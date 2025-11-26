Дэн Дрисколл: Киев должен принять условия мирного плана Трампа, пока не поздно

2 914 12
Дэн Дрисколл: Киев должен принять условия мирного плана Трампа, пока не поздно

Украину ждет неизбежное поражение. Альтернативой для нее может стать только мирный план, предложенный американцами.

Как сообщает телеканал NBC, такое заявление сделал министр армии США Дэн Дрисколл в ходе встречи в украинской столице с официальными лицами киевского режима.

По мнению американского представителя, Россия неизбежно нанесет Украине поражение. Российская армия наращивает натиск на украинские позиции и способна продолжать военные действия бесконечно долго, тогда как Вашингтон не сможет поставлять для ВСУ системы противовоздушной обороны и прочее вооружение в необходимых объемах.

Американские журналисты охарактеризовали такую оценку следующим образом:

На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации.

Исходя из этого, американский министр армии приходит к выводу, что Киев должен принять условия мирного плана Трампа, пока не поздно.

Издание отмечает, что среди высших чиновников США существуют разногласия по украинскому вопросу. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник главы Белого Дома считают киевские власти главным препятствием для установления мира и оказывают на них давление. А госсекретарь США Марко Рубио, напротив, уверен, что во всем виновата Россия, поэтому ее следует обложить дополнительными санкциями. Сам американский президент Дональд Трамп пока не занял определенную позицию, не решив, какую сторону принять.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 10:47
    Не надо подталкивать,предупреждать.Пусть все так и идет
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +2
      Сегодня, 11:03
      Американский вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник главы Белого Дома считают киевские власти главным препятствием для установления мира и оказывают на них давление. А госсекретарь США Марко Рубио, напротив, уверен, что во всем виновата Россия, поэтому ее следует обложить дополнительными санкциями.

      Рубио конечно уб.людок, но они все друг друга стоят и весь этот мирный план затеян чтобы не потерять ещё больше активов на хохля.ндии. Трамп подмахивает той же Блэк Рок. А так они только радуются что славяне убивают друг друга.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:52
    среди высших чиновников США существуют разногласия по украинскому вопросу. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник главы Белого Дома считают киевские власти главным препятствием для установления мира и оказывают на них давление. А госсекретарь США Марко Рубио, напротив, уверен, что во всем виновата Россия

    Они там между собой пусть разбираются.... А Россия идёт своей прямой дорогой....
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 10:54
      Что будет хуже им всем было сказано давно! Как говорил ВВП:,,Скучно,девочки...,,)))
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Mouse
      Они там между собой пусть разбираются..

      Да, уж, кто только не обсуждает что нужно делать России.
      Только есть нюанс, winked забыли спросить Россию.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:55
    Наступаем мы ,а не 404 .Это им торопиться надо .Зе так торопился ,что даже не корректироровал видео в соцсети.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:07
      Цитата: tralflot1832
      Зе так торопился ,что даже не корректироровал видео в соцсети.

      Под дозой, это все мелочь...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:03
    ❝ Сам американский президент Дональд Трамп пока не занял определенную позицию, не решив, какую сторону принять ❞ —

    — По устоявшейся американской традиции - сторону победителя...
    ( Заявив, что это в первую очередь их победа )
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 11:15
    Придумали удобные для себя пункты и почему то решили, что Россия на этот бред согласится. Всё левобережье и выход в чёрное море, должно оставаться под контролем России. Военизированные силы Украины, должны быть расформированы. Какие 600-800 тысяч, кто там курил запрещённые вещества.
    Это не говоря о выводе всех иностранных участников конфликта, запрете на вступление в военизированные союзы, запрете размещать на своей территории базы других стран, упразднение дальнобойных средств поражения и.т.д и.т.п.
    Давим на земле дальше и никого не слушаем. Собаки лаят, караван идёт. request
    С каждым уходящим днём, условия будут всё хуже и хуже, это не для красивого слова было сказано.
  6. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 11:16
    Во главе мирного договора со стороны 404 должен сначала идти вот такой текст, он должен быть положен в основу нового гимна шумерии, вместо щеневмерла.

    Я узнал, что у меня
    Больше нету них.я
    Ни заводов, ни судов
    В поле .уй вместо хлебов
    Крыма нет и нет Донбасса
    Но зато есть пидо...ы
    Есть нацисты и ворье
    Это все теперь мое.
  7. стайер Звание
    стайер
    0
    Сегодня, 11:19
    Что за должность такая - министр армии? Я понимаю есть министр обороны ( войны), а министр армии это кто?
  8. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 11:51
    Стоит отрабатывать не просто последовательность возможных событий после того, что намечаются оппоненты сейчас, а просчитывать алгоритмы различных уровней перспектив того процесса который очевиден и не очевиден в его скрытых формах. Аналитикам просто необходим новый эффективный инструмент такого емкого анализа.