Рютте: конфликт на Украине возможно завершить до конца текущего года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что вооруженный конфликт на Украине вполне возможно завершить до конца текущего, 2025 года.

В интервью испанской газете El País генсек НАТО отметил, что после переговоров в Женеве необходимо провести еще серию встреч, а также параллельно отдельно обсудить некоторые вопросы с ЕС и НАТО. Однако, по мнению Рютте, до этого этапа мирного урегулирования стороны еще не дошли.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что конфликт на Украине завершится до конца этого года, Рютте ответил: «Конечно». При этом генсек НАТО подчеркнул, что, несмотря на то, что подобные прогнозы давать весьма непросто, он все же надеется, что мир наступит уже в ближайшее время. Однако Рютте считает, что, несмотря на возможное мирное урегулирование украинского кризиса, Россия все равно будет рассматриваться как долгосрочная угроза для Европы.

Ранее Рютте заявлял, что Украине будет чрезвычайно сложно вступить в НАТО, поскольку, чтобы новый союзник стал членом альянса, необходимо согласие всех 32 его членов. Учитывая, что в настоящее время отдельные страны-члены военного блока прямо заявляют, что они против вступления Украины в НАТО, этот процесс существенно усложняется. Какие именно страны выступают против вступления Украины в НАТО Рютте не назвал, однако отметил, в текущей ситуации особенно важно вне зависимости от членства Украины в НАТО в случае достижения мирного соглашения предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.
  1. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +1
    Сегодня, 11:22
    Конфликта вполне можно было избежать, если бы вы воздержались от ненужных советов.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 11:38
      Данный конфликт "мирным планом" не завершить, слишком противоположные решения, и это я не про Украину, Европа + Британия, да и США даже не допускают победы России, ну а нам отступать ну ни как нельзя иначе затопчут. Не знаю хватит ли запаса экономической прочности у России, но подписывать ДАННЫЙ вариант это капитулировать со всеми плохими для нас развитиями событий в ближайшем, раз начали СВО надо добиваться включением территорий в Россию как минимум по Днепру с выходом к Приднестровью.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 11:25
    "Отвечая на вопрос, возможно ли, что конфликт на Украине завершится до конца этого года, Рютте ответил: «Конечно». "

    Я даже на календарь взглянул - сколько там до конца года-то? laughing Очередной политический гений...
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 11:27
    ,,попка -попка круглый идиот,, (Г.Хазанов) Кто этого попугая к микрофону пустил??)))
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:34
      Цитата: Лимон
      ,,попка -попка круглый идиот,, (Г.Хазанов) Кто этого попугая к микрофону пустил??)))

      Кстати, а Рютте и похож на попугая yes
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:27
    Рютте дипломатично умолчал - кто победил?!
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 11:35
      Если прочитать их "мирный план",то никаких сомнений--краина с эвропой победила...а он состоит только из слов "Россия должна!"
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:38
        Для сми источник может что угодно написать.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:32
    Рютте не назвал, однако отметил, в текущей ситуации особенно важно вне зависимости от членства Украины в НАТО в случае достижения мирного соглашения предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.

    Мне любопытно, кому вообще интересно мнение этого, покрытого плесенью, сморщенного стручка? На эту рожу смотреть противно, не то что слушать...
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:32
    ❝ Рютте убежден, что вооруженный конфликт на Украине вполне возможно завершить до конца текущего, 2025 года ❞ —

    Текущий год почти истёк ...
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:33
    При этом генсек НАТО подчеркнул, что, несмотря на то, что подобные прогнозы давать весьма непросто

    Да? belay у меня сложилось впечатление, что проще пареной репы.... Выдают на гора всем кому ни лень.... wink одна безумней другой...
  8. Prapor Звание
    Prapor
    +1
    Сегодня, 11:33
    В курятнике каждый петух считает нужным прокукарекать,,, что все так перевозбудились то? Хозяин же сказал, что курятник ему не нужен
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 11:37
    Опять жулик натовский нам лапшу на уши вешает.
    Явно хочет чтобы Россия капитулировала.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Опять жулик натовский нам лапшу на уши вешает.

      "Балной, совсэм балной, голова балной !"
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:42
    Марк Рютте убежден, что вооруженный конфликт на Украине вполне возможно завершить до конца текущего, 2025 года.
    Да проще всего ! Прикажите армии Украины капитулировать и войну можно закончить к 1 декабря 2025 года.
  11. Oleg Telpes Звание
    Oleg Telpes
    +1
    Сегодня, 11:43
    Рюгге не . Но он не военный. Более гибкий, чем предыдущий. По данной статье - отвечает нормально. Защищает интересы Запада. Правду говорить не обязательно.