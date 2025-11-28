«Лица гражданской войны». Сергей Улагай на службе в царской армии



С. Г. Улагай на фотографии, сделанной около 1920 г.

Открыто бахвалился, что не может спокойно спать, если в течение дня, хоть кого-то не убил.

Весь тыл был охвачен враждебным нам крестьянским движением. Карательные отряды, порка и грабежи без суда, расправы, возвращение озлобленных помещиков в свои гнезда – всё это создавало тяжелую атмосферу надвигавшейся катастрофы.

Улагай ни сам не грабит, ни другим не дает.

Отличный кавалерийский начальник, разбирающийся в обстановке, смелый и решительный, он во главе казачьей конницы мог творить чудеса, проявить вовремя личный почин и находчивость.

Я знал его отрицательные свойства – отсутствие способности к организации, свойство легко переходить от большого подъема духа к унынию.

Улагай — глубоко честный, порядочный человек, прекрасный начальник и бесконечно храбрый офицер.

Происхождение и молодость нетипичного белого генерала



Здание Воронежского Михайловского кадетского корпуса на фотографии конца XIX — начала XX вв.



Курсанты казачьей сотни Николаевского кавалерийского училища

Звери, сугубые звери — хвостатые, мохнатые, пернатые!

Помните, звери, что, вступив под своды славной Гвардейской школы, вы становитесь жалким подобием её юнкеров! А потому, сугубые звери, — вы должны помнить о том высоком достоинстве, которое на вас возложено, и делать всё возможное, чтобы ничем не уронить чести, возложенной на вас! А потому — вы должны...



Современная фотография фасада здания, в котором размещалось Николаевское кавалерийское училище. Перед ним – памятник Леромнтову

Начало военной службы

Подъесаул Улагай отлично знает и любит строевое дело, лихой наездник, всему может научить нижних чинов не только рассказом, но и личным примером, любит лошадей и увлекается скаковым спортом.

Сергей Улагай в годы I мировой войны



Казачий разъезд



П. Рыженко. Брусиловский прорыв

С. Улагай после Февральской революции

Казаки... начали быстро разлагаться. Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Требования отклонялись, но казаки сами стали проводить их в жизнь. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Масса в четыре с лишним тысячи людей, большинство в возрасте от 21 до 30 лет, т. е. крепких, сильных и здоровых, притом не втянутых в ежедневную тяжелую работу, болтались целыми днями без всякого дела, начинали пьянствовать и безобразничать.