Трамп: остановка боевых действий — значительная уступка со стороны России

В ответ на упреки со стороны ЕС и Украины, что в представленном США плане урегулирования украинского кризиса якобы не предусмотрено каких-либо уступок со стороны России, Трамп заявил, что согласие Москвы прекратить боевые действия и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ — это значительная уступка со стороны Москвы.

Американский президент отметил, что, если вооруженный конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, ВС РФ займут еще больше территорий. По его словам, Киеву следует выбирать: воевать дальше и продолжать терять людей и территории, или согласиться на предлагаемые Вашингтоном условия.



Трамп также добавил, что он не устанавливает какие-либо четкие сроки для достижения договоренностей по Украине. Он напоминает, что многие пункты мирного плана уже согласованы, а встреча в Москве американского спецпредставителя Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным запланирована на следующую неделю. По словам Трампа, Европа будет серьезно вовлечена в формирование гарантий безопасности для Украины.

В то же время министр армии США Дэниел Дрисколл во время визита в Киев подчеркнул, что поражение Украины неизбежно, поскольку Россия располагает ресурсами, чтобы воевать «бесконечно». Дрисколл предупредил, что Киеву стоит задуматься о предложенных условиях, пока его переговорные позиции не стали еще хуже.

Между тем украинская сторона заявила, что готова принять большую часть предложенного США плана завершения конфликта, однако отвергает три ключевых положения. В частности, Киев не готов согласиться на ограничение численности своей армии, отказ от вступления в НАТО и территориальные уступки.
  1. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 10:22
    По словам Трампа, Европа будет серьезно вовлечена в формирование гарантий безопасности для Украины.

    А Лавров заявил, что участие Европы в переговорах исключено.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +5
      Сегодня, 10:33
      Чего обсуждать слова рыжего балабола,его бред! Он завтра может заявить,что РФ отдаёт Крым...)))
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +4
      Сегодня, 10:44
      Трамп ввёл санкции против Роснефти и Лукойла. В Болгарии, Румынии, Германии и т.д где присутствуют активы этих компаний, начали отжимать их, то есть по сути рейдерский захват. Трамп только это поощряет и ясно для чего это делается, чтобы Россию выдавить отовсюду и станут они энергетической сверхдержавой. Если бы не соплижуйство кремлевских чудаков это бы не случилось. Особенно мне нравится США миротворец, ур.оды которые и затеяли эту войну на Украине. Слов нет.
  2. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +2
    Сегодня, 10:23
    Понятно что задачи СВО не будут выполнены. Худой мир лучше войны,но как бы потом не пришлось заплатить большую цену. Что то англосаксы лукавят,им веры нет. Верховный во всяком случае думаю знает что делает.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 10:35
      Цитата: Dizel200
      Понятно что задачи СВО не будут выполнены. Худой мир лучше войны

      На данном этапе, это крах СВО, победа Запада и Украины. Вот так будет представлено всеми западными СМИ, а Трмп великим победителем (решалой).
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:53
        аль не все равно что их сми будут писать?
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +5
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Dizel200
      Верховный во всяком случае думаю знает что делает

      За последние десятилетия было с липовое Соглашение об урегулировании кризиса в Украине от 21.02.2014 в котором расписались представители ЕС и России. Но если ЕС просто поставили подпись, то Россия еще выделила под это 3 млд..$.
      Потом последовал "обман" с резолюцией 2202, принятой СБ ООН 17.02.2015 и гибель тысяч мирных жителей Донбасса в результате "перемирий" по контролем ОБСЕ. И опять ОБСЕ просто сливает информацию ВСУкам о войсках и руководстве вооруженных сил Донбасса, а Россия почти каждую неделю оправляет колонны гуманитарной помощи.
      Далее следует ложь в 2022г. после которой последовал отвод наших войск из-под украинской столицы, где Путина лично попросили в Европе, чтобы Киев мог подписать "мирный договор". Потом обман с "зерновыми сделками", передачей пленных Азова из пол Мариуполя под гарантии Турции. Это только известные факты которые лежат на поверхности и которые отрицать глупо.
      Очень хорошо об этом написал великий русский поэт:
      Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
      С учетом того, что за 4 года СВО не пострадал не один руководитель из просроченного правительства фашистского режима Зеленского, глупо делать выводы о том, что "жираф большой ему видней". Слишком дорого такая политика обходится России.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:23
    ❝ Остановка боевых действий - значительная уступка со стороны России ❞ —

    — Но её не будет ...
    (Работайте, братья!)
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +10
    Сегодня, 10:24
    А вот не надо ни каких уступок....
    сочтут за слабость!
    Все начнется по новой, как после Минсков....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Mouse
      Все начнется по новой, как после Минсков....

      Только потерь людских, будет намного больше.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +6
      Сегодня, 10:37
      Так они (запад) и пытается нам подать новый "минск" только под другим соусом. Киев забьёт на эти "мирные соглашения" с такой же лёгкость как это было с предыдущими, а запад закрыв на всё глаза будет требовать от России неукоснительно их исполнять.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +8
    Сегодня, 10:24
    Американский президент отметил, что, если вооруженный конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, ВС РФ займут еще больше территорий.

    ВС РФ не займут а освободят еще больше территорий. На мой взгляд Уважаемые нам все эти так называемые "мирные договоренности" абсолютно ни к чему.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +9
    Сегодня, 10:24
    Трамп заявил, что согласие Москвы прекратить боевые действия и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ — это значительная уступка со стороны Москвы.


    Если это дейсвительно так, то это не уступка, а поражение, если не капитуляция, России. Цели СВО не достигнуты, жертвы напрасны.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Товарищ Берия
      Если это дейсвительно так, то это не уступка, а поражение, если не капитуляция, России. Цели СВО не достигнуты, жертвы напрасны.

      Не стоит торопиться делать выводы, сперва надо дождаться официальных сообщений ВПР РФ. Трамп много чего и раньше говорил.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +2
        Сегодня, 10:44
        Я и пишу "Если это действительно так". А вообще - дыма без огня не бывает, а куда дым-туда и ветер.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 10:57
          Цитата: Товарищ Берия
          А вообще - дыма без огня не бывает, а куда дым-туда и ветер.

          Сейчас такой период, когда надо ориентироваться на дела, но не на слова. Предпочитаю не гадать, что там Трамп точно имел в виду. Он как-то раньше сказал уже, что его заслугой будет остановка продвижения ВС РФ за границы новых регионов и предотвращение захвата всей Украины. Может быть, и сейчас он именно об этом говорил. То есть, остановка боевых действий на условиях РФ. Короче, продолжаем наблюдение за ситуацией.
  7. Tooks Звание
    Tooks
    +7
    Сегодня, 10:26
    Представим, что СССР остановился бы на своих границах во время ВОВ. Что было бы дальше? Вот именно.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +3
      Сегодня, 10:55
      РФ не СССР и мечтающих лизаить западу среди верхушки ну предостаточно. И плевать поражение или нет им на это класть.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 10:31
    Трамп заявил, что согласие Москвы прекратить боевые действия и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ — это значительная уступка со стороны Москвы.

    Это крах СВО, а в июне, как высохнет земля, война начнётся по новой, но здесь враг построит линию обороны, получит много вооружения, накопит резервы. И вот во сколько же солдатских жизней российских парней, обойдётся "остановка продвижения" ???
    1. Антоний Звание
      Антоний
      +6
      Сегодня, 10:37
      Всё еще хуже. Зачем им возобновлять? 80% Украины станут навечно частью антирусского запада. Мы проиграли не только эти 80% ведь 300 млрд не вернут, санкции не снимут, территории за нами только Донбасс и часть Херсонской и Запорожской областей и то на Донбасс наши ВС зайти не могут (серая зона получается?), ну про цели СВО вообще ясно всё, и так далее, кстати даже эти территории и Крым нашими никто не признает. Это вовсе не их, а наша капитуляция.
      1. Ender Dorghut Звание
        Ender Dorghut
        0
        Сегодня, 10:47
        Si vuole evitare tutto questo? È sufficiente dire che nel momento in cui gli ucraini torneranno ad attaccare vi sarà un massiccio impiego di armi nucleari nell'ovest dell'Ucraina nel momento in cui i venti spirano verso ovest. E per dimostrare che si fa sul serio andrebbe fatto, il giorno della firma dell'accordi di pace, un test nucleare. Giusto per chiarire come stanno le cose.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        -3
        Сегодня, 11:04
        Цитата: Антоний
        Это вовсе не их, а наша капитуляция.

        Когда предлагаете объявить капитуляцию РФ? В пятницу, или до понедельника ещё подождём? laughing Так и знал, что в этой теме резко активизируются всепропальщики.
        Это РФ так к капитуляции готовится, продолжая наступление на ЛБС и вырубая энергетику Украины? tongue
      3. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        -1
        Сегодня, 11:17
        Не часть, а три четверти (по площади) Херсонской и Запорожской областей, но без самих Херсона и Запорожья. Прямо хоть переименовывай их в Геничесскую и Мелитопольскую области.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      -1
      Сегодня, 10:39
      Проблема в том,что
      теза " Россия обладает ресурсами,чтобы воевать бесконечно" критики не выдерживает. Нет такой страны, способной бесконечно воевать
      1. lubesky Звание
        lubesky
        -1
        Сегодня, 10:44
        Цитата: Essex62
        Нет такой страны, способной бесконечно воевать


        За 1000 лет, исключая небольшие периоды наша Родина вынуждена воевать то тут то там. Можно сказать вечно hi
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          +1
          Сегодня, 11:02
          Феодальные времена мы брать не будем. Тогда война была образом жизни. В новейшей истории периоды мира достаточно продолжительные. hi
  9. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 10:33
    Так в этом предательском плане и так кроме наших уступок более нет ничего!
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:58
      все пропало))))))))))))
  10. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +3
    Сегодня, 10:35
    Цитата: Автор
    Трамп заявил, что согласие Москвы прекратить боевые действия и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ — это значительная уступка со стороны Москвы.

    wassat

    Понятно, что уступка, а что взамен - "денацификация-демилитаризация"?
    А то потом опять заявит - "нас" водили за нос.
    Что там с камланиями "поставленные задачи будут выполнены". am
  11. Tooks Звание
    Tooks
    0
    Сегодня, 10:36
    Выставят невыполнимы условия и в случае отказа (предположим) обвинят во всех смертных грехах. Ничего нового.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      -1
      Сегодня, 11:48
      Да, что-то типо того, наверное....
      Если отталкиваться от реальности, а не от медийного шума - Европу ускоренно и конкретно ( увеличив военные бюджеты в 2.5 раза, готовят к войне с Россией. А, штаты, скорее всего, Сэм, так или иначе желает вывести из под удара, лживо, по иезуитски утвердить, внушить нам, что они не являются стороной конфликта, а только посредники и миротворцы, жаждущие мира. И, тогда сегодняшняя игра с мирными ( но изначально фатальными) инициативами Трампа понятна. Укра и ес, упрутся на своем, мы на своем. Трамп умоет руки - типо я так старался, инициативничал, призывал всех к подписанию мирного договора и тп., но стороны не готовы идти на взаимные уступки, значит пусть воюют дальше, как хотят, а мы ( штаты) как бы уже не при чем, только добра хотели, мира и тп. И, понятное дело, что всё это примут баранчики ( абсолютное большинство среднестатистических людей) как истину, ибо уже даже сейчас, наблюдая за недоэкспертами на нашем ТВ, опять слышу, чуть ли не от каждого - какой хороший Трамп, как он реально хочет мира и тп., а плохая европа и зеля ему мешают, не дают. Нахваливают Трампа и тп.,, как последние идиот ы ( один даже вчера, в конце программы со всей душой, симпатией, просто светясь закончил свое выступление словами - " а Трамп - молодец!", ну просто как фанатик поклонник) за простые ангажированные слова и что интересно, лишь в скользь кто-то упоминает о том, что на фоне всех этих пустых слов - только что введены были сильнейшие по негативным последствиям для нас, так называемые вторичные санкции, что
      штатовскими атакамсами только били по территории РФ, что украина получает от сша, все теже объёмы вооружений ( и нам совсем наплевать, как они там своей единой западной клоакой, за них меж собой рассчитываются) и развед данные и тд. и тп. . Наши "эксперды" такое ощущение, что как зомбированные змеи, пляшущие под дудку... Негативное, настоящее и стоящее, просто не хотят видеть, отворачиваются, но с упоением хватаются за каждое доброе, правильное, приятное им сказанное лжецом-Лукавым слово...
      И, в такие моменты, даже вспоминается написанное в нз, о предверии Армагеддона и власти антихриста над миром, абсолютным большинством людей , которые добровольно, сами, просто как зачарованные им, приклонятся перед ним.. И только не потерявшие разум, с сильными сознательными способностями, разумом, способным видеть и понимать где ложь и зло, а где добро и тп. - останутся до конца непреклонными.
      В общем, такое ощущение, что сейчас все это и происходит....
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:38
    Конечно это уступка России остановить боевые действия не до ,а после подписания мирного плана Трампа.
    1. Антоний Звание
      Антоний
      +1
      Сегодня, 10:40
      Ни до ни после. Этот план России вообще не нужен.
  13. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +2
    Сегодня, 10:40
    Обмен пленными согласовали? Ну и хватит на этом, - всё как в прошлые разы.
  14. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 10:42
    Трамп также добавил, что он не устанавливает какие-либо четкие сроки для достижения договоренностей по Украине.

    Вот это правильно. Вы там подождите еще не много, тем более, что у вас праздники, а у нас - нет. Мы еще немножечко продвинемся и еще немножечко освободим (Николаев, Одесса, Киев), а потом можно будет и посмотреть, что там подписывать надо.
  15. astepanov Звание
    astepanov
    -1
    Сегодня, 10:45
    Предлагаю свой "план", который, увы, не реален:
    1. Подписание пакта о безоговорочной капитуляции Украины.
    2. Демобилизация ВСУ, полное разоружение всех формирований, кроме полиции, которой разрешается легкое стрелковое вооружение.
    3. Размещение иностранных войск, за исключением относящихся к силовым структурам РФ, запрещается.
    4. Управление осуществляется оккупационной администрацией РФ.
    5. Все трудоспособное население привлекается к выполнению принудительных работ по восстановлению гражданской инфраструктуры. Уклонение от выполнения трудовой повинности рассматривается как уголовное преступление особой тяжести.
    6. Партии националистического толка распускаются, их бывшие члены подвергаются уголовному преследованию.
    7. Все, принимавшие участие в боевых действиях, временно размещаются в фильтрационных лагерях.
    8. Крупная собственность на территории бывшей украины национализируется Россией.
    9. Члены правительства бывшей украины, военное руководство, руководство нацистсктих партий подвергается суду специально сформированных "троек" с единственной формой приговора - перевоспитание через повешение.
    1. пылесос Звание
      пылесос
      +1
      Сегодня, 11:08
      УХ. разошелся. и понесло
      1. astepanov Звание
        astepanov
        0
        Сегодня, 11:11
        Цитата: пылесос
        УХ. разошелся. и понесло

        Не без того. "Мечты, мечты, в чем ваша сладость?"
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          0
          Сегодня, 11:23
          Мечты ушли - осталась гадость."""""
  16. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:05
    Трамп заявил, что согласие Москвы прекратить боевые действия и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ — это значительная уступка со стороны Москвы.

    Додик, не выдавай желаемое за действительное.
    Россия не прекратит и не приостановит БД, пока вы там колупаетесь с переговорами.
  17. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 11:05
    Трамп заявил, что согласие Москвы прекратить боевые действия и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ — это значительная уступка со стороны Москвы.


    Не может такого быть. Кто-то, где-то, что-то переврал.
  18. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:11
    Рыжий авантюрист далёк от президента США - это коммерсант по сделкам, где брешет как дышит!
  19. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 11:15
    Цитата: I
    Трамп заявил, что согласие Москвы прекратить боевые действия и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ — это значительная уступка со стороны Москвы

    Киев не готов согласиться на ограничение численности своей армии, отказ от вступления в НАТО и территориальные уступки.

    Ну и как это совместить? О чем это вообще говорит?
    Если Киев не готов согласится на эти условия, то о каком подписании мирного договора может идти речь вообще? Для нас эти условия, как уже сто раз заявлялось с самых высоких трибун - принципиальные и неизменные.
    А, если все же, согласится зе, то остановка БД, то на что указывает Трамп, как на уступку России, уже не будет просто заморозкой конфликта, а именно, приемлемым ( почти на гране, но хоть так) для нас, завершением СВО.
    Но, в общем, при имеющемся раскладе, - отказе Киева и Европы, от территориальных уступок и выполнения указанных, принципиальных для нас условий, о каком подписании мирного договора, может идти речь?
    Понятное дело, что в Анкоридже - не договорились, потому что Путин не согласился на простую заморозку БД, условия прекращения СВО, выдвинутые ТРампом, Так очевидно, что сейчас, когда мы еще более успешны на фронте, Путин и подавно не согласится на те же самые, неприемлемые для нас условия.., а зеля, не согласится на вышеуказанные, принципиальные для нас. И все.., - финито ля комедия!))) Как и ранее, переговоры очевидно, превратятся в пшик и только медийная суета останется. Вопрос в другом, зачем вообще было нужно Сэму, устроить эту очередную растиражированную заранее, обреченную на провал медийную компанию? Что, какую реальность, события, свои враждебные действия и/или тп. хотели перекрыть этой "агрессивной" пиар компанией? В общем, вопросов много у меня пока, надеюсь скоро увидим, поймем - "зачем"?
  20. дрозд68 Звание
    дрозд68
    0
    Сегодня, 11:24
    О какой остановке речь?????сколько раз наши рукойводятелы должны наступить на грабли что бы понять что верить этим ...... нельзя.
  21. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 11:26
    В частности, Киев не готов согласиться на ограничение численности своей армии, отказ от вступления в НАТО и территориальные уступки.

    Послевоенный размер ВСУ роли особой не играет, т.к. Киев не способен за свой счёт содержать ни 600 тысячную, ни тем более 800 тысячную армию
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 11:43
      продолжаем...
      И по опыту СВО : важней не размер армии, а мотивированный и боеготовый резерв + наличие материально-технических запасов для комплектования таких частей.
      При послевоенном разделе территории важны не территориальные границы областей, а естественные преграды: реки, высоты, водоразделы + контроль за каналами водоснабжения.
      Вот пункт про вступление Украины в НАТО - абсолютно не приемлем и был одной из причин начала СВО. Но вопрос, как обеспечить нейтральный статус Украины. Если сегодня Украина согласится на нейтральный статус, а, например, через несколько лет при другой администрации США резко передумает. Снова СВО начинать или уже против НАТО? Нужны "железобетонные" гарантии