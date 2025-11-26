Дэн Дрисколл: Киев должен принять условия мирного плана Трампа, пока не поздно

Украину ждет неизбежное поражение. Альтернативой для нее может стать только мирный план, предложенный американцами.Как сообщает телеканал NBC, такое заявление сделал министр армии США Дэн Дрисколл в ходе встречи в украинской столице с официальными лицами киевского режима.По мнению американского представителя, Россия неизбежно нанесет Украине поражение. Российская армия наращивает натиск на украинские позиции и способна продолжать военные действия бесконечно долго, тогда как Вашингтон не сможет поставлять для ВСУ системы противовоздушной обороны и прочее вооружение в необходимых объемах.Американские журналисты охарактеризовали такую оценку следующим образом:Исходя из этого, американский министр армии приходит к выводу, что Киев должен принять условия мирного плана Трампа, пока не поздно.Издание отмечает, что среди высших чиновников США существуют разногласия по украинскому вопросу. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник главы Белого Дома считают киевские власти главным препятствием для установления мира и оказывают на них давление. А госсекретарь США Марко Рубио, напротив, уверен, что во всем виновата Россия, поэтому ее следует обложить дополнительными санкциями. Сам американский президент Дональд Трамп пока не занял определенную позицию, не решив, какую сторону принять.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»