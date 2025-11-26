Глава Генштаба ВСУ: в Женеве обсудили численность армии Украины в мирное время

Глава Генштаба ВСУ Анатолий Гнатов подтвердил: в Женеве действительно говорили о численности украинской армии. Но разговор был не о том, чтобы прямо сейчас урезать действующие силы. Обсуждали, какой должна стать украинская армия после заключения мирного договора.

Гнатов объяснил, что обсуждается вся будущая архитектура ВСУ: какая структура нужна, какую численность потянет бюджет, какими должны быть зарплаты, социальные гарантии, условия службы. Он сказал, что тема непростая и тонкая – как ни крути, никто не может в одиночку решить, какой будет армия «после войны». Нужны Минфин, парламент, кабинет министров, и работа над документом еще идет.



При этом западные СМИ уже озвучили свою версию: якобы Киев согласен на численность ВСУ в мирное время примерно в 800 тысяч человек. В первоначальном варианте американского плана – том самом, который готовила команда Трампа – стояла цифра в 600 тысяч.

В Женеве численность ВСУ стала одной из самых острых тем. США, Украина и представители ЕС пытаются выработать единый подход, который потом представят Москве как базу будущих соглашений. И видно, что вокруг именно этого вопроса напряжение максимальное, так как никто не знает, сколько военных нужно стране, которая проходит через крупнейший конфликт в своей истории.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:51
    Да и 600 000 много .Россия подкоректирует эту цифру сначала до подписания и после подписания . laughing
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +4
      Сегодня, 10:56
      Так сразу же Россией говорилось - не более 80 тысяч полицейских сил без тяжёлого и ракетного вооружения.
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      -1
      Сегодня, 10:56
      Цитата: tralflot1832
      Да и 600 000 много

      Как говорил Суворов: «Чего басурман жалеть, пиши больше!»
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +1
        Сегодня, 11:12
        А говорил ли он это на самом деле?)
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: tralflot1832
      Да и 600 000 много .Россия подкорректирует эту цифру сначала до подписания и после подписания . laughing

      В Германии населения в два раза больше, чем было на Украине ДО ТОГО, КАК...
      В Германии планируют увеличить численность армии до 460 тысяч человек (по состоянию на март 2025 года она составляла 182 тысячи человек).
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 11:10
        ROSS 42.А где деньги брать на такую ораву. А на формирование бундесвера будут привлекать ТЦК.Немец не тот пошёл- чтобы получить имение на Волге.А имитацию под берёзу он получит точно.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 11:14
          Цитата: tralflot1832
          ROSS 42.А где деньги брать на такую ораву.

          Я о том же...Им в этой Европе кроме полиции никого не прокормить...Мало своих, они ещё бандеровский хомут на шею повесили...
          Не им решать такие вопросы...Пусть решают проблемы мусора и мигрантов...
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 11:18
            ROSS 42 С мигрантами это у них на долго ,будет как в Англии.Конец Германии когда в Гамбурге выберут мэром мусульманина,до этого не долго осталось.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              +1
              Сегодня, 11:21
              Цитата: tralflot1832
              Конец Германии когда в Гамбурге выберут мусульманина,до этого не долго осталось.

              В США выборы афроамериканца принесли меньше хлопот, чем избрание коренного американца, урождённого в Нью-Йорке...
            2. carpenter Звание
              carpenter
              +1
              Сегодня, 11:35
              Надо помочь Германии с мусульманами, в России сейчас много "незаменимых специалистов".
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 11:25
          Цитата: tralflot1832
          А где деньги брать на такую ораву.

          Если Европа не пожелает войны с Россией, то янычары-украинцы им будут не нужны.
          И тогда Украина не получит ни одного евро, даже в кредит. При том, что за взятые кредиты Украине придётся платить миллиарды, то армию она сможет держать на уровне Бельгии или Нидерландов, но не более 20 000 штыков.
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 11:19
      да им бы дотационникам и 50 000 хватило , армию надо кормить, учить, одевать и вооружать . Они видимо в состав своей армии пыжатся включить лягушатников с наглосаксами и дальше продолжать готовиться к следующей войне с Россией на деньги европейских друзей.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:20
      Цитата: tralflot1832
      Да и 600 000 много .Россия подкоректирует эту цифру сначала до подписания и после подписания .

      В любом случае, численно армии Украины не должна превышать армии европейских стран, где население до 30 миллионов человек. Армия в 600 000 это армия наступления, если для свой обороны Германия имеет армию 180 000 штыков, при населении 83 миллиона человек.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 11:28
        Если мы согласимся на укровермахт в 600 тыщ - это означает одно, нам держать в Новороссии необходимо будет минимум 800 тысяч. А то и миллион. Со всеми отсюда для России вытекающими.
  2. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +4
    Сегодня, 10:51
    Какая ещё армия - полиция и силы самообороны и это всё!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:00
      Цитата: DIM(a)
      Какая ещё армия - полиция и силы самообороны и это всё!

      no
      Полиция и погранвойска...
      Уже имеем опыт сил самообороны Японии и Германии...не говоря о прибалтийских лимитрофах и нейтральной Финляндии...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:31
      Цитата: DIM(a)
      Какая ещё армия - полиция и силы самообороны и это всё!

      Только полиция, а армия будет ГРОВУ (группа российских оккупационных войск на Украине).
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 10:52
    Чубатые вместе с гомосеками из ЕС всё ,,летают в облаках,, обсуждают и наверняка верят в свои хотелки и мрии!)) ,,От мёртвого осла уши ,,вам!!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 11:34
      Цитата: Лимон
      Чубатые вместе с гомосеками из ЕС всё ,,летают в облаках,, обсуждают и наверняка верят в свои хотелки и мрии!)) ,,От мёртвого осла уши ,,вам!!

      Хотеть одно, а иметь средства на содержание такой численности в 800 тыс.штыков, совсем другое. К тому же бандерлогам ещё надо будет произвести выплаты семьям погибших, кои пока числятся в самоходах и без вести пропавших. При убитой экономике и промышленности это не реально, а кошелёк европы уже тоже оскудел. И, что самое главное, Россия под такой шляпой точно не подпишется. Так что да, они могут поиметь дохлые уши в ассортименте - либо от осла, либо от свиньи.
  4. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 10:53
    Украина кое как тянула армию времен АТО в 200 тыс. После конфликта возможности Украины будут сильно хуже чем ранее, и содержать ту же армию времен АТО в 200 тыс она НЕ сможет. А армию в 600 (не говоря уже о 800) тем более. Вопрос зачем им такая армия? Ответ очевиден. Правда не всем, наши замиренцы глаза закрыли и ничего знать не хотят, им лишь бы скорее подписать эту 28 пунктную капитуляцию нашей Родины.
  5. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 10:53
    якобы Киев согласен на численность ВСУ в мирное время примерно в 800 тысяч человек.
    Только менты и МЧС !
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:55
    Обсуждали, какой должна стать украинская армия

    Да помножить её на ноль и вопрос отпадет сам собой.... yes
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Mouse
      Обсуждали, какой должна стать украинская армия

      Да помножить её на ноль и вопрос отпадет сам собой.... yes

      Золотые слова! hi
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:56
    ❝ Гнатов объяснил, что обсуждается вся будущая архитектура ВСУ: какая структура нужна, какую численность потянет бюджет ❞ —

    — Имеется в виду бюджет Евросоюза ...

    ❝ В Женеве обсудили численность армии Украины в мирное время ❞ —

    — Вывод: В мирное время армия Украине не нужна. ...
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +3
    Сегодня, 10:57
    Une armée de 800000 hommes pour faire et rester en paix ? !
    Qui va croire à cela ?
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 10:59
    Если Украина хочет жить богато и хорошо ей надо совсем отказаться от армии и заняться своим хозяйством. Это пример Японии, какие то минимальные оборонительные силы после войны, но как быстро она восстановилась и вошла в первую пятёрку мировых промышленных держав. Правда сейчас у неё опять крыша поехала от военных милитаризских амбиций.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:03
    Куда такая армия мирного времени ? Это к войне только если готовиться
  11. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 11:04
    Согласились на 800? Т.е. увеличить. Клоуны)))
    Но и 800 они самостоятельно тащить не смогут. Т.е. финансирование будет из-за бугра, как, видимо, и доукомплектование личным составом.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:17
      Цитата: Tagan
      Согласились на 800? Т.е. увеличить. Клоуны)))

      Помню старый анекдот времен развала СССР. Депутаты Дальневосточного заксобрания единогласно проголосовали за вхождение в состав Японии. Только один голос был против, это голос... Японии. winked
  12. Oleg Telpes Звание
    Oleg Telpes
    0
    Сегодня, 11:09
    Армия только за Днепром и в киевской области. Численность до 200000. То есть как до 2014 года. Хотя это сложно контролировать если нет полного доступа.
  13. Дмитрий_Кук Звание
    Дмитрий_Кук
    +1
    Сегодня, 11:21
    Опять губищи раскатали.
  14. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 11:27
    Что 600, что 800 тысяч это просто гигантская армия для уже относительно небольшого государства, коим является Украина. Нормальная армия мирного времени - до 1% от населения. При их текущем населении порядка 20 млн, куда им 800К? Это 4%.
    Очевидно, что это задел на будущее нападение на Россию с целью отвоёвывания своих территорий..
  15. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 11:36
    Глава Генштаба ВСУ: в Женеве обсудили численность армии Украины в мирное время

    Вот и обсуждайте и дальше, в женевах, киевах, подпольных лесах и болотах... Только не мешайте русским воевать.
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 11:54
    Зачем им вообще армия, на нас опять нападать?!