с мотивировкой, что мошенники и сбу обманывают российских пенсионеров. Сейчас в СМИ есть информация, что мошенники стали обманывать пенсионеров через мессенджер MAX. Так может теперь запретим звонки через MAX? wink

    через МАХ у них пока не получается как раз, они поэтому и вбрасывают такую инфу, то у МАХ что-то там слили, украли...
    не плодите ложную информацию, не помогайте врагу.
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 11:49
      Верноподданический вскрик зачтён.
  Ivan№One
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 10:48
    "Охлаждение"
    Какой интересный эвфемизм.

    Выходит, что законопослушный человек даже не должен выключать/вынимать симку из своего личного телефона на три дня и более, если не хочет получить потом вот это "охлаждение"?!

    А если тупо пошёл в поход на несколько дней, где нет сети, тоже "охладят"?
  Александр3
    Александр3
    0
    Сегодня, 10:51
    Полнейший бред! Как это влияет на безопасность? У меня сел аккумулятор или нахожусь в зоне плохого сигнала, а мне частично ограничивают связь и мне не могут дозвониться. А как в этом случае будет работать МАХ?
    AdAstra
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 11:13
      "А как в этом случае будет работать МАХ?"
      На парковке yes laughing
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 11:16
    Вчера в Таганроге, как пишут, весь мобильный интернет был "заморожен", но эти меры не помогли ни против вражеских БПЛА, управляемых в т.ч. системами спутниковой связи, ни против съемок местными жителями кадров прилётов.
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 11:48
      Вывод? Мобильный интернет отключают по совсем другим причинам.
  Дырокол
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 11:26
    при отсутствии активности «симки» в сети в течение трёх суток.

    Человек признается умершим, пенсионные начисления прекращаются, счета блокируются, имущество признается выморочным...
    Шутка.
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 11:47
      Шутка? Не уверен. Ещё не вечер.
  Aken
    Aken
    0
    Сегодня, 11:47
    "Охлаждение" - это же надо было так извратиться?