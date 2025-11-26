В Германии лидеру BSW отключили микрофон после слов о стамбульских переговорах
В Германии вспыхнул политический скандал прямо во время выпуска новостей по телевидению. Саре Вагенкнехт, лидеру BSW, в прямом эфире на канале Welt TV просто выключили микрофон. Причина – ее слова о том, что Украина в 2022 году должна была соглашаться на условия Москвы в Стамбуле, пока не стало хуже.
Вагенкнехт начала разворачивать мысль о том, что отказ Киева от первоначального формата урегулирования стал точкой, после которой для Украины все покатилось вниз. На этом моменте звук «внезапно» пропал, после чего картинку сменили на видео из студии. Сделали вид, что произошли технические неполадки.
Представители телеканала успели произнести свою версию событий: мол, по их данным, Россия в Стамбуле якобы требовала капитуляции Украины – сокращения армии до 50 тысяч бойцов и других условий, от которых Киев просто не мог не отказаться. И именно поэтому, по их логике, слова Вагенкнехт «некорректны».
Вагенкнехт обвинили в «распространении пророссийского нарратива» и «фальсификации фактов». Она вышла с ответом буквально через несколько минут: назвала все происходящее цензурой и неумелой попыткой закрыть рот всем тем, кто задает неудобные вопросы и поднимает острые темы.
