Рютте: конфликт на Украине возможно завершить до конца текущего года
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что вооруженный конфликт на Украине вполне возможно завершить до конца текущего, 2025 года.
В интервью испанской газете El País генсек НАТО отметил, что после переговоров в Женеве необходимо провести еще серию встреч, а также параллельно отдельно обсудить некоторые вопросы с ЕС и НАТО. Однако, по мнению Рютте, до этого этапа мирного урегулирования стороны еще не дошли.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что конфликт на Украине завершится до конца этого года, Рютте ответил: «Конечно». При этом генсек НАТО подчеркнул, что, несмотря на то, что подобные прогнозы давать весьма непросто, он все же надеется, что мир наступит уже в ближайшее время. Однако Рютте считает, что, несмотря на возможное мирное урегулирование украинского кризиса, Россия все равно будет рассматриваться как долгосрочная угроза для Европы.
Ранее Рютте заявлял, что Украине будет чрезвычайно сложно вступить в НАТО, поскольку, чтобы новый союзник стал членом альянса, необходимо согласие всех 32 его членов. Учитывая, что в настоящее время отдельные страны-члены военного блока прямо заявляют, что они против вступления Украины в НАТО, этот процесс существенно усложняется. Какие именно страны выступают против вступления Украины в НАТО Рютте не назвал, однако отметил, в текущей ситуации особенно важно вне зависимости от членства Украины в НАТО в случае достижения мирного соглашения предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.
Информация