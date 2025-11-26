Трамп: остановка боевых действий — значительная уступка со стороны России
В ответ на упреки со стороны ЕС и Украины, что в представленном США плане урегулирования украинского кризиса якобы не предусмотрено каких-либо уступок со стороны России, Трамп заявил, что согласие Москвы прекратить боевые действия и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ — это значительная уступка со стороны Москвы.
Американский президент отметил, что, если вооруженный конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, ВС РФ займут еще больше территорий. По его словам, Киеву следует выбирать: воевать дальше и продолжать терять людей и территории, или согласиться на предлагаемые Вашингтоном условия.
Трамп также добавил, что он не устанавливает какие-либо четкие сроки для достижения договоренностей по Украине. Он напоминает, что многие пункты мирного плана уже согласованы, а встреча в Москве американского спецпредставителя Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным запланирована на следующую неделю. По словам Трампа, Европа будет серьезно вовлечена в формирование гарантий безопасности для Украины.
В то же время министр армии США Дэниел Дрисколл во время визита в Киев подчеркнул, что поражение Украины неизбежно, поскольку Россия располагает ресурсами, чтобы воевать «бесконечно». Дрисколл предупредил, что Киеву стоит задуматься о предложенных условиях, пока его переговорные позиции не стали еще хуже.
Между тем украинская сторона заявила, что готова принять большую часть предложенного США плана завершения конфликта, однако отвергает три ключевых положения. В частности, Киев не готов согласиться на ограничение численности своей армии, отказ от вступления в НАТО и территориальные уступки.
