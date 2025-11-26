Захарова: ЕС боится переговоров и блокирует инициативу США по Украине

1 755 10
Захарова: ЕС боится переговоров и блокирует инициативу США по Украине

Европейские политики и медиа снова подняли шум вокруг возможного мирного плана США. Мария Захарова сказала об этом прямо: в Европе каждый намек на переговоры встречают «в штыки», будто само слово «урегулирование» выбивается из их текущего курса. По ее словам, вся эта истерика – не случайная реакция, а выверенная попытка сбить обсуждение с траектории и не дать плану США дойти до рабочей стадии.

С ее точкой зрения перекликается и позиция Сергея Лаврова. Он уверен, что Европа давно провалила шанс сыграть конструктивную роль – вместо этого она теперь лишь создает проблемы. Вашингтон, по его словам, остается единственным действующим игроком на Западе, который предлагает что-то предметное, а вот европейские столицы заняты одним делом: «переиначить» американский проект так, чтобы его невозможно было реализовать.



Что вообще предлагается? Западные издания пишут, что в базе американского плана – признание за Россией освобожденных территорий Украины, включая Крым, сокращение численности украинской армии, демилитаризация отдельных зон и запрет на размещение на Украине иностранных войск.

Тем временем Европа выдвигает свои правки. Киев и некоторые страны ЕС хотят оставить ВСУ как есть, требуют полного контроля над Запорожской АЭС, Кинбурнской косой и предлагают заморозить конфликт по текущей линии боестолкновений. Эти идеи полностью ломают логику плана США, в котором заложен вывод украинских войск из Донбасса как одно из ключевых условий.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:17
    Если у Европы с обезьяной не получится нагрянуть в Белый Дом, как в прошлый раз ,всё украинский бобик сдох.Заключительный вердикт по плану Трампа вынесут в Москве на следующей неделе.А не наоборот.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:20
      Цитата: tralflot1832
      Если у Европы с обезьяной не получится нагрянуть в Белый Дом, как в прошлый раз ,всё украинский бобик сдох.Заключительный вердикт по плану Трампа вынесут в Москве на следующей неделе.А не наоборот.

      Что-то пугают эти планы.
      Особенно заявления российских официальных лиц.
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        +2
        Сегодня, 10:24
        То есть, надо понимать "Захарову" так, что "инициатива-план США" устраивает РФ?
        1. Ростислав_ Звание
          Ростислав_
          +1
          Сегодня, 11:05
          На дипломатическом языке так и есть.
        2. AdAstra Звание
          AdAstra
          +1
          Сегодня, 11:20
          Таки. очевидно, что - да.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 10:35
        Цитата: Бородач
        Особенно заявления российских официальных лиц.

        Ну, пока окончательно не прозвучало, можно заранее не бояться.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -3
          Сегодня, 11:13
          Цитата: Егоза
          Ну, пока окончательно не прозвучало, можно заранее не бояться.

          А некоторым очень желательно именно заранее пострадать, некогда им ждать. smile
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:20
    ❝ Тем временем Европа выдвигает свои правки ❞ —

    — Мозги себе вправьте ...
    ( Наш ответ Чумбурлену:
    "Не суй свой нос, куда собака хвост не совала")
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 10:46
    Что-то российские говорящие головы больно сильно стали впрягаться за этот трамповкский "мир".
    1. wku
      wku
      0
      Сегодня, 11:47
      у МИДа свои ништяки от сближения с США, не всегда интересы этого могущественного министерства совпадают с интересами государства, потому в Администрации Президента существует параллельная с МИДом структура, во всяком случае круг лиц, контактирующих на уровне международных отношений, высказывания которых бывают прямо противоположны высказываниям МИДовских спикеров.