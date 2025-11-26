Глава Генштаба ВСУ: в Женеве обсудили численность армии Украины в мирное время
Глава Генштаба ВСУ Анатолий Гнатов подтвердил: в Женеве действительно говорили о численности украинской армии. Но разговор был не о том, чтобы прямо сейчас урезать действующие силы. Обсуждали, какой должна стать украинская армия после заключения мирного договора.
Гнатов объяснил, что обсуждается вся будущая архитектура ВСУ: какая структура нужна, какую численность потянет бюджет, какими должны быть зарплаты, социальные гарантии, условия службы. Он сказал, что тема непростая и тонкая – как ни крути, никто не может в одиночку решить, какой будет армия «после войны». Нужны Минфин, парламент, кабинет министров, и работа над документом еще идет.
При этом западные СМИ уже озвучили свою версию: якобы Киев согласен на численность ВСУ в мирное время примерно в 800 тысяч человек. В первоначальном варианте американского плана – том самом, который готовила команда Трампа – стояла цифра в 600 тысяч.
В Женеве численность ВСУ стала одной из самых острых тем. США, Украина и представители ЕС пытаются выработать единый подход, который потом представят Москве как базу будущих соглашений. И видно, что вокруг именно этого вопроса напряжение максимальное, так как никто не знает, сколько военных нужно стране, которая проходит через крупнейший конфликт в своей истории.
