В Германии лидеру BSW отключили микрофон после слов о стамбульских переговорах

2 611 17
В Германии лидеру BSW отключили микрофон после слов о стамбульских переговорах

В Германии вспыхнул политический скандал прямо во время выпуска новостей по телевидению. Саре Вагенкнехт, лидеру BSW, в прямом эфире на канале Welt TV просто выключили микрофон. Причина – ее слова о том, что Украина в 2022 году должна была соглашаться на условия Москвы в Стамбуле, пока не стало хуже.

Вагенкнехт начала разворачивать мысль о том, что отказ Киева от первоначального формата урегулирования стал точкой, после которой для Украины все покатилось вниз. На этом моменте звук «внезапно» пропал, после чего картинку сменили на видео из студии. Сделали вид, что произошли технические неполадки.



Представители телеканала успели произнести свою версию событий: мол, по их данным, Россия в Стамбуле якобы требовала капитуляции Украины – сокращения армии до 50 тысяч бойцов и других условий, от которых Киев просто не мог не отказаться. И именно поэтому, по их логике, слова Вагенкнехт «некорректны».

Вагенкнехт обвинили в «распространении пророссийского нарратива» и «фальсификации фактов». Она вышла с ответом буквально через несколько минут: назвала все происходящее цензурой и неумелой попыткой закрыть рот всем тем, кто задает неудобные вопросы и поднимает острые темы.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -5
    Сегодня, 11:23
    Саре Вагенкнехт,

    Да уж, истинная арийка! Почти по размышлениям Штирлица. laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 11:27
      Цитата: ваш вср 66-67
      Саре Вагенкнехт,

      Да уж, истинная арийка! Почти по размышлениям Штирлица. laughing

      Сарочка - молодец! Жаль мало среди фрицев таких.
    2. Обычный Звание
      Обычный
      +1
      Сегодня, 11:45
      Батяня ее иранец, да и имя он хотел изначально дать ей Зара, она потом сама изменила написание своего имени. Изначально она была Sarah, но в последствии она его поменяла на Sahra.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 11:25
    Опять гады фашисткие над Сарой издеваются!
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:25
    назвала все происходящее цензурой и неумелой попыткой закрыть рот всем тем, кто задает неудобные вопросы и поднимает острые темы.

    А это давно не ново...Хорошо, что ещё в тюрьму не упекли или не взорвали где-нибудь...
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 11:26
    капитуляции Украины – сокращения армии до 50 тысяч бойцов
    50 тысяч бандеровцев, это тоже много. Правопорядок на территории Украины решат и прикомандированные силы правопорядка России.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Теренин
      Правопорядок на территории Украины решат и прикомандированные силы правопорядка России.

      Это должна быть ГРОВУ, но не прикомандированные силы.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 11:29
    Демократия? Свобода слова? Не не слышали.... wink только выпячивать, как флаг радужный ..
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Mouse
      Демократия? Свобода слова? Не не слышали.... wink только выпячивать, как флаг радужный ..

      Украли, западные сволочи радугу у детей. am
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:44
        Не побоюсь этого слова- Извращенцы.......
        С большой буквы!
        Геннадий, hi
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:48
        Цитата: Теренин
        Цитата: Mouse
        Демократия? Свобода слова? Не не слышали.... wink только выпячивать, как флаг радужный ..

        Украли, западные сволочи радугу у детей. am

        Вы поинтересуйтесь для начала - ЛГБТ и тут отличились - у них все не как у людей даже в этом - у них СВОЯ радуга с другим количеством цветов
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Mouse
      Демократия? Свобода слова? Не не слышали.

      В мире, где живут не по "правам человека", а по "правилам установленным меньшинством" всё делается через задницу - демократия значит диктатура, права человека=бесправие, свобода слова=цензура, коррупция=лоббирование, мир=война.
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 11:32
    А зачем Украине ВСУ? Ответ один: для войны с Россией, по наущению запада. Оно нам надо?
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 11:42
    Какие жалкие эти псы с куриными мозгами.
  8. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 11:47
    Вопрос не в частном событии. Вопрос в том, что в Германии правит система с очень четко обозначенной позиции во взаимоотношениях с другими участниками процесса. Дух реваншизма витает в умах наследников. Естественно и опонентам не стоит надеяться на переломные процессы.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 11:51
    В Германии лидеру BSW отключили микрофон после слов о стамбульских переговорах.

    Хорошо хоть не застрелили на месте. И это не ирония. Помяните мое слово, не ровен час и вполне может до этого дойти. Вспомните хотя бы недавние покушение на Роберта Фицо.
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:53
    Это другое, это не цензура.